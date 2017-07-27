Дмитрий Сычев: «Волна с трехэтажный дом замесила меня: оторвала доску, воздуха не хватало. Думал, утону»

Дмитрий Сычев вернулся. Бывший форвард сборной России и московского «Локомотива» подписал годичный контракт с «Казанкой», фарм-клубом «железнодорожников», и следующий сезон проведет в ПФЛ. Еженедельник «Футбол» встретился с Сычевым и узнал, почему полиция и служба охраны во Франции иногда боится местных болельщиков, чем запомнилась Ольга Смородская и что заставило его вернуться на поле.

«Спартак», Олег Романцев, французские фанаты

— Два года вас не было в профессиональном футболе. И вот вы подписали контракт с «Казанкой». Зачем?

— Как зачем? Первое – это вернуться в родной клуб, в «Локомотив». Я чувствую себя сейчас как дома. Второе – это желание после «Казанки» играть за основную команду. Я многое осознал, после того как у меня закончился контракт с «Локо». Возвращение и поддержка формы требовали титанических усилий. За два года я стал умнее и мудрее. Кроме того, нередко посещает желание отплатить болельщикам за их любовь, за веру в меня. Хочется вернуть все это им своей игрой. Наверное, это и есть главная мотивация.

«Спартак». Что не так. Почему чемпион страны проваливает старт сезона

— В «Локомотиве» как дома? А как же «Кто мы? Мясо!»? Спартаковские болельщики до сих пор вспоминают эту футболку.

— Не знаю, почему вспоминают. Очень приятно, что я оставил свой след. Я всегда говорил, что у меня к «Спартаку» будет безмерная благодарность и уважение за то время, которое я там провел. Жаль, что не очень хорошо ушел из клуба.

— Это был конфликт с Романцевым?

— Нет. С Олегом Ивановичем разошлись мирно. А вот с руководством были очень сложные отношения. Вообще я не собирался никуда уходить. В «Спартаке» все было идеально, все мне улыбались. Но, как говорится, жизнь заставила. Получилось уйти во Францию. Сейчас могу сказать, что ни о чем не жалею, потому что получил нереальный опыт: и в жизненном, и в футбольном, и в ментальном планах.

— Олег Иванович называл вашего агента одной из главных причин этого перехода.

— Нет, агент тоже хотел, чтобы я остался в «Спартаке». В той ситуации были какие-то нюансы в отношении с руководством. Олег Иванович тогда ничего не решал. Если бы решал, то я бы никуда не ушел.

— Год в «Марселе» — больше положительный или отрицательный опыт?

— Только положительный! Я почувствовал новый чемпионат, новый футбольный стиль, играл на основе разных методик. Кроме того, выступал с футболистами, от которых перенял очень много нового и важного.

— Ну, да. С Дидье Дрогба вместе играли.

— Дрогба, да, Лебеф, Бартез… У них многому научился – в «Локомотиве» все это пригодилось.

— Серьезные игроки были серьезные во всем?

— Дрогба был веселым, улыбчивым, но не балагуром. Больше юморил и всех смешил Франк Лебеф. Они вместе с Бартезом над всеми прикалывались. Иногда, бывает, опаздываешь на тренировку, торопишься, быстрее надеваешь бутсы, а у тебя шнурки таким узлом завязаны, что их тупо не можешь развязать. Приходилось разрезать. Еще они постоянно вещи прятали, в сумки накладывали чего-нибудь. В раздевалке, например, лежат бананы. Они по-быстрому запихивали их тебе в сумку, а ты не замечаешь этого. Идешь потом и думаешь: «Чего так тяжело-то?» Открываешь – а там сюрприз.

— Еще из веселых моментов – французская болельщица, которая в инстаграме клялась вам в любви.

— Это прикол какой-то?

— Нет, правда.

— А, вспомнил! Мне кто-то показывал эту девочку. Ничего не могу сказать. Это ее жизнь. Трудно ее за что-то осуждать. Она меня никак не касается.

— После выступлений за «Марсель» возвращались во Францию?

— В Марселе до сих пор меня помнят. Почему? Просто отдавался полностью. Плюс с болельщиками общался, язык выучил – фанаты за это уважали. Но туда я не возвращался. В Париж ездил. Меня там даже узнавали.

— Болельщики во Франции очень страстные.

— Они там жесткие. Выиграешь – сегодня будешь для них героем. Продуешь – держись. Когда один раз проиграли дома Парижу 0:3, убегали со стадиона: болельщики требовали расправы. На выезде с арены стояли две тысячи человек. Первым поехал массажист – его машину просто перевернули. Фанаты что-то кричали, требовали игроков. Испугались даже сотрудники службы безопасности и охраны. Нас пришлось выпускать через черный вход. Все машины в ряд выстроились и вылетали просто. Болельщики увидели это и всей толпой побежали к тому выходу. Я тогда так на газ нажимал! Страшно же было! Зато когда выигрывал, тебя на руках носили.

— Это главное, что вам запомнилось из жизни во Франции?

— В плане устройства Франция – это просто рай. Стадионы великолепные, получил опыт выступления в Лиге чемпионов: с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» играли, с «Порту». Незабываемые эмоции! Живешь за городом на побережье. Сказка, а не жизнь!

Традиции Юрия Семина, долги в «Волге», ультиматум от Смородской

— Ваше хорошее настроение чувствовалось по возвращении в «Локомотив»: забивали, хорошо играли.

— Я просто попал в свою команду. Найти свой коллектив – главная удача в карьере футболиста.

— Все было хорошо до прихода Билича.

— После того как новым главным тренером «Локомотива» стал Билич, мы с Лоськовым сидели в запасе. Славен как тренер очень сильный. У него были свои методики, здесь вопросов не было. Но в России Биличу не хватило жесткости: тут нельзя без этого. Он приехал с европейским менталитетом, но этого оказалось недостаточно. В какой-то момент Билич просто потерял управление командой, и клуб повалился. Но только одного Славена нельзя винить. Просто там же еще новое руководство пришло. Оно не видело футболистов во мне и Лоськове. Мы оба понимали, что никто нас ставить в состав не будет. Поэтому я и поехал по арендам.

Ведран Чорлука: «У «Локомотива» не бывает середины, только черное или белое»

— Со Смородской странная ситуация получилась: она не видела вас в «Локомотиве», и на всю страну объявляла о том, что вы завершите карьеру.

— Был конфликт. Она в определенный момент мне сказала: «Пока я в клубе, тебя здесь не будет». В принципе, это и было отправной точкой. Не хотелось вот так уходить. Но сейчас у меня нет к ней никаких претензий. И Ольге Юрьевне я могу пожелать только здоровья. Я давно всех простил.

— Юрий Семин говорил, что у вас случился спад из-за того, что вы перекачались.

— Это все бред. Я ни в какие залы, ни в какие качалки не ходил. Это немножко неправильное видение ситуации. Да, в период реабилитации подкачал колено, но тренажерным залом никогда не увлекался.

— Одной из ваших аренд была «Волга». Зачем?

— Не было больше вариантов. В «Локомотиве» уже не получалось. Вообще ни о чем не жалею.

— «Волга» как раз в тот момент начала разваливаться.

— Сначала все было хорошо: девятое место после первого круга, всего два месяца задержки. Но игроки ко всему нормально относились. Потом мы ушли в отпуск. А руководство уже третий-четвертый месяц обещало, что все выплатит. Приезжаем на первый сбор — уже задержка шесть месяцев. Было тяжеловато, нужно же кормить семьи. Доходило даже до того, что занимали деньги друг у друга на бензин. А нас руководство все «завтраками» кормило. Легионеры вообще бросали играть, русские пробовали как-то решить проблемы. Всем было не до футбола. А как тренер будет заставлять нас играть, если так долго не платят? Из-за этой финансовой проблемы «Волга» и вылетела.

— В палату обращались?

— Все обращались. Кто-то успел получить свои деньги, пока клуб не обанкротился. Кто-то не успел, так как их дела не рассмотрели, потому что команда перестала существовать.

— После «Волги» был «Окжетпес». Вариант — экзотичнее некуда.

— Там добротный уровень, сравнимый с уровнем нашей ФНЛ. Несколько команд могли бы спокойно играть в РФПЛ: «Астана», «Кайрат». Вопрос в том, что инфраструктура заставляет желать лучшего: стадионы не очень, перелеты постоянные.

— В Казахстане еще странные традиции: «Шахтер» из Караганды перед матчем с «Селтиком» резал барана.

— В «Окжетпесе» такого ни разу не было. В «Локомотиве» было.

— Вы серьезно?

— Да. Во времена Юрия Палыча. У нас эта традиция была каждый год. Мы на базе в Баковке резали.

— После «Окжетпеса» вам вроде бы «Кайрат» предлагал огромную зарплату. Правда?

— Нет, это слухи. После «Окжетпеса» я вернулся в «Локомотив», а там уже и мой контракт закончился.

— А про то, что вы могли продолжить карьеру в чемпионате Малайзии, тоже слухи?

— Хотелось поиграть за границей. Поэтому я весь прошлый год ездил в разные места: и в Малайзию, и в Индонезию, и во Вьетнам, и даже в Австралию. Где-то тренировался, где-то уже предлагали контракт. Но не решился что-то подписывать. По деньгам, кстати, тоже не особо много предлагали.

— Почему не подписали контракт?

— И уровень не тот, и жизнь там совсем другая. Я не готов был связать последующие несколько лет с тем местом, где мне не будет комфортно и где я не буду получать удовольствие от футбола. А там было сложно со всем: и с общением, и религия другая. Я понял, что мне там будет тяжело, так как ни общения, ни друзей у меня бы не было.

Съемки с Козловским, разговор с собой

— На два года вы пропали из футбола. Почему?

— Я никому ничего не говорил, ничего не показывал, потому что подустал от внимания. У меня была своя цель – вернуться в футбол. Поэтому мою работу видели только те, кто находился рядом. В течение этого времени я пахал на двух-трех тренировках в день.

— Для того чтобы не потерять форму, нужна практика.

— Естественно. Для этого я и играл за команду в ЛФЛ. Кроме того, работал отдельно практически нон-стоп.

— В ЛФЛ иногда опасно играть: могут сломать и не заметить.

— Не-не. У нас было все цивильно. Выступали за «Атлантис»…

Роман Широков: «Если я ленивый, но дважды был лучшим игроком России, то какие тогда все остальные?»

— Вместе с Широковым играли.

— Да! Мы с Романом же еще и в хоккей играем. А в «Атлантис» притащил его я. Когда он заканчивал карьеру, на него там какие-то команды глаз положили. Я ему «маякнул»: «Ром, давай за нас сыграешь в ЛФЛ».

— Не пришлось уговаривать?

— Пришлось. Рома сначала не хотел. Говорил нам: «Какой футбол? Дайте отдохнуть». Мы ему отвечали: «Да там и отдохнешь!» У нас коллектив просто шикарный — приходишь на матчи или тренировки и получаешь удовольствие. Мы и пару титулов выиграли, Лигу чемпионов взяли.

— В свободное от футбола время вы на Бали ездили серфить.

— Постоянно. Мое самое главное хобби. Серфинг – это моя страсть. Я в этом деле уже достиг определенного уровня, так что могу и с профессионалами кататься.

Вот и я,наконец-то,открыл сезон! 🏄🏄🏄🤙🤙🤙 A post shared by Dmitry Sychev (@dsychev11) on Jun 30, 2017 at 9:30am PDT

— Самое лучшее место для серфинга?

— Маврикий. Там большие волны и народа мало. В будущем хочется развиваться.

— До какого уровня?

— До какого страх позволит.

— Это так опасно?

— Конечно. Но если ты с головой подходишь, то нет. Если катаешься на трехметровых волнах и полез на «десятку», то это не очень хорошо. А если с трешки на четверку, то можно.

— Вы хоть раз могли получить травму?

— Да. На больших волнах мог. Один раз чуть не утонул. Я не рассчитал свои силы. Меня волна замесила, оторвала доску. Было очень трудно выбраться, потому что волны были размером с трехэтажный дом: ты как в стиральной машине крутишься, воздуха не хватает, страшно. Повезло, что вспомнил технику безопасности, собрался с мыслями. Потом еще несколько месяцев отходил после этого случая. Больше себе таких экспериментов не позволял.

— Вы еще и два раза снимались в кино.

— Три: «Наша Russia», «Самый лучший фильм» и «Тренер» с Данилой Козловским. В первом ведь было про футбол! Во втором тоже: бил пенальти Гарику Харламову.

🎬🎬🎬 A post shared by Dmitry Sychev (@dsychev11) on Jun 24, 2017 at 10:40am PDT

— От роли в «Тренере» получили больше всего удовольствия?

— Естественно! Просто безграничный опыт. Мы же были на съемках от начала до конца, участвовали во всех эпизодах, жили и работали все 2,5 месяца. Снимались в Раменском, в Химках, в Новороссийске и в Краснодаре.

— Самый запоминающийся эпизод со съемок?

— Была интересная история. По сценарию, Данила где-то в середине фильма начинает делать из нас, середняков, команду, которая будет рвать всех соперников из Премьер-лиги в Кубке. Была сцена, где он нас увозит с поля в морской порт заниматься жестким кросс-фитом: должны были катать колеса размером с человека. Происходило все это дело на жаре, часа три. Все такие грязные были, в мазуте. Вокруг – краны, корабли! Потрясающие кадры! Вообще, съемки – интересный процесс, но сложный.

— Козловский большой профессионал?

— Абсолютный! И как человек, и как актер, и как режиссер!

— Вы и в КВН были. Вам, по сюжету, пересадили ноги Роналду, постоянно шутили над сборной. Как согласились на такое издевательство?

— Идея в том, чтобы было не насмешливо, а смешно. По-другому я бы не согласился. Я очень хорошо общаюсь с Эдгаром Запашным, раньше даже катались на серфах. И он предложил принять участие в КВН. Я сразу согласился. Всегда смотрел эту программу. А сыграть – это какая-то голубая мечта была. Я ее осуществил. Познакомился с отличными ребятами, запомнилась эта позитивная атмосфера на репетициях.

— Предыдущая встреча у нас сорвалась, потому что вы ходили на концерт рэпера Басты. Нравится?

— Я в восторге от Васи (Василий Вакуленко – Баста. – Ред.). Мы давно дружим. И по возможности я выбираюсь на его концерты. Потому что как он отдается работе – это дорогого стоит, на это обязательно нужно как-нибудь посмотреть.

— Вы в прошлом читали рэп. Если бы Вася предложил вам записать трек, согласились бы?

— Поверьте, я до такого не дорос. Я же просто почитал чего-то там для собственного удовольствия. Вася работает только с серьезными людьми.

— Вы мне рассказываете все это, и я понимаю: у вас такая насыщенная жизнь была в последние два года. Зачем вам футбол с бесконечными тренировками и играми?

— Я вам скажу честно: у меня футбол всегда был во главе всего. Просто эти два года помогли понять, насколько сильно я люблю эту игру и «Локомотив». В последние два года ощущал сильнейший дискомфорт: когда ты вроде и готов, но по какой-то причине не можешь выступать.

Федор Смолов: «У меня состоялся серьезный разговор с самим собой. И я поменял все в своей жизни»

— У вас был какой-то внутренний разговор с собой, который помог вам понять это?

— Конечно. Было глубокое познание ситуации, расставил для себя приоритеты, устранил какие-то непонимания. За два года я проделал большую работу в плане психологии. Это было необходимо, потому что уверенность в себе и в своих силах в последнее время пропала после незабитых мячей. Пришлось много работать над собой, чтобы преодолеть психологический барьер. Сейчас могу сказать, что я полностью готов.

Разговор с Геркусом, мотивация на будущее

— Кто вас убедил подписать контракт с «Казанкой»?

— Илья Геркус. Он позвонил, и мы договорились обо всем за две минуты. Я настолько сильно хотел домой, в «Локомотив», что не спрашивал ни о сроках, ни о суммах.

— С Семиным говорили?

— Нет.

— Как себя оцениваете с физической точки зрения?

— Не хватает игрового ритма: каким бы ты ни был сильным, какой бы фундамент ни заложил, без практики невозможно почувствовать уверенность в себе. Потихонечку я достигну своей цели. Главное – не форсировать события. Я хоть и работал над собой, но это было непростое время. Приходилось часто слушать опытных людей, близких. За два года без игры пришло понимание многих вещей.

— Как оцениваете уровень партнеров по «Казанке»?

— Я знал их еще мальчиками. Но мальчики уже подросли. Среди них есть футболисты качественного уровня. При правильном подходе к делу они вполне могут играть и за «Локомотив», и за любую команду РФПЛ. Иногда я в силу своего опыта подсказываю им что-то. Приятно, что ребята реагируют адекватно.

— Как они к вам обращаются?

— Сначала обращались с осторожностью, потому что я старше их всех лет на пятнадцать. С их стороны замечал уважение, трепет. Но я чувствую себя молодым, поэтому стараюсь держаться с ними на одном уровне. Однако они все равно относятся ко мне как к старшему товарищу.

— В ПФЛ тяжело?

— Нет, абсолютно нормально. Уровень немного пониже, чем когда я играл за тамбовский «Спартак». Хотя для молодых игроков «Казанки» ПФЛ – это идеальная площадка для прогресса.

— Давайте пофантазируем. Кем вы видите себя через год, когда у вас закончится контракт с «Казанкой»?

— Не хочется фантазировать. Хочется играть. Поверьте, силы у меня есть. Хочу вернуться в основной состав «Локомотива». В данный момент я не усилю основу. Нужно еще немного поднабрать в игровом плане. Качество я не растерял, к конкуренции готов. Вы же знаете, мне не хватает восемь голов до сотни. Хочется уже достичь этой отметки, но последний рубеж самый сложный.

— Вы бы хотели завершить карьеру именно в «Локомотиве»?

— Конечно! Я для этого и вернулся. И, честно говоря, никаких других вариантов больше и не рассматриваю.

Текст: Илья Егоров

Фото: Сергей Дроняев, ФК «Локомотив»

Илья Егоров Корреспондент еженедельника «Футбол»