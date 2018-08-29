Дмитрий Черышев: «Сказал испанцам, что их сборная не умеет играть в футбол»

Во время чемпионата мира фамилия Черышев громко зазвучала не только в России. Пока полузащитник сборной Денис влюблял в себя болельщиков голевыми шедеврами, его отец день за днем объяснял успехи сына, его команды и все происходящее на футбольных полях России журналистам из нескольких стран. А вскоре Черышев-старший вернулся в родной Нижний Новгород, где затеяли большой футбольный проект.

База для боругвайцев

— Ваше назначение главным тренером «Нижнего Новгорода» вышло внезапным.

— Для меня тоже приглашение в клуб из родного города оказалось неожиданным. Когда позвонили и предложили встретиться, предсезонная подготовка уже стартовала. Но после встречи с Глебом Сергеевичем Никитиным (врио губернатора Нижегородской области. – Ред.) я даже не сомневался, поэтому решение принял почти сразу.

— Чем он вас убедил? Ведь долговая история и последующее расформирование «Волги» надолго оставили шлейф подозрительности к нижегородскому футболу.

— Финансовые вопросы – не моя компетенция. Я этого не касаюсь. А на переговорах с руководителями области я услышал, что они не только хотят иметь в ФНЛ команду высокого уровня, но и вообще намерены серьезно развивать футбол в регионе. И что для нас особенно важно – на детско-юношеском уровне тоже. Раньше здесь этого не хватало.

— Что изменилось сейчас?

— Чемпионат мира вывел инфраструктуру на новый уровень. Теперь мы играем на новеньком стадионе, а этот «Локомотив», где сейчас с вами беседуем, используется как тренировочный. Есть поле около физкультурно-оздоровительного комплекса «Мещерский», там и юноши тренируются, и наша молодежная команда выступает в чемпионате Нижегородской области. Ну и тренировочный центр «Борский», где во время чемпионата мира боругвайцы занимались.

— Кто-кто?

— Из-за места расположения базы (на Бору) у нас так уругвайцев называли. (Улыбается.) Теперь все это будет использоваться для детских школ и массового футбола. Кроме того, руководители хотят выработать для футбольных школ города единое методическое направление. Чтобы все работали не по-разному, а целенаправленно готовили ребят к требованиям профессионального футбола.

Три матча на скамейке

— Ставка на своих воспитанников – обязательная часть философии «Нижнего Новгорода»?

— Это задача перед нами стоит. Но для ее реализации нужно время. Объективно реалии ФНЛ пока не позволяют массово комплектоваться своими воспитанниками. Надеюсь, что нынешняя реорганизация позволит заметно поднять уровень их подготовки, тогда на местных игроков сможем рассчитывать в большей степени. Ведь это выгодно клубу c финансовой точки зрения. Чем больше воспитанников нижегородского футбола будет закрепляться в команде, тем сильнее снизится потребность в приглашении игроков со стороны. К тому же наличие собственных игроков в команде важно и для имиджа. Эти задачи, которые вместе с нами намерены решать руководители, убедили в хороших перспективах «Нижнего Новгорода».

— А какие еще проблемы у молодых российских игроков?

— Они сейчас не стремятся доказывать.

— Что это значит?

— Вот пример. Парень у нас даже в трех матчах подряд не сыграл, а уже посматривает на сторону, начинаются разговоры о переходе в другую команду — туда, где ему доверять будут больше. И желательно сразу. Вместо того чтобы перетерпеть ситуацию, обратить на себя внимание работой… И так, чтобы тренера убедить: на поле должен выходить именно ты. Я в беседах с игроками подчеркиваю, что внимание уделяю всем одинаково, наблюдаю за всеми. Но если одни сейчас играют, а ты пока нет, значит, тебе еще предстоит доказать, что ты тоже должен играть. Это не проблема конкретно «Нижнего Новгорода» или какой-то другой команды, это заметная тенденция в нашем футболе. По крайней мере в ФНЛ.

— Как с этим бороться?

— Рассказываю, например, о сложном периоде своей карьеры. В 1990 году я тогда еще в горьковском «Локомотиве» не играл несколько месяцев. Массовые и частые переходы в то время были не приняты. Но я не играл вообще. Тем не менее терпел, тренировался, ждал и снова тренировался… Команда отправлялась на выезд, а я оставался здесь и занимался дополнительно.

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— Целеустремленно.

— Пробиться в состав было тяжело: в конкурентах у меня были опытные Витя Рыбаков и Сергей Окунев — играли они удачно. Я вышел на поле только в конце первого круга, на замену в матче с «Кубанью». Забил, мы победили — и после этого уже выступал постоянно. Но до того сидел на скамейке почти 20 туров! И все-таки за свой шанс боролся и его дождался. Сейчас же ребята, увы, и после нескольких матчей на скамейке скисают.

Задача – догнать хоккей

— После чемпионата мира посещаемость матчей ФНЛ на новых стадионах приятно удивляет. А вы беспокоились, что схлынет пена чемпионата мира и придется на новеньком 45-тысячнике играть при горстке зрителей?

— Я еще во время чемпионата мира отмечал, что заполненные на матчах стадионы — наше огромное достижение. Весь мир увидел: футбол в России может быть праздником. Теперь наша общая задача – стремиться к тому, чтобы трибуны заполнялись каждую неделю. Конечно, приятно, что на «Нижний Новгород» стало приходить по 20 тысяч болельщиков, но это надо воспринимать как промежуточное достижение. Одна из наших задач – привлекать людей зрелищной игрой. Чтобы им всегда было интересно смотреть на команду и чтобы они видели, как в «Нижнем Новгороде» раскрываются футболисты.

— Вам обидно, что в опросах люди называют Нижний — хоккейным городом?

— Не обидно – хоккейные традиции в городе сложились исторически. В Нижнем Новгороде, а раньше – в Горьком, хоккейная команда, выступающая на высшем уровне, имелась всегда. Наши хоккеисты еще в советское время были на слуху по всей стране. Но и футбол здесь находился на хорошем уровне. Просто в футболе, в отличие от хоккея, периодически случались провалы. Потому ставим перед собой цель — поднять уровень, чтобы Нижний Новгород ассоциировался с нашим видом спорта как минимум наравне с хоккеем.

— Какие задачи поставлены перед вами в этом сезоне?

— Главное сейчас – создать команду, которая будет постоянно прогрессировать и показывать футбол, привлекающий на трибуны болельщиков. Но это на ближайшее время. А более долгосрочная стратегия, конечно, подразумевает и переход «Нижнего Новгорода» на другой уровень. В этом сезоне конкретной задачи выйти в Премьер-лигу нет. Но если турнир в ФНЛ сложится для нас так, что удастся претендовать на место в четверке, то цель скорректируем. Тогда будем бороться за выход в Премьер-лигу.

Мнение Дель Боске

— Вы после чемпионата мира стали в Нижнем популярнее?

— Да. Но не только здесь. Во время турнира количество звонков от журналистов увеличилось во много раз. Иногда из испанских СМИ звонили чаще, чем из российских.

— Что наших испанских коллег интересовало в первую очередь?

— Максимально интерес возрос после нашего матча с Испанией. Спрашивали, как отсюда смотрится успех сборной России и ранний вылет «фурии рохи», как выглядело здесь ее выступление. Про их сборную я сказал испанским журналистам: «Вы не умеете играть».

— Я не ослышался?

— Вот и они удивились. Но что я под этим понимаю? Весь мир знает, в какой футбол играет Испания: первым номером, с тотальным контролем мяча, с частыми передачами на ограниченном пространстве. Всех побед (на чемпионате мира и дважды на чемпионате Европы) эта сборная добилась, действуя в таком стиле. Так же продолжает и сейчас. Но оснований для этого больше нет.

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— Почему?

— Чтобы так играть постоянно, нужен соответствующий подбор футболистов, идеальная сыгранность. В успешные для себя годы у Испании это было, но сегодня другая ситуация. Хави, Вилья и Торрес выступления за сборную закончили, Иньеста уже не столь хорош, как несколько лет назад. Некоторые футболисты вернулись после травм незадолго до чемпионата мира. Поэтому объективных предпосылок, чтобы добиваться результата только привычным способом, у Испании уже не было. Раньше все знали, как она выступает, но ничего не могли сделать. Сейчас все о ее игре тоже знают заранее, но противодействовать именно этому составу реально — что в первой же встрече турнира и доказали португальцы. Они отсекали соперников между линиями, быстро переводили мяч в свободную зону и тем самым нарушали взаимодействие. Играть в свой футбол у Испании получалось только эпизодически.

— Как и в матче с Россией?

— Отчасти да. Территориальным преимуществом они владели, но остроту в штрафной наша команда создавать не позволяла. Если сборная России от матча к матчу тактику меняла, находя разные варианты для каждого соперника, то испанцы всегда были одинаковыми. У них не было даже второго варианта ведения игры – они не могли тактически удивить соперника, запутать его своим неожиданным планом. Об этом я их журналистам и сказал. Но при Луисе Энрике Испания будет играть по-другому. Разнообразнее.

— Висенте дель Боске назвал выступление сборной России в матче с Испанией антифутболом. Подобные оценки в испанских СМИ были популярны?

— Да, закрытой игрой соперника возмущались. Но это продолжалось день-два. Потом весь поток критики журналисты направили на свою сборную. Ругали не только за провальный результат, но и за невыразительную игру, за ошибки в подготовке. Доставалось примерно в равной степени всем – и футболистам, и тренерам.

— Какой самый популярный вывод был у футбольной общественности Испании по итогам чемпионата мира?

— Насколько я заметил, по мнению многих, надлом, который не позволил сыграть на максимуме, случился еще до чемпионата мира. Когда сообщение о назначении Лопетеги в «Реал» спровоцировало скандал и смену тренера. В этом видели основную причину. Люди обиделись на президента «Реала» Флорентино Переса, объявившего о приходе Лопетеги до старта турнира в России.

Денис-бомбардир

— Денис Черышев сыграл на нем все пять матчей и стал в сборной первым бомбардиром. Ваши ожидания от его выступления были скромнее?

— Перед чемпионатом я радовался тому, что сын уже добился результата. Ведь в последние годы его преследовали травмы, и он порой надолго выбывал из строя. Но преодолел их, восстановился и убедил тренерский штаб своей работой. А предполагать, как для него может сложиться чемпионат, было тяжело. Тем не менее показанное Денисом на чемпионате я не воспринял как большую сенсацию. Я же знал его настрой и отношение к своей роли.

— Что он говорил?

— Мы беседовали накануне первого матча. Денис вовсе не был уверен, что сыграет против Саудовской Аравии. Но настроен был предельно решительно. Сказал: «На тайм ли я выйду или на минуту, оставлю на поле все, что у меня есть».

— Эстетические голы Черышева-младшего на чемпионате мира заставляли вспоминать о его футбольном образовании. Что выделяло его как воспитанника «Реала»?

— Не замечал, чтобы партнеры технически в чем-то уступали Денису. Например, Смолов или Дзюба, на мой взгляд, оснащены нисколько не хуже. А хорошо себя проявить сыну очень помог опыт игры в Примере, где интенсивность матчей и уровень соперников заставляют действовать на максимуме постоянно.

— Давайте сделаем сравнение для тех, кто Черышева-старшего на поле не видел. В чем ваши главные сходства и различия?

— Я это вижу шире, за рамками футбольного поля. Денис – мое продолжение, а я – продолжение его. С одной стороны, меня многие расспрашивают про сына, я его поддерживаю, в том числе и когда в личных беседах футбольные дела обсуждаем. А успехи Дениса добавляют внимания ко мне и помогают. Ведь и приглашение в «Нижний Новгород» случилось на фоне возросшей популярности нашей фамилии.

— А как все же выглядит игровое сравнение?

— Больше у нас все-таки различий. Во-первых, в технике. Здесь у сына большое преимущество – даже сравнивать нечего. Как нельзя сравнивать нас и по стартовой скорости – она заметно выше у меня. Стартовый рывок был моим основным сильным качеством. Зато Денис быстр на дистанции — вот в дистанционной скорости мы, наверное, похожи.

Семейный эксперт

— До поры его сватали в российские топ-клубы, но знающие люди каждый раз говорили, что он эти варианты даже не рассматривает. За этими разговорами что-то стояло?

— Насколько знаю, период, когда к Денису в России появился стойкий интерес, был. Но для него главным приоритетом оставался испанский чемпионат. Кстати, на примере сына я отмечаю заблуждение, с которым у нас оценивают молодых игроков.

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— То есть?

— В России часто недооценивают важность перехода из юношеского футбола во взрослый. Одним лишь фактом появления в основном составе этот период не заканчивается. Игрок должен переход именно пройти, прочувствовать – привыкнуть к требованиям на этом уровне ментально, научиться справляться с психологическим давлением и регулярно исполнять все привычное для себя на новом уровне. Исключения бывают, но это исключения. А большинству для полной интеграции во взрослый футбол требуется время.

— Сколько?

— Возможно, не один сезон и даже не два. Нужно терпение. Взросление в профессиональном футболе не происходит по календарю – наивно думать, что молодой игрок уже готов стабильно выступать на уровне лидеров команды только потому, что уже начал за нее выступать. Процесс адаптации должен проходить естественно. Футболисты дебютируют на высшем уровне в разном возрасте. Но период адаптации актуален для всех стран. Я удивлялся, когда вскоре после дебюта за «Реал» от сына стали ждать результатов, как от опытных и заметных игроков Примеры. Мол, раз воспитанник «Реала», значит, уже готовая звезда. Для меня-то было очевидно, что еще объективно время для высоких ожиданий не наступило. Лишь когда он съездил в аренду в «Севилью» и отыграл сезон в той же аренде за «Вильярреал», я понял, что теперь он готов к стабильному выступлению на высоком уровне.

— По менталитету он больше русский или испанец?

— Разговариваем мы только на русском. О происходящем у нас на родине он знает, приезжает в Россию. Но вырос и научился футболу Денис в Испании, там для него все привычнее.

— Футбольные споры между вами случаются?

— Сейчас – нет. Денис очень повзрослел. Если раньше он мог на что-то эмоционально отреагировать, с чем-то категорически не согласиться, то теперь мы ведем футбольные беседы взвешенно и на равных.

— Младший сын пошел по другой стезе?

— Даниилу 18, он учится. По-нашему заведение называется Университет международных отношений, может стать дипломатом. В футбол играл и продолжает иногда играть, но на любительском уровне – для себя. Хотя в нашей семье он главный футбольный эксперт.

— Это как?

— О карьере Дениса младший брат знает все. Но следит не только за ним, а вообще за всем мировым футболом. Кто куда и почему перешел, у кого какие показатели, по каким критериям комплектуются команды. К младшему сыну можно обращаться за любой футбольной информацией. Ментально Даниил полностью европеец – родился же в Испании. Но разговариваем всегда на русском, он слушает русскую музыку и многое про нее знает. Например, новое про Тимати всегда старшему брату рассказывает.

Нижний Новгород

Текст: Максим Михалко

Фото: Сергей Дроняев, ФК «Нижний Новгород»

Максим Михалко Автор еженедельника «Футбол»