Дэнни Мерфи: «Сборная России способна преподнести сюрприз на этом турнире. Вспомните Южную Корею в 2002 году»

Экс-полузащитник «Ливерпуля», «Тоттенхэма», «Фулхэма» и сборной Англии Дэнни Мерфи прибыл в Россию в роли эксперта английского BBC. В интервью еженедельнику «Футбол» британец рассказал об ожиданиях от ЧМ-2018, поделился мнением о стартовом матче сборной Англии на турнире и посоветовал нового вратаря для «Ливерпуля».

Испания, Бельгия, Азар

— Дэнни, приятно видеть вас здесь! Расскажите, вы в России в роли эксперта или комментатора?

— Да, я тоже рад быть здесь. В России я приехал в качестве эксперта от канала BBC.

— Какие матчи уже успели посетить?

— Я был в Сочи на матче Португалия — Испания и на игре Бельгия — Панама.

— И как вам выступление испанцев?

— Невероятно! Португалия забила быстрый гол, а затем испанцы просто вскружили им голову. Вы видели их игру? Быстрые пасы, открывания, высокий прессинг. Просто вау!

— Но победить им не удалось.

— Ничья не совсем справедливый результат этого матча. Когда испанцы вышли вперед, они не раз могли сделать счет 4:2 и даже 5:2. Но затем случился тот штрафной от Роналду. Да и первые два мяча были забиты не без везения: не самый очевидный пенальти, затем ошибка Де Хеа. Испанцам просто не хватило удачи.

— А что скажете по поводу Бельгии?

— Они очень спокойно добились нужного результата. Когда у вас в составе есть игрок уровня Де Брюйне, то ваша команда будет претендовать на победу в любом матче. Он умеет на ровном месте выдать великолепную передачу. Кевин демонстрирует игру мирового уровня. У бельгийцев в составе есть Дембеле и Витцель, которые освобождают его от оборонительной работы и дают возможность руководить атакующими действиями команды. Дембеле вообще очень работоспособный парень, классный игрок.

— А вот Эден Азар не особо впечатлил по первому матчу.

— Это всего лишь первая игра, у него еще будет время показать свое мастерство. Азар играет очень расслабленно, что по-настоящему впечатляет. Это манера игры топ-футболиста. Но в таком стиле действует не только он, но и бельгийская сборная в целом. Они не паникуют и не напрягаются, они уверены в своих силах и знают, что сумеют добиться нужного результата.

Англия, молодежь, Германия

— А что можете сказать касательно стартовой встречи сборной Англии?

— Харри Кейн сделал игру. Два момента после угловых — два гола. Отличное выступление от капитана. Да, в целом матч складывался не очень просто, но англичанам важно было одержать победу. Теперь после нее все английские болельщики выдохнули с облегчением. Да и на футболистов теперь будет оказываться меньшее давление.

— Многим кажется, что этот состав англичан довольно молод и не обладает достаточным опытом.

— Я не согласен. В команде собраны игроки из «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити», имеющие опыт игры в топ-матчах АПЛ и в Лиге чемпионов. Все давление и весь негатив на них идет от СМИ. К примеру, если ты неудачно сыграл за «МЮ», то на следующей неделе у тебя есть шанс реабилитироваться. Чемпионат мира — это совершенно другой уровень. В случае неудачи шанса исправиться у тебя может и не быть.

— Действующие чемпионы мира немцы потерпели сенсационное поражение в первой игре.

— Меня и их выступление на ЧМ-2014 не особо впечатлило. Вспомните, они на групповом этапе сыграли вничью с Ганой. В 1/8 финала лишь в дополнительное время одолели Алжир, а в четвертьфинале у них был лишь один голевой момент с французами. Да и в финале они сыграли не так ярко. Исключением был лишь полуфинал с бразильцами. Так что когда все вокруг на том турнире восхищались Германией, я этого просто не мог понять. А Мексике они проиграли потому, что им не хватало скоростей в атаке. У них в составе есть Тони Кроос, отличный исполнитель, но ему не достает скорости. В обороне у них постоянно были свободные зоны на флангах. А решение Лева не взять на турнир Лероя Сане — просто не поддается объяснению. Вместо него на турнир едет Дракслер. Складывается впечатление, что у Лева он неприкасаемый игрок. К примеру, невозможно представить Португалию без Криштиану Роналду или Аргентину без Лео Месси. Но почему в составе сборной Германии забронировано место для Дракслера — я понять не могу.

— Кто на ваш взгляд фаворит этого турнира?

— Испания. Однозначно. То, что они показывали в первой игре — это невероятно. У португальцев кругом шла голова и они не успевали за их действиями. Если они продолжат так играть и дальше, то для меня они главные фавориты турнира.

— Может быть англичане преподнесут сенсацию?

— Я так не думаю. Четвертьфинал — это потолок для нынешней команды.

— Что вы можете сказать по поводу сборной России?

— Я думаю, что ваша команда способна преподнести сюрприз. Хозяйская сборная всегда получает большую поддержку трибун и это вдохновляет на подвиги. Вспомните Южную Корею в 2002 году. Тогда никто не ожидал увидеть их в полуфинале. Не думаю, что сборная России повторит это достижение, но ей по силам удивить мир.

— Ваш прогноз на сегодняшний матч?

— Думаю, что Россия победит. На Египет оказывается большее давление, им необходима только победа, так что это сыграет на руку вашей команде.

«Ливерпуль», Батленд, Пикфорд

— «Ливерпуль» провел достаточно яркий сезон, команда дошла до финала Лиги чемпионов, но уступила «Реалу». Травма Мохамеда Салаха сыграла ключевую роль в таком исходе?

— Ключевую роль сыграл вратарь. Те ошибки, которые сотворил Кариус, непозволительны в матчах такого уровня. Впрочем, травма Салаха тоже сказалась на игре. Я убежден, что если бы он не получил травму, «Ливерпуль» завоевал бы трофей.

— Необходимость покупки нового вратаря для «Ливерпуля» очевидна. Но на кого следует обратить внимание — Алиссон, Батленд, Ник Поуп?

— Джек Батленд. Я не сомневаюсь, что он именно тот человек, который необходим «Ливерпулю». Он обладает всеми качествами первоклассного голкипера.

— Но в минувшем сезоне он тоже допускал результативные ошибки.

— Я доверяю тому, что вижу и тем отзывам, что слышу о нем. Не стоит забывать, что он играет в «Стоке» — команде с не самой лучшей обороной, которая вылетела в Чемпионшип.

— А что насчет Ника Поупа? Он провел отличный сезон в «Бернли».

— Действительно, это так. Но это лишь один сезон. Поуп хороший вратарь, но не более того.

— Возвращаясь к Батленду, он ведь проиграл конкуренцию в сборной Джордану Пикфорду.

— Среди моих друзей много болельщиков «Эвертона» и я часто слышу от них восторженные отзывы от игры Пикфорда. Но я с ними не согласен. Мне кажется, что ему не хватает роста, в отличие от Батленда (185 см против 196 см — Ред.). Из-за этого он неоднократно пропускал выстрелы по верхним углам. По ходу сезона у «Эвертона» было несколько серий из 4-5 поражений подряд и практически в каждом матче он пропускал такие голы.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press