Антониу Эдер: «Все должны видеть свет в конце тоннеля. Фанаты «Локомотива» — тоже»

Когда команде нужен «золотой» гол, все смотрят на него. Это специализация Антониу Эдера – его удары принесли «Локомотиву» «золото» российской Премьер-лиги, а сборной Португалии – титул чемпионов Евро-2016. Еженедельник «Футбол» встретился с португальским форвардом, чтобы узнать, что сейчас не так в «Локомотиве» и откуда взялась традиция Эдера доставать белую перчатку после забитых голов.



«Не экономим силы для ЛЧ!»

— «Локомотив» окончательно выкупил ваш трансфер. Довольны, что остались в России?

— Клуб, ребята — мне все здесь нравится, поэтому я принял решение продолжить выступать за «Локомотив» и после окончания аренды подписал новый контракт.

— Ваш гол «Зениту» принес «Локомотиву» долгожданное чемпионство, а вы превратились в знакового игрока для болельщиков. Сколько раз вы пересматривали на видео тот самый забитый мяч?

— Несколько раз! Сколько — не считал. Для меня гол «Зениту» стал очень важным: удалось взорвать стадион, торсида вскочила на ноги! Специально потом смотрел в записи и весь матч, чтобы вновь пережить атмосферу чемпионства.

— Кристиан Нобоа рассказывал нам, что у него в телефоне записаны видео всех его голов. А у вас?

— Я сохраняю хайлайты матчей. Там могут быть голы, а могут и не быть. Смотрю свои действия на поле, опасные моменты.

— И все-таки за счет чего «Локомотив» выиграл «золото»? 14 лет клуб не был чемпионом, а вы пришли — и это удалось. Как так получилось?

— У нас игроки очень высокого класса и опытный тренер, чья богатая карьера говорит сама за себя. А еще мы уверенно выступали на протяжении всего чемпионата: хорошо стартовали, с первых туров держались наверху таблицы и стабильность сохранили до финиша. Игроки верили в себя, тренер — в команду, руководство – в тренера. Три составляющие и принесли нам «золото».

— Кто был лидером команды в том сезоне?

— Сложно назвать одного человека, да даже целую группу нельзя. Все старались. На тренировках отдавались борьбе. Чемпионами мы стали все вместе. У нас в «Локомотиве» много тех, кто призывается в национальные сборные, что лучше всего говорит о лидерских качествах каждого.

— «Локомотив» сейчас другой — новые игроки, только результата нет. Что изменилось?

— Многие наши футболисты принимали участие в чемпионате мира, нагрузки в процессе летней подготовки у всех в итоге получились разными, соответственно и функциональное состояние до сих пор неодинаковое. Отсюда и проблемы. Нельзя забывать и то, что в первых турах у нас отменили два правильно забитых гола (Эдера — в матче с «Уфой» (0:0) и Фарфана – в игре с «Оренбургом» (0:1). – Ред.). Набери мы очки в этих встречах, место в таблице было бы выше. А еще надо помнить: об итогах чемпионата судят не в начале турнира, а на финише. Впереди большая дистанция. Будем стараться поправить положение.

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— Вы отвечаете как тренер. Хочется услышать слова игрока. Футболисты «Локомотива» точно не потеряли часть мотивации?

— Ни в коем случае! Дело еще и в том, что «Локомотив» — действующий чемпион, а против лучших соперники выкладываются даже не на максимуме, а еще и еще — с двойными усилиями, с экстра-мотивацией. Клуб сейчас ищет свой путь, свою дорогу, свою игру. Думаю, одержим две победы подряд и поправим положение. Тогда точно придет уверенность.

— Болельщики считают, что на фоне Лиги чемпионов команда утратила стимулы для выступлений в первенстве.

— Я удивлен, все совершенно не так! Никто силы не экономит. В футболе ты никогда не можешь думать о будущем. Нельзя хорошо играть в Лиге чемпионов, если плохо идешь в чемпионате.

— Под Лигу чемпионов «Локомотив» хорошо укрепился. Что вы подумали, когда в Баковке появился Федор Смолов — ваш конкурент?

— Вся команда восприняла приход Федора как усиление. Мы были счастливы. Он хороший футболист. В линии атаки выбор вариаций у тренера стал выше, стало больше карт в рукаве, то есть конкурент появился не только у меня, а еще и у Фарфана.

«Мой отец в тюрьме уже 16 лет»

— Мы, наверное, должны извиниться перед вами, потому что нужно было начать разговор с другого — с поздравлений с рождением сына. Поздравляем!

— Спасибо! (Смеется.)

— Что для вас значит появление на свет ребенка?

— То, что я стал отцом, – это сумасшедший опыт, нечто особенное, самое долгожданное событие в моей жизни. Мы с женой очень счастливы, смотрим, как наш ребенок растет, наслаждаемся каждым днем.

— Ваша жена рожала в России. Почему?

— С первого дня в «Локомотиве» нас очень хорошо приняли, уделили максимальное внимание, подобрали клинику. Врачи относились к жене заботливо, наблюдали за ней. У нее и у меня возникло чувство безопасности. Я заранее договорился, что буду присутствовать во время родов и перерезать пуповину ребенку. Так и случилось. Когда мой сын вырастет, не знаю, где мы будем тогда жить, но я буду ему рассказывать, что он родился в России, – это невероятный опыт!

— У вас очень красивая жена. Мы видели фото, где вы подписываете с генеральным директором «Локомотива» Ильей Геркусом контракт, а рядом сидит супруга. Вы всегда берете ее на переговоры с клубами, чтобы получить лучшие условия?

— Да-да. Для меня такой шаг логичен. Я очень люблю свою жену. И если у нее есть возможность, она всегда со мной в важные моменты карьеры. Ее присутствие придает мне уверенности. Ну а теперь у меня еще и сын, так что в дальнейшем буду брать с собой на подобные мероприятия и его.

— У вас есть в Португалии дом – то место, куда всегда возвращаешься?

— Сложно ответить. Моя жена – гражданка Бельгии, поэтому мы еще не знаем, где будем жить в будущем. А вы были в Португалии? Тогда понимаете, какая это великолепная страна. Я играл там в разных клубах, переезжал из города в город, но определенное место пока не выбрал. Хотя если говорить про лучший город, то это Лиссабон.

— Почему мы спрашиваем о доме — знаем, что ваше детство прошло в интернате.

— Для меня много значит тепло домашнего очага. Я давно решил, что когда закончится футбольная карьера, то обязательно буду жить со своей семьей в большом доме, в штаб-квартире. Туда будут приходить мои друзья. Не знаю только пока, где, в какой стране это будет: в Португалии или в Бельгии.

— Со своими родителями вы сейчас поддерживаете отношения?

— Да. Очень хорошие отношения. Мама моя недавно приезжала в Россию, в Москву, чтобы увидеть своего внука. Вместе с ней был здесь и мой младший брат, который живет в Англии.

— Вы рассказывали, что тот самый победный гол в финале Евро-2016 ваш отец смотрел в тюрьме.

— Это правда.

— Что случилось?

— У меня отец уже 16 лет в тюрьме.

— Вы общаетесь?

— По телефону. Когда ему разрешается, то он звонит мне.

— Он смотрит в тюрьме, как вы играете в России?

— Российский чемпионат он не смотрит, такой возможности там нет, только новости.

Лайки Месси и Роналду

— Перед Евро-2016 вы написали книгу. Она о мотивации. Допустим, к вам приходит человек и говорит: я ничего не хочу, мне все надоело. Какой главный совет вы ему дадите?

— Не знаю, есть ли в России такое выражение, но у нас в Португалии говорят: «Важно никогда не терять свет в конце тоннеля». У любого человека есть удачные и неудачные дни, недели, годы – это нормально. Главное — никогда не сдаваться, верить в себя и продолжать идти вперед, обязательно бороться за свое место под солнцем. Жизнь всегда состоит из плюсов и минусов. На любом пути встречаются сложности, но важно идти своей дорогой. И еще важно верить в Бога, мне, например, вера очень помогает.

— Мы смотрели ваш инстаграм, обратили внимание, что вы подписаны и на Криштиану Роналду, и на Месси.

— И не только. Я и на Неймара подписан, и на Миранчука.

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— Ваш партнер по сборной Португалии Роналду не обижается, что вы Месси лайки ставите?

— Думаю, нет. Все нормально! Даже Криштиану не очень обращает внимание на такие вещи.

— Мы все видели, как травмированный Роналду в финале Евро-2016 на бровке фактически руководил командой. Он может стать таким же крутым тренером, каким сейчас является игроком?

— Роналду – фигура такого масштаба, перед которой открыты все пути. Он может стать и тренером, и менеджером, и президентом. Не знаю, что он выберет. Убежден в одном: Криштиану везде добьется успеха.





Перчатка

— Вас не включили в состав сборной Португалии на ЧМ-2018, но вы поместили в инстаграме фото национальной команды и написали: «Удачи!» Вы не обиделись?

— У любого футболиста должны быть амбиции. Я очень хотел сыграть за сборную на чемпионате мира. Увы, не получилось. Но я друзьям, братьям по сборной, всегда искренне желаю удачи. С детства поддерживал Португалию, страну, команду. Обиды не было. Я не только игрок, а еще и болельщик.

— Квинси Промес, когда забивает голы, показывает рукой маску. Это не просто празднование забитого мяча, а еще и торговый знак его компании. И мы думали, что ваша белая перчатка, которую вы надеваете на руку после голов, тоже станет каким-то символом бизнеса.

— Нет-нет! Это абсолютно никакого отношения к бизнесу не имеет. Могу сказать, что маску легче показать, чем перчатку, которую надо еще надеть.

— Неудобно?

— Так ведь необходимо все сделать быстро: достать из гетры, потом надеть и показать.

— Такое празднование — для себя или для людей?

— Это знак моей мотивации.

— Перчатка фокусника, волшебство?

— Не совсем.

— Перчатка, брошенная в лицо соперника?

— Близко. Это символ. Есть цель, и я ее добился: забил мяч, показал перчатку — веха пройдена. Ставлю знак: «Исполнено». Допустим, если кто-то во мне сомневался, думал, что я сдался, – я достаю перчатку и показываю, что на коне, ведь это перчатка наездника. Миссия выполнена. И я двигаюсь дальше.

— Ваш гол в финале Евро принес Португалии Кубок Европы. Чувствуете, что стали национальным героем своей страны?

— Многие мои соотечественники действительно относятся ко мне как к герою. Не буду скрывать, что для меня большая честь забить тот самый мяч. Вместе с тем понимаю: если бы не я поразил тогда ворота французов, то это сделал бы кто-то другой из нас. Чемпионат Европы всегда вспоминаю с большим чувством гордости за команду.

«Вода забирает плохую энергетику»

— У вас в инстаграме много фото и видео со штангой. Сколько времени проводите в тренажерном зале?

— Я не уникальный. Современный футбол требует максимальной отдачи от игрока. Люблю ходить в зал, но это имеет огромное профилактическое значение: готовлю свое тело к нагрузкам, работаю с весами, чтобы избежать травм и продлить карьеру. Три раза в неделю я всегда нахожу время для похода в зал. Смотрю на график тренировок и планирую индивидуальную нагрузку. Еще мне очень нравится пилатес, который тоже помогает адаптировать организм к нагрузкам. У игроков сейчас вообще такой тренд – уделять большое внимание своей выносливости и физической подготовке.

— Чорлука нам рассказывал, что на него работает личный физиотерапевт. У вас есть такой?

— Личного физио нет, но я занимаюсь с тренером в зале. А еще иногда плаваю, в бассейне у меня тоже есть личный инструктор.

— Вы выросли в Португалии и не научились плавать?!

— Мальчишкой нырял, барахтался в воде, а сейчас учусь правильно плавать различными стилями – кролем и на спине, закрепляю технику. Вода полезна для тела атлета. Она очень хорошо отвлекает, очищает и забирает негативную энергетику. Возможно, это нам сейчас нужно больше всего. И я еще раз хочу фанатам «Локомотива» напомнить: не теряйте свет в конце тоннеля и делайте выводы только по турнирной таблице в конце сезона.

Текст: Андрей Вдовин, Денис Вдовин

Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press, Instagram

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