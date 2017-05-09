Андреа Дамико: «Спартак» для Боккетти не только прошлое и настоящее, но и будущее»

Двадцать пять лет назад Андреа Дамико со своим клиентом поставил футбольный мир на уши: «Милан» заплатил скромному «Торино» за Джанлуиджи Лентини космическую даже по нынешним временам сумму. А игроку прочили славу первой звезды мирового футбола вместо сходящего со сцены Диего Марадоны. Cреди бывших клиентов Дамико восемь чемпионов мира, а оба итальянца, выступающие в чемпионате России, спартаковец Сальваторе Боккетти и Доменико Кришито – клиенты нынешние.

«Горжусь иметь клиентов в России»

— Андреа, в России вы провели более двух недель. Чем вызвано столь длительное пребывание?

— Для меня это нормально. Мои клиенты выступают во многих странах – в Италии, Англии, Германии, Канаде, России. Я их навещаю, не только если появляются оперативные деловые вопросы, мне как агенту важен постоянный контакт с ребятами – видеть, чем они живут, чувствовать их настроение. Многих я веду с юношеского возраста.

— Куда ходили в этот раз с Кришито и Боккетти?

— Посетил тренировку «Зенита» перед матчем со «Спартаком». А если вы про культурный досуг, то никуда с футболистами не выбирался. У них жесткий график, дома семьи. А вот в 2011 году, когда Доменико Кришито подписал контракт с «Зенитом», отправились вместе на знакомство с Петербургом. Побывали в известных на весь мир соборах – Исаакиевском и Спасе-на-Крови, посмотрели реки и каналы. После чего мы с Кришито сошлись в том, что Санкт-Петербург – это огромная Венеция. Замечу, что для меня очень важно и престижно, что мои клиенты осваиваются и становятся своими именно в России. Горжусь этим.

— Почему?

— Ваша страна ассоциируется с великой мыслью, мировыми открытиями. Многих русских представителей науки, искусства и культуры знают в каждой стране. И еще – Россия многонациональное государство, здесь разговаривают на разных языках, соседствуют непохожие друг на друга культуры. Умение интегрироваться в такой мир говорит об уровне развития личности, что для футбола тоже очень важно. Когда в 2010 году я привез в Казань Боккетти, он с энтузиазмом адаптировался к вашим реалиям, с радостью открывал новое, никогда ни на что не жаловался, сразу выучил язык. Потом женился на русской девушке, здесь у него родились двое детей. И вполне возможно, что после окончания карьеры он останется в России жить.

Пешком до Италии

— Бокетти вместе со «Спартаком» выиграл первое за 16 лет чемпионства. Вам боязно за клиента?

-Не понял. Почему я должен за Бокетти бояться?

— Вы разве не в курсе, что он пообещал в случае выигрыша золота отправиться до Италии пешком?

— Ах, вот вы о чем! (Смеется) Но Сальва же не говорил за сколько времени намерен преодолеть этот путь. Может он собирается потратить на путешествие из России в Италию недели три или вообще весь отпуск. Так что пока беспокоиться не о чем. В любом случае он тренированный парень. Кроме того, надеюсь, в этом случае к нему присоединяться болельщики «Спартака». А что? Думаю, это хорошая идея, которая впишет новую страницу в историю клуба. Тогда Бокетти в столь длительной прогулке точно не заскучает. Буду счастлив, если такой поход состоится.

— Миллионы людей во всех регионах страны предвкушали долгожданную победу «Спартака» в чемпионате. Вы успели этим проникнуться?

— Нет, нет. Я агент и сохраняю нейтралитет. Ни за какую из команд не болею. Переживаю и внимательно слежу только за своими клиентами.

— Тогда вопрос ребром – Боккетти мог зимой уйти в «Зенит»? Сообщалось, что все было на мази.

-Когда идут переговоры о новом контракте, много что сообщается. В футболе вообще очень много слухов. И один из самых популярных – возможный переход игрока из одного большого клуба в другой. Но у нас изначально был приоритет – остаться в «Спартаке». Надеюсь, что «Спартак» для Боккетти не только прошлое и настоящее, но и будущее тоже, не только ближайшее. В качестве тренера или сотрудника клуба.

— И все-таки – вариант с «Зенитом» существовал?

— Нет. Предложения из питерского клуба не поступало.

— Это правда, что «Спартак» согласился подписать новый контракт с вашим клиентом только на пониженных финансовых условиях?

— Я где-то читал про это. Но сами мы такие подробности нигде не обсуждали и не обсуждаем. Могу подтвердить лишь срок нового договора – он действует еще больше трех лет.

— Спрошу по-другому. Насколько трудно убедить игрока согласиться на пониженные финансовые условия?

-Агент не должен игрока убеждать. Моя задача – добиться максимально приемлемых условий, по крайней мере, в тех рамках, которые обозначил мой клиент. А когда по ходу переговоров картина проясняется, футболист взвешивает все «за» и «против» и принимает решение.

«Зенит» важнее сборной Италии

— Доменико Кришито продлевает контракт с «Зенитом»?

— Пока об этом разговора не было. Но видя каков статус Миммо в команде и зная его качества, думаю, проблем с новым контрактом не будет.

— Почему прошлым летом он хотел покинуть «Зенит»?

— Кто вам это сказал?

— Мирча Луческу рассказывал журналистам, что Кришито наряду с Гараем и Витселем выражал желание уйти из команды.

-Содержания бесед футболиста с тренером я не знаю. Могу сказать со своей стороны. В клуб действительно поступали серьезные запросы, итальянские команды очень хотели видеть у себя Доменико. Но «Зенит» сделал все, чтоб его удержать. К тому же Кришито здесь многое держит. Он любит ваш город, постоянно выступает в еврокубках, два раза был чемпионом страны и борется за высокие места каждый сезон.

— Означает ли его желание снова продлить контракт отказ от цели закрепиться в сборной Италии?

-У тех, кто выступает в Серии А, шансы обратить на себя внимание тренера сборной действительно выше. Но в карьере футболиста часто случаются моменты когда приходится расставлять приоритеты. Это не значит, что игра за сборную Кришито не интересует. Тем не менее зарплату ему платит не сборная Италии, а «Зенит». Нам важнее быть здесь. Еще раз подчеркну, это всегда выбор сложный. И лишь после того, как все факторы положены на весы важности, игрок определяет, что перевешивает.

— Со сборной понятно. А с мечтой о европейском топ-клубе тоже покончено?

-Так «Зенит» именно такой!

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— Я про команду, способную выиграть Лигу чемпионов. Кришито с этой целью расстался?

-Почему же? У «Зенита» есть все, чтобы добиться высокого результата в этом турнире. Не надо смотреть на результаты прошлых сезонов – в футболе все очень быстро меняется. В начале прошлого сезона разве многие предполагали, что чемпионат Англии выиграет «Лестер»?

-Только от приверженцев теории заговоров слышал.

-Тем не менее это случилось. А сегодня «Лестер» остановился в шаге от полуфинала Лиги чемпионов.

— Так он играет в более сильном чемпионате.

— Послушайте, в футбол играют не отдельные чемпионаты. И не традиции с громкими именами. Кем был до прихода Романа Абрамовича «Челси»? Посредственной по меркам Европы командой. Как и «ПСЖ» до появления там больших денег. Или может вы слышали о заметных достижениях «Атлетико» до появления в этом клубе Диего Симеоне? Результата добиваются конкретные команды с конкретными тренерами.

«Почему ваши топ-менеджеры не работают в футболе?»

— Каким сегодня выглядит российский футбол из Европы?

— Наверное, недотягивающим до своего потенциала. Когда я начал сотрудничать с вашими клубами, это 2010-й год, вы получили чемпионат мира. Тогда мне казалось, что у российского футбола есть высочайший потенциал для быстрого развития. Но этого пока не случилось.

— И в чем же наша проблема?

-Допускаю, что основные средства, мысли и усилия были потрачены на подготовку к мундиалю. Это могло оставить в стороне вложения в сам футбол, в создание медиапривлекательного внутреннего чемпионата, в праздничную атмосферу на трибунах. Например, из Италии у вас выступают только мои клиенты Бокетти с Кришито, других топ-мастеров может удерживать как раз отсутствие прогресса в вашем футболе.

— На российских стадионах бывали?

-Да. На новом в «Краснодаре», на «Ахмат –Арене», на «Арене Открытие». Сравнить их с какими-то европейскими стадионами сложно, потому что каждый очень своеобразен, со своими эксклюзивными достоинствами. Тем не менее указанные российские арены по праву называют шикарными. С любопытством жду возможности побывать на «Крестовском» в Санкт-Петербурге.

— Только на посещаемость у нас без слез не посмотришь.

-В Италии матчи при полупустых трибунах тоже не такая уж редкость. Но активная работа в этом направлении ведется многими клубами. В чем вижу резерв и российского футбола. Не только для увеличения посещаемости, но и повышения экономической стабильности ваших клубов. Стадион ведь не должен быть местом, где раз в две недели играют в футбол. Стадион способен кормить клуб ежедневно. Выставками, концертами, аттракционами, услугами для культурного досуга, кафе и ресторанами.

— Приведете пример из Италии?

— Да пожалуйста. На Новом стадионе «Сассуоло» расположены магазины и доступный многим по цене фитнес-центр. Болельщику не надо разрываться и думать, что выбирать. Он позанимался спортом, занялся шопингом, а потом пошел смотреть футбол. Тоже самое направление развивает на новом стадионе и «Ювентус». Или возьмем «Сантьяго Бернабеу», стадион «Реала». Это третья достопримечательность Мадрида! Только на одних билетах клуб зарабатывает миллион евро в день матча. Можно посмотреть и за океан – в Торонто арена заполнена постоянно. Футбол сменяется хоккеем, затем концерт с участием звезд музыки, потом открывается большой бар с напитками и развлечениями. Только на баре арена зарабатывает двадцать миллионов долларов в год.

— У нас многие и кричат о – нехватке менеджеров, способных сделать из стадионов места для массового и семейного досуга.

-И это для меня странно. Ведь вы большие молодцы. У вас отличные кинотеатры, очень презентабельные торговые центры. Интересней, чем в Италии, кстати. Но почему это не работает в футболе? Надеюсь, предстоящие Кубок Конфедераций и чемпионат мира станут для вас опытом, который поможет научиться заполнять стадионы. Знаю, что большинство арен в России принадлежит государству. Но это, на мой взгляд, дополнительные возможности развивать совместные проекты.

Абсолютная власть. Почему Италия должна гордиться «Ювентусом»

Дель Пьеро, Гаттузо и «Спартак»

— Сколько лет было Алессандро Дель Пьеро, когда вы начали с ним сотрудничать?

-Восемнадцать. Я уже тогда понимал, что это будущий чемпион. Его талант бросался в глаза, но также выделял Дель Пьеро и ум. За свою карьеру агента я повидал достаточно очень талантливых футболистов, которые большими мастерами так и не стали. Во многом потому что не знали, как своим даром распорядиться. Алессандро же .это качество выделяло, не только на поле. Да,он и в юные годы умел играть на своих козырях, часто делал результат, но Дель Пьеро четко осознавал как надо себя вести и за пределами стадиона.

— C «Ювентусом» и «Скуадрой Адзуррой» он выиграл почти все, что было можно. В чем заключалась мотивация Дель Пьеро до 40 лет играть в Австралии с Индией?

— Он в хорошем смысле сумашедший от футбола. Как и Франческо Тотти, который казалось, уже несколько раз был готов завершить карьеру, но остановиться никак не может, и продолжает играть в «Роме». Дель Пьеро тоже не мог без игры.

— Андреа, но причем здесь Австралия!? Неужели вас не донимали с интересом к Алессандро видные европейские клубы?

— Звезды почти никогда не бывают обычными людьми. Чаще это незаурядные личности,которые стремятся развиваться, открывать новые границы и познавать неизведанное. Закончи Дель Пьеро карьеру пораньше,он,вполне допускаю, отправился бы надолго в ту же Австралию туристом. Но с удовольствием использовал возможность туризм и футбол совмещать. Похожая ситуация была с Фабио Каннаваро. На закате игровой карьеры он выступал в Саудовской Аравии, а когда я рассказал ему о варианте с тренерской работой в Китае, он очень заинтересовался — другой континент, новая культура,другой футбол. Но как же Фабио загорелся идеей себя в этих условиях испытать!

— Чем сейчас занимается Алессандро?

— Работает экспертом на канале Sky Sport.

— С «Ювентусом» как-то связан?

— Нет! Для меня это удивительно. Дель Пьеро – легенда клуба, для болельщиков «Старой Синьоры» он идол! И почему ему не нашлось место в «Юве» после окончания карьеры, я не знаю. И не понимаю.

— Дель Пьеро мог оказаться в российском клубе?

— Нет. Этого варианта никогда не было. А вот Гаттузо мог дважды.

— Когда первый раз?

— Во времена расцвета «Анжи». Предложение Сулеймана Керимова было сказочным по деньгам, но «Анжи» тогда еще только собирался штурмовать европейские высоты, а Дженнаро играл с «Миланом» в Лиге Чемпионов. Керимов был настойчив, но решение Гаттузо понял.

— От кого поступило повторное предложение из нашей страны?

— Приглашал «Спартак», когда его тренировал Валерий Карпин. В тот раз переход был очень близок, мы почти обо всем договорились. Но Гаттузо получил травму и вариант со «Спартаком» отпал. Жаль.

Тоска Лентини и транзит через Серию А

— Двадцать пять лет назад другой ваш клиент взорвал европейский трансферный рынок.

— О, да! Если вы хотите аналогии, то вот она — молодой Джанлуиджи Лентини это нынешний Криштиану Роналду. Скорость, маневренность, удар,позиция — похожего очень много. «Милан» за переход Лентини из «Торино» заплатил 65 миллиардов лир. Представляете масштаб!?

— Надеюсь это сделать с вашей помощью?

— (В этот момент Андреа резко утыкается в телефон и начинает быстро по нему водить пальцами. «Вот, смотрите, — Дамико поворачивает экран ко мне. Там – статья четвертьвековой давности с фамилией Лентини и цифрами в 65 миллиардов) Cегодня та сумма — примерно 300 миллионов евро, — продолжает Дамико. А зарплата Джаилуинджи была 4 миллиона евро в год. Феноменальные деньги для начала девяностых!

— Его время на топ-уровне оказалось коротким из-за последствий крупной аварии?

-Не только. Большую роль сыграла ментальная причина. «Милан» тогда был номер один в Италии, боролся за победу в Лиге чемпионов, а Лентини очень тосковал по «Торино», cкромной команде. Куда вскоре и вернулся.

— Почему сегодня среди итальянских нападающих нет мастеров, cпособных претендовать на «Золотой мяч?

-Во многом причина в изменениях, которые произошли с Серией А. Вспомните, кто раньше из атакующих игроков выступал в итальянском чемпионате — Зидан,Шевченко, Ибрагимович, Недвед, Фигу, Кака, Ривалдо — в «нулевые». Гуллит, Ван Бастен,Марадона, Клинсманн,Роналдо, Савичевич, Батистута -в девяностые. Почти все лучшие созидатели Европы собирались в нашем турнире. Возможность каждый день учиться у звезд, выходить постоянно с ними на поле позволяла вырастать в больших мастеров и местным футболистам. А сегодня чемпионат Италии — транзитный турнир. Лучшие мастера приезжают к нам, как правило, на сезон-два, потом уезжают в другие чемпионаты. Пример Гонсало Игуаина — скорее исключение.

Шевченко, Михайличенко и Хедира

— Кто из российских игроков оставил наибольший след в Серии А?

-Они играли в нашей стране разное время, но запомнился каждый. Не только Шалимов и Колыванов, но и Симутенков с Аленичевым тоже. Хоть последние двое поиграли на Аппенинах недолго, успели стать заметными фигурами на поле. От их игры порой зависело многое. Но все таки трудно выделять кого то, когда ты видел Андрея Шевченко.

— Он же украинец.

Да, он с Украины, но когда в Италию поехали футболисты из вашей страны, она еще была единой. Поэтому игроки какое то время ассоциировались с бывшим СССР. Об уровне Шевченко достаточно сказать одно — Андрей становился лучшим бомбардиром чемпионата Италии и выигрывал «Золотой мяч». Посмотрите кто получал в те годы эту награду и все станет понятно. Шевченко — космос! И потому ставить с ним в один ряд кого-то еще из украинских и российских игроков, выступавших на Аппенинах, я не могу. Он — особая категория.

— Хорошо, а кто номер один из остальных?

— И здесь я назову опять украинца. Алексей Михайличенко играл за «Сампдорию» всего сезон, а след оставил глубочайший. Что его выделяло? Сегодня в порядке вещей полузащитники, которых называют «box to box» — мобильных и атлетичных парней, умеющих все в атаке и очень полезных в обороне. Но для начала 90-х мастер с таким функционалом казался прорывом для футбола — Михайличенко явно выделялся огромным обьемом движения и мог быть полезным на любом участке поля. Казалось, он умеет и успевает все.

— Из нынешних футболистов на него кто-нибудь похож?

— Пожалуй, ближе всех – Сами Хедира. Да, наверное именно полузащитник «Ювентуса» — прототип Михайличенко начала 90-х. (Чтоб читателю было понятней, я связался с аналитиком-селекционером, который тщательно отслеживает все европейские команды, и вот как он Хедиру охарактеризовал: «Мотор, переключатель темпа, все качества у которого, как минимум, на четверку с плюсом).

Итальянский рениццанс. Как Марио Балотелли взялся за старое

«Луческу и сегодня такой же как 25 лет назад»

— Я подметил общую особенность у ваших тренеров. Фабио Капелло, Антонио Конте, Карло Анчелотти, Массимо Каррера, Лучано Спаллетти — все они добивались и добиваются высокого результата в других странах быстро. В чем их секрет?

— Умение адаптироваться к новым условиям заключается в закалке, которую любой тренер получает в Италии. Футбол у нас — религия. О футболе на Аппенинах говорят все и везде, тренер у нас каждый день под колпаком мощнейшего давления со стороны СМИ и болельщиков. Поэтому, когда после такого прессинга тренер оказывается в другой стране, ему приходится гораздо легче. Он уже закален и может спокойно гнуть свою линию, без оглядки на мнение со стороны и мыслей, что завтра про него скажут или напишут. Но это мы о способности быстро адаптироваться. А о качестве итальянской тренерской школы говорит востребованность специалистов в других странах и насколько популярны в Европе наши тренерские курсы.

— C Мирчей Луческу знакомы?

— Да. Уже лет 25, c тех пор как он работал в «Брешии». Мирча — однозначно топовый тренер.

— Cегодня бы с вами многие поспорили.

— Иногда специалиста выделяет одно или два сильных качества. У Луческу же их много. Да хотя бы владение шестью иностранными языками. В современном футболе, который глобализировался, возможность поговорить с игроком на родном для него языке, донести свои мысли и пожелания прямо, могут стать решающим фактором. Кроме того, изучение языков позволяет обогащать себя знанием истории с культурой других стран. У столь многогранной личности всегда есть возможность отыскать мостик понимания к футболистам и руководству разными способами.

— И все-таки — почему Луческу хороший тренер для «Зенита»?

— Сразу оговорюсь — нынешнюю ситуацию в «Зените» обсуждать не возьмусь. Во-первых, мне о происходящем внутри команды неизвестно. К тому же это не мое дело, меня в первую очередь интересуют дела клиентов. Но по общению с Луческу и наблюдением за его работой, еще с девяностых, у меня сложилось впечатление, что Мирча знает о футболе все. На каких принципах создается новая команда, какие качества игрока надо оценивать в первую очередь, за счет чего взбодрить команду и достать из нее максимум, когда по ходу матча стоит перестроить игру — всем этим румынский тренер владеет досконально.

— Мирча изменился с тех пор, как вы познакомились?

— Не особо. Глядя на него сегодня, узнаю того же Луческу, которого видел в «Брешиа» и «Реджане». Обладающего огромным багажом знаний, очень умного и столь же хитрого. С тем отличием, что сейчас у Мирчи гораздо больше опыта. И если болельщики «Зенита» результатами пока недовольны, то наверное стоит еще чуть потерпеть.

Разговор на равных или как стать агентом звезды

— Предлагаю теперь поговорить о вашей работе. Громкое имя в профессии помогает в решении вопросов на разных континентах?

-Конечно, это вызывает у партнеров доверие. Когда среди твоих клиентов – восемь чемпионов мира, люди относятся с уважением. Порой даже руководители топ-клубов могут позвонить с просьбой их проконсультировать. Хотя не скажу, что подобное происходит часто.

— Но не всегда европейский футбол знал Андреа Дамико. Как вы убеждали начать с вами работать звезд и самых талантливых игроков, когда были начинающим агентом?

— Я в этой профессии с 1990-года. Тогда, кстати, в Италии прошел последний для нее крупный турнир с участием сборных. (Чемпионат мира) Да, имени в футболе у меня еще не было, зато я имел хороший бэкграунд в юриспруденции, понимал, как разрешать вопросы, которые возникают в футболе все чаще.

— Допустим, это интервью читает начинающий агент. Какими качествами он должен обладать, чтобы ему доверяли звезды?

-В первую очередь надо любить футбол. А не просто смотреть на него, как возможность стать известным и заработать денег. И еще очень важна харизма. Которая позволяет с первой же встречи не смотреть на известных мастеров снизу вверх, а вести диалог на равных. Что может убедить потенциального клиента – ты именно тот, кто способен помочь сделать их карьеру максимально успешной. У меня так убеждать игроков получалось.

— Но это же не весь комплект обязательных качеств?

— Нет, конечно. Надо понимать футбол, обладать обостренной интуицией. Случаются ситуации, когда какой-то вариант для твоего клиента вроде полностью подходит. Если смотреть на ситуацию логически. Но порой требуется более глубокое понимание, даже скорее чутье. Которое подсказывает, насколько хорошо, полезно и перспективно заманчивое с вида предложение для футболиста.

— В России агенты иногда переманивают игроков друг у друга. В Италии это возможно?

-Теоретически – да. Но в подобных ситуациях не стоит переоценивать роль других агентов или влияния на игрока окружения. Если его что-то не устраивает, чье-то предложения о сотрудничестве -это лишь повод прекратить сотрудничество с тобой. А если клиент всем доволен, то не уйдет.

— Сколько у вас клиентов?

— Около ста. Но я ж работают не один. Мне очень помогает брат, у нас есть юристы, бухгалтеры, скауты, селекционеры. В нашей команде примерно пятнадцать человек.

— Подсчитывали, сколько стран посетили за 27 лет работы агентом?

— Если даже попытаюсь, то быстро собьюсь со счета. Я за это время посетил столько уголков мира и познакомился со столькими людьми разных национальностей, что порой мне кажется – прожил уже сто лет. Но благодаря футболу чувствую себя молодым.

Текст: Максим Михалко

Фото: Global Look Press

Максим Михалко Автор еженедельника «Футбол»