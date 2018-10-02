Алексей Сафонов: «Федун прав — российский футбол перемен заждался»

Президент «Спартака» Леонид Федун призвал спортивное сообщество к дискуссии о реформах. Президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов считает, что некоторые идеи Федуна стоит скорректировать.

Леонид Федун выступил с предложением о реформировании российского футбола

— Инициативу Федуна я поддерживаю — наш футбол давно заждался реформ, — говорит Сафонов. Другое дело- содержание предлагаемых изменений. Многие идеи президента «Спартака» отдают популизмом. Или как минимум — для большинства клубов неприменимы.

— Например.

— Во-первых, увеличение суммы телевизионного контракта. Федун говорит о внедрении в футбол бизнес — модели, но какие есть рыночные основания для увеличения стоимости телеправ на показ чемпионата России? Разве турнир в чем-то сделал заметный прорыв? Нет. Выделить можно лишь повышение посещаемости после чемпионата мира, но и все. Поэтому весомых оснований для увеличения суммы телеконтракта я не вижу.

— Что еще считаете спорным?

— В разговорах о вместимости стадионов и обязательном наличии условий для проведения матчей в холодную погоду я улавливаю лицемерие. Почему? На словах все это выглядит заботой о болельщиках, а на деле Федун почему-то не выступал против обмена кругами с «Енисеем» и переноса матча из Красноярска в Москву. Когда тысячи болельщиков заранее запланировали поездку в Красноярск, забронировали гостиницы и купили авиабилеты. Перенос матча сорвал бы людях планы и принес финансовые убытки. Но так беспокоящийся о болельщиках президента «Спартака» это не заботило. По крайней мере заявлений о готовности возместить людям денежные потери я от Федуна не слышал.

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— А что думаете о самом предложении сделать обязательным критерием для лицензирования на участие в РПЛ требование к вместимости стадионов от 20 тысяч?

— Это неправильно по нескольким причинам. Во-первых, несправедливо мерить едиными цифрами Москву и Санкт-Петербург с маленькими городами. Это в Питере на «Зенит» постоянно ходит не меньше 50 тысяч, а в Уфе небольшой стадион даже на Лигу Европы не заполнялся. Да, это вопрос и клубу — для привлечения болельщиков на футбол надо много работать. Да, в городах, принимавших чемпионат мира, большие новые арены уже есть. Но вопрос: А так уж нужны ли арены на 20 тысяч в той же Уфе или Оренбурге? Если клубы добьются постоянных аншлагов на десяти-пятнадцати тысячнике, с экономической стороны это будет надежнее, чем иметь стадион на 20-25 тысяч.

— Почему?

— Чем больше стадион, чем дороже его обслуживание. Одно дело — организация матча на компактном стадионе «Оренбурга», совсем другое дело — на 45-тысячнике. Количество полиции, стюарды, транспорт, кассы — на большом стадионе это совсем другие цифры. И независимо от реальной посещаемости, людей для обслуживания арены в день матча придется привлекать по максимуму. Если же трибуны окажутся наполовину пустыми, появится дыра в бюджете. А представьте, таких матчей в сезоне у команды будет хотя бы пять. Как это вяжется со здоровой экономикой?

— Не вяжется.

— Поэтому вместительность стадиона не может быть для всех определяющим фактором, это ничего не гарантирует. Допустим, питерское «Динамо», ставшее после переезда на курорт «Сочи», выйдет в Премьер-лигу.

— Допускаем.

— Я глубоко сомневаюсь, что за исключением нескольких матчей мы на «Фиште» увидим аншлаги. Сомневаюсь, что там даже половина стадиона будет собираться. Следующий аргумент против этого требования — реальная посещаемость некоторых стадионов. В Казани есть шикарная новенькая арена, сколько туда обычно приходит? Меньше четверти! Или 30-тысячная арена ЦСКА, который даже 20 тысяч собирает далеко не всегда. Поэтому смотреть надо не только на вместительность, но и на реальную заполняемость. Об этом Федун почему-то ничего не говорит. Хотя его предложение по ужесточению лицензирования поддерживаю. Просто не по стадионам и даже не минимальному бюджету. Пример «Анжи», который многие считали явным кандидатом на вылет, показывает, что в футбол играют не бюджеты.

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— Что, на ваш взгляд, надо в лицензировании ужесточить?

— Ответственность за невыполнение бюджета. Сейчас мы наблюдаем, как едва концы с концами сводит «Анжи», отправляющий иногда футболистов на гостевые матчи автобусом. Свежи примеры исчезнувших с футбольной карты страны «Амкара» и «Тосно». Руководители всех этих клубов же заранее знали о расходах в РПЛ, на что они рассчитывали, заявляясь в турнир? Похоже, на авось. Поэтому я бы предложение Федуна переформатировал.

— В какую сторону?

— На мой взгляд, не столь важна конкретная цифра. У кого-то бюджет три миллиарда, у кого-то — 500 миллионов. У кого-то футболисты может вообще за минимальные зарплаты готовы играть, зато в Премьер-лиге! Это исключительно внутреннее дело игроков и клуба. Но важно, чтобы заявленные цифры на сезон чем-то подтверждали. Не словами, не пустыми заявлениями, а конкретными гарантиями. А Лига должна перед сезоном создавать финансовую подушку безопасности. Чтоб в случае возникновения проблем в клубах, можно было выделить деньги на перелеты, гостиницы и зарплату футболистам, которые смогут доиграть сезона, думая о футболе,а не растущих долгах.

— Из чего должна формироваться эта подушка безопасности?

— Вопрос надо задать руководителям РПЛ и ФНЛ. Можно сделать по примеру чемпионата Израиля, где на такой случай взносы перед сезоном платят клубы. Кроме того, в какой уже раз говорю — за несоответствие обещанного бюджета реальному и банкротства клубов нужно ввести персональную ответственность.

Мы видим, что творилось в том же «Тосно» — команда выиграла Кубок России, а через пару недель отягощенный давними долгами клуб решили расформировать. Не рассчитавший с тренерами и футболистами. По моим данным, долги остались и от «Амкара», можно вспомнить финансовые коллапсы в «Томи», «Кубани» и еще десятке клубов.

— Какая за это должна быть ответственность?

— Кто-то же на конкретных условиях с футболистами контракты подписывал, кто-то эти условиях выполнить обещал. А потом допустил долги, которые привели к банкротству. Каждое «кто-то» имеет фамилию. Сознательно или случайно эти люди довели клуб до коллапса, неважно. Если даже случайно, такие значит, они менеджеры. Которых в футболе после этого быть не должно.

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— Почему руководство РПЛ и ФНЛ до сих пор не решили вопросы с финансовой подушкой безопасности перед сезоном?

— Надо у них спросить. Возможно, их происходящее устраивает. И они по каким-то причинам реформ сторонятся.

— Леонид Федун тоже в начале своей статьи заметил, что многим никакие перемены в российском футболе не нужны. Кого президент «Спартака» мог иметь в виду.

— Допускаю, что периферийные клубы. Но об этом я уже сказал, поэтому их несогласие с идеями Федуна я понимаю. У этих клубов есть на то основания. Ну а из тех, кто может оказаться против правильных, на мой взгляд, идей, это — некоторые субъекты из агентского бизнеса. Те, кто в целях монополизации футбольного рынка лоббировал и продавливал правило покупки за десять миллионов рублей лицензии. Которая позволяет называться агентом официально.

— Чем предлагаемые реформы могут им претить?

— Поизучайте составы команд РПЛ и ФНЛ. Посмотрите, сколько у некоторых команд клиентов от одних и тех же агентов. Которым без разницы, каких футболистов они приводят в команды, без разницы соответствуют ли их клиенты уровню задач. Важнее — по максимуму комплектовать составы своими футболистами и «доить» клубный бюджет напрямую. Потому они лоббируют и назначение удобных для себя тренеров, готовых брать от них игроков. Конечно, этим субъектам невыгодно, чтобы доходы клубов распределялись из общего пула и зависели от результатов. Учитывая, уровень «достижений» некоторых таких команд, от финансового пирога доставаться будет намного меньше.

Текст: Максим Михалко

Фото: Сергея Дроняева

Максим Михалко Автор еженедельника «Футбол»