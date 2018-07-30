Александр Харитонов: «В «Енисее» Аленичева игра пяткой под запретом»

В нынешнем сезоне в Премьер-лиге дебютирует «Енисей» — клуб, который в соцсетях приглашал Криштиану Роналду и давал объявления о поиске главного тренера с требованиями «без опыта работы физруком» и «без усов». Но игроки у красноярского клуба не менее яркие, чем твиттер. Карьера капитана «Енисея» — пестрый сюжет для детектива. Александр Харитонов выступал в раменском «Сатурне» и «Томи», в нижегородской «Волге» и «Сибири», возвращался в Красноярск, уходил и снова возвращался. А теперь готов не только завоевывать Премьер-лигу, но и писать музыку для гимна «Енисея».
ДОСЬЕ
АЛЕКСАНДР ХАРИТОНОВ
Дата рождения: 4 апреля 1983 года
Игровая карьера:
«Металлург» Красноярск (2000–2002),
«Томь» Томск (2002–2004, 2008–2011),
«Сатурн» Раменское (2005–2008),
«Химки» (2006),
«Волга» Нижний Новгород (2012–2013),
«Енисей» Красноярск (2013–2015),
«Сибирь» Новосибирск (2015–2016),
«Енисей» Красноярск (2016 – по наст. время).
Достижения: победитель первого дивизиона-2006.
— Как встречал Красноярск героев-футболистов после выхода в РПЛ?
— Большого праздника, к сожалению, не вышло. Тренеры и некоторые игроки из Махачкалы полетели в Москву. Остальных болельщики встречали в аэропорту Красноярска, уже подступало приятное ощущение совместной радости. Но случилась накладка: сработала пожарная сигнализация, и нас два часа продержали в автобусе. Когда отпустили, часть поклонников «Енисея» уже разъехалась, но от оставшихся мы поздравления все же получили.
— Когда «Енисею» официально поставили задачу выйти в Премьер-лигу?
— Перед началом прошлого сезона. У нас уже была уверенность, что мы готовы к выходу в Премьер-лигу. В позапрошлом сезоне заняли третье место и, хоть потом проиграли в стыках, в целом результату порадовались. Это был огромный прогресс. А вот нынешней весной итоговое третье место всех расстроило. Ведь больше половины чемпионата мы прошли в лидерах.
— Переход первого бомбардира ФНЛ Андрея Козлова в «Оренбург», к прямому конкуренту, — главная причина упущенного лидерства?
— На мой взгляд, нет. Команда не должна настолько зависеть от одного человека. Даже если он забивает больше всех. Причина в другом. Еще зимой мне показалось, что мы двигаемся куда-то не туда. Нас ведь перед зимней паузой уже и за конкурентов не считали. В том смысле, что были уверены в итоговой победе «Енисея» в ФНЛ и острую борьбу видели только за второе место. Но мы, к сожалению, уступили даже второе. Понимали, что в стыковых матчах фаворитом однозначно будет соперник.
— Почему?
— Обычно даже аутсайдеры Премьер-лиги заметно превосходят в классе самые сильные команды ФНЛ. Но «Енисею» удалось доказать, что данный тезис не всегда справедлив: «Анжи» в стыках мы убедительно переиграли (3:0 и 3:4). Как минимум в домашней встрече.
Борцы за идею
— По итогам сезона-2015/16 «Енисей» должен был оказаться в ПФЛ. Сегодня вы в Премьер-лиге. Что за два года изменилось?
— Ответить очень просто: все! В клубе произошли грандиозные изменения. Сменилось руководство. Пришедший генеральный директор Денис Анатольевич Рубцов делами «Енисея» живет. И то же самое относится ко всем подразделениям клуба – отделу маркетинга, отделу развития. Два года назад состав команды поменялся почти полностью, все увлеклись большой целью.
— Раньше такого не было?
— Я три года назад не просто так на один сезон в «Сибирь» уходил. Еще до этого на собраниях с прежним руководством говорил: «Мы ничем не хуже большинства конкурентов. Надоело болтаться между серединой таблицы и зоной вылета, давайте уже ставить высокие задачи». Но надо, чтобы люди ходили на работу не просто бумажки перекладывать, а гореть идеей.
— Тогда диалог не сложился?
— Я понял, что векторам наших желаний встретиться не суждено. Всех все устраивало.
— Бюджет клуба с тех пор увеличился?
— Да в том-то и дело, что нет! Средства у «Енисея» тогда были примерно такие же, как сегодня. Да, сейчас привлекаются дополнительные, внебюджетные, деньги, но их при желании можно было найти и несколько лет назад. Примерно на восемьдесят процентов бюджет остался прежним. Вот я и не понимал, почему другие клубы при тех же условиях ставят серьезные задачи и успешно пытаются их решать, а мы присутствуем в лиге как бы для массовки.
— Проиллюстрируйте примером изменившееся отношение к футболистам.
— Последние два сезона приходишь в клуб или на тренировку – тебе все рады. Тренируемся всегда с улыбкой. Отношение к делам и проблемам игроков вышло на другой уровень. Если возникают какие-то вопросы — хоть спортивные, хоть личные, — их сразу помогают решить.
— С каким финансовым положением «Енисей» входит в Премьер-лигу?
— Со стабильным. Долгов перед футболистами нет. Даже на день выплаты не задерживались. Хотя понимаю, что в Премьер-лиге совсем другие цифры. Но это уже компетенция руководства. Исполняющий обязанности губернатора Александр Викторович Усс заверил, что все сделает для достойного представления «Енисея» на высшем уровне.
Перелет в Красноярск
— Дайте совет будущим партнерам, как с наименьшими потерями для физического состояния перенести перелет из Красноярска и обратно.
— Я давно для себя выработал метод восстановления, особенно это важно после возвращения в наш часовой пояс. Всегда стараюсь поспать в самолете, а уже после прилета перетерпеть.
— Что это значит?
— Не ложиться спать, после того как окажешься дома.
— Иначе что будет?
— Собьешь режим. Ночью не уснешь, на тренировку придешь сонный, и кувыркаться в таком ритме придется, может, и неделю. Поэтому после возвращения лучше со сном перетерпеть, потом выспаться, и все должно прийти в норму.
— Спортивный директор «Енисея» Денис Петровский сказал, что на своем стадионе принимать соперников клуб планирует не раньше сентября. Для вас было принципиально, в каком городе проводить домашние матчи, если не в Красноярске?
— Принципиально это, наверное, для болельщиков. Понятно, что до Томска добраться намного проще, чем до Тюмени. Но важен и экономический фактор. Клубу ведь надо учитывать предложенные условия, возможность сэкономить.
Аленичев и Тихонов
— Работая в тульском «Арсенале» и «Спартаке», Дмитрий Аленичев одним из своих тренерских принципов называл удовольствие, которое от игры и тренировок должны получать футболисты. В «Енисее» так же?
— Абсолютно. Дмитрий Анатольевич подчеркивает, что играть в футбол надо с радостью.
— Что у него на тренировках запрещено?
— Игра пяткой.
— А как это вяжется с удовольствием от процесса?
— На тренировках требуются более надежные действия. В игре – по ситуации. За пас пяткой в центре поля, думаю, тренер пожурит. А вот если такой пас проходит около штрафной соперника и в завершающей стадии атаки, это приветствуется.
— Главный тренер личным примером на тренировках что-то показывает?
— Нет. Дмитрий Анатольевич всегда за нашей работой смотрит со стороны. Егор Ильич (Титов) иногда может к нам в упражнения подключиться, но редко. Другое дело – Андрей Валерьевич Тихонов. Он и в «квадраты» с нами часто играл, и в двусторонках с теми, кто не участвовал в матче. Не просто бегал, как получится, а рубился всерьез!
— По нему было видно, что он карьеру закончил всего за пять лет до этого?
— Тихонов был в очень приличной игровой форме. Думаю, если б захотел – треть чемпионата в ФНЛ мог бы отыграть.
— В футбольных взглядах Аленичева и Тихонова больше сходства или различий?
— Направление у них схожее. Среди основных принципов – контроль мяча, много игровых упражнений. Но вот содержание упражнений абсолютно разное.
— Аленичев говорил, что считает излишнее увлечение тактическими перестроениями без мяча скучным для игроков.
— В этом Дмитрий Анатольевич свою линию продолжает. У него почти не бывает долгих теоретических занятий. Обычно эта часть укладывается в 20 минут.
— На поле футболистов за руки не водит?
— Если надо, и это бывает. Когда мы перестраивались на новую схему, возникли сложности. Не очень понимали, что делать, где открываться и куда бежать. Вот нас тогда и водили по полю, показывали, как правильно перемещаться.
Тренировки на выживание
— У кого из тренеров на занятиях приходилось особенно тяжко?
— Мне больше попадались такие, кто строил тренировочный процесс через игровые упражнения. А «физики» в чистом виде больше всего было у Владимира Шевчука в «Сатурне». Насколько знаю, это очень походило на методику Валерия Газзаева в ЦСКА того времени. Шевчук пришел из ЦСКА и многое перенес в «Сатурн».
— Что становилось наибольшим испытанием?
— Челночный бег – десять по тысяче. Причем в весьма высоком темпе и на время. Очень тяжелая работа.
— Пытались от нее отлынивать?
— В основном это делали латиноамериканцы. Как говорят в футболе: «Одни бегают, а другие играют». Вот в «Сатурне» тогда так и было. Но даже то казалось ерундой на фоне нагрузок, с которыми я сталкивался в начале карьеры.
— Что же тогда на сборах творилось?
— По три тренировки в день, причем разной направленности, — в порядке вещей. Самые тяжелые сборы были у Иштвана Секеча, когда я в 17 лет в Красноярске начинал. Сейчас думаю, что нагрузки давались на выживание.
— Сегодня еще кто-нибудь так работает?
— Сегодня состояние футболистов и реакция организма на текущую нагрузку даже во время занятия контролируется. Там, где есть особо продвинутые технологии, команда и вовсе делится по группам в зависимости от готовности. А тогда ни о чем подобном и речи идти не могло – всех нагружали одинаково. Бег, прыжки, ускорения, футбол. Бег, прыжки, ускорения. Некоторые ребята и кроссы недобегали, и ломались. Но если выжил – молодец. Мне казалось, основной принцип таких тренировок – выживание.
— Посещала мысль, что вы футбольную команду с бригадой спецназа перепутали?
— Меня тогда это не пугало. В 17 лет я готов был носиться сколько угодно, а потом еще два часа в футбол играть. Мне очень хотелось самому себе доказать, что я способен выдерживать любые нагрузки.
Отвечать будете? Три вопроса перед началом первенства ФНЛ
Диджей
— Как выглядел красноярский футбол в начале нулевых?
— Перспективно. Команда называлась «Металлург». И на него меньше восьми тысяч не собиралось. Сейчас на матч ФНЛ если десять тысяч придет, это считается великолепным достижением. А у нас на «Центральный» тогда и 15–18 тысяч приходило.
— Но задач серьезных не ставилось?
— Наоборот! В 2001 году речь даже о Премьер-лиге шла. Губернатором Красноярского края был Александр Лебедь. При нем велись переговоры с «Норильским Никелем» о финансировании «Металлурга». Но вскоре случилось несчастье – Лебедь погиб, и команда оказалась брошенной. В том же сезоне вылетела из первой лиги.
— Это правда, что вы подрабатываете диджеем?
— Насчет подработки – преувеличение. Но электронной музыкой действительно занимаюсь – это мое хобби. Увлекло еще в школьные годы, потом занялся посерьезнее и уже больше десяти лет пишу треки.
— Сами все освоили?
— Жизнь свела с большими профессионалами в области электронной музыки. Мой друг Дима Крылов, диджей Фаворит, — один из лучших в стране. Он мне очень многое показал, помог, совместно с ним около ста треков написал. Никакого музыкального образования у меня нет – я самоучка.
— В клубах, как Руслан Нигматуллин, выступаете?
— За творчеством Руслана я слежу, он в этом для меня пример. Хотя занялся музыкой я, наверное, даже раньше него! Но, в отличие от Нигматуллина, профессиональным диджеем в будущем пока себя не вижу.
— В клубах выступали?
— Да. Но специально на гастроли не выбирался. Играл здесь, в Красноярске, раньше – в Томске. Денег за выступления не брал, это были вечеринки для друзей.
— За деньги выступаете?
— Пока отказываюсь. Не готов найти на это время.
— Сколько стоит аппаратура диджея?
— Сейчас для записи музыки и выступлений хватает MacBook и контроллера, стоят они в районе 30 тысяч рублей. Сначала все кажется трудным. Но в музыке, как и в спорте, регулярная практика позволяет очень скоро освоить то, что вчера казалось недостижимым. И через год вполне можно самостоятельно композиции сочинять.
— Что-то футбольное исполняете?
— Такой опыт у меня был в нижегородской «Волге». Там попросили написать гимн клуба. Я долго бился, но не получилось. Сейчас, наверное, время уже пришло что-то футбольное написать. Тем более для родного клуба.
Текст: Максим Михалко
Фото: Официальный сайт ФК «Енисей», Сергей Дроняев