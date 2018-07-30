Александр Харитонов: «В «Енисее» Аленичева игра пяткой под запретом»

В нынешнем сезоне в Премьер-лиге дебютирует «Енисей» — клуб, который в соцсетях приглашал Криштиану Роналду и давал объявления о поиске главного тренера с требованиями «без опыта работы физруком» и «без усов». Но игроки у красноярского клуба не менее яркие, чем твиттер. Карьера капитана «Енисея» — пестрый сюжет для детектива. Александр Харитонов выступал в раменском «Сатурне» и «Томи», в нижегородской «Волге» и «Сибири», возвращался в Красноярск, уходил и снова возвращался. А теперь готов не только завоевывать Премьер-лигу, но и писать музыку для гимна «Енисея».

ДОСЬЕ

АЛЕКСАНДР ХАРИТОНОВ

Дата рождения: 4 апреля 1983 года

Игровая карьера:

«Металлург» Красноярск (2000–2002),

«Томь» Томск (2002–2004, 2008–2011),

«Сатурн» Раменское (2005–2008),

«Химки» (2006),

«Волга» Нижний Новгород (2012–2013),

«Енисей» Красноярск (2013–2015),

«Сибирь» Новосибирск (2015–2016),

«Енисей» Красноярск (2016 – по наст. время).

Достижения: победитель первого дивизиона-2006.

— Как встречал Красноярск героев-футболистов после выхода в РПЛ?

— Большого праздника, к сожалению, не вышло. Тренеры и некоторые игроки из Махачкалы полетели в Москву. Остальных болельщики встречали в аэропорту Красноярска, уже подступало приятное ощущение совместной радости. Но случилась накладка: сработала пожарная сигнализация, и нас два часа продержали в автобусе. Когда отпустили, часть поклонников «Енисея» уже разъехалась, но от оставшихся мы поздравления все же получили.

— Когда «Енисею» официально поставили задачу выйти в Премьер-лигу?

— Перед началом прошлого сезона. У нас уже была уверенность, что мы готовы к выходу в Премьер-лигу. В позапрошлом сезоне заняли третье место и, хоть потом проиграли в стыках, в целом результату порадовались. Это был огромный прогресс. А вот нынешней весной итоговое третье место всех расстроило. Ведь больше половины чемпионата мы прошли в лидерах.

— Переход первого бомбардира ФНЛ Андрея Козлова в «Оренбург», к прямому конкуренту, — главная причина упущенного лидерства?

— На мой взгляд, нет. Команда не должна настолько зависеть от одного человека. Даже если он забивает больше всех. Причина в другом. Еще зимой мне показалось, что мы двигаемся куда-то не туда. Нас ведь перед зимней паузой уже и за конкурентов не считали. В том смысле, что были уверены в итоговой победе «Енисея» в ФНЛ и острую борьбу видели только за второе место. Но мы, к сожалению, уступили даже второе. Понимали, что в стыковых матчах фаворитом однозначно будет соперник.

— Почему?

— Обычно даже аутсайдеры Премьер-лиги заметно превосходят в классе самые сильные команды ФНЛ. Но «Енисею» удалось доказать, что данный тезис не всегда справедлив: «Анжи» в стыках мы убедительно переиграли (3:0 и 3:4). Как минимум в домашней встрече.

Борцы за идею

— По итогам сезона-2015/16 «Енисей» должен был оказаться в ПФЛ. Сегодня вы в Премьер-лиге. Что за два года изменилось?

— Ответить очень просто: все! В клубе произошли грандиозные изменения. Сменилось руководство. Пришедший генеральный директор Денис Анатольевич Рубцов делами «Енисея» живет. И то же самое относится ко всем подразделениям клуба – отделу маркетинга, отделу развития. Два года назад состав команды поменялся почти полностью, все увлеклись большой целью.

— Раньше такого не было?

— Я три года назад не просто так на один сезон в «Сибирь» уходил. Еще до этого на собраниях с прежним руководством говорил: «Мы ничем не хуже большинства конкурентов. Надоело болтаться между серединой таблицы и зоной вылета, давайте уже ставить высокие задачи». Но надо, чтобы люди ходили на работу не просто бумажки перекладывать, а гореть идеей.

— Тогда диалог не сложился?

— Я понял, что векторам наших желаний встретиться не суждено. Всех все устраивало.

— Бюджет клуба с тех пор увеличился?

— Да в том-то и дело, что нет! Средства у «Енисея» тогда были примерно такие же, как сегодня. Да, сейчас привлекаются дополнительные, внебюджетные, деньги, но их при желании можно было найти и несколько лет назад. Примерно на восемьдесят процентов бюджет остался прежним. Вот я и не понимал, почему другие клубы при тех же условиях ставят серьезные задачи и успешно пытаются их решать, а мы присутствуем в лиге как бы для массовки.

— Проиллюстрируйте примером изменившееся отношение к футболистам.

— Последние два сезона приходишь в клуб или на тренировку – тебе все рады. Тренируемся всегда с улыбкой. Отношение к делам и проблемам игроков вышло на другой уровень. Если возникают какие-то вопросы — хоть спортивные, хоть личные, — их сразу помогают решить.

— С каким финансовым положением «Енисей» входит в Премьер-лигу?

— Со стабильным. Долгов перед футболистами нет. Даже на день выплаты не задерживались. Хотя понимаю, что в Премьер-лиге совсем другие цифры. Но это уже компетенция руководства. Исполняющий обязанности губернатора Александр Викторович Усс заверил, что все сделает для достойного представления «Енисея» на высшем уровне.

Перелет в Красноярск

— Дайте совет будущим партнерам, как с наименьшими потерями для физического состояния перенести перелет из Красноярска и обратно.

— Я давно для себя выработал метод восстановления, особенно это важно после возвращения в наш часовой пояс. Всегда стараюсь поспать в самолете, а уже после прилета перетерпеть.

— Что это значит?

— Не ложиться спать, после того как окажешься дома.

— Иначе что будет?

— Собьешь режим. Ночью не уснешь, на тренировку придешь сонный, и кувыркаться в таком ритме придется, может, и неделю. Поэтому после возвращения лучше со сном перетерпеть, потом выспаться, и все должно прийти в норму.

— Спортивный директор «Енисея» Денис Петровский сказал, что на своем стадионе принимать соперников клуб планирует не раньше сентября. Для вас было принципиально, в каком городе проводить домашние матчи, если не в Красноярске?

— Принципиально это, наверное, для болельщиков. Понятно, что до Томска добраться намного проще, чем до Тюмени. Но важен и экономический фактор. Клубу ведь надо учитывать предложенные условия, возможность сэкономить.

Аленичев и Тихонов

— Работая в тульском «Арсенале» и «Спартаке», Дмитрий Аленичев одним из своих тренерских принципов называл удовольствие, которое от игры и тренировок должны получать футболисты. В «Енисее» так же?

— Абсолютно. Дмитрий Анатольевич подчеркивает, что играть в футбол надо с радостью.

— Что у него на тренировках запрещено?

— Игра пяткой.

— А как это вяжется с удовольствием от процесса?

— На тренировках требуются более надежные действия. В игре – по ситуации. За пас пяткой в центре поля, думаю, тренер пожурит. А вот если такой пас проходит около штрафной соперника и в завершающей стадии атаки, это приветствуется.

— Главный тренер личным примером на тренировках что-то показывает?

— Нет. Дмитрий Анатольевич всегда за нашей работой смотрит со стороны. Егор Ильич (Титов) иногда может к нам в упражнения подключиться, но редко. Другое дело – Андрей Валерьевич Тихонов. Он и в «квадраты» с нами часто играл, и в двусторонках с теми, кто не участвовал в матче. Не просто бегал, как получится, а рубился всерьез!

— По нему было видно, что он карьеру закончил всего за пять лет до этого?

— Тихонов был в очень приличной игровой форме. Думаю, если б захотел – треть чемпионата в ФНЛ мог бы отыграть.

— В футбольных взглядах Аленичева и Тихонова больше сходства или различий?

— Направление у них схожее. Среди основных принципов – контроль мяча, много игровых упражнений. Но вот содержание упражнений абсолютно разное.

— Аленичев говорил, что считает излишнее увлечение тактическими перестроениями без мяча скучным для игроков.

— В этом Дмитрий Анатольевич свою линию продолжает. У него почти не бывает долгих теоретических занятий. Обычно эта часть укладывается в 20 минут.

— На поле футболистов за руки не водит?

— Если надо, и это бывает. Когда мы перестраивались на новую схему, возникли сложности. Не очень понимали, что делать, где открываться и куда бежать. Вот нас тогда и водили по полю, показывали, как правильно перемещаться.

Тренировки на выживание

— У кого из тренеров на занятиях приходилось особенно тяжко?

— Мне больше попадались такие, кто строил тренировочный процесс через игровые упражнения. А «физики» в чистом виде больше всего было у Владимира Шевчука в «Сатурне». Насколько знаю, это очень походило на методику Валерия Газзаева в ЦСКА того времени. Шевчук пришел из ЦСКА и многое перенес в «Сатурн».

— Что становилось наибольшим испытанием?

— Челночный бег – десять по тысяче. Причем в весьма высоком темпе и на время. Очень тяжелая работа.

— Пытались от нее отлынивать?

— В основном это делали латиноамериканцы. Как говорят в футболе: «Одни бегают, а другие играют». Вот в «Сатурне» тогда так и было. Но даже то казалось ерундой на фоне нагрузок, с которыми я сталкивался в начале карьеры.

— Что же тогда на сборах творилось?

— По три тренировки в день, причем разной направленности, — в порядке вещей. Самые тяжелые сборы были у Иштвана Секеча, когда я в 17 лет в Красноярске начинал. Сейчас думаю, что нагрузки давались на выживание.

— Сегодня еще кто-нибудь так работает?

— Сегодня состояние футболистов и реакция организма на текущую нагрузку даже во время занятия контролируется. Там, где есть особо продвинутые технологии, команда и вовсе делится по группам в зависимости от готовности. А тогда ни о чем подобном и речи идти не могло – всех нагружали одинаково. Бег, прыжки, ускорения, футбол. Бег, прыжки, ускорения. Некоторые ребята и кроссы недобегали, и ломались. Но если выжил – молодец. Мне казалось, основной принцип таких тренировок – выживание.

— Посещала мысль, что вы футбольную команду с бригадой спецназа перепутали?

— Меня тогда это не пугало. В 17 лет я готов был носиться сколько угодно, а потом еще два часа в футбол играть. Мне очень хотелось самому себе доказать, что я способен выдерживать любые нагрузки.

Отвечать будете? Три вопроса перед началом первенства ФНЛ

Диджей

— Как выглядел красноярский футбол в начале нулевых?

— Перспективно. Команда называлась «Металлург». И на него меньше восьми тысяч не собиралось. Сейчас на матч ФНЛ если десять тысяч придет, это считается великолепным достижением. А у нас на «Центральный» тогда и 15–18 тысяч приходило.

— Но задач серьезных не ставилось?

— Наоборот! В 2001 году речь даже о Премьер-лиге шла. Губернатором Красноярского края был Александр Лебедь. При нем велись переговоры с «Норильским Никелем» о финансировании «Металлурга». Но вскоре случилось несчастье – Лебедь погиб, и команда оказалась брошенной. В том же сезоне вылетела из первой лиги.

— Это правда, что вы подрабатываете диджеем?

— Насчет подработки – преувеличение. Но электронной музыкой действительно занимаюсь – это мое хобби. Увлекло еще в школьные годы, потом занялся посерьезнее и уже больше десяти лет пишу треки.

— Сами все освоили?

— Жизнь свела с большими профессионалами в области электронной музыки. Мой друг Дима Крылов, диджей Фаворит, — один из лучших в стране. Он мне очень многое показал, помог, совместно с ним около ста треков написал. Никакого музыкального образования у меня нет – я самоучка.

— В клубах, как Руслан Нигматуллин, выступаете?

— За творчеством Руслана я слежу, он в этом для меня пример. Хотя занялся музыкой я, наверное, даже раньше него! Но, в отличие от Нигматуллина, профессиональным диджеем в будущем пока себя не вижу.

— В клубах выступали?

— Да. Но специально на гастроли не выбирался. Играл здесь, в Красноярске, раньше – в Томске. Денег за выступления не брал, это были вечеринки для друзей.

— За деньги выступаете?

— Пока отказываюсь. Не готов найти на это время.

— Сколько стоит аппаратура диджея?

— Сейчас для записи музыки и выступлений хватает MacBook и контроллера, стоят они в районе 30 тысяч рублей. Сначала все кажется трудным. Но в музыке, как и в спорте, регулярная практика позволяет очень скоро освоить то, что вчера казалось недостижимым. И через год вполне можно самостоятельно композиции сочинять.

— Что-то футбольное исполняете?

— Такой опыт у меня был в нижегородской «Волге». Там попросили написать гимн клуба. Я долго бился, но не получилось. Сейчас, наверное, время уже пришло что-то футбольное написать. Тем более для родного клуба.

Текст: Максим Михалко

Фото: Официальный сайт ФК «Енисей», Сергей Дроняев