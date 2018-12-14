Александр Толстиков: «В России забыли, что футбол – это игра, а не работа»

Владелец «Лейрии», выступающей в третьем португальском дивизионе, Александр Толстиков – один из немногих российских бизнесменов, которые на данный момент владеют европейскими клубами. В интервью еженедельнику «Футбол» Толстиков рассказал о том, как живет «Лейрия», как воспринимают в Португалии разоблачения Football Leaks и за каким российским игроком активно следят скауты ведущих команд.

«Лейрия»

— В России высокая смертность клубов в последние годы стала обыденным явлением. А как с этим обстоят дела в Португалии?

— Бывают такие случаи, но не так, как у нас. Вопрос финансирования клубов низших дивизионов — это проблема во всем мире. Лигами не предусмотрены никакие спонсорские выплаты, я не говорю уже о телевизионных правах. Поэтому клубам надо выживать самостоятельно. В некоторых случаях помогает государство или мэрия города, но с этим все сложнее и сложнее. Приходится работать во много раз больше, чем в клубах высших дивизионов. Только профессионально выстроенная работа даст возможность держаться на самоокупаемости.

— На официальном сайте «Лейрии» в конце октября появилась новость о партнерстве клуба с компанией по производству вина. Насколько поиск спонсоров в Португалии трудоемкий процесс?

— В самом начале проекта это казалось невозможным, но сегодня сумма спонсорских денег превышает пятнадцать процентов от бюджета. У нас четыре основных коммерческих титульных спонсора, а также мэрия города Лейрии, которой принадлежит великолепный стадион, доставшийся городу после Евро-2004: мы получаем льготные условия по эксплуатации. Также нашими спонсорами являются местные информационные издательства и радио. Чувствую, если повысимся в классе, интерес от местного бизнеса возрастет в разы.

— Что для вас привлекательнее: построить амбициозный клуб, способный в будущем навязать борьбу лидерам португальского футбола, или превратить «Лейрию» в бизнес-модель, приносящую прибыль за счет прокачки и перепродажи молодых игроков, по типу «Удинезе»?

— В нашем проекте очень много задач, и за основу мы берем лучшие примеры успешных команд. Анализ работы в «Удинезе» у нас тоже есть, также очень интересно следить за португальской «Брагой», которая за последние годы довольно сильно поднялась по спортивным результатам, на трансферном рынке, в работе с болельщиками и в маркетинге. Наша задача — выйти на полную самоокупаемость, а впоследствии получать прибыль. Уже сегодня мы являемся лидерами по посещаемости, показываем стабильно хорошие спортивные результаты, наши трансферы самые громкие среди команд подобного уровня.

— Расскажите, чем в итоге закончилось то дело о странном матче клуба «Операрио», сыгранном в начале прошло года. Удалось доказать вину, последовало ли какое-то наказание?

— Увы, этот инцидент ничем хорошим для нас не закончился. Были целые ток-шоу по телевидению на эту тему, газеты во всей красе описывали матч на Азорских островах, мы со своей стороны предоставили нашу претензию в ФФП, но где-то через полгода материалы этого дела были архивированы из-за отсутствия достаточной доказательной базы.

— Вы упоминали, что в том же сезоне президент «Лейрии» подрался с болельщиками и президентом клуба «Карапинейренсе». Насколько обыденна подобная дичь для третьего португальского дивизиона?

— Экс-президент общественной организации «Лейрии» господин Пауло Сарайпа покинул свой пост раньше срока. Это был единственный случай, обычно все происходит спокойно и дружелюбно. Представители команд соперников часто приглашают на обед перед матчем. Вообще в Португалии принято, когда президенты играющих команд наблюдают за игрой вместе.

— Прошлой весной в одном из интервью вы объявили о намерении урезать бюджет «Лейрии» ввиду того, что даже в третьей лиге можно выйти на самоокупаемость. Насколько серьезно этот шаг отразился на амбициях команды?

— Я имел в виду оптимизировать бюджет, а это никак не может отразиться на наших амбициях. Любой человек, когда приезжает в новую для себя страну, первое время переплачивает, но я уже почти адаптировался к местным реалиям.

— Каков бюджет «Лейрии» на этот сезон?

— Стараемся не выходить за рамки миллиона евро.

— Сколько россиян сейчас входит в основной состав «Лейрии»?

— На сегодняшний день два россиянина — Максим Мартусевич и Анатолий Николаеш. Эти ребята в скором будущем заявят о себе, здесь у меня нет никаких сомнений. Считаю, любой из них уже сейчас может усилить один из клубов РПЛ. В свое время Юрий Бавин прошел через «Лейрию», а теперь он основной игрок «Урала».

ПФЛ

— Какова разница в зарплате футболиста из ведущего клуба третьей португальской лиги с игроком среднестатистического клуба российской ПФЛ? Насколько она будет велика?

— В переводе с евро на рубли средняя зарплата в «Лейрии» составляет 70-80 тысяч рублей: думаю, она не сильно отличается от окладов в клубах ПФЛ.

— «Были рады визиту руководителей и представителей клубов ПФЛ. Прошедший workshop был интересен, продуктивен и богат на идеи, которые мы будем стараться воплотить в жизнь!» Что за идеи?

— Многим футбольным специалистам и болельщикам неизвестно, как живут клубы низших дивизионов. И неважно, в какой стране – в России или в Португалии. Наша задача – приоткрыть этот занавес. Ведь это огромные площадки для развития молодых игроков и тренеров, где, поверьте, очень много талантливых ребят. Также благодаря футболу идет развитие и узнаваемость неизвестных регионов. Одна из наших идей — организация матча сборных России и Португалии среди игроков, участвующих на третьем уровне в своей стране, с определенным возрастным лимитом.

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— Это была первая подобная встреча? Кто выступил инициатором?

— Да, это была первая встреча с руководителями ПФЛ и представителями клубов. Инициатором выступил президент ПФЛ Андрей Илларионович Соколов. Мы со своей стороны с огромным интересом приняли эту идею, после чего согласовали сроки и провели workshop, на котором присутствовали вице-президент Федерации футбола Португалии и президент Ассоциации футбола Лейрии. Также визит совпал с нашим домашним матчем, который мы выиграли. Уверен эта инициатива была очень полезна для всех участников.

Football Leaks

— Этой осенью широкий резонанс получили расследования, опубликованные порталом Football Leaks. Ходили слухи, что единственный представитель Football Leaks – некий Джон, родившийся в Лиссабоне. Что вам известно об этом?

— Да, я слышал, что Джон — это некий молодой парень из Португалии, который якобы не остается в одном городе более двух ночей. Насколько я знаю, для публикации своих материалов он использует десяток газет, одной из которых является португальская газета Expresso.

— Изначально этот самый Джон планировал собирать документы, касающиеся подозрительных сделок с участием португальских клубов. Получила ли особый резонанс какая-либо из публикаций Football Leaks, затрагивающая португальский футбол?

— Похоже, что главными мишенями Football Leaks в Португалии стали «Спортинг» и «Порту». В связи с чем можно сказать, что самыми резонансными являются публикации, касающиеся трансферов футболистов, имеющих отношение к этим клубам, – в частности, те переходы, где права на игроков принадлежат третьей стороне. Насколько я помню, под прицел Football Leaks попадал и бывший тренер «Спортинга» Жорже Жесус: вроде как его контракт с клубом был слит в интернет и находился в общем доступе.

— Какое из разоблачений Football Leaks стало для вас сюрпризом?

— Ну, наверное, новость про Рамоса. Не только русских спортсменов подозревают в употреблении допинга, как оказывается, а то в последнее время сложилось впечатление, что допинг находят только у наших. Но надеюсь, что это очередная неправда.

— Одно из расследований Football Leaks коснулось российских клубов. Согласно ему, в «Зенит», «Локомотив» и «Динамо» влили 1,65 млрд евро из госбюджета после введения ФФП. В ответ на это гендиректор «Локомотива» Илья Геркус заявил следующее: «Нет ничего постыдного, что государство – донор денег для российского футбола». Разделяете его мнение?

— По моему мнению, все зависит от того, на какие цели идут эти деньги. Если они тратятся на развитие детско-юношеского футбола и инфраструктуру — не вижу ничего плохого.

— Насколько информация, публикуемая этим порталом, мешает вести футбольный бизнес? Или же, наоборот, помогает?

— Скорее никак не мешает, сегодня футбольный бизнес ушел далеко вперед. Что касается прозрачности процесса ведения дел, если клуб работает чисто, чего ему бояться? Главное, чтобы не всплывали фейковые вещи, которые компрометируют владельцев и руководителей клубов.

ЧМ-2018, Головин, Шапи

— Ваше самое главное впечатление от прошедшего в России чемпионата мира.

— Самое главное впечатление от чемпионата мира – это организация, мы в очередной раз показали всему миру, как у нас в стране умеют работать. Все были в восторге, и я это почувствовал, находясь за границей. Прошедший чемпионат мира — это доказательство того, что самые масштабные спортивные мероприятия, прошедшие в Российской Федерации, являются с точки зрения организации одними из лучших. Мои европейские друзья и коллеги, посетившие ЧМ, очень высоко оценили качество проведения турнира, хорошие впечатления остались и от России в целом.

— Выступление российской сборной на турнире – результат везения, закономерность или совокупность этих факторов?

— Я не думаю, что это везение, это плоды огромной работы, к тому же тот факт, что чемпионат мира проходил в России, мотивировал всех, кто причастен к работе с нашей сборной. Тренерский штаб сборной сумел подобрать состав и остановить свой выбор на игроках, которые смогли понять требования и переложить все идеи тренеров на поле. Ну и конечно же болельщики, которые вели сборную России к победам и реально были лучшими болельщиками на ЧМ.

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— По вашему мнению, изменилось ли отношение к российским футболистам после ЧМ-2018? Все чаще появляются новости, что скауты из Европы посещают матчи РПЛ. Или не стоит особо акцентировать на этом внимание?

— Стоит акцентировать на этом внимание, интерес действительно возрос. И переход Александра Головина в «Монако» тому подтверждение. ЧМ открыл для европейских команд российских игроков, и я точно знаю: за многими внимательно следят. К тому же качество стадионов и налаженная логистика передвижения сильно упрощают жизнь скаутам, и это очень здорово.

— Ваше отношение к натурализации в сборной России? Не так давно за нее дебютировал уже третий бразилец – Ари. Не лучше было бы давать шанс молодым российским игрокам?

— Давайте взглянем на практику в других странах. Почти в каждой европейской сборной есть натурализованные футболисты, я не вижу никаких проблем в том, что ребята, отыгравшие много лет в РПЛ, легально получили российский паспорт и по решению тренерского штаба стали игроками сборной России.

— Кто из российских футболистов, на ваш взгляд, мог бы повторить путь Александра Головина и уехать в топовый европейский чемпионат?

— В этом году раскрылось немало молодых талантов. Давайте, например, возьмем Шапи Сулейманова, за которым давно следят скауты европейских клубов. В России не так много игроков, нацеленных на взятие ворот, а он постоянно ищет возможность для удара. И мы видим, что у него это получается. За счет этих качеств он забивал много голов на юношеском уровне и продолжает забивать сейчас, но уже в РПЛ. Важно заметить, что интерес к нему вырос уже достаточно давно.

— Когда к вам в последний раз обращались за советом по поводу какого-нибудь игрока из РПЛ?

— Постоянно обращаются, и мы со своей стороны стараемся дать объективную оценку, пытаясь привлечь максимальный интерес к футболистам из России. Например, Станислав Крицюк, которого в Европе уже хорошо знают, постоянно вызывает интерес моих европейских коллег. Он провел очень хорошие отрезки, выступает за «Краснодар» и показывает игру высокого уровня. Как только он по каким-либо причинам не попадает в состав, мне задают вопрос, почему он не играет.

«Бенфика», «Спортинг», Слуцкий

— Справедливо ли утверждение, что главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау – ярчайший представитель новой волны прогрессивных португальских специалистов? В чем его уникальность?

— Скорее да, в этом тренере собраны все качества, необходимые для достижения результата. В нем есть и харизма, и энергия, и великолепное знание футбола, плюс он умеет зажечь сердца болельщиков, что зачастую очень важно для достижения результата.

— А вот «Бенфика», наоборот, заметно сдала в последнюю пару сезонов. Что произошло?

— Наступает смена поколений, но не могу сказать, что в «Бенфике» прослеживается какой-то глобальный кризис, хотя если почитать португальскую прессу, то может показаться, что все плохо. Однако, зная информацию изнутри, понимаю, что никакой паники в работе структуры клуба нет.

— Скандал в «Спортинге» с нападением фанатов на игроков, за которым стоял экс-президент клуба, — что это вообще такое было? Вы когда-нибудь сталкивались с подобным?

— Никогда не сталкивался и, надеюсь, не столкнусь. Искать проблему этого надо внутри. Мы же понимаем, например, что на сегодняшний день в футбольном клубе «Краснодар» такое невозможно, какими бы плохими ни были результаты команды. Что касается «Спортинга», то сейчас проводятся следственные мероприятия, бывшего президента на какое-то время даже заключили под стражу, но уже освободили под подписку о невыезде, и каждый день он должен отмечаться в полиции, а это говорит о том, что какое-то участие в этой акции он, возможно, и принимал.

— Недавно проскочил слух об интересе «Спортинга» к Леониду Слуцкому, но дальше разговоров дело не пошло. Вы следите за его карьерой в «Витессе»?

— Конечно, слежу! Очень интересно, как российский тренер проявляет себя в европейском чемпионате. Искренне желаю, чтобы у него все получилось, так как мы не можем похвастаться большим количеством наших специалистов, работающих за границей. Знаю Леонида Викторовича со времен ФК «Москва», его амбиции и желание прогрессировать в футболе, уверен, должны дать свои плоды.

Парфенов, Кокорин и Мамаев

— Вы неоднократно лестно отзывались о работе Леонида Кучука. А кто из нынешних молодых российских тренеров больше всего вам импонирует?

— Я лишь могу судить по результатам. Лично знаком с немногими из них. Чтобы оценить досконально уровень тренера, надо видеть его тренировочный процесс, подготовку футболистов как на поле, так и вне его, только тогда можно понять, какие перспективы ждут его и его команду. Из российских могу выделить Дмитрия Парфенова: его команды показывают достаточно солидный футбол, будучи нетоповыми клубами РПЛ.

— Какой была ваша первая реакция на новость о приключениях Кокорина и Мамаева?

— Не хотелось бы касаться этой темы, я думаю, что наказание, которое они понесли, будет уроком для всех, и надеюсь, таких случаев с участием российских спортсменов, артистов и других популярных людей не повторится.

— Их заключение в СИЗО – больше показательная порка или заслуженное наказание?

— Пусть решает правосудие, я не знаю деталей процесса, не готов судить.

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— В Португалии как-то обсуждалась эта история?

— Новость прошла, но сильного резонанса не было, и слава богу.

— Примерно в то же время в разных скандалах оказались замешаны еще несколько российских футболистов. Ощущение безнаказанности и вседозволенности настолько затуманивает рассудок?

— Я думаю, что эту тему должны обсуждать руководители тех клубов, чьи футболисты оказались в данной ситуации. Слава богу, я в своей карьере спортивного функционера с такими проблемами не сталкивался.

— В феврале прошлого года вы участвовали в запуске проекта «Академия умного футбола». Каких результатов удалось добиться за полтора года?

— Да, действительно участвовал, мне понравилась идея, мы со своей стороны провели лагерь в Португалии. Все ребята остались очень довольны. Из-за занятости не могу уделять много внимания проекту, но, надеюсь, те задачи, которые были поставлены, успешно реализуются.

— В чем состоит ключевое отличие в системе подготовки молодых игроков в России и в Португалии?

— Мне кажется, что в Португалии больше обращают внимание на индивидуальное развитие качеств футболиста. Меньше тактики, больше общения с мячом, единоборств и желания привить молодому игроку любовь к футболу. Его приучают играть в футбол, а не работать. Приучают получать удовольствие от игры.

— «Краснодар» – самый образцовый клуб в России по работе с молодыми футболистами?

Как показывает практика, да. Там созданы самые лучшие условия для этого. Я много раз бывал в академии клуба «Краснодар» и могу сказать, что ребенок, который будет просто ходить по академии, даже не дотрагиваясь до мяча, может стать футболистом.

— Все знают о желании Галицкого собрать команду, составленную целиком из собственных воспитанников. В Португалии преследуют такие цели?

— Уверен, это желание есть у каждого руководителя клуба, который имеет свою академию, и неважно, из какой страны. Это задача непростая, но реальная. Например, в «Лейрии» в основном составе играют семь воспитанников своей академии.

— В чем главная проблема российского футбола на данный момент?

— В России забыли, что футбол – это игра, а не работа. Необходимо с детства приучать футболистов получать удовольствие от игры, а не гнаться за результатом на детско-юношеском уровне. И поверьте, тогда мы увидим более качественных игроков и преданных болельщиков, искренне любящих футбол. Кроме того, переходный период, увы, затянулся после развала Советского Союза, где система работала как часы, а процесс подготовки молодых игроков был одним из лучших в мире. Понимаю, что времена изменились, но все-таки стоило бы поднять архивы и взглянуть, как все работало. Думаю, с учетом гигантского подъема инфраструктуры мы вернем свои позиции.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press