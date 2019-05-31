Александр Точилин: «В Сочи мало первого места. Здесь людям нужен и красивый футбол»

Летом в Премьер-лиге появится тренер-дебютант. 45-летний Александр Точилин добрался до высшего уровня тем же путем, как когда-то и Дмитрий Аленичев с «Арсеналом». В 2015 году Точилин приехал в Петербург, в котором с нуля в очередной раз был создан клуб «Динамо». Рост команды и тренера шел постепенно: два сезона в ПФЛ, один в ФНЛ. Затем вынужденный переезд из влюбленного в «Зенит» Петербурга в город-курорт, где, вопреки опасениям, переименованная в «Сочи» команда с первой же попытки оформила путевку в РПЛ.

Курорт

— Когда «Сочи» была озвучена задача выхода в Премьер-лигу?

— Пришли к этому по ходу сезона. И то не сразу. Изначально речь шла о том, чтобы поддержать уровень прошлого сезона. Питерское «Динамо» (так называлась команда до переезда в Сочи) заняло год назад в ФНЛ шестое место. Поэтому настраивались, чтобы выступить не хуже.

— Почему же так скромно?

— Переезд в другой город – сложный и тревожный вопрос. Было волнение: как встретят местные жители команду, как она в другом регионе приживется, как адаптируются футболисты. В той ситуации о Премьер-лиге говорить было рано и неуместно.

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— Статус престижного курортного города добавлял вам беспокойства?

— Если вы об искушениях для игроков, то их не было. Даже повода не возникало об этом думать. Курорт здесь для отдыхающих, у нас же в Сочи своя задача – радовать болельщиков красивым футболом и победами. Больше волнений вызывало другое: какой отклик вызовет «Сочи» у зрителей, пойдет ли народ на стадион.

— Пошел?

— В начале сезона было легче. Курортный сезон в разгаре, люди с удовольствием приходили на «Фишт». Когда отдыхающие разъехались, посещаемость на матчах упала.

«Фишт», Барсов

— Что лучше – играть при трех тысячах зрителей на «Фиште» или при семистах, но на маленькой запасной арене «Петровского» в Петербурге?

— Объективно инфраструктура и условия для футбола в Сочи шикарные. Стадион, база по сравнению с тем, что у нас было в Петербурге, — день и ночь. Размеры «Фишта» — это и наш резерв. Играть мы должны так, чтобы привлекать на матчи все больше зрителей. Осенью и ранней весной их было меньше, а с возобновлением курортного сезона прибавилось и по пять тысяч стало ходить. Но не только потому, что Сочи наполнился отдыхающими. В увеличении посещаемости я вижу и нашу заслугу. Мы закрепились среди лидеров, стали претендовать на победу в турнире. Премьер-лига оказалась для Сочи гораздо ближе, это и вызвало у людей интерес.

— Так все-таки когда вам была поставлена задача начать следующий сезон в Премьер-лиге?

— Сначала состоялся разговор о том, что надо как минимум остаться в четверке и выступить в стыковых матчах. Но когда мы переместились на второе место и поговорили с руководством, то оно озвучило задачу более конкретно: Премьер-лига.

— Многие по ходу сезона отмечали атакующий футбол вашей команды. Ставка на зрелищную игру была необходимой для привлечения болельщиков.

— В том числе. Зрителей надо привлекать не только победами, не только борьбой за высокие места. Сомневаюсь, что столько народу приходило бы на «Фишт», если бы мы даже при таком результате стояли вдесятером у своей штрафной и выносили мяч на одинокого нападающего.

— То, что два года подряд лучшим голеадором становится игрок вашей команды, — показательно для вашего стиля?

— Наверное, да. Нам же не пришлось ломать игровую концепцию. Мы и в прошлом сезоне, в Петербурге, тоже стремились играть в зрелищный комбинационный футбол, постоянно менять направления для атаки, использовать большую группу для розыгрыша комбинаций. Тогда больше всех и у нас, и во всей ФНЛ забил Артем Кулишев (17 мячей. — Ред.), причем он даже не нападающий, а крайний полузащитник.

— Сейчас больше забил все-таки нападающий – Максим Барсов.

— Да, 19 мячей! Но важно, что забивают у нас многие. В этом дополнительное достоинство атакующего футбола: заметным на чужой половине поля и в голевой позиции может оказаться каждый.

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— После выхода в Премьер-лигу интерес оттуда к вашим игрокам появился?

— Да. Об интересе к Барсову разговоры ходили еще зимой. Хотя конкретного предложения по нему клуб не получал. Сейчас конкретики тоже нет, но разговоры о заинтересованности других клубов РПЛ участились.

— Насколько придется увеличить зарплату, чтобы удержать нужных вам игроков?

— Размер зарплаты – не моя компетенция. Да, условия после выхода в Премьер-лигу будут обсуждаться, наверное, прибавка будет. Но с вопросами о цифрах – к руководству.

Болельщики, атакующий стиль

— Сколько позиций вам нужно усилить перед дебютом на новом уровне?

— Усиление нужно. Нескольких футболистов, надеюсь, мы сможем пригласить. Но позиции сейчас называть не готов. Сначала я должен обсудить это с руководством, обязательно поговорить и с игроками.

— Спрошу по-другому. Вы три года жили и выступали в Петербурге, играли, в частности, против «Зенита-2», а из питерских воспитанников у вас пока только основной вратарь Николай Заболотный. Аренда или даже покупка футболистов из вылетевшего в ПФЛ «Зенита-2» возможна?

— Не готов утверждать, но все может быть. Многие игроки «Зенита-2» мне хорошо известны, некоторых я хотел бы пригласить в Сочи. Но получится ли это? Скоро узнаем.

Главный итог домашних матчей. Что будет в @rpl ? 🤔🐻 pic.twitter.com/A357MROYlu — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) May 24, 2019

— Когда ваш действующий контракт завершается?

— После окончания сезона.

— О продлении уже договорились?

— Конкретного разговора пока не было. Встреча с руководством намечена уже на ближайшее время. На ней мы обсудим и состав на будущий сезон, и ситуацию с моим контрактом.

— Давайте снова о болельщиках. Какой-то постоянный актив поддержки у «Сочи» сформировался?

— Постепенно формируется. Футболисты участвуют в пиар-акциях, проводят автограф- и фотосессии в публичных местах. Думаю, в следующем сезоне будут придуманы новые виды медиаактивностей. Хотя мы и за первый сезон продвинулись в узнаваемости.

— Вас часто узнают на улицах города-курорта?

— Да. Причем везде. В торговом комплексе, в кафе или просто на улице могут узнать и поприветствовать.

— С питерскими болельщиками у команды после переезда в Сочи связь осталась?

— В массовом масштабе – нет. «Динамо» — это большое имя для футбольных фанатов в Петербурге. Конечно, они очень болезненно восприняли переезд команды в Сочи. Но тем не менее с одним болельщиком связь у нас сохранилась, причем даже персональная. Его зовут Александр, он давно является поклонником питерского «Динамо». После переезда в Сочи мы продолжаем с ним общаться. Он постоянно интересуется нашими делами, радуется за нас, часто пишет, поздравляет.

— Вы отметили важность зрелищной игры для привлечения людей на трибуны. Обязательно ли для этого иметь в составе много сильных созидателей?

— Необязательно. Да и не всегда это возможно. На индивидуально сильных игроков всегда высокий спрос. Главное для успешной постановки атакующей игры – чтобы футболисты приняли эту идею, чтобы прониклись атакующей философией: привыкли постоянно искать обостряющие ходы, стремиться к хорошему техническому исполнению, продумывали каждый элемент.

— На это надо много времени?

— Если футболисты быстро этим проникаются и привыкают получать от такой игры удовольствие — то нет. Гораздо легче и тренеру, если игроки быстро принимают эту идею, стараются от ее реализации получать удовольствие. Это не означает отказ от прагматизма в некоторых ситуациях. Для достижения результата иногда требуется сыграть и строго, и попроще. Результата достигают в том числе и надежностью. Но когда игроки проникаются атакующей идеей, то философия и каждого спортсмена, и всей команды быстрее становится атакующей.

Газзаев, Бесков, Романцев

— Вы играли у ярких приверженцев такого футбола – Константина Бескова, Олега Романцева, Георгия Ярцева. Кто из них особенно ценил эстетику?

— Во-первых, список таких тренеров надо продолжить. И при Викторе Прокопенко у команды было достаточно игр, где мы показывали умный комбинационный футбол с акцентом на доминирование. Ярцев хоть и не так долго потренировал в «Динамо», но и при нем у нас был очень хороший отрезок. В начале сезона 1999 года мы выдали серию матчей, где победы, в том числе с крупным счетом, сочетались со зрелищной разнообразной игрой в атаке. При Валерии Газзаеве «Динамо» выступало, на мой взгляд, в зрелищном комбинационном стиле.

Нетуда смотришь Саламыч 🙄 pic.twitter.com/mhkAGPlvcs — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) May 25, 2019

— Неужели футбол Газзаева можно отождествить с футболом Бескова или Романцева?

— Кстати, у Константина Ивановича я успел поиграть еще в «Асмарале», поэтому, когда пришел в «Динамо», с его требованиями уже был знаком. А у футбола Газзаева все же были отличия. Наверное, «Динамо» при нем играло отчасти в итальянском стиле. Чаще, чем при других тренерах, предпочитали простоту эстетике, больше было вертикальных передач с целью быстрого использования пространства. Но и тонких комбинаций тоже хватало. Поэтому да, при Газзаеве мы тоже играли в комбинационный футбол, но чуть-чуть по-другому.

— Кто из этих тренеров особенно запомнился рассуждениями о прелестях атакующего стиля?

— От сравнений воздержусь. Не буду никого выделять. Зрелищный футбол ценил каждый из этих тренеров. Разница была в деталях, возможно, чуть отличались их игровые акценты. Но главное, что объединяло всех приверженцев зрелищного футбола, – к результату надо идти через красивую игру, которая будет постоянно привлекать болельщиков. Надеюсь, что «Сочи» сможет реализовать эту философию в Премьер-лиге. Чтобы запоминался не только результат, но и узнаваемый стиль команды.

Текст: Максим Михалко

Фото: Global Look Press

Максим Михалко Автор еженедельника «Футбол»