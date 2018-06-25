Александр Кержаков: «Хочу увидеть сборную России в финале ЧМ­-2018 – все равно с какой игрой»

Меньше года прошло с момента завершения игровой карьеры Александра Кержакова, но он по­прежнему на виду. В интервью еженедельнику «Футбол» лучший бомбардир в истории сборной России рассказал о похвале от Лео Месси, а также вспомнил о чемпионате мира­-2014.

Завершение карьеры

– Вы год назад закончили карьеру. Но правда, что Андрей Аршавин активно звал вас выступать в чемпионате Казахстана?

– Не активно. Но если я туда не уехал по ходу карьеры, значит, я принял то решение, которое хотел. Я доволен, как сложилась моя карьера. Недосказанности не осталось.

– Даже в том, что не сыграете на домашнем чемпионате мира?

– Я понимал, что не мог там сыграть: до этого два года не вызывался в сборную. Прекрасно осознавал, что мои шансы на это не выше нуля. Перед тем как объявить об уходе, я уже знал, кем буду работать, поэтому особенно не переживал. Плавно перешел на другую должность.

– Было ли в вашей карьере поражение, после которого на эмоциях хотелось завершить карьеру намного раньше, чем летом 2017-­го?

– Нет. У меня о завершении карьеры и мыслей не было. А когда они появились, то я ее завершил.

– Сможете составить топ­5 самых ярких моментов вашей карьеры? Трофеи с «Севильей», чемпионство с «Зенитом»?

– Первый гол, естественно. Я не могу выделить какой­то особенный трофей с «Зенитом». Для меня все награды с клубом, наверное, самые яркие события, которые со мной происходили. Потому что завоевать их с любимым и родным клубом – это то, чего желает достичь каждый футболист.

– Гол «Барселоне»?..

– Их много таких было. Но если брать самый яркий, то гол на чемпионате мира.

Болельщики, граффити, гольф

– В начале этого года «Википедия» представила рейтинг самых популярных страниц российских футболистов в 2017 году. Вы заняли четвертое место с результатом 1121 просмотр в день.

– Такие новости периодически появляются. Помню, был еще какой­то медиарейтинг, но я особенно не концентрируюсь на этом.

– Был еще опрос ВЦИОМа, проводившийся во время Кубка конфедераций­2017, где на вопрос о лучшем игроке сборной России на турнире по одному проценту опрашиваемых выделили вас с Аршавиным.

– Просто люди несколько раз услышали фамилию, запомнили и на автомате называют. Это говорит о том, как у нас развито медиапространство вокруг сборной России и вокруг футбола в частности. На мой взгляд, чем больше положительного внимания будет уделяться сборной, чем больше станут говорить о ней и футболе в целом, тем больше люди будут вовлечены в это. Так, как в Испании, Германии, Италии. Посмотрите, как там освещают футбол и как у нас.

– В прошлом году в Челябинске появилось отличное граффити с вашим портретом. Когда­нибудь натыкались на свое рисованное изображение на улицах в Петербурге или других городах?

– Я вообще хочу поблагодарить всех болельщиков за эти граффити. Одно я видел в Йошкар­Оле, еще одно – в Сочи. Здесь, когда поезд едет из Питера в Москву, на «зенитовской» стене уже при въезде в город есть граффити. В целом их довольно много. И я также всем благодарен за те граффити, которые мне присылают в инстаграм, я всем отвечаю спасибо.

– Самый эффектный болельщицкий баннер в вашу честь?

– Их тоже было много, но выделить стоит тот, который ребята сделали, когда я забил сто голов. Потом мне его подарили, и какое-­то время он висел на базе клуба, на решетках рядом с тренировочным полем. Весной его сорвало ветром, и он оказался испорчен непогодой.

– Вы ведь фанат рыбалки?

– Ну, не фанат, но я люблю проводить время на рыбалке. Не хочу сказать, что я мастерски умею ловить рыбу, хоть и знаком с самим процессом. Это хорошее времяпрепровождение для того, чтобы привести свою голову в порядок.

– А что за история с мальками лосося, которых вы выпустили в Онежское озеро, после того как побывали там на рыбалке.

– Я и в Ладожское, и в Онежское озеро их выпускал. Я тогда с удовольствием приглашал всех, кто в интернете выставлял меня браконьером, принять участие в этом мероприятии. Но, к сожалению, не все на это откликнулись. Поэтому сущность этих людей ясна.

– Дальше по списку ваших увлечений – гольф.

– Да, очень люблю гольф. Когда выступал в «Севилье», то знал, что некоторые наши футболисты играли в гольф. Но тогда я не понимал этого увлечения. Сейчас среди футболистов у меня нет напарников.

– Я знаю, что Гарет Бэйл большой поклонник гольфа.

– Еще Андрей Шевченко в него играет. Но пока не думаю, что смогу сейчас кого­то из них победить: я новичок в этом виде спорта.

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Марадона, Пеле, похвала от Месси

– Прошлым летом на Кубок конфедераций приезжал Диего Марадона, совместную фотографию с которым вы разместили у себя в инстаграме. О чем говорили?

– С ним – ни о чем. Он был в таком состоянии уставшем, хотя на фотографии улыбнулся. А вот когда я подошел сфотографироваться с Пеле, там была очередь из достаточно популярных людей, не только российских. И когда очередь дошла до меня, охранник попросил закончить фотосессию, потому что Пеле не очень хорошо себя чувствовал. Понятное дело, что Пеле не знал, кто я такой, но он сам сказал, чтобы я подошел. Я поблагодарил его на испанском и добавил еще несколько фраз. Он заинтересовался и спросил, откуда знаю язык, и я рассказал ему, что играл в «Севилье». После этого мы с ним немного пообщались.

– Возвращаясь к Марадоне: как отреагировали на его назначение в брестское «Динамо»?

– Пока я не совсем понимаю, зачем это. Но кто верил, что в «Анжи» приедут Роберто Карлос и Самюэль Это’О?

– Должность посла чемпионата мира подразумевает посещение множества мероприятий и встречи со многими звездными футболистами прошлого. Какая из них стала самой яркой и запоминающейся для вас за это время?

– Встречи с Пеле, с Марадоной, с Роналдо. Сейчас я буду большое количество времени проводить с Марселем Десайи, так как мы являемся послами фестиваля болельщиков FIFA. Будем на фан­зонах за несколько часов до матчей и во время игр смотреть с болельщиками футбол, проводить конкурсы, разыгрывать призы. Также запомнилась предварительная жеребьевка турнира, которая проводилась в 2015 году. Там мне удалось пообщаться с Форланом и с тем же Самюэлем Это’О. Здорово, что я имею возможность сейчас общаться с теми, за кем следил по телевизору.

– Марсель Десайи в прошлом году сказал: «Сегодня у сборной России нет такой сильной индивидуальности, какой был Кержаков».

– Конечно, мы же с ним сидели рядом в этот момент!

– Самый лестный комплимент, который вы получали за свою карьеру…

– Месси что-­то обо мне говорил, когда я играл в Испании. Это было круто. Я думаю, сейчас он уже и не вспомнит об этом.

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«Зенит», Луческу, Семак

– «Если мы начнем исполнять все то, что задумал Мирча Луческу, наш футбол будет настоящей голевой феерией». Ваша цитата в одном из интервью перед стартом весенней части прошлого сезона. Что помешало воплотить в жизнь планы Луческу?

– Что­то помешало. Я тогда получал очень мало игрового времени, поэтому мне сложно судить. Cтарался выложиться по максимуму, когда выходил на поле. Но до сих пор считаю, что Мирча Луческу – это очень­очень грамотный и подкованный специалист с 40­летним стажем. За свою профессиональную карьеру я встречал очень мало людей, настолько досконально изучавших футбол. Возможно, дело в психологии. Возможно, какое­то отношение к нему как к человеку, который просил простые вещи выполнять, а кто­то не видел в этом необходимости. Но на самом деле все, что он говорил, все так и получалось.

– Но многие болельщики его запомнят как человека, часто придумывавшего оправдания. Владимир Быстров говорил, что от поведения таких тренеров, как Луческу и Манчини, в России устали.

– Хорошо, давайте вспомним, как реагировали те же болельщики, которые не любили Луческу или были сторонниками его увольнения и назначения того же Манчини. Как они реагировали на него до и как реагировали после того, как завершился последний сезон РФПЛ. Я уверен, что больше половины говорили, что с Луческу было намного лучше и ему нужно было дать поработать подольше.

– Но, по сути, они оба провалились в России.

– Я думаю, что Луческу было недостаточно одного сезона для адаптации. Ему не предоставили столько возможностей, сколько он привык иметь в донецком «Шахтере».

– Назначение Сергея Семака на пост главного тренера питерцев – подходящий вариант для сегодняшнего «Зенита»?

– Сейчас – да. Во-­первых, тот негатив, который был среди болельщиков после окончания сезона, спал, потому что Сергей Богданович – та фигура, которую любят в Санкт­Петербурге. Во-­вторых, Семак – именно тот, с кем связывают надежды, что наконец­то придет свой человек и приведет «Зенит» к победам.

– Это аванс для Семака?

– Но это приятный аванс. Наверное, Сергею Богдановичу немножечко проще, потому что у него есть определенный карт­бланш в отношениях с болельщиками и имеет возможность полностью концентрироваться на работе. И то минимальное количество неудач, которое может возникнуть вначале у Сергея Богдановича, будет воспринято болельщиками намного лояльнее, чем если бы эти неудачи постигли какого­то специалиста извне.

– Если вам поступит предложение войти в тренерский штаб «Зенита» от Семака или кого­-то еще?

– Я очень люблю «Зенит» и, естественно, никогда не отказался бы от такого предложения, если бы оно не шло вразрез с работой с юношеской сборной. Я дал слово РФС и тем людям, которые меня рекомендовали, что я отработаю полностью свой контракт, действующий до начала 2020 года, и не уйду никуда, если мне поступят какие­то предложения. Но конечно же мне интересно быть в «Зените», это мой родной клуб, я хочу помогать ему и отдавать ему все свои силы. И, само собой, это был бы колоссальный опыт для меня и для моего будущего.

Шнуров, концерты

– Как произошло ваше знакомство с Сергеем Шнуровым?

– Это давно было. В 2005 году мы собирались записывать для одного еженедельного питерского издания, которое было посвящено «Зениту», разные интервью известных в Петербурге людей с кем­то из футболистов «Зенита». И мне попался Сергей Шнуров.

– На его предложение принять участие в концерте группировки «Ленинград» сразу же ответили согласием?

– Первый раз это происходило в «Юбилейном» в 2011 году. И было действительно круто. Жаль, что уже вряд ли смогу так активно принимать участие в его концертах.

– Судя по видео с концертов, чувствовали вы себя довольно раскрепощенно.

– И чтобы никто не думал, я никаким допингом не пользовался, никаких горячительных напитков не употреблял. Мне было достаточно слышать его музыку, для того чтобы танцевать весь концерт.

– Когда вы последний раз чувствовали себя скованно и неуверенно?

– Наверное, на заседании технического комитета, когда меня выдвигали в тренеры юношеской сборной. Я очень волновался. Эмоции – как у студента на защите диплома.

ЧМ-­2014

– Вы были одним из немногих российских футболистов, которые участвовали в двух чемпионатах мира.

– Да, теперь есть что вспомнить и рассказать об этом детям. Но от ЧМ­2014 у меня остались неважные впечатления: досада, горесть, обида, что не удалось выйти из группы.

– Тем не менее гол в ворота корейцев вы называете одним из самых важных в вашей карьере.

– Потому что забить на чемпионате мира не каждому дано. И я очень рад, что мне посчастливилось это сделать.

– После поражения от бельгийцев во втором туре у вас не было чувства дежавю – что для сборной повторяется сценарий ЧМ­2002?

– Я даже не вспоминал об этом. У меня совсем разные эмоции были в 2002 году и в 2014­м. На турнире в Бразилии я уже все прекрасно осознавал и был опытным футболистом. ЧМ­2002 для меня был подарком судьбы, праздником. Я не мог поверить, что в 19 лет участвую в чемпионате мира. А в 2014­м я очень сильно переживал.

– Помните, что говорил Фабио Капелло после вылета сборной России из турнира?

– Нет, не помню. Я находился в прострации.

ЧМ-­2018: прогнозы, ожидания, напутствие

– После жеребьевки ЧМ­-2018 вы сказали: «Первое впечатление: на 99,9 % мы уже в 1/8 финала».

– Я и сейчас так считаю (разговор состоялся до игры с Саудовской Аравией – 5:0 и Египтом (3:1 – Ред.).

– Чего бы вам прежде всего хотелось увидеть на этом чемпионате мира?

– Сборную России в финале – все равно с какой игрой.

– Как по­вашему, кто из нынешних игроков сборной России ближе всего к отъезду в Европу?

– Смолов, Головин.

– Почему?

– Смолов третий год подряд один из лучших бомбардиров чемпионата России, а забивные нападающие всегда на виду. Головин уже не первый год держит планку, сейчас и вовсе выдал очень стабильный, хороший сезон.

– Вас не удивила новость, что сборная Англии приехала на чемпионат мира со своей едой, да и в целом предвзятое отношение анг­личан к ЧМ-­2018?

– Многие ездят со своей едой, даже на Олимпиаду некоторые спортсмены приезжают со своей едой и напитками, так что это нормально. Я уверен, что, после того как болельщики побывают в нашей стране, они навсегда изменят свое отношение к ней. И Россия будет ассоциироваться у них только с тем прекрасным, что они здесь увидят.

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KFC BATTLE, благотворительность

– В этом году вы выступаете в роли наставника проекта KFC Battle. Расскажите подробнее о своей роли и об этом проекте.

– Я искренне рад, что мне предложили роль наставника, потому что это глобальный серьезный социальный проект, поддерживающий любительский спорт. Быть человеком, который мотивирует юношей и девушек, занимающихся футболом и желающих достичь серьезных целей, – для меня это очень почетно. Я вообще рад, что есть такой масштабный проект с такими серьезными призами, потому что в мое время такого не было. То, что сейчас делает KFC Battle, – это достойно уважения.

– На ваш взгляд, опыт работы и общения с молодежью на KFC Battle поможет вам в вашей работе с юношеской сборной России?

– Не думаю, что поможет, но, по крайней мере, лишним не будет.

– Известно много историй, как вы помогаете ребятишкам из детских домов, дарите им подарки, приезжаете в гости. Помните свой первый подобный визит?

– Первый раз это было либо клубное мероприятие, либо меня попросили товарищи. Скорее всего, второе, это было еще до моего отъезда в «Севилью». А сейчас это уже довольно масштабные мероприятия, и я очень рад, что мы с благотворительным фондом «Звезды детям» оказываем такую помощь.

– Не задумывались над идеей проведения собственного детского футбольного турнира?

– А уже есть такой, он проходит от нашего фонда, турнир имени Кержакова. Были турниры имени Семака и Зырянова. Когда есть время, то с удовольствием сам его посещаю.

Работа на ТВ

– Ваш дебют на ТВ в роли эксперта – как это было?

– Я не очень люблю эту тему. Меня многие хвалят, – не знаю, заслуженно или нет, – я очень благодарен этим людям, но я никогда не связывал свою жизнь с телевидением и не хочу этого делать. У меня есть футбол – моя любовь и страсть, именно этому я и хочу посвятить всю свою жизнь. Работа на ТВ для меня – хобби. Но если люди говорят, что это кому­то интересно, я стараюсь этим заниматься по мере

возможностей.

– Вы были ведущим ТВ-­проекта «Команда на прокачку». Кто был автором идеи?

– Тина Канделаки.

– Считаете опыт успешным?

– Да, и я очень расстроен тем, что проект не имеет продолжения. Он нес огромную социальную нагрузку, люди ждали, что мы приедем именно к ним. И в заявках, которые я получал, люди из разных регионов нашей страны просили к ним приехать. Наверное, эта программа давала им надежду и побуждала усерднее тренироваться, дабы заявить о себе.

Текст: Никита Котов

Фото: ФК «Зенит», Сергей Дроняев, инстаграм Александра Кержакова