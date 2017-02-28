Александр Григорян: «Сами по себе заработные платы не играют в футбол. Играют характеры, умения и навыки»

Новый главный тренер «Анжи» — личность в российском футболе в чем-то даже легендарная. Александр Григорян успешно работал с женскими командами, потом возглавлял клубы ФНЛ, но все ждали, когда он появиться в Премьер-лиге. Потому что с ним, похоже, там будет интереснее.

Слухи и память

— У кого из знакомых в «Анжи» ни спрошу: «Чувствуется ли, что тренер переживает, что это его первая команда в Премьер-лиге?» – все говорят: «Нет. Абсолютно». Это вы такую модель поведения специально выбрали?

— Я никогда не придерживался мысли, что нужно казаться. Я придерживался всегда мысли, что нужно быть. У меня в карьере такие метаморфозы часто происходили: переход из мужского футбола в женский, потом наоборот. И все же это как бы маловероятно из теории вероятности. Да? Тогда я и понял, что можно, конечно, притворяться, но от этого же ничего не изменится.

— Так что вы сейчас чувствуете?

— Когда я выиграл первый женский чемпионат, я прочувствовал это ощущение полета. Его мне много лет не хватает. Мой организм стремится к нему. У меня сейчас есть чувство, что нужно что-то наверстать. Очень нужно наверстать. Но в то же время в тот момент я не ощутил никакого ликования. Может быть, потому, что я ждал этот момент, прокрутил его у себя в голове неоднократно. Точно так же на международной арене. Я понимал, что мы, выйдя в финал Лиги чемпионов, вроде как и подвиг совершили. А в то же время я как будто ждал его. Вообще это особенность, наверно, любого человека, который стремится к какой-то определенной цели, – заранее прокручивать в голове путь к ней, видеть ее, шаг за шагом идти к ней, ежедневно прилагая усилия.

— С этим «Анжи», мне кажется, ощущение полета не так быстро можно будет почувствовать.

— Нет, у нас есть сейчас очень хорошие стартовые позиции. Я даже их озвучиваю, зная психологию людей, футболистов и тренеров. Сейчас нас многие списали в аутсайдеры. Во-первых, неопытный тренер, А для многих не просто неопытный, но еще и необоснованно амбициозный. Во-вторых, команда, которая поменялась практически на сто процентов. Пришли игроки из первого дивизиона или те, кто не имел большой практики в Премьер-лиге. В силу традиций все это будет соперников расхолаживать. Даже после того как я сейчас произношу это и знаю, что меня услышат, все равно нас будут недооценивать. А я же вижу в нас огромный потенциал. И прежде всего он в нашем настоящем желании добиться чего-то серьезного. Именно отсутствие игровой практики, а также стремление некоторых игроков наконец-таки в Премьер-лиге себя реализовать будет движущей силой.

— Что значит «добиться чего-то серьезного»?

— В нашей ситуации добиться серьезного – это изменить отношение в мотивации. На данный момент самое главное – это понять, что мы способны не просто не вылететь из Премьер-лиги, а подняться выше, чем находимся сейчас.

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— Наследие того самого «золотого» «Анжи» долго из игроков выхолащивали?

— Тех игроков практически в команде не осталось.

— А слухи и память?

— Единственное, что из того мне безумно жаль, так это что «Анжи» потерял такого человека, как Керимов. Потому что с таким человеком подавляющее большинство менеджеров уже несколько раз бы в Лигу чемпионов вышли. А с другой стороны, я понимаю, что, если бы предыдущий менеджмент использовал сумасшедший потенциал Керимова, меня бы не было на этом посту.

Место в истории

— Уже сейчас у вас есть полно объяснений, почему у вас может и не получиться: список сложностей нынешнего «Анжи» можно расписать на несколько листов.

— Недавно разговаривал с одним игроком. Он был не согласен с моим решением. Я сказал: «Все-таки ты не готов играть в этой команде». А он очень хотел играть в этой команде. И пришлось с ним разговаривать не с позиции силы, а с позиции убеждения. Я ему сказал: «Ну, а какие у тебя аргументы?» Он мне их привел. Я ему говорю: «Забей свое имя в интернете. Посмотри на себя, на статистику. Вот это то, что думает о тебе история. А до этого что ты мне сказал – это то, что ты думаешь о себе сам. Когда эти вещи совпадают, вот тогда ты есть тот, кто есть на самом деле. А так у тебя есть несоответствия. Поэтому давай-ка, когда вот там вот, в интернете, пусть в графе «забитые мячи» вместо двух-трех за сезон появится хотя бы 10–12, мы с тобой продолжим просмотр. Я еще раз готов буду просмотреть тебя».

Я прекрасно понимаю, что истории не будет интересно, с какими сложностями я столкнулся, приняв «Анжи». Абсолютно ей это неинтересно! А я лично в истории хочу занять достойное место. Я хочу оставить после себя какое-то наследие. И с таким настроем я не привык жаловаться на какие-то обстоятельства. Я могу сказать только одно: я ситуацию наоборот воспринимаю. Мне представился великолепный шанс. А раз мне представился великолепный шанс, зачем я должен сосредотачиваться на сложностях? Я их должен решать.

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— Как вы собирали команду?

— В первую очередь укомплектовывали ось. Вратарь. Я сразу определился, что это Давид Юрченко. Потому что я понял, что у него есть желание быть основным, быть с этой командой, быть лидером в этой команде. Следующая необходимость – центральные защитники и центральные полузащитники. Те ребята, которых я просмотрел, – они меня не устроили, и в этой ситуации я не торопился. Я объясню почему. Когда так сильно опаздываешь, нельзя торопиться, потому что можно ошибиться. Я должен найти центральных полузащитников, которые отвечают требованиям моей тактики, моей игры, построения игры. И самое главное при этом – мотивированных игроков. Потому что от того, какова будет ось, будет и все, что будет крутиться вокруг этой оси.

Чтобы дальше жить эффективно, выжить вообще в целом, мы просто должны жить по средствам. Поэтому сегодня, что касается графы «заработная плата» и т.д., «Анжи» далеко не рекордсмен в Премьер-лиге. Но сами по себе заработные платы не играют в футбол, а в футбол играют характеры, умения и навыки, которые не всегда совпадают с заработными платами. И слава богу!

— С вами контракт подписали?

— Да.

— То есть все условия, которые вы ставили, выполнили?

— Я никаких условий не ставил, собственно говоря.

— Такого не бывает, Александр Витальевич. Всегда приходит тренер и говорит: «Я хочу хотя бы, чтобы у меня были кроссовки моего размера».

— А с кроссовками моего размера вот как раз таки это и не получилось. Объяснял людям, что нужен размер 40,5. Но почему-то выдали 40-й. А я не люблю, когда мне кроссовки жмут. Тем более в нынешней обстановке. Необходима некая свобода в передвижении. В целом на самом деле, если не шутить, то уникальная ситуация по экипировке у «Анжи». Я был потрясен: когда проходили паспортный контроль, я спросил у администраторов: «А что это за груды ящиков?» Они говорят: «Это мы везем все, что нам необходимо на сборах». Конечно, дело было поставлено на очень высоком уровне. Любой футболист, приезжающий к нам на сбор, моментально одевается в экипировку «Анжи».

— То самое наследие?

— Да, то самое наследие. А что касается, допустим, требований, я скажу так. Здесь ведь в менеджменте ребята, которых я знаю давно. Например, и спортивный директор, и начальник команды, и советник президента – это люди, с которыми я работал. То есть в руководстве – люди, которые единомышленники мне. Поэтому тут я ничего не прошу и никаких условий не ставлю. Мы обсуждаем все без исключения. Мы высказываем друг другу все, что считаем нужным. Не обижаемся друг на друга. Мы понимаем, что на нас высокая ответственность. Я все-таки хоть и не дагестанец, но вырос на Северном Кавказе. Для меня это родные места. И мне безумно хочется в своем регионе показать, что я тоже какую-то лепту внес в развитие футбола.

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Афера

— Игрок тоже может прийти к главному тренеру и сказать, что он думает, без обид для главного тренера?

— Игрок не должен теоретически приходить к главному тренеру и говорить все, что он думает. Но это в идеале. На самом деле происходят такие случаи. Вот у меня играл несколько лет центральный защитник Анатолий Романович, который, кстати, в «Динамо» Махачкала начинал свой путь. Великолепный центральный защитник. Он у меня был лидером. Вот он много, большую лепту вносил в достижение результата. Но с ним раз в месяц происходили такие ситуации, когда он приходил и говорил: «Тренер, тактика – говно. Играем неправильно. Все совсем плохо». Я говорил: «Толя, ты смотрел, на каком месте мы в турнирной таблице?» Это было четыре года назад, когда я первый раз принял «СКА-Хабаровск». Он говорит: «Ну, на третьем». Я говорю: «Толя, Хабаровск на третьем месте никогда вообще не был. Ты понимаешь, мы рекорд установили? Но в целом ты лидер, ты мой проводник идей. Ты подвергаешь это все сомнению». То есть разные бывают ситуации, конечно же нужно понимать, что просто требовать беспрекословного повиновения – глупо.

— Всем известна история, что вы раньше на тренировках использовали боксерские поединки. Здесь – тоже?

— Нет. Я здесь не хочу их применять. Вообще, мы неандертальцы в чистом виде, потому что боксерские перчатки присутствуют на тренировках топовых команд. И вы знаете, что у Роберто Манчини, когда он тренировал «Манчестер Сити», — это было сколько – пять лет назад или шесть? — практиковались спарринги как средство ОФП. Во многих других клубах это тоже происходило. Когда я увидел это, мне было неприятно. Я думал, что все-таки в этом деле новатор. Оказалось, не новатор. Эта вся скоростно-силовая работа, допустим под музыку, на самом деле практиковалась уже давно в Европе. Просто я их не перенимал. Они сами пришли мне в голову. Это всего лишь попытка вывести психику футболиста на более высокий уровень для более качественного тренировочного процесса. Избежать рутины в работе, отвлечься как-то. Отвлечься, чтобы потом сосредоточиться.

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— Вы с самого начала сказали, что для вас главное – не казаться, а быть, какой вы есть. Я очень хотел бы получить такой же ответ откровенный, как до этого. «Анжи» в вашей карьере — это сейчас афера?

— В моей карьере все афера. Все, что было у меня. Другое дело – тьфу-тьфу-тьфу, – практически каждая афера у меня завершалась закономерной победой.

Прессинг и гнев

— Еще вы сказали: хочу, чтобы играли в мой футбол. Что такое ваш футбол?

— Мой футбол, если коротко, основан на желании доминировать над соперником. Я страшно не люблю, когда соперник владеет мячом, поэтому часто применяю прессинг, в том числе и высокий. Я не люблю, когда соперник контролирует мяч. Как правило, не отдаю специально инициативу сопернику, чтобы заманить его на свою половину поля и провести там быструю контратаку. Я хочу, чтобы мои игроки доминировали. У меня особый подход к тактическим упражнениям. Я считаю, что они должны быть максимально приближены к игровым условиям не только с точки зрения временных и пространственных характеристик. Они должны быть похожи обязательно и психологически. Потому что, если этот фактор мы не будем учитывать, мы можем все что угодно наиграть блестяще на тренировках, но если не будем уметь противостоять стрессу, все будет бесполезно.

— Получается?

— Получается. Но не всегда. И когда что-то не удается в тренировках, для меня это очень серьезный удар по самолюбию. Любая тренировка, которая, я чувствую, что она была проведена на четыре с минусом, она меня мотивирует. Я прихожу так, как будто бы проиграл игру.

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— Вы страшный в гневе? В раздевалке бутсы, бутылки с водой, апельсины не выжимаются у вас?

— К сожалению, бывают такие моменты. Почему к сожалению? Потому что, мне кажется, очень сильная личность не должна шуметь, кричать, кидаться чем-то. Хотя как не назвать очень сильной личностью Алекса Фергюсона?

Текст: Руслан Магомедов

Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press