Александр Головин: «Однажды надев футболку ЦСКА, надеть спартаковскую уже не смогу»

В симуляторе FIFA 17 есть режим истории. В нем вам предлагают сыграть сезон за ­молодого футболиста, который пробивается в состав топ-клуба, завоевывает свой первый трофей и попадает в сборную Англии. Если бы игру делали в России, то ее главный герой не смахивал бы на Маркуса Рэшфорда. Тем самым молодым парнем, который кометой врывается во взрослый футбол, был бы Александр Головин – полузащитник, в год своего 20-летия ставший лидером ЦСКА и выигравший «золото» Премьер-лиги, он пробился в основу сборной на Евро-2016 и заслужено получил премию лучшему молодому игроку страны «Первая пятерка».

«Старался отсидеться в обороне, чтобы ничего не запороть»

— Прошедший 2016-й у вас вышел насыщенный: вы влились в основной состав ЦСКА, сделали дубль в Кубке против «Краснодара», выиграли чемпионат, попали на Евро… Но что главным было именно для вас?

— Да, год для меня исключительно хороший. Но самое главное, что удалось пробиться в основу ЦСКА и теперь я играю по 90 минут и в Лиге чемпионов, и в чемпионате. Да, на Евро сыграли плохо, но опыт я получил огромный — в 20 лет не каждому удается принять участие в турнире подобного масштаба.

— Ну и «Первая пятерка» — как первый взрослый личный приз.

— Я очень рад награде, но для меня важнее все-таки командные успехи.

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— Давайте тогда про ваши команды. В какой момент Леонид Слуцкий пустил вас на постоянные тренировки с основой ЦСКА?

— Года два назад. Первое время у меня почти ничего не получалось, все кричали, было сложно привыкнуть к высоким скоростям. На игровых тренировках старался отсидеться в обороне, чтобы ничего не запороть. А потом со временем познакомился со всеми, привык, и стало все получаться.

— Кто тогда больше всех удивил?

— Сильнее всех — Рома Еременко и Зоран Тошич. Наблюдал за их техникой, старался что-то у Ромы взять. Он разносторонний: где бы ни сыграл, везде полезен.

— Известно, что в ЦСКА самый веселый — Василий Березуцкий. Какой был самый жесткий розыгрыш?

— Особой жести никогда не было. Так просто подшучивали. Вот, например, после моего награждения на «Первой пятерке», когда я вышел в шахтерской каске.

— Понтус Вернблум на клубных тренировках так же жесток, как и в игре?

— Да, Понтус и на тренировках всегда эмоционален. Нет, до того, чтобы травмировать нас, не доходит, но он всегда прилично заряжен на борьбу. Кстати, вне поля – веселый и очень добрый парень.

— Это с ним из легионеров вы общаетесь больше всего?

— Да нет. Со Страндбергом общались хорошо, с Траоре – тоже неплохо. Они из русского понимают пару слов.

— На русском? У вас же английский был любимым предметом в школе?

— Это в школе у меня с ним было неплохо, сейчас – не очень. Думаю начать учить. У кого в команде хуже всего с ним? Наверное, из нас молодых — я, Чалов, Гордюшенко — никто особо язык не знает.

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«У Гончаренко все получится»

— Самые необычные установки Леонида Слуцкого за этот год?

— Не скажу, что были какие-то необычные. Все в основном стандартно. Даже в перерыве матча с «Мордовией», где мы отыграли три мяча. Помню, что было много шума, Леонид Викторович очень сильно кричал, призывал собраться. Помогло: команда вышла на второй тайм и перевернула. Помню, Панченко вышел и забил «Мордовии», в которой играл раньше, и тут у нас пошло-поехало.

— Не так давно Евгений Гинер рассказывал, что в клубе попросили футболистов перейти на чуть сниженные контракты. Говорят, многие легионеры добровольно пошли на такой шаг. Вы попали под это сокращение?

— Я совсем недавно переподписал контракт, а до этого у меня был договор с «молодежкой». Сокращения никакого не было, а зарплата всегда вовремя выплачивается.

— Как шли переговоры?

— Никаких сложных моментов не было. Уже давно обсуждали условия, и как только предложили, я сразу согласился и подписал.

— Контракт на пять лет. Не много?

— Очень хочу играть в ЦСКА на ведущих ролях, как тот же Алан Дзагоев, или провести всю карьеру в клубе, как наш капитан, если буду оставаться полезен и нужен команде.

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— После потери Алана Дзагоева и Романа Еременко функция координирующего между обороной и атакой во многом легла на вас.

— Первое время чувствовал, что мне приходится в основном направлять мяч вперед. Тяжело было, думал, что не справлюсь, но со временем привык и стало получаться. Последние игры мы уже получше владели мячом.

— Думали, что не справитесь? Если посмотреть на выражение вашего лица, когда вы на поле, кажется, что вы всегда невероятно спокойны и раскрепощены.

— Наверное, с волнением научился справляться — уже много матчей сыграл. А вот первое время сильно нервничал, переживал перед каждой игрой. Сейчас полегче, в команде помогли быстро освоиться.

— На какой позиции было спокойнее?

— Да мне нет особой разницы. И в опорной зоне могу сыграть, и под нападающим, и с левого фланга. Никакого дискомфорта, но ближе к атаке все же чуть лучше себя чувствую.

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— Футболисты ЦСКА часто посещают фанатскую трибуну. «Заряжать» приходили Василий Березуцкий, Георгий Щенников… А вы?

— Пока не задумывался даже. Если буду освобожден от матча или фанаты пригласят, то схожу, конечно. Поддержка наших фанатов всегда на уровне. Хотелось бы, конечно, поменьше мата, оскорблений своих же тренеров. И чтобы поддерживали всегда, даже когда у команды не все получается. Вот только пиротехники лучше чтобы поменьше было — это скорее мешает на поле.

— Виктор Гончаренко стал новым тренером ЦСКА. У него получится?

— Думаю, да. Он очень здорово находит язык с футболистами. Мне он много помогал на сборах. Оставался со мной после тренировок, объяснял, что и как лучше сделать. И так к каждому игроку он находил подход. Это очень сильный тренер. Думаю, у него все будет отлично.

— В чем заключалась его роль, когда он был помощником Слуцкого?

— Помимо общения с футболистами, он вместе с нами разбирал розыгрыши стандартов. И вместе с главным тренером подбирал тактику под соперника.

— Говорят, что ЦСКА устал. От того, что мало игроков, от разговоров вокруг финансов, да и друг от друга тоже. Вот вы от кого больше всего устали?

— Я ни от кого не уставал (смеется). Я думаю, у нас это дело случая. ЦСКА второй или третий год подряд испытывает спад. Помню, за шесть игр набирали одно очко, но потом все приходило в норму.

«Любимым клубом считаю мадридский «Реал»

— Про усталость — это я процитировал Игоря Акинфеева. Когда вы с ним познакомились, какие были впечатления?

— Я думал, что Игорь очень серьезный, закрытый, никогда не шутит, ни с кем не разговаривает. А на самом деле никакой зажатости, очень веселый и душевный человек. Он мне в сборной хорошо помог, когда я только приехал. Это была товарищеская игра против Франции. И Игорь, и Рома Широков, и все наши армейские футболисты, все мне помогали.

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— Роман Широков? Это же вы его вытеснили из основного состава ЦСКА. Какие у вас сложились отношения?

— Очень хорошие отношения. Когда он перешел к нам, я еще в основе ни на одном из матчей не вышел. Играть я начал только на сборах, и там я всегда делал упражнения с ним в паре. А место в основе… Это решение тренера, но и я бы не сказал, что Рома был в плохой форме. Просто такой выбор сделал Леонид Викторович. Но Широков мне помогал и в клубе, и в сборной подбадривал, говорил, чтоб ничего не боялся.

— Не боялись даже «Спартак» поменять на ЦСКА?

— По поводу «Спартака» — это его решение. Я не вижу в этом ничего страшного, но я, однажды надев футболку ЦСКА, надеть спартаковскую уже не смогу.

— За какой клуб вы болели в детстве?

— В разных странах по-разному. В Англии, например, всегда болел за «Арсенал». А так любимым клубом считаю мадридский «Реал». До сих пор слежу за ними. У меня и футболки есть. Когда маленький был, мне всегда покупали.

— Но в «Реал» сразу из Сибири попасть точно нереально. Как оказались в ЦСКА?

— Участвовал на турнире в Крымске за сборную Сибири. Мы заняли, по-моему, третье или четвертое место, но так получилось, что меня выбрали лучшим игроком турнира. И тут же позвали в ЦСКА. Сначала пришел в юношеский состав 1996 года к Андрею Евгеньевичу Аксенову, поиграл два месяца, и оттуда перевели в «молодежку». Впечатления были классными, вот тогда я почувствовал, что значит быть счастливым. Особенно после юношеской Лиги чемпионов. Мы дошли далеко, до 1/8, там проиграли только «ПСЖ». В большом городе было нелегко освоиться. Но все быстро прошло, познакомился с ребятами, стало проще. Мне очень помогли Никита Чернов и Александр Макаров. С ними я общался больше всего. Жил в клубном интернате и только вот года два, как переехал на квартиру. Первое время, конечно, скучал по родителям.

— Планируете перевезти их в Москву?

— Они не хотят. Я разговаривал на эту тему. Они даже не думают туда ехать.

«Из сборной Хомухи 6-7 человек должны играть на высоком уровне»

— Все, кто следит за российским футболом, ваше имя узнали еще до дебюта в ЦСКА. Юношеские сборные, где вы играли, показывали очень неплохие результаты. Чемпионства на Евро (U-17), медали Евро (U-19)…

— Евро (U-17) был яркий, мы победили, но мне больше запомнился Евро (U-19). Он был важнее, хоть мы и проиграли в финале, потому что возраст был старше и побеждать было намного сложнее.

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— Что было особенного в той сборной Дмитрия Хомухи?

— Думаю, у нас многое получалось за счет дисциплины, никто себе лишнего в команде ничего не позволял. Это главный фактор, за счет этого мы и добивались успеха. У Дмитрия Хомухи особенный подход к работе с ребятами. Дисциплина всегда на первом месте. Я думаю, что он уже готов работать с большими командами или со сборной.

— На тренировках делали упор на стандартах? Он ведь классным исполнителем штрафных был.

— Как такового упора на стандарты у нас не было, но он всегда уделял особое внимание позициям футболистов при розыгрыше.

— На групповом этапе того Евро (U-19) вы разбили Испанию, а в финале все изменилось. Они сильно поменяли подход к игре против нас?

— Мне показалось, что, когда мы играли с испанцами в первый раз, они нас недооценили. Ну и к финалу усталость накопилась. Они оказались более физически готовыми, чем мы.

— Марко Ассенсио, который сейчас стал звездой мадридского «Реала», чем-то выделялся?

— Он очень хорошо выступил на том турнире. Я, наверное, только его сейчас и вспомню. В обоих матчах против нас он сделал много обводок. Смотрелся ярче остальных.

— Тот состав расценивали как будущий фундамент под ЧМ-2018.

— Не знаю, но мне кажется, из той команды 6-7 человек должно было заиграть пусть не в сборной, но в ведущих клубах РФПЛ как минимум.

— Эту фразу мы слышим после каждого успеха юношеских сборных.

— Когда у молодого футболиста с нашим менталитетом что-то начинает получаться, и ему выплачивают первые деньги, кажется, что игрок просто перестает стараться, думая, что у него уже все есть. Вот в этот момент все для него в футболе и заканчивается.

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— Вам тоже было сложно сконцентрироваться на футболе в определенный момент?

— У меня с этим не было никаких проблем. Я всегда забываю о деньгах и концентрируюсь только на футболе. Пытаюсь прогрессировать дальше и дальше.

«Евро-2016 — провал, но для меня это огромный опыт»

— Как вы узнали о вызове в главную сборную от Капелло?

— Я уже планировал ехать в отпуск домой, и неожиданно ко мне подошел Леонид Викторович и сказал, что я в списке Фабио. Если честно, я подумал, что он пошутил. Затем я посмотрел на него, и это оказалось правдой.

— Что сказал Капелло после дебютного матча против Белоруссии, где вы умудрились еще и забить?

— Планировалось, что меня и Чернова отправят домой, а вместо нас вызовут других ребят, но после игры Фабио сказал: «Готовьтесь к матчу против Австрии».

— Как Слуцкий сообщил вам о том, что едете на Евро?

— Он мне лично не сообщал. Я узнал уже в интернете после «золотого» матча в Казани. Увидел список и очень обрадовался. Мне он это никак не анонсировал, и получился такой сюрприз.

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— Но там, в сборной, действительно было все не так, как в ЦСКА, и много конфликтов?

— Да нет, конфликтов не было. Конечно, не самый лучший турнир для нас, многое не получилось, но конфликтов не было. Все остаются людьми, понимают, что нужно больше работать, чтобы быть конкурентоспособными против той же Англии. В плане командного результата – все очень плохо получилось для нас. Но конкретно для меня — это важнейший опыт, я воочию посмотрел на тот уровень и теперь в нашем чемпионате чувствую себя увереннее и стал играть лучше. Во всяком случае, мне так кажется.

— Слуцкий взял всю вину на себя. После Евро в ЦСКА он сразу переключился или чувствовалось что-то от тех поражений?

— Леонид Викторович такой человек, что не зацикливается на одном моменте, не унывает. Да и от клубных поражений он быстро приходит в себя. Когда наш отпуск после Евро кончился и я приехал, он был в хорошем настроении.

— Со Станиславом Черчесовым уже успели познакомиться?

— Еще нет, но по рассказам наших сборников из ЦСКА я знаю, что Станислав Саламович – хороший тренер. Познакомиться пока не успели, но, надеюсь, скоро в сборной доведется поработать.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Сергей Дроняев