Андрей Лексаков: «Готовы были играть с Францией в финале»

Ключевым фактором успешного выступления сборной России наЧМ-2018 был грамотный сбор статистических данных и быстрый их анализ тренерским штабом Станислава Черчесова. Помогла в этом и система ФИФА: перед турниром каждая из команд получила планшеты с обновляющимися в реальном времени показателями футболистов, а также систему связи аналитика на трибунах с тренерской скамейкой у поля. На основе статистических данных тренерский штаб мог принимать решения о заменах и перестановках. На матчах сборной России с таким планшетом на трибуне работал директор Академии тренерского мастерства Андрей Лексаков.

На ЧМ-2018 путем НХЛ и НБА

— Насколько неожиданным для вас оказалось приглашение войти в штаб сборной России на чемпионате мира?

— Весьма неожиданно. Хотя со штабом сборной России мы сотрудничали и раньше. Ведущий специалист Академии тренерского мастерства Михаил Полишкис просматривал соперников сборной России, передавал о них информацию. Но о моем участии во время чемпионата мира речь не заходила. Позже стало известно, что ФИФА вводит новинку. По этому поводу состоялось совещание в Швейцарии, там рассказали о том, что аналитики будут оснащены специальным планшетом и переговорным устройством. Такая аппаратура используется во время матчей аналитиками в НХЛ, НБА и НФЛ. Мы пообщались со Станиславом Черчесовым и решили, что я буду с трибуны анализировать ситуацию на поле и сообщать информацию на скамейку.

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— Как строилось ваше взаимодействие со Станиславом Черчесовым и его помощниками?

— Мы подробно изучали соперника, понимали, как он будет против нас играть. При этом я знал, как и мы должны против него действовать, знал задания игроков. И отслеживал в онлайн-режиме их фитнес-показатели, технико-тактические данные, в целом наблюдал за тем, насколько игровой план сборной России соответствует тому, что происходит на поле.

— Сколько требовалось времени, чтобы с трибуны понять происходящее на поле?

— Около 10 минут. Раньше выходить на связь смысла не было. Я ведь не должен был отслеживать матч в режиме комментатора. Мне требовалось уловить тенденции и доложить об этом Мирославу Ромащенко. А они там, на скамейке, уже решали, стоит ли вносить коррективы: давать дополнительные указания игрокам, перестраивать их в какой-то зоне или проводить замену. Нерв игры чувствуется со скамейки. Хотя в некоторых случаях тренеры могли и сами запросить информацию. Если видели, что кто-то снизил активность и перестал успевать, Ромащенко просил проверить динамику показателей этого игрока.

— На какие из них в этом случае приходилось обращать внимание?

— На двигательную активность. Увеличивается ли количество потерь, стало ли в последние минуты меньше спринтерских рывков. Случалось, что я замечал эти изменения, а тренеры уже спрашивали футболистов об их самочувствии.

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— Как часто оно совпадало со статистикой, которая указывала на снижение двигательной активности?

— Специально не подсчитывали. Но обычно это находило подтверждение в ощущениях игроков. Получив данные от меня, тренеры интересовались их самочувствием. И бывало, что те или просили замену или принималось решение о переводе в их зону еще одного футболиста. Возникали и ситуации, когда требовались временные корректировки.

— Что это значит?

— Допустим, увеличивался темп, росла интенсивность борьбы, а вместе с ней у некоторых игроков увеличивались и потери. Поэтому требовалось сбить темп. Вместо вертикальных передач с риском очередной потери мяча требовалось почаще пасовать поперек – чтобы передохнуть, снизить градус борьбы, снова привыкнуть к мячу и тем самым подготовиться к очередному «взрыву».

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— В каких матчах игроки получали эти рекомендации?

— На нескольких отрезках с Египтом – когда интенсивность борьбы повышалась. Требовалось брать игровую передышку и с Испанией.

«Автобуса» не существует

— Давайте разъясним значение термина «автобус». Стоял он около штрафной в матче с Испанией?

— Это выражение – образное понятие, которое к профессиональному футболу отношения не имеет. Кто-то ляпнул «автобус» – и подхватили. Потом придумают «трамвай» или что-то подобное. Тренеры правильно говорят, что авторы этих терминов ничего в футболе не понимают. Во-первых, профессиональный футбол – это игра на результат. А его добиваться можно разными способами. В современном футболе нет сборных, которые постоянно и безоглядно атакуют. Если кто-то так играть пытается, то регулярно получает в свои ворота голы, и чем дальше, тем чаще. И Франция в финале чемпионата мира не летела вперед: уверен, что французы досконально изучили наш матч с Хорватией, все особенности ее игры подметили и в финале это реализовали.

— Что именно получилось у французов?

— Нарушить у соперника взаимодействие между линиями. Манджукич, Ребич и Перишич отсекались от полузащиты, не получали в удобных ситуациях мяч. Но для этого постоянно требовались быстрые перестроения и предельная мобильность всей команды. При потере мяча чемпионы мира сразу отходили за его линию, ограничивая хорватов в пространстве, сзади была подвижная оборона. А огромный обьем двигательной работы при обороне проделывали все, включая Гризманна, Жиру и Мбаппе. Вообще, игра Франции четко показала доминирующую тенденцию современного футбола.

— То есть?..

— Сегодня нет успешных сборных, которых бы тянули на себе отдельные звезды. С уровнем игры намного выше качества командных взаимодействия. Франция – образцовый пример подчинения футболистов общей игровой идее. А звезды, способные самостоятельно решать судьбу эпизодов, — дополнительное украшение команды. Обратимся к статистике финала. Хорваты лишь четыре раза в матче выпустили на открытое пространство сверхскоростного Мбаппе. Итог: в первом тайме это закончилось проходом по флангу и опаснейшим моментом, а во втором – двумя голами.

Как поймать Модрича

— И все-таки как правильно назвать тактику сборной России против Испании?

— Для начала надо отметить, что такое сборная Испании. Это в первую очередь надежный и быстрый контроль мяча, индивидуально сильные футболисты. Значит, основная тактическая задача с этой командой – тщательный контроль перемещений ее игроков, контроль зон, в которые могут последовать проникающие передачи, создание численного преимущества на тех участках своей половины, куда смещается мяч. Потому что если оставить Иско одного против нашего игрока, то в девяти случаях из десяти испанец его пройдет. Быстрое групповое перестроение требовалось и чтобы лишить условного Иско возможности обострить игру передачей вперед. Мы должны были вынуждать соперников пасовать поперек и назад и за это время успеть переместиться, занять позицию и оказаться готовыми к борьбе. Поэтому если кто-то нашу тактику с Испанией принял за «автобус», замечу, что игра в обороне против такой команды – это гигантские энергозатраты, основанные на постоянном движении и синхронном перемещении.

— Вы говорили, что эмоциональный подъем после победы компенсировал физические затраты. Это значит, что полностью просчитать реакцию футболистов на нагрузку невозможно?

— Ни один аспект подготовки на сто процентов просчитать и спрогнозировать невозможно. А после победы эмоциональный подъем мобилизует резервы организма. Завершись серия пенальти в четвертьфинале нашей победой – новый эмоциональный всплеск перекрыл бы огромные физические затраты. И к Англии команда оказалась бы не просто хорошо готовой, но, уверен, обыграла бы ее.

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— Так мы сейчас придем к тому, что сборная России могла и чемпионат выиграть.

— В одну калитку Франции точно не проиграли бы. Сопротивление бы мы оказали достойное. У хорватов это получилось.

— Из предположений вернемся к реалиям. Какой аналитический расклад вы зафиксировали после первого тайма с Хорватией?

— Подчеркну, что мы хорошо понимали, как нужно против них действовать, четко представляли их сильные и слабые места. Но были отрезки, когда не получалось это реализовать. Например, долго не могли разобраться, как «поймать» Модрича: он постоянно нырял между линиями. Ведь и гол в наши ворота – это цепочка позиционных ошибок. Не накрыли передачу на чужой половине, потом в полупозиции оказался Фернандес, мяч оказался в штрафной, где неправильно расположились и не перекрыли направление для передачи. С другой стороны, мы активно нагружали левый фланг обороны хорватов – это была важная часть нашего плана. Потому что во всех матчах эта зона смотрелась у них слабее других. Наша задумка срабатывала: острота часто возникала именно оттуда, голевую передачу со штрафного Дзагоев сделал тоже с правой стороны.

Почему Кокорин лучше Смолова

— Вы видели все цифры. Как они выражают превосходство в мастерстве Модрича, Иньесты, Мбаппе, Гризманна? В чем их показатели всегда отличаются от наших игроков?

— В мобильности у них преимущества нет. Например, Месси пробегает за матч обычно меньше большинства игроков, но считается величайшим мастером. Меньше многих может пробежать Модрич, но это не мешает ему играть на топ-уровне. Другой топ-игрок хорватов, Ракитич, бегает еще меньше, но у него великолепные показатели полезности. Поэтому, например, Головин или Зобнин в мобильности лучшим игрокам соперника нисколько не уступают, наоборот, по объему движения и количеству рывков могут превзойти. Выделяют звезд технико-тактические показатели – в них разница уже заметна. В первую очередь – разница в диапазоне тактических решений, количестве и качестве их исполнения. Тот же Модрич успевает к месту всегда и везде, обострить игру разным способом может на любом участке поля!

— Кто из наших футболистов сейчас ближе всех подобрался к сильнейшим игрокам мира?

— Раньше – Дзагоев. Когда он был моложе и до череды травм. Качества Алана позволяли заиграть в любом топ-чемпионате. Но, к сожалению, Дзагоев тогда в Европу не уехал, в футбол более высокого уровня не окунулся. А сейчас впереди всех Кокорин. По совокупности качеств – мобильности, скорости, резкости, арсеналу технических навыков – Саша самый большой талант в российском футболе. И заиграть он способен в любой команде мира.

— Прямо в любой?

— Да! Не буду спекулировать на сравнениях Кокорина со Смоловым, просто подчеркну, что данные Кокорина позволяют ему по всем показателям стоять на одном уровне с любой звездой. Надеюсь, у Александра все будет в порядке со здоровьем, он продолжит прогрессировать, успешно вернется в сборную и тогда может стать звездой чемпионата Европы 2020 года. Все для этого у Кокорина есть.

Как угнаться за Мбаппе

— Кстати об Игнашевиче. Какие показатели выдают его возраст особенно явно?

— Игнашевич как раз пример того, что прямой связи между возрастом и функциональными возможностями нет. Это вопрос исключительно индивидуальный. Сергей нормально

переносил нагрузки, без проблем восстанавливался и подходил к матчам в отличном состоянии. Более того, по совокупности всех данных, думаю, что Игнашевич провел свой лучший турнир в карьере! Чемпионат мира стал для него пятым крупным турниром в составе сборной. И сыграл он в свои почти тридцать девять, на мой взгляд, сильнее, чем десять лет назад на «бронзовом» Евро.

— И еще про цифры. Роналду и Модрич бегут на скорости 35 километров в час, Месси разгоняется до 37, Мбаппе – тоже. А в чемпионате России редко доходит до 31… Может, это для наших тренеров повод задуматься и открыть в своей работе что-то новое?

— Главное для нас – повышать уровень чемпионата России. Я убежден, что отставание в скорости связано в первую очередь с отсутствием привычки играть на максимуме. Если тот же Мбаппе может постоянно выходить на поле против таких же атлетов и мастеров, то многим нашим сборникам в большинстве матчей хватает и 80 процентов от своей максимальной скорости, чтобы превзойти соперника. Ну и зачем ему постоянно выжимать из себя эти 100 процентов, если хватает 80?!

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— Настолько все так просто?

— Это важнейшая причина. Готов утверждать, что наши футболисты способны конкурировать в скорости с Модричем. Возможно, не весь матч и не десять раз в десяти попытках. Но эпизодически он тоже может разогнаться до тех же 35 километров в час и удачно такому мастеру противостоять. Проблема в том, что у нас в одной игре футболист на такие цифры выйдет, а в трех других ему хватает экономичного режима. Это чревато тем, что в пяти эпизодах сил бороться с условным Мбаппе хватает, а в шестом он убежит и решит судьбу матча. Хотя тот же Мбаппе или валлиец Бэйл сегодня самые быстрые футболисты мира. Уникумы. Дай им пространство – убегут от любого.

Тренеры тоже не готовы работать на максимуме

— В чем проблема молодых и не очень молодых, но начинающих тренеров?

— Это для детско-юношеского футбола актуально – неготовность работать на максимуме. Под этим я понимаю широкий взгляд на все новое в футболе и желание признавать, а потом исправлять ошибки. Учиться. К сожалению, многие бывшие футболисты к этому не стремятся. Когда они сами играли, то в ежедневном режиме трудились, чтобы оставаться на плаву. Но став тренерами, развиваться не хотят.

— Тогда про детских тренеров продолжим. «Ставлю себя на место родителей и понимаю, что отдавать детей неучам и неумехам, которые ставят дикие эксперименты над растущими организмами, просто страшно». Это слова футбольного специалиста, досконально знающего о методах, применяемых в футбольных школах. Что с этим делать?

— Отсутствие знаний как раз и связано с нежеланием всерьез познавать профессию тренера. Популярная картина: человек заканчивает играть – неважно, во втором дивизионе, ФНЛ или в Премьер-лиге – берется тренировать детей и делает это так же, как тренировался сам в профессиональной команде. Как его самого тренировали в футбольной школе, он уже забыл. Зато помнит, что давали тренеры в команде мастеров. И рассуждает: «Раз мы это делали и на приличном уровне играли, значит, и детям это подойдет».

— Чего еще нам не хватает для подготовки своих модричей и мбаппе?

— Мы уступаем многим странам на первом же этапе — в массовости. Во Франции, в Хорватии, других балканских странах, Италии, Испании у детей есть возможность играть в футбол круглый год. Ладно, у них есть для этого климатические условия, но мы ведь в массовости уступаем и многим другим странам – Англии, Польше, Дании, даже в Финляндии футбольных полей, наверное, больше, чем у нас. В каждом населенном пункте есть команда, которая выступает в какой-нибудь лиге. У нас этого нет.

— После чемпионата мира принято радоваться появлению новой инфраструктуры.

— У меня от этого радость умеренная. Да, сделано и построено за последние годы многое. Но если бы кто-то тщательно изучил тему инфраструктуры, то убедился бы, что сделано недостаточно. Во многих далеких от Москвы городах условий для серьезных занятий футболом нет. Или есть, но не для всех. Например, если в городе вроде Тюмени один хороший стадион – это проблема. Город же достаточно большой, с населением свыше 700 тысяч. Это в Москве есть метро и можно относительно быстро в другую часть города доехать. А в других городах для детей добраться до стадиона, а вечером вернуться обратно – проблема. Которая отваживает от футбола.

Автор: Максим Михалко

Фото: Сергей Дроняев

Максим Михалко Автор еженедельника «Футбол»