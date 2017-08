Закрытие летнего трансферного окна. Онлайн

Уедет ли Коутиньо в «Барселону»? Перейдет ли Санчес в «Манчестер Сити»? Окажется ли Мбаппе в «ПСЖ»? Сколько денег потратит «Ливерпуль»? Все самые интересные события последнего дня европейского трансферного окна в нашем онлайне.

15:45

Рияд Марез приземлился в аэропорту «Барселоны»! Ждем громкий трансфер?

15:40

В «ПСЖ» плюнули на финансовый фейр-плэй и готовы приобрести Килиана Мбаппе (а не взять в аренду с правом выкупа, как предполагалось ранее).

15:37

«Манчестер Сити» сделал «Арсеналу» очередное предложение по Алексису Санчесу. Все подробности — тут.

15:31

За полузащитника «Арсенала» Лукаса Переса в последние часы трансферного окна развернулась нешуточная борьба. Испанские СМИ утверждают об интересе к Пересу со стороны «Депортиво». Английские — со стороны «Эвертона».

15:27

СПАЛ арендовал у «Ювентуса» 19-летнего полузащитника Маттиа Витале.

15:16

Итальянские СМИ сообщают, что «Спартак» закрыл сделку по трансферу защитника «Аталанты» Рафаэля Толоя.

15:07

The Sun утверждает, что «Барселона» и «Ливерпуль» договорились о переходе Филиппе Коутиньо. Сумма сделки — 138 миллионов евро. О соглашении должны объявить в 21:00 по мск.

14:51

Новости для тех, кто активно следит за АПЛ. «Бавария» отказала «Челси» в покупке Рафиньи. А состав «Эвертона» пополнил 19-летний нападающий Никола Власич. Сумма сделки — 10 миллионов евро.

14:43

Экс-хавбек «Зенита» Йоан Молло, расторгнувший контракт с петербургским клубом, может продолжить карьеру в «Фулхэме»

14:35

Серж Орье перешел в «Тоттенхэм». Контракт защитника с лондонским клубом рассчитан до лета 2022 года. По некоторым данным, «шпоры» заплатили за Орье 23 млн фунтов.

The right-back has signed a contract with the Club until 2022. Full story — https://t.co/XEVWc31ca2 #WelcomeAurier pic.twitter.com/UQlwg5R5qF

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 31, 2017