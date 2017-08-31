Закрытие летнего трансферного окна. Онлайн

Уедет ли Коутиньо в «Барселону»? Перейдет ли Санчес в «Манчестер Сити»? Окажется ли Мбаппе в «ПСЖ»? Сколько денег потратит «Ливерпуль»? Все самые интересные события последнего дня европейского трансферного окна в нашем онлайне.
15:45
Рияд Марез приземлился в аэропорту «Барселоны»! Ждем громкий трансфер?
15:40
В «ПСЖ» плюнули на финансовый фейр-плэй и готовы приобрести Килиана Мбаппе (а не взять в аренду с правом выкупа, как предполагалось ранее).
15:37
«Манчестер Сити» сделал «Арсеналу» очередное предложение по Алексису Санчесу. Все подробности — тут.
15:31
За полузащитника «Арсенала» Лукаса Переса в последние часы трансферного окна развернулась нешуточная борьба. Испанские СМИ утверждают об интересе к Пересу со стороны «Депортиво». Английские — со стороны «Эвертона».
15:27
СПАЛ арендовал у «Ювентуса» 19-летнего полузащитника Маттиа Витале.
15:16
Итальянские СМИ сообщают, что «Спартак» закрыл сделку по трансферу защитника «Аталанты» Рафаэля Толоя.
15:07
The Sun утверждает, что «Барселона» и «Ливерпуль» договорились о переходе Филиппе Коутиньо. Сумма сделки — 138 миллионов евро. О соглашении должны объявить в 21:00 по мск.
14:51
Новости для тех, кто активно следит за АПЛ. «Бавария» отказала «Челси» в покупке Рафиньи. А состав «Эвертона» пополнил 19-летний нападающий Никола Власич. Сумма сделки — 10 миллионов евро.
14:43
Экс-хавбек «Зенита» Йоан Молло, расторгнувший контракт с петербургским клубом, может продолжить карьеру в «Фулхэме»
14:35
Серж Орье перешел в «Тоттенхэм». Контракт защитника с лондонским клубом рассчитан до лета 2022 года. По некоторым данным, «шпоры» заплатили за Орье 23 млн фунтов.
The right-back has signed a contract with the Club until 2022. Full story — https://t.co/XEVWc31ca2 #WelcomeAurier pic.twitter.com/UQlwg5R5qF
— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 31, 2017
14:31
Вполне возможно, состав «Суонси» в скором времени пополнят Уилфрид Бони и Ренату Саншеш.
14:24
«ПСЖ» вернулся к варианту с приобретением защитника «Ниццы» Жана Сери. Сообщается, что «орлов» может устроить предложение в 40 миллионов евро за футболиста.
14:14
Похоже, что «Тоттенхэм» решил перехватить у «Челси» форварда «Суонси» Фернандо Льоренте. А букмекеры оценивают шансы Рияда Мареза оказаться в «Челси» как 1/2.
14:07
«Зенит» переключился с аргентинских игроков на английских и сделал запрос «Арсеналу» по Джеку Уилшеру. Подробности здесь.
14:05
«Ливерпуль» официально подтвердил покупку Алекса Окслейда-Чемберлена. Сумма сделки составила 35 млн фунтов, контракт до лета 2022 года. Зарплата игрока в новом клубе — 120 тысяч фунтов в неделю.
Alex Oxlade-Chamberlain is a Red. 🔴 https://t.co/avwkxcEtPt pic.twitter.com/dQQvHcMixB
— Liverpool FC (@LFC) August 31, 2017
14:00
Мы начинаем наш онлайн последнего дня летнего трансферного окна. Напоминаем, что в Европе трансферное окно закроется в 01:00 по московскому времени. А значит у клубов остается 11 часов на завершение сделок. «РБ Лейцпиг», к примеру, решил не затягивать и сегодня уже успел подтвердить переход Кевина Кампля.
Verstärkung für #RBLeipzig! @KevinKampl_KK wechselt an die Pleiße & erhält einen 4-Jahresvertrag. #Kampl
👇
Infos: https://t.co/LDt2dVJKKh pic.twitter.com/h3RNsVsM0T
— RB Leipzig (@DieRotenBullen) August 31, 2017
Фото: официальный сайт «Ювентуса»