Финал Кубка конфедераций Чили — Германия и матч за 3-е место Португалия — Мексика. Онлайн дня

Кубок конфедераций подходит к концу. Сегодня в финальном матче встретятся сборные Чили и Германии. Еженедельник «Футбол» представляет онлайн последнего дня репетиционного турнира перед ЧМ-2018.

12:27 — Полузащитник сборной Мексики Марко Фабиан рассказал об организации Кубка конфедераций: «В России все организовано прекрасно. Все мои партнеры по сборной считают, что здесь здорово, и мы отлично себя чувствуем у вас в стране. Надеюсь, через год нам удастся вернуться сюда и поучаствовать в чемпионате мира. Уверен, что он также пройдет на высоком уровне. Пока что я был только в двух российских городах: Сочи и Казани. Они оба прекрасны и готовы к таким соревнованиям. Даже не могу сказать, где мне понравилось больше. Отличные стадионы, инфраструктура. Если мы пробьемся на Кубок мира в 2018-м, то не принципиально, где именно будет расположен наш тренировочный лагерь. Все поля, на которых мы занимались, в отличном состоянии. Думаю, и через год с этим проблем не будет» (Известия )

11:24 — Виталий Мутко прокомментировал предстоящий финал Кубка конфедераций: «Играют две команды, разные по стилю, высочайшего уровня. Германия – восхищен ее игрой, настолько обученная команда, профессиональная, дисциплина фантастическая, взаимопонимание чувствуется, рука тренера, машина просто! И эмоциональные чилийцы с великолепными звездами – Видалем, Санчесом. Команда, которая может изменить ход любого матча. Будет настоящий финал, красивая игра» (Р-Спорт )

11:13 — Клаудио Браво уже начал тренировки перед ответственной игрой.

Primera practica en St Petersburg 💪🏻 seguimos soñando. #copaconfederaciones #rusia #stpetersburg #vamoschile A post shared by Claudio Bravo Muñoz (@claudiobravo1) on Jun 30, 2017 at 2:00pm PDT

11:01 — Юлиан Дракслер готов к финалу!

Фото: Сергей Дроняев

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