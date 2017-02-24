Взять языка. Илья Казаков – о российских тренерах в Европе

Леонид Слуцкий, взбаламутивший в очередной раз наш футбольный мир попаданием в кадр во время матча «Фулхэма» с «Тоттенхэмом», во время своего недавнего короткого визита в Москву делился впечатлениями от погружения в английскую языковую среду. Этим он напоминал путника, чудом нашедшего в пустыне оазис и пившего из озера взахлеб, не в силах оторваться от живительной влаги ни на секунду.

Экс-тренер ЦСКА и сборной рассказал, например, как учат английскому языку в Великобритании людей его профессии. На пару-тройку недель тебя погружают в пространство, лишенное внешних источников информации, – будь то телевизор или компьютер. Чтобы ученика ничто не отвлекало от переваривания пройденного материала. Книги и газеты на английском – пожалуйста, все остальное – извините. И этот метод оказывается настолько эффективным, что через положенный срок человек готов к следующему этапу: когда преподаватель занимается с ним уже в рамках исключительно профессиональной терминологии или лексики. Прямо по конкретным темам: ответы на вопросы во время импровизированной пресс-конференции, чтение футбольных статей и затем пересказ своими фразами, просмотр видео с конкретными разговорами.

Слуцкий, делясь всем этим, светился от удовольствия. Это было легко понять: его английский до переезда в Лондон был совершенно ординарным, поговорить накоротке с носителем языка тренер мог, но вряд ли бы отважился на нечто большее – будь то глубокий содержательный разговор или деловые переговоры. Теперь же он обрел удивительную легкость, готовя себя к новому путешествию, сродни тем, что случались с ним в профессии прежде и точно так же давали силу и мотивацию. Возможно, это было одним из самых правильных его решений: когда надежды на работу в самой футбольной из существующих стран мира будут подкреплены не только доскональным знанием национального чемпионата, но и осведомленностью о сути происходящего в нем. Да и в конце концов, Англия – это не Россия. Здесь к иностранному тренеру приставляют переводчика, а то и двух. И если он скажет хотя бы пару слов на русском, поначалу это гарантированно вызовет умиление публики. Там же знание языка – норма. Которую обязаны выполнить все без исключения, каким бы важным ни был их статус

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Мы однажды заспорили на эту тему с Элизабет Бартоше – человеком, долго живущим и работающим в России и знающим лично едва ли не всех мало-мальски значительных персон в футболе: от владельцев клубов и президентов федераций до администраторов и массажистов команд. Речь зашла об отсутствии необходимости учить русский язык иностранцам, приезжающим к нам на работу. И в качестве контраргумента я привел как раз английскую настойчивость: если хотите работать у нас, вы должны знать английский.

С некоторыми моими доводами согласились, но привели такой пример: английский сегодня – это язык мира. В любой точке, где бы вы однажды ни оказались, этого будет достаточно для того, чтобы объясниться. А если вы еще знаете и испанский, можете не сомневаться – вас точно поймут где угодно. С этим было сложно поспорить, но все равно вышесказанное не давало ответа на вопрос: является ли отсутствие языка проблемой номер один для наших тренеров? По меньшей мере, той их части, которые хотели бы однажды поработать за границей?

На стыке советских и российских времен спрос на отечественных тренеров был не в пример выше нынешнего. Наши люди работали не только в экзотических странах – в Африке, на Ближнем Востоке или в Азии, но и получали предложения из Европы. Одним из самых наглядных примеров может стать Анатолий Бышовец, потрудившийся, пусть и недолго, в португальской «Алверке» — скромной команде из скромного города, по сути, являющегося предместьем Лиссабона. Но позже спрос на тренеров-россиян стал падать, привлекательность своего чемпионата, напротив, резко росла, и наши люди к загранице стали относиться исключительно как к возможности отдыхать в дальних (или ближних) странах или инвестировать часть доходов в ее экономику посредством покупки там бизнеса или недвижимости.

Перелом наметился в последние пару лет. Когда прежние финансовые возможности в российском футболе начали ухудшаться и когда привлекательность зарубежных чемпионатов усилилась. Наверняка воображение будоражили Валерий Карпин со Станиславом Черчесовым. Первый, пусть и ненадолго, возглавил испанскую команду из Сегунды – «Мальорку». Второй, взяв «Легию», выиграл с ней свое первое тренерское «золото», положив его в Кубок Польши.

Не думаю, кстати, что это совпадение – работа за границей именно этих тренеров. Карпин свободно говорит на испанском и имеет в футболе этой страны не только репутацию, но и связи. Черчесов – полиглот под стать Рашиду Рахимову. Оба свободно изъясняются на нескольких языках и давно вписаны в европейскую футбольную действительность. Без всего этого получить предложение возглавить клуб им было бы непросто.

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Но кроме них других примеров – если говорить о дальнем европейском зарубежье – пока нет. Успешно работает в Литве Константин Сарсания. Есть наши люди и в других постсоветских республиках, но все равно территория бывшего СССР не воспринимается нами как совершенно иной мир.

Разве что Украина в силу последних политических событий отпала как потенциальный работодатель. Хотя еще недавно лучший клуб страны, зайдя в тупик при опоре на местные кадры, доверился двум мэтрам из России – Юрию Семину с Валерием Газзаевым. Сейчас подобное представить сложно.

Зато Белоруссия в поиске нового тренера сборной ищет кандидатов у нас. Но никак не может определиться, кого именно хочет. И удивляется, услышав от Александра Бородюка на втором звонке едва ли через месяц после первых переговоров, что они у него тоже не единственный вариант.

Грузия, Казахстан, Молдавия, Армения, Азербайджан – все эти страны даже при отрицании российского влияния на них все равно постоянно рассматривают варианты с нашими тренерами. Потому что язык если не один, то все равно понятный. И в силу этого – понятный мир, в котором тем придется работать.

Так что Слуцкий все в Англии начал правильно. Опираясь не только на связи, но и в первую очередь на логичный, единственно эффективный путь к успеху в чужой стране. Не удивлюсь, если он найдет себе там клуб уже в новом сезоне.

Текст: Илья Казаков

Фото: Global Look Press