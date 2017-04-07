Видеотрансляция матча «Чертаново» — «Сатурн». Вторжение «инопланетян»

Несмотря на космические результаты (8 побед, 5 ничьих и 3 поражения), «инопланетяне» пока не могут подняться на вторую строчку в группе «Запад», но продолжают борьбу за выход в ФНЛ. Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 9 апреля в 15:00 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча «Чертаново» — «Сатурн».

«Инопланетяне» отстают от лидера – курского «Авангард» всего на 2 очка, 1 балл отделяет команду Дмитрия Сережкина от второго места, на котором перед ближайшими матчами расположился белгородский «Энергомаш». Так что на стадионе в Чертаново «Сатурн» будет мотивирован отлично. У соперника «инопланетян» — «Чертаново» положение в таблице намного сложней: столичный клуб обожает чередовать разгромные победы, горькие поражения и результативные ничьи.

Итог таких «качелей» — 9 место в группе. Но триумф первого круга над нынешним соперником (2:1) надвигает на интересные мысли: парни из одноименного района могут повторить действия знаменитого фильма Федора Бондарчука, отправив «пришельцев» в «нокаут» на своей территории. А новость о посещении матча некоторых представителей знаменитого лейбла Black Star INC привлечет на стадион зрителей со всего Юга Москвы. Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru также планирует 9 апреля в воскресенье прямые трансляции матчей: «Центр»: 14:00. «Торпедо» (Москва) – «Зенит» (Пенза») «Юг»: 15:00. «Афипс» (п. Афипский) — СКА (Ростов-на-Дону). 16:00. «Армавир» — «Динамо» (Ставрополь) «Запад»: 16:00. «Динамо-2» — «Долгопрудный»