Видеотрансляция матча «Афипс» — «Ротор». В погоне за счастьем

Весной зона «Юг» преподносит болельщикам большие сюрпризы. «Ротор-Волгоград» сбавляет обороты, а их преимущество в турнирной таблице тает с каждым новым туром. Поездка в поселок Афипский на встречу с местной командой станет битвой между главными лидерами первенства. Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 26 марта в 16:00 по московскому времени начнет видео-трансляцию этого матча.



До возобновления весеннего отрезка чемпионата ПФЛ мало кто сомневался в триумфаторе зоны «Юг»: «Ротор» стремительно поглощал очки, громя своих соперников. Осечки «сине-голубых» происходили реже лунного затмения и становились большим подарком для конкурентов. Но в март футболисты Льва Иванова вошли, как после праздничного похмелья. В первых двух турах «волжане» набрали всего один балл. И если поражение от «Черноморца» можно объяснить длительной паузой в первенстве, то ничья с середняками из ростовского СКА – следствие больших психологических проблем у коллектива из Волгограда.

Сложности «Ротора» — хорошая новость для «Афипса». Клуб бросился в погоню за первым местом, сметая всех со своего пути. Уверенные победы над «Машуком-КМВ» и «Спартаком» из Владикавказа – лишь начало для клуба из Краснодарского края. Главный герой афипских зрителей Виктор Яковлев обожает уничтожать соперников на собственной арене: большая часть голов хавбека была забита на домашней «Андрей-Арене». Это ли не повод для опасений у тренерского штаба «Ротора»?

С 2015 года результаты провинциального клуба идут только вверх. «Афипс» становился главным открытием множества местных турниров, дважды доходил до 1/64 Кубка России (настоящий прорыв для небогатой команды с 5-летней историей). В конце прошлого сезона «бело-синим» не хватило решающего рывка для победы в своей зоне второго дивизиона. Перед очным поединком отставание от «Ротора» — всего пять очков. Большой плюс и в том, что игроки Дмитрия Петренко имеют матч в запасе. Станет ли игра с волгоградцами отправной точкой в борьбе за путевку в ФНЛ?

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Еженедельник «Футбол»