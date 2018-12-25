Ставка на Дзюбу. Как страна голосовала за лучшего игрока 2018 года

В голосовании еженедельника «Футбол» приняли участие 277 журналистов. Ими были названы 40 игроков, представляющих 14 клубов («Локомотив», «Зенит» – оба по 8, ЦСКА – 7, «Спартак» – 6, «Краснодар» – 5, «Ростов» – 3, «Арсенал» – 2, «Монако», «Вильярреал», «Валенсия», «Урал», «Брюгге», «Динамо», «Чертаново» – по 1).

Победил нападающий сборной России и «Зенита»/«Арсенала» Артем Дзюба

1. Артем Дзюба 614 баллов

2. Игорь Акинфеев 245 баллов

3. Марио Фернандес 215 баллов

А

Роман Абрамов («Бомбардир») –

Дзюба, Марио Фернандес, Кузяев

Самвел Авакян (Sport24.ru) – Акинфеев, Дзюба, Зобнин

Карен Адамян («Матч ТВ») – Зобнин, Дзюба, Классон

Виталий Айрапетов («Спорт­Экспресс») –

Дзюба, Марио Фернандес, Акинфеев

Максим Акманцев (Eurosport.ru) –

Черышев, Дзюба, Смолов

Александр Аксенов («Матч ТВ») –

Дзюба, Фарфан, Головин

Александр Аксенов (Sports.ru) – Кокорин, Мамаев, –

Руслан Алиев (ТАСС) – Головин, Чалов, Влашич

Максим Алланазаров (Sport24.ru) –

Дзюба, Зобнин, Марио Фернандес

Константин Алексеев («Спорт день за днем») –

Дзюба, Головин, Зобнин

Сергей Алексеев (РПЛ) – Дзюба, Акинфеев, Рыков

Юрий Алеманов (еженедельник «Футбол», ftbl.ru) – Головин, Дзюба, Игнашевич

Валентин Алфимов (Радио «КП») –

Зобнин, Дзюба, Акинфеев

Илья Андреев («Спорт­Экспресс») –

Дзюба, Марио Фернандес, Акинфеев

Алексей Андрианов (Bobsoccer.ru) –

Акинфеев, Дзюба, Кузяев

Алексей Андронов («Советский спорт») –

Дзюба, Акинфеев, Черышев

Вадим Анисимов («Советский спорт») –

Черышев, Дзюба, Марио Фернандес

Нобель Арустамян («Матч ТВ») –

Акинфеев, Дзюба, Головин

Сергей Астахов (РИА Новости) – Дзюба, Головин, Зобнин

Б

Сергей Бавли («Спорт день за днем», СПб) –

Классон, Кузяев, Зобнин

Андрей Барабаш («Спорт­уик­энд», Спб) –

Дзюба, Черышев, Иванович

Тарас Барабаш (РИА Новости) – Кузяев, Дзюба, Лунев

Алексей Безъязычный («Советский спорт») –

Дзюба, Черышев, Марио Фернандес

Алексей Беликов («Спортархив») –

Акинфеев, Марио Фернандес, Головин

Алексей Белов (Sports.ru) –

Марио Фернандес, Дзюба, Зобнин

Марк Бессонов (Sport24.ru) –

Влашич, Лунев, Фернандеш

Михаил Бирюков (Eurosport.ru) –

Дзюба, Марио Фернандес, Классон

Александр Бобров («Спорт­Экспресс») –

Дзюба, Акинфеев, Чалов

Борис Богданов (Sportbox.ru) –

Марио Фернандес, Акинфеев, Зобнин

Василий Богданов (Sportbox.ru) –

Головин, Дзюба, Акинфеев

Павел Богданов («Матч ТВ») –

Дзюба, Акинфеев, Газинский

Андрей Бодров (журналист) –

Дзюба, Акинфеев, Игнашевич

Александр Бокулев (телеканал 360) –

Дзюба, Головин, Зобнин

Михаил Борзыкин (блогер) –

Дзюба, Черышев, Головин

Сергей Бурый («Спорт день за днем», СПб) –

Акинфеев, Дзюба, Черышев

Юрий Бутнев (пресс­служба ОКР) –

Дзюба, Марио Фернандес, Черышев

Артем Буторин (Eurosport.ru) –

Марио Фернандес, Дзюба, Зобнин

В

Тимур Валеев («Спорт день за днем», СПб) –

Черышев, Зобнин, Головин

Павел Васильев (журналист) –

Дзюба, Зобнин, Игнашевич

Андрей Вдовин (еженедельник «Футбол», ftbl.ru) –

Дзюба, Зобнин, Джикия

Денис Вдовин (еженедельник «Футбол», ftbl.ru) –

Дзюба, Марио Фернандес, Акинфеев

Александр Вишневский (еженедельник «Футбол») – Головин, Дзюба, Зобнин

Игорь Владимиров (пресс­служба РФС) –

Акинфеев, Дзюба, Зобнин

Родион Водейко («Стометровка», СПб) –

Дзюба, Марио Фернандес, Черышев

Анатолий Волосов (еженедельник «Футбол», ftbl.ru) –

Черышев, Дзюба, Головин

Леонид Волотко (Sport24.ru) –

Дзюба, Черышев, Марио Фернандес

Артем Воскресенский («Рейтинг букмекеров») –

Дзюба, Марио Фернандес, Зе Луиш

Г

Андрей Галунов («Спорт­уик­энд», СПб) –

Дзюба, Марио Фернандес, Черышев

Константин Генич («Матч ТВ») –

Дзюба, Марио Фернандес, Фернандеш

Грант Гетадарян (телеканал 360) –

Головин, Дзюба, Зобнин

Михаил Гончаров («Чемпионат») –

Дзюба, Акинфеев, Марио Фернандес

Олег Говоров («Аргументы недели») –

Дзюба, Марио Фернандес, Акинфеев

Александр Головин (Sports.ru) –

Дзюба, Игнашевич, Головин

Борислав Головин (RT) – Дзюба, Головин, Черышев

Леонид Гольдман (RT) – Дзюба, Акинфеев, Фарфан

Юрий Голышак («Спорт­Экспресс») –

Дзюба, Марио Фернандес, Игнашевич

Виктор Горлов (ДФЛ) – Дзюба, Акинфеев, Зобнин

Павел Городницкий (Eurosport.ru) –

Дзюба, Акинфеев, Лунев

Михаил Григорьев («Петербургский дневник») –

Дзюба, Головин, Акинфеев

Александр Григорян («Рейтинг букмекеров») –

Дзюба, Влашич, Чалов

Александр Гришин (Первый канал) –

Дзюба, Акинфеев, Марио Фернандес

Павел Гуревич (Sport24.ru) –

Дзюба, Черышев, Акинфеев

Виктор Гусев (Первый канал) –

Дзюба, Черышев, Акинфеев

Евгений Гусев («Пятый канал», СПб) –

Дзюба, Игорь Денисов, Джорджевич

Роман Гутцайт («Матч ТВ») –

Дзюба, Акинфеев, Черышев

Д

Кирилл Дементьев (Первый канал) –

Дзюба, Акинфеев, Марио Фернандес

Дмитрий Дерунец («Матч ТВ») –

Дзюба, Марио Фернандес, Зобнин

Сергей Дерябкин («Матч ТВ») –

Акинфеев, Черышев, Зиньковский

Евгений Дзичковский (matchtv.ru) – Дзюба, Влашич, Ари

Лидия Дидык (еженедельник «Футбол», ftbl.ru) –

Дзюба, Головин, Классон

Николай Долгополов («Российская газета») –

Дзюба, Акинфеев, Марио Фернандес

Александр Дорский (Sports.ru) –

Марио Фернандес, Дзюба, Зобнин

Сергей Дроняев (еженедельник «Футбол», ftbl.ru) – Акинфеев, Марио Фернандес, Черышев

Дмитрий Дуличенко (Eurosport) –

Дзюба, Марио Фернандес, Черышев

Е

Дмитрий Егоров («Чемпионат») –

Дзюба, Фернандеш, Газинский

Илья Егоров (Eurosport.ru, «Бомбардир») –

Дзюба, Головин, Фернандеш

Сергей Егоров («Спорт­Экспресс») –

Дзюба, Акинфеев, Зобнин

Александр Елагин («Матч ТВ») –

Дзюба, Акинфеев, Игнашевич

Михаил Елагин («Россия 24») –

Марио Фернандес, Дзюба, Акинфеев

Сергей Емельянов («Родина») –

Дзюба, Марио Фернандес, Игнашевич

Михаил Еремин («Чемпионат») –

Фернандеш, Дзюба, Акинфеев

Ж

Николай Живоглядов («Бомбардир») –

Дзюба, Головин, Марио Фернандес

Иван Жидков («Спорт день за днем», СПб) –

Классон, Кузяев, Дзюба

Данила Жиляев («Российская газета») –

Дзюба, Зобнин, Газинский

Дмитрий Жичкин («Матч ТВ») –

Дзюба, Акинфеев, Головин

Тимур Журавель («Матч ТВ») – Дзюба, Акинфеев, Головин

З

Дмитрий Занин («Матч ТВ») – Чалов, Дзюба, Зобнин

Павел Занозин (Первый канал) –

Дзюба, Марио Фернандес, Черышев

Дмитрий Захаров («Спорт­уик­энд», СПб) –

Дзюба, Черышев, Иванович

Дмитрий Зеленов («Спорт­Экспресс») –

Дзюба, Акинфеев, Марио Фернандес

Игорь Землянский («Свободная пресса») –

Зобнин, Черышев, Фарфан

Артем Зибрак («Советский спорт») –

Марио Фернандес, Дзюба, Фернандеш

Семен Зигаев («Матч ТВ») – Дзюба, Акинфеев, Зобнин

Владислав Зимагулов (БИЗНЕС Online, Казань) –

Дзюба, Акинфеев, Головин

Дмитрий Зимин («Спорт день за днем», СПб) –

Фернандеш, Кузяев, Джикия

Илья Зубко («Российская газета») –

Дзюба, Марио Фернандес, Фернандеш

Евгений Зуенко («Советский спорт») –

Марио Фернандес, Дзюба, Иванович

И

Анатолий Иванов («Спорт день за днем», СПб) – Игнашевич, Дзюба, Иванович

Максим Иванов (БИЗНЕС Online, Казань) –

Черышев, Акинфеев, Марио Фернандес

Данила Игнатов (Sport24.ru) –

Головин, Дзюба, Акинфеев

Георгий Илющенко (Eurosport.ru) –

Дзюба, Головин, Марио Фернандес

Сергей Ильев (Sportbox.ru) –

Дзюба, Игнашевич, Черышев

Дарья Исаева («Спорт­Экспресс») –

Акинфеев, Дзюба, Чалов

К

Александр Кавокин («Спорт день за днем», СПб) –

Дзюба, Головин, Акинфеев

Илья Казаков («Россия 24», еженедельник «Футбол») – Дзюба, Акинфеев, Алексей Миранчук

Артем Казаченков (пресс­служба ПФЛ) –

Дзюба, Акинфеев, Игнашевич

Артем Калинин (Sport24.ru) –

Дзюба, Зобнин, Акинфеев

Максим Калиниченко («Рейтинг букмекеров») –

Влашич, Ари, Гулиев

Александр Калмыков (РИА Новости) –

Головин, Марио Фернандес, Дзюба

Андрей Карташов (ТАСС) –

Черышев, Дзюба, Промес

Алина Касумова («Россия 24») –

Дзюба, Марио Фернандес, Головин

Денис Качанов («Матч ТВ») –

Дзюба, Марио Фернандес, Зобнин

Максим Квятковский (Bobsoccer.ru) –

Марио Фернандес, Акинфеев, Дзюба

Эльвин Керимов («Матч ТВ») –

Марио Фернандес, Дзюба, Головин

Дмитрий Кириловский («Интерфакс») –

Дзюба, Акинфеев, Рассказов

Константин Клещев («Царьград») –

Акинфеев, Промес, Марио Фернандес

Ксения Клименко («Россия 24») –

Марио Фернандес, Влашич, Дзюба

Дмитрий Клипин (телеграм­канал ЭкСпорт) –

Дзюба, Чалов, Марио Фернандес

Александр Кобеляцкий (журналист) –

Акинфеев, Дзюба, Алексей Миранчук

Валерий Коваленко («Спорт­уик­энд», СПб) –

Дзюба, Черышев, Чалов

Андрей Колесников (Sportbox.ru) –

Игнашевич, Дзюба, Игорь Денисов

Василий Конов (Первый канал) –

Дзюба, Марио Фернандес, Чалов

Василий Конов (РИА Новости) –

Дзюба, Головин, Марио Фернандес

Татьяна Копылова («Советский спорт», СПб) –

Кузяев, Акинфеев, Игорь Денисов

Ярослав Коробатов («Комсомольская правда») –

Чалов, Дзюба, Зобнин

Григорий Королев («Советский спорт») –

Дзюба, Акинфеев, Алексей Миранчук

Вячеслав Короткин («Спорт­Экспресс») –

Акинфеев, Дзюба, Зобнин

Никита Котов (еженедельник «Футбол», ftbl.ru) –

Дзюба, Акинфеев, Зобнин

Олег Кошелев (телеканал 360) –

Дзюба, Игнашевич, Головин

Сергей Кривохарченко («Матч ТВ») –

Дзюба, Зобнин, Марио Фернандес

Константин Кринский («Советский спорт») –

Дзюба, Фернандеш, Черышев

Александр Кружков («Спорт­Экспресс») –

Дзюба, Марио Фернандес, Акинфеев

Артем Крук (ТАСС) – Марио Фернандес, Зобнин, Головин

Антон Кудинов («Спорт день за днем», СПб) –

Акинфеев, Черышев, Зобнин

Филипп Кудрявцев («Матч ТВ») –

Дзюба, Кузяев, Марио Фернандес

Александр Кузмак (Первый канал) –

Дзюба, Марио Фернандес, Зобнин

Ярослав Кулемин (Sport24.ru) –

Дзюба, Черышев, Акинфеев

Артем Кузнецов (ТАСС) –

Фернандеш, Игорь Денисов, Промес

Игорь Кытманов («Матч ТВ», Eurosport) –

Акинфеев, Марио Фернандес, Дзюба

Л

Мурад Латипов (журналист) –

Акинфеев, Дзюба, Черышев

Алексей Лебедев («МК») –

Дзюба, Зобнин, Марио Фернандес

Кирилл Легков («Спорт день за днем», СПб) –

Акинфеев, Дзюба, Марио Фернандес

Константин Лесик (Газета.Ru) –

Дзюба, Кузяев, Марио Фернандес

Антон Лисин (пресс­служба Оргкомитета Россия­2018) – Дзюба, Зобнин, Марио Фернандес

Андрей Литвинов (Eurosport.ru) –

Классон, Панюков, Кокорин

Михаил Личков (ТАСС) –

Марио Фернандес, Фернандеш, Газинский

Евгений Ловчев («Главная ставка») –

Дзюба, Акинфеев, Зобнин

Артем Локалов («Родина») –

Дзюба, Игнашевич, Акинфеев

Мария Локтионова (Газета.Ru) –

Марио Фернандес, Дзюба, Черышев

Дильшад Ломовских (Sportbox.ru) –

Дзюба, Головин, Акинфеев

Иван Лугачев («Россия 24») –

Акинфеев, Марио Фернандес, Чалов

Вадим Лукомский (Sports.ru) –

Марио Фернандес, Классон, Чалов

Олег Лысенко («Чемпионат») –

Акинфеев, Дзюба, Марио Фернандес

Олег Лыткин (Вести.ru) – Дзюба, Зобнин, Акинфеев

Александр Львов («Спорт­Экспресс») –

Дзюба, Марио Фернандес, Чалов

М

Иван Макаров (РБК) – Зобнин, Джикия, Классон

Александр Макаров («Спорт день за днем», СПб) –

Дзюба, Классон, Головин

Максим Максимов («Спорт­Экспресс») –

Дзюба, Акинфеев, Марио Фернандес

Андрей Малосолов («Царьград») –

Чалов, Марио Фернандес, Ахметов

Евгений Марков (Sports.ru) –

Головин, Акинфеев, Кверквелия

Анастасия Мартыненко (Газета.Ru) –

Марио Фернандес, Дзюба, Головин

Федор Маслов (Sports.ru) – Дзюба, Кокорин, Чалов

Антон Мастренков («Интерфакс) –

Зобнин, Дзюба, Акинфеев

Антон Матвеев (Sport24.ru) –

Дзюба, Игорь Денисов, Акинфеев

Алина Матинян (Sport24.ru) –

Дзюба, Акинфеев, Головин

Дарья Матросова (пресс­служба РФС) –

Чалов, Дзюба, Антон Миранчук

Данила Махалин («Россия 24») –

Дзюба, Марио Фернандес, Зобнин

Олег Медведев (журналист) –

Дзюба, Марио Фернандес, Зобнин

Станислав Минин («Независимая газета», «Матч ТВ») – Марио Фернандес, Дзюба, Зобнин

Дмитрий Митин (пресс­служба ПФЛ) –

Дзюба, Марио Фернандес, Зобнин

Максим Михалко (еженедельник «Футбол», ftbl.ru) – Дзюба, Акинфеев, Кузяев

Антон Михашенок («Чемпионат») –

Дзюба, Черышев, Головин

Евгений Мокроусов («Спортархив») –

Дзюба, Головин, Черышев

Георгий Морозов («Московская правда») –

Дзюба, Марио Фернандес, Черышев

Илья Морозов («Интерфакс») –

Акинфеев, Дзюба, Головин

Михаил Морозов («Бомбардир») –

Зобнин, Головин, Дзюба

Михаил Моссаковский («Матч ТВ») –

Дзюба, Акинфеев, Фернандеш

Александр Муйжнек (Sport24.ru) –

Дзюба, Марио Фернандес, Акинфеев

Роман Мун (Sports.ru) – Головин, Дзюба, Зобнин

Антон Муша (еженедельник «Футбол», ftbl.ru) –

Марио Фернандес, Дзюба, Паредес

Н

Роман Нагучев («Матч ТВ») –

Дзюба, Зобнин, Марио Фернандес

Артур Нанян («Российская газета») –

Фернандеш, Дзюба, Марио Фернандес

Владимир Нардин («Интерфакс») –

Дзюба, Акинфеев, Черышев

Евгений Несын («Комсомольская правда») –

Дзюба, Акинфеев, Марио Фернандес

Александр Неценко

(«Матч ТВ», «Маяк», «Вести FM», «Радио России») –

Дзюба, Марио Фернандес, Фернандеш

Николай Никифоров (Sportbox.ru) –

Дзюба, Марио Фернандес, Головин

Егор Новиков («Маяк», «Вести FM», «Радио России») – Акинфеев, Фернандеш, Промес

О

Геннадий Орлов (телекомментатор) –

Дзюба, Зобнин, Марио Фернандес

Алексей Осин («Эхо Москвы») – Дзюба, Джикия, Зобнин

П

Алексей Павлюченко («Спорт день за днем», СПб) –

Марио Фернандес, Черышев, Дзюба

Дмитрий Панферов (Eurosport.ru) –

Головин, Зобнин, Чалов

Артур Петросьян (UEFA.com) –

Фернандеш, Марио Фернандес, Чалов

Александр Плеханов («Бомбардир») –

Дзюба, Газинский, Головин

Сергей Подгорнов («Советский спорт») –

Дзюба, Акинфеев, Антон Миранчук

Александр Покачуев («МК») –

Дзюба, Фернандеш, Марио Фернандес

Михаил Поленов («Матч ТВ») –

Дзюба, Марио Фернандес, Акинфеев

Елена Полякова (телеканал 360) –

Дзюба, Головин, Акинфеев

Григорий Потапов (Sportbox.ru) –

Марио Фернандес, Зобнин, Дзюба

Светлана Потемкина (ТАСС) –

Акинфеев, Дзюба, Головин

Константин Придыбайло (Радио «КП») –

Дзюба, Акинфеев, Джикия

Михаил Пукшанский («МК») –

Фернандеш, Марио Фернандес, Головин

Павел Пучков («Чемпионат») –

Дзюба, Игорь Денисов, Акинфеев

Р

Игорь Рабинер («Спорт­Экспресс») –

Дзюба, Марио Фернандес, Черышев

Антон Рассказов (телеканал 360) –

Дзюба, Головин, Игнашевич

Ксения Рахновская (RT) – Зобнин, Влашич, Дзюба

Станислав Редикульцев

(пресс­служба ФК «Локомотив») –

Дзюба, Марио Фернандес, Антон Миранчук

Николай Роганов (prostoprosport.ru) –

Дзюба, Акинфеев, Зобнин

Юрий Розанов («Матч ТВ») –

Марио Фернандес, Акинфеев, Дзюба

Денис Розов (ТАСС) – Дзюба, Акинфеев, Черышев

Денис Романцов («Матч ТВ») –

Дзюба, Акинфеев, Чалов

Мария Румянцева (Первый канал) –

Черышев, Акинфеев, Дзюба

Дмитрий Рябинкин («ProЗенит») –

Дзюба, Марио Фернандес, Черышев

С

Разим Сабиров (Спорт БИЗНЕС Online, Казань) –

Зобнин, Кузяев, Классон

Лев Савари (RT) –

Дзюба, Классон, Акинфеев

Евгений Савин (Первый канал) –

Дзюба, Черышев, Головин

Павел Садков («Комсомольская правда») –

Акинфеев, Дзюба, Головин

Александр Садоков (Первый канал) –

Дзюба, Чалов, Зобнин

Анатолий Самохвалов (РИА Новости) –

Головин, Марио Фернандес, Ерохин

Даниил Сальников («Чемпионат») –

Дзюба, Головин, Смолов

Николай Саприн

(«Маяк», «Вести», «Радио России», Eurosport) –

Дзюба, Акинфеев, Игнашевич

Александр Сафонов («Чемпионат») –

Сигурдссон, Ахметов, Кверквелия

Александр Седов (Газета.Ru) –

Дзюба, Игнашевич, Головин

Руслан Семенеев («Спорт день за днем», СПб) –

Черышев, Ахметов, Габулов

Андрей Сенченко (Газета.Ru) –

Головин, Фернандеш, Зобнин

Дмитрий Сергеев («Чемпионат») –

Дзюба, Фернандо, Головин

Максим Серегин (еженедельник «Футбол», ftbl.ru) – Фернандеш, Дзюба, Марио Фернандес

Кирилл Серов («Комсомольская правда») –

Дзюба, Черышев, Зобнин

Дмитрий Симонов («Спорт­Экспресс») –

Акинфеев, Дзюба, Марио Фернандес

Артем Слицкий («Рейтинг букмекеров») –

Дзюба, –, Ионов

Евгений Слюсаренко («Чемпионат») –

Дзюба, Акинфеев, Черышев

Илья Соболев («Российская газета») –

Дзюба, Фернандеш, Зобнин

Сергей Стариков (RT) – Дзюба, Акинфеев, Черышев

Мария Степанова («Интерфакс») –

Марио Фернандес, Дзюба, Фарфан

Владимир Стогниенко («Россия 24») –

Марио Фернандес, Фернандеш, Акинфеев

Константин Столбовский (matchtv.ru) –

Дзюба, Акинфеев, Фернандеш

Вероника Столбунова (РИА Новости) –

Головин, Чалов, Зобнин

Бариба Сулейманова («Интерфакс») –

Акинфеев, Дзюба, Марио Фернандес

Дмитрий Сухинин

(«Маяк», «Вести FМ», «Радио России») –

Дзюба, Акинфеев, Головин

Т

Севастиан Терлецкий («Известия») –

Дзюба, Марио Фернандес, Акинфеев

Григорий Телингатер («Чемпионат») –

Дзюба, Зобнин, Кверквелия

Дмитрий Темников (еженедельник «Футбол», ftbl.ru) – Дзюба, Акинфеев, Зобнин

Дмитрий Терехов (Первый канал) –

Дзюба, Марио Фернандес, Игорь Денисов

Павел Тихонов (Sports.ru) –

Головин, Дзюба, Марио Фернандес

Борис Тосунян (Bobsoccer.ru) –

Дзюба, Акинфеев, Марио Фернандес

Антон Третьяк («Чемпионат») –

Акинфеев, Головин, Черышев

Роман Трушечкин («Матч ТВ») –

Дзюба, Головин, Фернандеш

Михаил Тяпков (Sport24.ru) – Дзюба, Акинфеев, Головин

У

Ульяна Урбан («МК») –

Дзюба, Акинфеев, Марио Фернандес

Федор Успенский («Спорт­Экспресс») –

Акинфеев, Дзюба, Классон

Василий Уткин (журналист) –

Дзюба, Акинфеев, Марио Фернандес

Владислав Уткин (ТАСС) – Дзюба, Акинфеев, Черышев

Александр Ухов (ФСЖР) – Акинфеев, Головин, Черышев

Ф

Александр Федоров («Спорт­Экспресс») –

Акинфеев, Марио Фернандес, Дзюба

Дмитрий Федоров («Матч ТВ») –

Дзюба, Игнашевич, Акинфеев

Алексей Фомин («Известия») –

Дзюба, Акинфеев, Газинский

Сергей Фукс (ТАСС) –

Дзюба, Акинфеев, Фернандеш

Х

Кирилл Хаит («Чемпионат») –

Дзюба, Марио Фернандес, Фернандеш

Эльвира Харунова (Газета.Ru) – Дзюба, Головин, Зобнин

Борис Ходоровский

(«Московский Комсомолец в Санкт­Петербурге») –

Марио Фернандес, Фернандеш, Кузяев

Дмитрий Христич (СБК) –

Зобнин, Классон, Марио Фернандес

Виктор Хрущев (Вести.ru) –

Акинфеев, Черышев, Марио Фернандес

Ц

Денис Целых («Чемпионат») –

Дзюба, Акинфеев, Марио Фернандес

Виктор Цецорин (еженедельник «Футбол») –

Акинфеев, Игнашевич, Дзюба

Валерий Цымбалюк («Спорт­уик­энд», СПб) –

Дзюба, Классон, Иванович

Юрий Царицин («Россия 24») –

Влашич, Дзюба, Марио Фернандес

Ч

Степан Чаушьян («Советский спорт») –

Марио Фернандес, Головин, Черышев

Георгий Черданцев («Матч ТВ») –

Дзюба, Акинфеев, Игнашевич

Лоренцо де Чосика («Спутник») –

Акинфеев, Дзюба, Черышев

Ш

Айрат Шамилов (БИЗНЕС Online, Казань) –

Кузяев, Марио Фернандес, Дзюба

Рустам Шарафутдинов (ТАСС) –

Черышев, Марио Фернандес, Дзюба

Юрий Шейн (журналист) – Дзюба, Акинфеев, Зобнин

Артем Шмельков («Матч ТВ») –

Фернандес, Кузяев, Классон

Александр Шмурнов («Матч ТВ») –

Марио Фернандес, Дзюба, Зобнин

Дмитрий Шнякин («Матч ТВ») –

Дзюба, Акинфеев, Головин

Я

Николай Яременко («Советский спорт») –

Головин, Дзюба, Черышев

Сергей Яременко (РИА Новости) –

Кузяев, Дзюба, Черышев

Тимофей Яценко (Eurosport.ru) –

Фарфан, Дзюба, Акинфеев

Итоги голосования­-2018

Лучший игрок года

Футболист Клуб 1 2 3 Очки 1. Артем Дзюба «Арсенал»/

«Зенит» 161 58 15 614 2. Игорь Акинфеев ЦСКА 31 61 30 245 3. Марио Фернандес ЦСКА 26 49 39 215 4. Александр Головин ЦСКА/

«Монако» 15 22 30 119 5. Роман Зобнин «Спартак» 9 16 40 99 6. Денис Черышев «Вильярреал»/

«Валенсия» 9 17 29 90 7. Мануэл Фернандеш «Локомотив» 7 9 11 50 8. Федор Чалов ЦСКА 4 4 12 32 9–10. Сергей Игнашевич ЦСКА 2 7 10 30 9–10. Далер Кузяев «Зенит» 4 7 4 30 11. Виктор Классон «Краснодар» 3 5 7 26 12. Никола Влашич ЦСКА 3 4 1 18 13. Игорь Денисов «Локомотив» 0 4 3 11 14. Джефферсон Фарфан «Локомотив» 1 1 3 8 15–16. Юрий Газинский «Краснодар» 0 1 5 7 15–16. Георгий Джикия «Спартак» 0 2 3 7 17. Александр Кокорин «Зенит» 1 1 1 6 18–20. Ильзат Ахметов ЦСКА 0 2 1 5 18–20. Бранислав Иванович «Зенит» 0 0 5 5 18–20. Квинси Промес «Спартак» 0 1 3 5 21. Андрей Лунев «Зенит» 0 1 2 4 22–26. Ари «Локомотив»/

«Краснодар» 0 1 1 3 22–26. Соломон Кверквелия «Локомотив» 0 0 3 3 22–26. Алексей Миранчук «Локомотив» 0 0 3 3 22–26. Антон Миранчук «Локомотив» 0 0 3 3 22–26. Рагнар Сигурдссон «Ростов» 1 0 0 3 27–30. Павел Мамаев «Краснодар» 0 1 0 2 27–30. Андрей Панюков «Зенит»/

«Урал» 0 1 0 2 27–30. Федор Смолов «Краснодар»/

«Локомотив» 0 0 2 2 27–30. Фернандо «Спартак» 0 1 0 2 31–40. Владимир Габулов «Брюгге» 0 0 1 1 31–40. Аяз Гулиев «Ростов» 0 0 1 1 31–40. Лука Джорджевич «Арсенал» 0 0 1 1 31–40. Александр Ерохин «Зенит» 0 0 1 1 31–40. Зе Луиш «Спартак» 0 0 1 1 31–40. Антон Зиньковский «Чертаново» 0 0 1 1 31–40. Алексей Ионов «Ростов» 0 0 1 1 31–40. Леандро Паредес «Зенит» 0 0 1 1 31–40. Николай Рассказов «Спартак» 0 0 1 1 31–40. Владимир Рыков «Динамо» 0 0 1 1

Правила голосования

Каждый респондент может назвать трех лучших игроков России 2018 календарного года.

Можно называть россиян, можно иностранцев, выступающих в российских клубах.

Но каждый из них должен провести не менее 10 матчей за год (для легионеров –

не менее 10 матчей в российских клубах).

Но каждый из них должен провести не менее 10 матчей за год (для легионеров – не менее 10 матчей в российских клубах). За 1­е место начисляется 3 очка, за 2­е – 2 очка, за 3­е – 1 очко. Очки суммируются.

Набравший большинство очков объявляется лучшим игроком 2018 года.

Источник: еженедельник «Футбол»

Фото: Global Look Press

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