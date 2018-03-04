Спасти дракона Бэйла. Как сломалась карьера звездного валлийца и можно ли ее починить

Он переходил в мадридский «Реал» как самый дорогой игрок мира, чтобы в перспективе стать заменой Криштиану Роналду. Однако португалец до сих пор коллекционирует «Золотые мячи», а валлиец уже успел выучить имена всех клубных медсестер, проведя большую часть времени в лазарете. Карьера идет на спад, а «Реал» хочет избавиться от него уже этим летом. Еженедельник «Футбол» разбирается в проблемах Гарета Бэйла и придумывает, как его спасти.

Койко-место в схеме «Реала»

Этот год Бэйл начал фантастически. Если посмотреть на его статистику, то и не скажешь, что у него серьезные проблемы. Но все понимают: это временно. За пять лет в «Реале» Гарет всех уже приучил: если он сейчас играет отлично, это означает только то, что вскоре его имя появится в списке «Травмированные».

Даже в своем крутом первом сезоне, где у него накопилось 28 очков по системе «гол+пас», он заполучил шесть болячек различной тяжести – от гриппа и простуды до травмы голеностопа. Тогда на это никто не обращал на внимания, ведь Бэйл играл важную роль в команде и помог одержать много громких побед. Да и больничные он брал максимум на несколько дней. Но со временем результативность падала, а медицинская карта толстела. И вот настал 2017 год, который Гарет скомкал и выкинул в мусорную корзину.

А ведь казалось, что футболист наконец-то дорос до уровня суперзвезды. Он неплохо зажег на Евро-2016, да и в клубе показал, что еще немного и Криштиану лично передаст ему «Золотой мяч». Но вместо прорыва все началось сначала: травмы шли одна за другой, Бэйл выходил на поле только для того, чтобы успели поменять белье на его больничной койке.

Из-за частых повреждений Гарет начал подсознательно себя беречь. Но «талант» не пропьешь – он умудрялся получать травмы, даже избегая жестких единоборств. В итоге в обществе врачей и медсестер Бэйл провел около 160 дней. Это ровно полгода. Некогда один из самых перспективных игроков мира превратился в самый настоящий кусок стекла.

Сейчас на содержание этого «антиквариата» уходит примерно 400 тысяч евро в неделю, и руководство «Реала» твердо решило: пора содержание прекратить. Да и сам футболист, похоже, окончательного разочаровался и в клубе, и в стране. За время, проведенное в Испании, он так и не удосужился хоть немного выучить язык. Ну, а спрос на инвалида всегда будет высок, если этот инвалид – Гарет Бэйл. Так кому все еще нужен некогда самый дорогой игрок мира?

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«Манчестер Юнайтед»

«Я бы поборолся за Гарета Бэйла с другими тренерами, если он не входит в интересы «Реала», — говорит Жозе Моуринью. А Глейзеры хотели заполучить в свою команду лопоухого парня еще во времена его игры за «Тоттенхэм». Но Алекс Фергюсон и Даниэль Леви – два главных «барана» Премьер-лиги тех лет. Сэр Алекс буквально ненавидел президента «Тоттенхэма» за то, как он ведет сделки. «Леви несколько раз завышал сумму. Эти переговоры были более мучительные, чем протезирование моего тазобедренного сустава», — рассказывал сэр Алекс о трансфере Димитара Бербатова в «МЮ». Леви же тогда назвал Фюргюсона лицемером и подлецом. В общем, трансферу не суждено было случиться. Да и при иных обстоятельствах Леви ни за что бы не отдал конкуренту свою главную на тот момент звезду.

Сегодня Бэйл — это уже достаточно поношенная фигура. Ему — 28, и цена с каждым годом уменьшается – самое удачное время для покупки. Жозе нужен Бэйл, потому что смотреть на то, как Антонио Валенсия бегает подрабатывать в атаку, смешно, а на одном Санчесе далеко не уедешь. Есть Лукаку и Марсияль, но это Англия и матчей тут много, а травмы бывают не только у Гарета.

Конечно, Бэйл не захочет сидеть на лавке, но если повезет, то и не будет. Здесь он сможет стать лидером и символом команды. Тем, кем у него не получается стать в «Реале» из-за Роналду. Кстати, соперничество с Криштиану – отдельная тема в его биографии. В 2015-м Гарет обращался к психологу Джейми Эдвардсу, потому что больше не мог терпеть гегемонию португальца в клубе.

Летом прошлого года во время предсезонных сборов «Реал» встречался с «Манчестер Юнайтед». Тогда после матча коуч англичан сказал Бэйлу: «У меня нет возможности тебя купить. Но лишь до тех пор, пока ты меня об этом не попросишь». Это тут же стало достоянием общественности и приумножило слухи о возможном переходе валлийца в «МЮ». А чуть позже Гарет лично написал Луке Модричу в WhatsApp, что хочет покинуть «Реал» и перейти именно в «МЮ».

По слухам, в сделку может войти Давид Де Хеа – вожделенная цель для «сливочных». И если так и случится, то ее можно будет считать удачной для всех, включая игроков. Но есть все же одно но. Не прекращаются слухи о возвращении в Манчестер Криштиану Роналду. И хоть клуб уже заявил о том, что после покупки Алексиса вопрос с Роналду закрыт, но чем манкунианский черт не шутит? Тогда Гарету придется искать нового психолога.

«Тоттенхэм»

«Если Бэйлу плохо в «Реале», у нас есть для него место. Работая в Англии, я прекрасно понимаю, почему так трудно британскому футболисту адаптироваться в Испании», — говорил Маурисио Почеттино, главный тренер «Тоттенхэма». И на всякий случай сыпал комплиментами: «Думаю, если у нас есть опция по его обратному выкупу, то почему бы и нет? Он замечательный игрок, который может усилить нашу команду».

Камбэк в родной клуб – одна из самых вероятных перспектив для Гарета Бэйла. Во-первых, он и сам не против вернуться в северный Лондон. А во-вторых, он может стать звеном в одной крупной сделке, о которой президент «Реала» Флорентино Перес мечтает уже давно. Ни для кого не секрет, что испанец хочет добавить к себе в коллекцию

нападающего «шпор» Харри Кейна. Причем, кажется, что он будет готов отдать любые деньги, лишь бы Даниэль Леви был доволен. Но учитывая, что Кейн – не только фанат «Тоттенхэма», да еще и воспитанник, переманить его в Испанию будет очень трудно даже за самые внушительные суммы. Однако вместе с Бэйлом «Реал» готов отправить на туманный Альбион еще и Карима Бензема, и вот тут лондонский клуб уже может задуматься.

Сам Маурисио Почеттино неоднократно заявлял о том, что возвращение в команду Гарета – вполне вероятное событие. «В «Тоттенхэме» его помнят и очень скучают. Возможно, когда-нибудь он вернется к нам», — заявил Почеттино в одном из интервью. В то же время Леви недавно сказал о том, что вскоре в команду придет звезда мирового уровня. Он назвал этот приход необходимостью и обусловил открытием нового стадиона «шпор». Так на кого же он намекал?



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«Челси»

Вариант с переездом в «синюю» часть Лондона маловероятен. Хотя бы из-за того, что Гарет слишком любит «Тоттенхэм», о чем не раз говорил в интервью, и вряд ли будет играть за прямых конкурентов. Но «Реал» очень хочет избавиться от валлийца. Сильнее этого желания может быть только мечта приобрести Эдена Азара. Вот тут-то картина и проясняется. Флорентино Перес готов положить на стол Роману Абрамовичу чек с любым количеством нулей, но для «Челси» деньги в этом вопросе не главное. А главное то, что в случае ухода Азара из клуба, заменить его будет практически некем.

Вот тут на помощь сделке как раз и придет Гарет Бэйл в качестве довеска к сумме за бельгийца. И довольны будут все. «Реал» получит желанное сокровище, а у Конте будет классный игрок, который, когда он в лучшей своей форме, Азару еще и фору даст. Но только его в эту форму надо привести. А еще смазать каким-нибудь челсийским клеем, чтобы не рассыпался.

Другие варианты

Недавно на Гарета вышла мюнхенская «Бавария». Чемпионы Германии предлагали за футболиста 100 млн евро и очень крутой контракт. Но он гордо отказал немцам, заявив, что хочет вернуться в АПЛ. Есть у валлийца и гипотетический вариант с «ПСЖ». До покупки Неймара именно Бэйл являлся главной целью парижского клуба, а Мансур готов был выложить за британца космические по тем временам 175 млн евро. Однако не сложилось.

Тогда во Франции решили утащить Неймара из соседней Каталонии. Бразилец там, кажется, не прижился: хандрит и просится именно в мадридский «Реал». Совпадение или нет, но такой обмен был бы интересным, а главное – выгодным. Парижане избавятся от ветреного бразильца, а вместо него получат игрока, который может стать системообразующим. Вот только сам Бэйл как-то бросил резкое: «Я лучше посмотрю гольф, чем буду следить за «ПСЖ».

Есть и другие варианты. Если Гарету надоест вечно лечиться и он вдруг решит, что устал, – всегда можно уехать в Китай или в MLS, которая с радостью примет заплутавшую звезду, соскучившись по громким именам.

***

Летом валлийцу исполнится 29. Скорее всего, выйти на уровень самого дорогого игрока мира он уже не сможет. Чемпионат мира этим летом пронесется мимо Гарета, а значит, показать себя там ему тоже не удастся. В целом перспективы у него туманные и неясные. Но время для яркого сезона-двух еще есть. Главное, не ошибиться с командой — последним шансом.

Текст: Евгений Морозов

Фото: Global Look Press