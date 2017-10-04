Скопье судьбы. Панчев, Пандев, нескафе: как македонский «Вардар» живет на деньги русского бизнесмена

Впервые клуб из бывшей югославской республики Македония оказался в групповом турнире еврокубков. Еженедельник «Футбол» — о том, стоит ли за этим что-то серьезное или результат «Вардара» в матче с «Зенитом» (0:5) говорит сам за себя.

Тренер

Пока мы с тренером сборной Македонии Игором Ангеловски шли свои тридцать метров через пешеходную зону в центре Скопье к его машине, он поздоровался, наверное, с десятью прохожими. Они не просили автографы – здесь все соседи и друзья. «Селектор, добар ден!» — успел я выучить, пока мы не оказались у маленького митцубиси. Совсем маленького. Совсем.

Ангеловски – молодой и интеллигентный человек. Я в свою очередь не привык судить о людях по машине. Соответственно, никак не прокомментировал свое невольное удивление, а Игор тоже промолчал. Наш общий друг, бывший защитник сборной Словении Горан Санкович, разъяснил (видимо, на всякий случай) чуть позже: «У машины Игора сгорели тормоза, ему дали эту на подмену». А я-то уже начал беспокоиться…

Ангеловски стал тренером вполне по-нашему. Можно сказать, и по-балкански. Несколько лет назад он был спортивным директором клуба «Работнички» (Санкович спросил меня, почему русские смеются, когда он произносит это слово. Пришлось ответить: «Ты просто ремонт в России не делал»). В один прекрасный день президент позвал его и сказал: «Принимай команду». Игор замялся: «Я не хочу, я не знаю, что это такое…» — «Все равно принимай». Пришлось. «Работнички» были в шаге от Лиги Европы, но 1:1 с «Рубином» дома и 0:1 на выезде стали барьером. В итоге первым в истории самостоятельной Македонии клубом, пробившимся в групповой турнир, оказался «Вардар» в 2017-м.

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Сергей Андреев, незадолго до Станислава Черчесова и «Легии» выигравший с «Вардаром» как-никак европейский чемпионат, в свое время похожим образом стал тренером «Ростсельмаша» — в кабинет владельца его, по собственным воспоминаниям, привезли в мокрой тренировочной одежде и поставили перед фактом. Когда хозяин «Вардара» ростовчанин Сергей Самсоненко предложил Андрееву возглавить команду, тот был подготовлен лучше, чем двадцать лет назад. Как, собственно, и к отставке, когда владелец букмекерской компании вдруг спросил его за кофе: «Что делать будем?»

Директор

В Македонии невероятно вкусные овощи. Шопский салат готовы насыпать в огромную миску на каждом углу. В нем помидоры, огурцы, лук и бесконечная сила природы, солнца, жгущего Скопье летом безо всякой жалости к тем, кому вдруг надоело вечное тепло. Все, что нам на севере дается с трудом, здесь растет само. Нужно только ухаживать. Македонские футболисты — продукт, появляющийся по схожему принципу. Но до поры до времени пестовать их было сложно. Македония не так давно была самой бедной из всех бывших югославских республик.

Кафе «9» спряталось в торговом комплексе среди домов, подозрительно напоминающих советские. Им много лет владеет легендарный Дарко Панчев, человек, чей пятый пенальти в серии принес последний успех в Кубке чемпионов команде из Восточной Европы. «Црвену Звезду» некоторые руководители российских клубов сейчас способны назвать «ср…й», но и теперь иногда приходится платить. Панчев – спортивный директор «Вардара». Его знамя, герб, печать и факсимиле одновременно. Ты просто приходишь посмотреть кафе и представить себе не можешь, что хозяин на месте. Видит тебя и машет рукой: «Садись! Расскажи про Петербург!» Кругом люди. Все заняты собой и своим холодным нескафе (македонский вариант фраппе). Панчев – сын Скопье.

«Тебе нравится у нас? Город красивый? Стало много памятников, правда?» — Панчев хитро прищуривается. Его друзья за столом тоже начинают улыбаться. Золотая бутса 1991 года продолжает: «Много ресторанов, да? Новых ресторанов». Ирония в голосе слишком очевидна или так кажется…

Суперкубок УЕФА

Я не был в Скопье одиннадцать лет, город действительно изменился до неузнаваемости. Причем, по словам местных, метаморфозы уместились в три года. Если Вена до сих пор смеется над застройками на Ринге в стиле древних Афин, которые некто с тонким вкусом «придумал» в начале ХХ века, то Скопье прошел этот путь сейчас. Памятников действительно много – больше ста, наверное. Все огромные. Для убедительности сдобрены колоннами. Здесь можно найти здания, точно копирующие Парфенон в Афинах и Баптистерий в Пизе. С одной стороны, сдерживаешь улыбку, с другой — Скопье вдруг обогнал по цивилизованности слишком уж аутентичный Белград. На фоне этой глобальной стройки «Вардар» в Лиге Европы – не такая уж сенсация.

У подавляющего большинства македонских клубов нет серьезных инвесторов. Исключение – «Вардар», еще во времена объединенной Югославии отчего-то вызывавший симпатии всей страны, и «Шкендия», которую поддерживает этнический албанец Лазим Дестани. Последней не повезло в раунде плей-офф попасть на «Милан». Иначе заочное соперничество с «Вардаром» выглядело бы вполне вероятным.

В кубковом матче с «Работничками» два лидера «Шкендии», оба игроки сборной – Бесарт Ибраими и Ферхат Хасани, ленивы. Соперник идет последним в чемпионате. Денег нет, осталась одна молодежь. Футбол медленный, из серии когда одни не очень могут, а другие не сильно хотят. Зрители пережевывают соленые тыквенные семечки и, словно чего-то стесняясь, твердят: «Такой вот футбол сегодня. И стадион плохой…»

Стадион как стадион. Кругом одноэтажные дома. Приличное поле. Небольшие трибуны. Ангеловски усмехается: «Когда я сам начинал в футболе, все здесь выглядело точно так же».

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Не все сразу. Например, окрестности арены «Филип II», на которой в августе прошел матч на Суперкубок УЕФА (в Скопье до сих пор не хотят расставаться с памятью о гастролях «Реала» и «Манчестер Юнайтед» — растяжки с рекламой матча все еще болтаются над центральными улицами), за одиннадцать лет сильно изменились. По одну сторону – поля клуба «Работнички», где занимаются дети, а родители смотрят, потягивая нескафе. По другую, где раньше был пустырь, — изящным треугольником возвышается офис «Вардара». Тут же искусственное поле академии. Сделано стильно и современно, уже никакой эклектики. Без иностранного капитала создать это было невозможно. Как невозможно соорудить дом футбола для детей, которые теперь могут не только тренироваться, но и подтягивать общее образование. Здесь постарался другой глобальный для Македонии инвестор – УЕФА.

Средства

«Шкендия» могла выиграть вполноги, но закончила вничью. Видно, что команда приличная. Да только проблема у нее совсем не европейского уровня: на каждый матч с трудом набирается 12 игроков. Иногда приходится экономить силы, особенно когда солнце стоит высоко. В таком же стиле «Вардар» играл со «Шкендией» в первом туре, когда пропустил два мяча, а мог двадцать. Но, говорят, по другой причине. Именно после той игры в тренеры позвали Чедомира Яневского, который и провел «красно-черных» через «Фенербахче».

0:5 от «Зенита» в первом же туре – к этому в Скопье морально не готовились. Хотя в победу, понятное дело, не очень верили, «Вардар» уже успел приучить всех к новому имиджу серьезного клуба. К этой игре чуть ли не впервые за 15 лет выпустили предматчевую программку. Возможно, последним россиянином, кто изучал здесь такую литературу, был Валерий Газзаев.

Роберто Манчини, поиздевавшись над соперником даже вторым составом, упорно твердил, что «Вардар» очень силен. Политкорректный язык освоили на всех футбольных этажах. Даже Дарко Панчев, комментируя новые веяния в городской культуре, ограничился задорным блеском глаз. Правда, допивая свой нескафе, перед тем как ехать в школу за «керками» (дочерьми, то есть), предложил не выпускать футболистов лет до 25 в другие чемпионаты. Чтобы уровень местных клубов рос без необходимости приглашать легионеров.

У «Вардара» подрастает неплохая молодежь, но шанс ей дают неохотно. В данный момент в тренде игроки из бывшего СНГ – армяне, грузины, даже русский форвард Максимов, который, впрочем, пока ждет подтверждения легитимности перехода из литовского «Тракая». Для этих людей «Вардар» — хорошая форточка туда, где не только можно засветиться, но и платят. «Вардар» и «Шкендия» способны платить по 10-15 тысяч евро в месяц. Живя в Македонии с такими деньгами, можно бегать по улицам без штанов, и ничего тебе не будет. Прочие клубы от лидеров далеки – там не предложат больше полутора-двух тысяч в месяц.

Пренебрежение резервом, в принципе, беда не одного лишь «Вардара» — как мы знаем, такую реальность предложил заигравшийся в фантики мировой футбол. И если Огюстен и Загаду бегут из «ПСЖ» в Германию, чтобы не играть до 30 лет во второй команде, что уж говорить о защитнике Велкоски, которого кое-кто обещает сделать вторым Маноласом. С «Зенитом» 21-летний игрок был тяжел – собственно, его бросили в бой только потому, что сломался украинский защитник Новак.

Впрочем, Македония, засидевшаяся на задворках, должна рано или поздно переработать в хоть какое-то наследие то, что дают деньги Сергея Самсоненко. В лучшую сторону меняется обстановка и в национальной команде. Игору Ангеловскому удалось уговорить вернуться в нее Горана Пандева. И если раньше футболисты сборной воспринимали паузы в клубном календаре как способ хорошо отдохнуть в веселой компании (своими глазами видел, как в 2006-м накануне матча со сборной России вся сборная Македонии ушла в ночь из своего отеля), то сейчас отношение стало иным. Тем более Пандев сам спонсирует академию на родине, которая представлена даже командой высшей лиги. Понятно, что и у нападающего «Дженоа» есть свое кафе, куда он недавно пригласил всю сборную, получив добро от тренерского штаба.

Цель

Македония ждет, когда стартует новое изобретение УЕФА – Лига наций. Возможность казаться чуть сильнее равных по классу соперников позволит, по мнению представителей федерации, усилить интерес к более или менее планомерному развитию футбола. С мини-сенсациями дело пока обстоит туго: год назад Македония выигрывала у Италии дома незадолго до свистка, но все равно пропустила дважды. Чтобы рассуждать о несбыточном, нужно для начала попробовать дотянуться до соседей по бывшей Югославии.

Не в последнюю очередь благодаря «Вардару» Македония эту цель себе поставила. Оказывается, можно бить «Фенербахче», за весь годовой бюджет которого можно еще раз перестроить Скопье вдоль и поперек.

Скопье

Текст: Иван Жидков

Фото: Global Look Press, Иван Жидков

Иван Жидков Главный редактор «Спорт день за днем»