Самые яркие моменты победы Германии в Кубке конфедераций. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 19:47, 03.07.2017 0 В центре вниманияГлавноеРепортажиФото Тот самый Кубок конфедераций, к которому могут прикасаться без перчаток только те, кто его выиграл Йоахим Лев был спокоен и расчетлив Ларс Штиндль только что поразил ворота Клаудио Браво Джошуа Киммих в составе сборной Германии был единственным игроком «Баварии» Артуро Видаль бился как зверь Кладио Браво не понравился настрой Джошуа Киммиха Страсти на поле кипели до самого финального свистка Артуро Видаль на трибуне поддерживал сам себя Просто Лев Себастьян Руди и Ларс Штиндль провожают мяч Никто не хотел уступать Йоахим Лев торжествует Праздник бундестим Видаль раздасадован неудачей Марк-Андре тер Штеген и Клаудио Браво соперничали друг с другом еще за место в воротах «Барселоны» Чилийская боль Настоящий Роналду с настоящим трофеем Клаудио Браво получает из руки главы ФИФА Джанни Инфантино приз лучшему вратарю турнира Виталий Мутко одобряет Диего Марадона спешит поздравить лучшего игрока Кубка конфедераций Юлиана Дракслера Йоахим Лев принимает поздравления от поклонника Кубок переходит в руки чемпионов Миг триумфа Действующие чемпионы мира с новым трофеем Йоахим Лев и его команда Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра