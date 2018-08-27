РПЛ. 5 тур. «Спартак» — «Динамо» — 2:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0
Разбираем награды!
Первый гол «Спартака»
Джикия высматривает мяч
Ташаев продумывает побег со стадиона
Каррера скучает по чемпионству
Голос трибун
Зе Луиш летает низко — к дождю
Зе Луиш и отвлекающий маневр
Пиротехника на дерби — обычное дело
Беги, Шуньич!
«Спартак» в полном составе прибежал посмотреть на Хольмена
Мельгарехо первый начал!
Удар Промеса на седьмой минуте
Забег Мельгарехо на «Открытии»
Огни Москвы
Ребров скрывается от фотографов
Дмитрий Хохлов задумался о вечном
Фанаты «Динамо» в ударе
Столкновение защитников
«Красно-белые» немного промахнулись по мячу
Автор единственного гола «Динамо»
«Черных, приди в себя!»
Зобнина не остановить
«Спартак» предпочитает старую классику
Талант и поклонник
Секреты Турбина и Самедова
Новое поколение «Спартака» уже подрастает
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Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

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