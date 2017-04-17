РФПЛ. 23 тур. Спартак — Зенит — 2:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0 Comments
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Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

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