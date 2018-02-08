Полное расписание Олимпиады-2018 в Пхенчхане

С 8 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане состоятся XXIII Зимние Олимпийские игры. Российские спортсмены будут выступать на них под нейтральным флагом с аббревиатурой ОАR («Олимпийский атлет России»).

Видеоподкаст-шоу «Футбол днем» (эфир 8 февраля). Старт Олимпиады-2018

8 ФЕВРАЛЯ

Керлинг, дабл-микст

03:05. США — Россия, Канада – Норвегия, Корея – Финляндия, Китай – Швейцария

14:05. Финляндия – Швейцария, Южная Корея – Китай, Россия – Норвегия, США — Канада

Прыжки с трамплина

15:30. Мужчины К-95. Личные соревнования, квалификация

9 ФЕВРАЛЯ

Керлинг, дабл-микст

02:35. Южная Корея – Норвегия, США – Швейцария, Китай – Канада, Россия- Финляндия

07:35. Канада – Финляндия, Китай – Россия, США – Южная Корея, Швейцария – Норвегия

Фигурное катание

Командный турнир

04:00. Мужчины, короткая программа

06:00. Пары, короткая программа

Фристайл

04:00. Женщины Могул Квалификация

05:45. Мужчины Могул Квалификация

14:00. Церемония открытия Олимпиады 2018

Календарь главных спортивных событий 2018 года

10 ФЕВРАЛЯ

разыгрывается 5 комплектов наград

Керлинг, дабл-микст

03:05. Китай – США, Норвегия – Финляндия, Канада – Швейцария, Южная Корея – Россия

14:05. Россия – Канада, Швейцария – Южная Корея, Норвегия – США, Финляндия – Китай

Сноуборд

04:00. Мужчины Слоупстайл Квалификация

Лыжные гонки

10:15. Женщины Скиатлон, 7,5+7,5 км

Конькобежный спорт

14:00. Женщины. 3000 метров

Биатлон

14:15. Женщины Спринт 7,5 км

Прыжки с трамплина

15:30. Мужчины К-95. Личные соревнования Финал

Санный спорт

13:10. Мужчины Одиночка 1-й заезд

15:30. Мужчины Одиночка 2-й заезд

Хоккей

Женщины

10:40. Япония – Швеция

15:10. Швейцария – Южная Корея

Шорт-трек

13:00. Мужчины 1 500 м Квалификация

14:30. Мужчины 1 500 м Полуфинал

15:10. Мужчины 1 500 м Финал

13:45. Женщины 500 м Квалификация

14:50. Женщины Командная гонка 3 000 м Квалификация

11 ФЕВРАЛЯ

разыгрывается 7 комплектов наград

Керлинг, дабл-микст

03:05. Норвегия – Китай, Финляндия – США, Швейцария – Россия, Канада – Южная Корея

Горные лыжи

05:00. Мужчины Скоростной спуск

Сноуборд

04:00. Мужчины Слоупстайл Финал

07:30. Женщины Слоупстайл Квалификация

Конькобежный спорт

10:00. Мужчины 5000 м

Лыжные гонки

09:15. Мужчины Скиатлон, 15+15 км

Санный спорт

12:50. Мужчины Одиночка 3-й заезд

14:10. Мужчины Одиночка 4-й заезд

Фигурное катание

04:00. Командный турнир. Танцы Короткий танец

05:30. Командный турнир. Женщины Короткая программа

07:00. Командный турнир. Пары Произвольная программа

Фристайл

13:30. Женщины Могул Финал

Биатлон

14:15. Мужчины Спринт 10 км

Хоккей

Женщины

10:40. Финляндия — США

15:10. Канада — Россия

12 ФЕВРАЛЯ

разыгрывается 8 комплектов наград

Керлинг

Дабл-микст

03:05. 1/2 финала

14:04. 1/2 финала

Горные лыжи

04:15. Женщины Гигантский слалом 1-я попытка

07:45. Женщины Гигантский слалом Итог

Сноуборд

04:00. Женщины Слоупстайл Финал

07:30. Женщины Хаф-пайп Квалификация

Фигурное катание

04:00. Командный турнир. Мужчины Произвольная программа

05:00. Командный турнир. Женщины Произвольная программа

06:00. Командный турнир. Танцы Произвольный танец

Биатлон

15:00. Мужчины Гонка преследования 12,5 км

13:10. Женщины Гонка преследования 10 км

Конькобежный спорт

15:30. Женщины 1 500 м

Прыжки с трамплина

15:50. Женщины К-95. Личные соревнования Финал

Санный спорт

13:50. Женщины Одиночка 1-й заезд

15:30. Женщины Одиночка 2-й заезд

Фристайл

13:30. Мужчины Могул Финал

Хоккей

Женщины

10:40. Швейцария — Япония

15:10. Швеция – Южная Корея

13 ФЕВРАЛЯ

разыгрывается 8 комплектов наград

Керлинг

Дабл-микст

03:05. Матч за 3-е место

14:05. Финал

Сноуборд

04:00. Женщины Хаф-пайп Финал

07:00. Мужчины Хаф-пайп Квалификация

Горные лыжи

05:30. Мужчины Суперкомбинация Скоростной спуск

10:00. Мужчины Суперкомбинация Итог

Конькобежный спорт

14:00. Мужчины 1 500 м

Лыжные гонки

11:30. Мужчины Спринт (К) Квалификация

14:00. Мужчины Спринт (К) Финал

11:30. Женщины Спринт (К) Квалификация

14:00. Женщины Спринт (К) Финал

Санный спорт

13:30. Женщины Одиночка 3-й заезд

15:30. Женщины Одиночка 4-й заезд

Хоккей

Женщины

10:40. Канада — Финляндия

15:10. США — Россия

Шорт-трек

13:30. Мужчины 1 000 м Квалификация

14:50. Мужчины Командная гонка 5000 м Квалификация

13:00. Женщины 500 м Четвертьфинал

14:30. Женщины 500 м Полуфинал

15:20. Женщины 500 м Финал

14 ФЕВРАЛЯ

разыгрывается 6 комплектов наград

Керлинг

Мужчины Круговой турнир

03:05. Дания – Швеция, Канада – Италия, Южная Корея – США, Швейцария – Великобритания

14:05. Канада – Великобритания, Южная Корея – Швеция, Швейцария – Италия, Норвегия – Япония

Женщины Круговой турнир

08:05. Япония – США, Россия – Великобритания, Дания – Швеция, Швейцария – Китай

Фигурное катание

04:00. Пары Короткая программа

Горные лыжи

05:15. Женщины Слалом 1-я попытка

07:45. Женщины Слалом Итог

Сноуборд

07:00. Мужчины Хаф-пайп Финал

Двоеборье

09:00. Мужчины К-90 + 10 км

Конькобежный спорт

13:00. Женщины 1 000 м

Биатлон

14:05. Мужчины Индивидуальная гонка 20 км

Санный спорт

14:20. Мужчины Двойка 1-й заезд

15:50. Мужчины Двойка 2-й заезд

Хоккей

Мужчины

15:10. Словакия – Россия, США – Словения

Хенрик Карлссон: «Сборная России будет фаворитом на Олимпиаде»

Женщины

06:10. Швеция – Швейцария

10:40. Южная Корея – Япония

15 ФЕВРАЛЯ

разыгрывается 7 комплектов наград

Горные лыжи

05:00. Мужчины Супергигант

Керлинг

Мужчины

08:05. США – Италия, Норвегия – Канада, Великобритания – Япония, Дания – Швейцария

Женщины

03:05. Канада – Южная Корея, Дания – Япония, Китай – Россия, Великобритания – США

14:05. Китай – Великобритания, Канада – США, США – Дания, Южная Корея – Япония

Конькобежный спорт

14:00. Мужчины 10 000 м

Лыжные гонки

09:30. Женщины Индивидуальная гонка, 10 км ©

Биатлон

14:00. Женщины Индивидуальная гонка 15 км

Санный спорт

15:30. Микст Командные соревнования

Скелетон

04:00. Мужчины 1-й заезд

05:30. Мужчины 2-й заезд

Сноуборд

05:00. Мужчины Борд-кросс Квалификация

07:30. Мужчины Борд-кросс Финал

Фигурное катание

04:30. Пары Произвольная программа

Фристайл

14:00. Женщины Акробатика Квалификация

Хоккей

Мужчины

06:10. Финляндия – Германия

10:40. Норвегия – Швеция

15:10. Чехия – Корея, Швейцария – Канада

Женщины

06:10. США – Канада

10:40. Россия – Финляндия

16 ФЕВРАЛЯ

разыгрывается 5 комплектов наград

Керлинг

Мужчины

03:05. Италия – Дания, Норвегия – Южная Корея, Швеция – США

14:05. Япония – Швейцария, Швеция – Великобритания, Дания – США, Канада – Южная Корея

Женщины

08:05. Дания – Канада, Южная Корея – Швейцария, Швеция – Россия

Сноуборд

04:00. Женщины Борд-кросс Квалификация

06:15. Женщины Борд-кросс Финал

Фигурное катание

04:00. Мужчины Короткая программа

Конькобежный спорт

14:00. Женщины 5 000 м

Лыжные гонки

13:00. Мужчины Индивидуальная гонка, 15 км ©

Прыжки с трамплина

15:30. Мужчины К-125. Личные соревнования Квалификация

Скелетон

03:30. Мужчины 3-й заезд

05:00. Мужчины Итог

14:20. Женщины 1-й заезд

15:30. Женщины 2-й заезд

Фристайл

14:00. Женщины Акробатика Финал

Хоккей

Мужчины

06:10. США – Словакия

10:40. Россия – Словения

15:10. Финляндия – Норвегия, Швеция – Германия

17 ФЕВРАЛЯ

разыгрывается 9 комплектов наград

Горные лыжи

05:00. Женщины Супергигант

Керлинг

Мужчины

08:05. Южная Корея – Великобритания, Швейцария – Норвегия, Канада – Швеция, Япония – Италия

Женщины

03:05. Швейцария – Швеция, Россия – США, Япония – Китай, Дания – Великобритания

14:05. Россия – Япония, Китай – Дания, Южная Корея – Великобритания, США – Канада

Лыжные гонки

12:30. Женщины Эстафета 4 х 5 км

Биатлон

14:15. Женщины Масс-старт 12,5 км

Прыжки с трамплина

15:30. Мужчины К-125. Личные соревнования Финал

Скелетон

14:20. Женщины 3-й заезд

Фигурное катание

04:00. Мужчины Произвольная программа

Фристайл

04:00. Женщины Слоупстайл Квалификация

07:00. Женщины Слоупстайл Финал

14:00. Мужчины Акробатика Квалификация

Хоккей

Мужчины

06:10. Канада – Чехия

10:40. Южная Корея – Швейцария

15:10. Россия – США

15:10. Словения – Словакия

Женщины

06:10. 1/4 финала

10:40. 1/4 финала

Шорт-трек

13:40. Мужчины 1 000 м Четвертьфинал

14:20. Мужчины 1 000 м Полуфинал

15:00. Мужчины 1 000 м Финал

13:00. Женщины 1 500 м Квалификация

14:00. Женщины 1 500 м Полуфинал

14:45. Женщины 1 500 м Финал

18 ФЕВРАЛЯ

разыгрывается 6 комплектов наград

Горные лыжи

04:15. Мужчины Гигантский слалом 1-я попытка

07:45. Мужчины Гигантский слалом Итог

Керлинг

Мужчины

03:05. Норвегия – Дания, США – Япония, Швейцария – Канада

14:05. Швеция – Япония, Дания – Южная Корея, Италия – Великобритания, США – Норвегия

Женщины

08:05. Великобритания – Швеция, Канада – Швейцария, Китай – Южная Корея

Биатлон

14:15. Мужчины Масс-старт 15 км

Бобслей

14:05. Мужчины Двойка 1-й заезд

16:00. Мужчины Двойка 2-й заезд

Конькобежный спорт

14:00. Женщины 500 м

Лыжные гонки

09:15. Мужчины Эстафета 4 х 10 км

Фристайл

14:00. Мужчины Акробатика Финал

04:00. Мужчины Слоупстайл Квалификация

07:15. Мужчины Слоупстайл Финал

Хоккей

Мужчины

06:10. Германия – Норвегия

10:40. Чехия – Швейцария

15:10. Канада – Южная Корея, Швеция – Финляндия

Женщины

06:10. Матчи за 5 — 8-е места

10:40. Матчи за 5 — 8-е места

19 ФЕВРАЛЯ

разыгрывается 3 комплекта наград

Сноуборд

03:30. Женщины Биг-эйр Квалификация

Фигурное катание

04:00. Танцы Короткий танец

Фристайл

04:00. Женщины Хаф-пайп Квалификация

Керлинг

Женщины

03:05. США – Дания, Япония – Канада, Швеция – Южная Корея, Россия – Швейцария

14:05. Великобритания – Швейцария, Дания – Россия, Китай – США, Япония – Швеция

Мужчины

08:05. Италия – Южная Корея, Швеция – Швейцария, США – Канада, Великобритания – Дания

Конькобежный спорт

14:00. Мужчины 500 м

Бобслей

14:15. Мужчины Двойка 3-й заезд

16:00. Мужчины Двойка Итог

Прыжки с трамплина

15:30. Мужчины Командные соревнования

Хоккей

Женщины

07:10. 1/2 финала

15:10. 1/2 финала

20 ФЕВРАЛЯ

разыгрывается 5 комплектов наград

Фигурное катание

04:00. Танцы Произвольный танец

Фристайл

04:30. Женщины Хаф-пайп Финал

07:00. Мужчины Хаф-пайп Квалификация

Керлинг

Мужчины

03:05. Великобритания – Норвегия, Япония – Канада, Южная Корея – Швейцария, Италия – Швеция

14:05. Швейцария – США, Норвегия – Италия, Япония – Дания

Женщины Круговой турнир

08:05. Канада – Китай, США – Южная Корея, Великобритания – Япония

Двоеборье

13:00. Мужчины К-120 + 10 км

Шорт-трек

13:00. Женщины 1 000 м Квалификация

13:40. Мужчины 500 м Квалификация

14:30. Женщины Командная гонка 3 000 м Финал

Биатлон

14:15. Микст Смешанная эстафета 2 х 6 + 2 х 7,5 км

Бобслей

14:50. Женщины Двойка 1-й заезд

16:00. Женщины Двойка 2-й заезд

Хоккей

06:10. Мужчины плей-офф

10:40. Мужчины плей-офф

15:10. Мужчины плей-офф

15:10. Мужчины плей-офф

Женщины

06:10. Матч за 7-е место

10:40. Матч за 5-е место

21 ФЕВРАЛЯ

разыгрывается 7 комплектов наград

Сноуборд

03:30. Мужчины Биг-эйр Квалификация

Керлинг

Женщины

03:05. Южная Корея – Россия, Швеция – Китай, Швейцария – Дания, Канада – Великобритания

14:05. Швеция – США, Швейцария – Япония, Россия – Канада, Южная Корея – Дания

Мужчины

08:05. Дания – Канада, Великобритания – США, Швеция – Норвегия, Южная Корея – Япония

Фигурное катание

04:00. Женщины Короткая программа

Фристайл

05:30. Мужчины Ски-кросс Квалификация

07:15. Мужчины Ски-кросс Финал

Горные лыжи

05:00. Женщины Скоростной спуск

14:40. Женщины Двойка 3-й заезд

Лыжные гонки

11:45. Мужчины Командный спринт Квалификация

13:30. Мужчины Командный спринт Финал

11:00. Женщины Командный спринт Квалификация

13:00. Женщины Командный спринт Финал

Конькобежный спорт

14:00. Женщины Командная гонка

16:00. Мужчины Командная гонка

Хоккей

Мужчины

06:10. 1/4 финала

10:40. 1/4 финала

15:10. 1/4 финала

15:10. 1/4 финала

Женщины

10:40. Матч за 3-е место

22 ФЕВРАЛЯ

разыгрывается 8 комплектов наград

Горные лыжи

05:15. Мужчины Слалом 1-я, 2-я попытки

07:45. Мужчины Слалом Финал

Двоеборье

10:30. Мужчины Командные соревнования К-125 + 4 х 5 км

Керлинг

Мужчины

03:05. Стыковой матч

04:05. 1/2 финала

14:05. 1/2 финала

Женщины

04:00. Стыковой матч

Сноуборд

06:00. Мужчины Параллельный гигантский слалом Квалификация

06:00. Женщины Параллельный гигантский слалом Квалификация

Фристайл

05:30. Мужчины Хаф-пайп Финал

Хоккей

Женщины

07:10. Финал

Шорт-трек

13:00. Мужчины 500 м Четвертьфинал

13:45. Мужчины 500 м Полуфинал

14:30. Мужчины 500 м Финал

15:20. Мужчины Командная гонка 5 000 м Финал

13:20. Женщины 1 000 м Четвертьфинал

14:00. Женщины 1 000 м Полуфинал

14:50. Женщины 1 000 м Финал

Биатлон

14:15. Женщины Эстафета 4 х 6 км

23 ФЕВРАЛЯ

разыгрывается 6 комплектов наград

Сноуборд

03:30. Женщины Биг-эйр Финал

Фигурное катание

04:00. Женщины Произвольная программа

Фристайл

05:30. Женщины Ски-кросс Квалификация

07:15. Женщины Ски-кросс Финал

Горные лыжи

05:00. Женщины Суперкомбинация Скоростной спуск

08:30. Женщины Суперкомбинация Итог

Керлинг

Мужчины

09:35. Матч за 3-е место

Женщины

14:05. 1/2 финала

16:05. Матч за 3-е место

Конькобежный спорт

13:00. Мужчины 1 000 м

Биатлон

14:15. Мужчины Эстафета 4 х 7,5 км

Хоккей

Мужчины

10:40. 1/2 финала

15:10. 1/2 финала

24 ФЕВРАЛЯ

разыгрывается 8 комплектов наград

Бобслей

03:30. Мужчины Четверка 1-й заезд

04:35. Мужчины Четверка 2-й заезд

Горные лыжи

05:00. Микст Командные соревнования

Керлинг

Мужчины

09:35. Финал

Конькобежный спорт

14:00. Женщины Масс-старт

16:00 Мужчины Масс-старт

Лыжные гонки

08:00. Мужчины Масс-старт, 50 км (К)

Сноуборд

06:00. Мужчины Параллельный гигантский слалом Финал

04:00. Мужчины Биг-эйр Финал

06:00. Женщины Параллельный гигантский слалом Финал

Хоккей

Мужчины

15:10. Матч за 3-е место

25 ФЕВРАЛЯ

разыгрывается 4 комплекта наград

Бобслей

03:30. Мужчины Четверка 3-й, 4-й заезды

Керлинг

Женщины

03:05. Финал

Лыжные гонки

09:15. Женщины Масс-старт, 30 км (К)

Хоккей

Мужчины

07:10. Финал

Фото: Global Look Press

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