Поколение Х. Кто они — будущее российского футбола?

Пока национальная команда продолжает цикл подготовки к домашнему ЧМ-2018, у молодежной сборной России в самом разгаре сражение за путевку на ЧЕ-2019. Нынешнее поколение российской «молодежки» имеет отличную возможность побороться не только за поездку в Италию, но и прорваться в главную команду страны. Станислав Черчесов уже запустил омоложение основной сборной. Но как бы ни закончился ЧМ-2018, после домашнего турнира наверняка будет новая перезагрузка. Еженедельник «Футбол» изучил состав «молодежки» Евгения Бушманова и знакомит с претендентами на повышение в классе.

Естественный отбор

Последний раз молодежная сборная России в финальных стадиях ЧЕ выступала в 2013 году, проиграла всем и заняла последнее место. Но это единственный ее выход на большой турнир в XXI веке: в статистике остальных чемпионатов Европы и мира напротив «Россия» значится — «не прошла квалификацию». Этот отбор тоже начался неважно: с ничьей с Арменией. В нашей группе кроме нее играют Гибралтар (заведомый аутсайдер), Македония (ни на что не претендует, но может преподнести неприятные сюрпризы), Сербия (чемпион мира-2015 — фаворит нашей группы), Австрия (крепкая команда с большими амбициями). Чтобы выходить на Евро-2019, надо либо выигрывать группу, либо стать одной из четырех лучших команд, занявших вторые места, и пробиваться через стыки. Все очень сурово, и ничья 0:0 с Арменией огорчила и разочаровала.

Если посмотреть на календарь матчей отборочного цикла, то проскакивает мысль о том, что он составлялся либо исходя из каких-то астрологических прогнозов и положения звезд на небе, либо проверенным временем методом тыка. Иначе сложно объяснить тот факт, что сборная Гибралтара к началу октября уже провела пять матчей, тогда как австрийцы и сербы только готовились сыграть второй матч цикла. По воле загадочного жребия сборная России начала отборочную кампанию с трех домашних встреч. И если победу над Гибралтаром восприняли как само собой разумеющееся, то нулевая ничья со сборной Армении стала неприятным сюрпризом. Решение провести игру с австрийцами на столичном стадионе «Октябрь» в пятницу посреди рабочего дня казалось не менее загадочным, чем тот самый календарь.

Мутко, Прядкин и Месси

Несмотря на не самое удобное время начала встречи, а также промозглую октябрьскую погоду, на трибунах собралось немалое количество болельщиков. Львиную долю составляли мальчишки из столичных футбольных школ, с энтузиазмом подгонявшие команду Евгения Бушманова вперед. Дополнительную ответственность на сборную накладывало присутствие на матче таких видных чиновников, как министр спорта Виталий Мутко и президент РФПЛ Сергей Прядкин. Виталий Леонтьевич игрой «молодежки» явно был доволен и в перерыве матча больше сокрушался о том, что следующим летом может не увидеть в России Лео Месси. «Не могу представить чемпионат мира без Лионеля Месси. Я смотрел последнюю игру Аргентины. Сейчас у них есть еще гипотетический шанс, но все зависит не от них. Вот какая команда, а не может выйти», — делился переживаниями Мутко.

Что делать будем, россияне? Выводы после очередного контрольного матча национальной сборной

Нефутбольная погода и не самое лучшее качество газона стадиона «Октябрь» превращали практически любой стык в комичное падение кого-то из игроков. А после каждого нанесенного удара мяч пролетал по воздуху в сопровождении очередного вырванного куска столичного газона. К таким условиям россияне оказались приспособлены куда лучше гостей, в результате чего одержали закономерную победу. В трех стартовых матчах отбора наша «молодежка» не пропустила ни одного гола, но при этом в обороне не всегда была безупречной. Особенно это касается флангов защиты и игры при стандартах у своих ворот. Определенные проблемы команда Евгения Бушманова испытывает и с реализацией моментов, но компенсирует это индивидуальным мастерством лидеров. В их числе есть как знакомые имена, так и совершенно новые лица для российских болельщиков.

Спартаковская банда

Костяк нынешней «молодежки» составляют спартаковцы, начиная от тренерского штаба и заканчивая ключевыми позициями в обойме. Когда эта команда только собиралась стартовать в отборе, по российскому футболу пополз слух, что ее будет финансировать Леонид Федун из специального фонда. Новость замяли, официального подтверждения она не получила, но Евгений Бушманов, четыре года руководивший «Спартаком-2», возглавил молодежную сборную в феврале этого года. «Я разговаривал с Федуном, он с пониманием отнесся к моему уходу. Сказал, что это шаг наверх, возможность себя проявить, и пожелал удачи», — рассказал после назначения Бушманов. В нынешнем составе молодежной сборной сразу семеро спартаковцев, каждый из которых уже работал под его началом.

Главный легионер «молодежки», Антон Митрюшкин, — безоговорочный первый номер команды. На его счету уже полсотни матчей за национальные сборные всех возрастов и статус одного из ключевых игроков швейцарского «Сьона». Главная цель Антона — добиться успеха в Европе, а на вопросы о возвращении на родину он отвечает категорично: «В ближайшее время в Россию сто процентов не вернусь».

Николай Рассказов дебютировал в молодежной сборной как раз с приходом Бушманова. Спартаковский защитник выступает на правом фланге обороны, где его прямым конкурентом является Дмитрий Баринов из «Локомотива». Год назад Рассказов выступал за «молодежку» красно-белых, а в скором времени будет рассматриваться как кандидат в главную команду «Спартака», учитывая проблемы игроков Карреры на флангах обороны. Хотя и сам Николай играет далеко небезупречно и способен «накосячить» на ровном месте – системная проблема почти всех спартаковских защитников.

Аяз Гулиев, Александр Зуев и Георгий Мелкадзе сейчас находятся в арендах в клубах РФПЛ: в «Анжи», «Ростове» и «Тосно». Зуев второй сезон проводит в командировках в клубах Премьер-лиги, на поле выделяется скоростью и дриблингом. Подобно классическому вингеру, любит смещаться с фланга в центр и наносить хлесткие дальние удары. Однако в любой момент способен потеряться на поле, включив режим невидимки. Сильные стороны Георгия Мелкадзе – габариты, умение укрыть мяч корпусом, «физика», за счет чего он постоянно держит в напряжении защитников соперников и вынуждает идти на фол. Однако определенные проблемы возникают при реализации голевых моментов, оттого и не самая впечатляющая для форварда статистика. Гулиев играет на позиции классического центрального полузащитника, выступая связующим звеном между обороной и атакой. Главный недостаток — часто передерживает мяч в поисках удачного решения. Этим нередко пользуются соперники, а партнеры по команде испытывают ?????

Александр Лихачев начинал отборочный цикл к ЧЕ-2019 в роли основного защитника, но в матче с австрийцами уступил свое место Александру Довбне. А еще один спартаковец Зелимхан Бакаев чаще выходит на замену.

Проверенные бойцы

Еще пару лет назад Никита Чернов дебютировал в основной сборной России. Защитнику армейцев прочили светлое будущее и называли главным приемником нестареющих оборонцев ЦСКА братьев Березуцких и Сергея Игнашевича. Но сполна оправдать ожидания ему до сих пор еще не удалось. После продуктивной аренды в ФНЛ в «Енисее» новый сезон Никита начал в составе «Урала». Однако пока не вызывает вопросов лишь его место в обойме молодежной сборной страны, где он полноправный лидер обороны. Хорошо играет головой и умеет начать атаку точным пасом.

О Рифате Жемалетдинове впервые заговорили весной 2016-го, когда он дебютировал в «Локомотиве». В концовке сезона-2015/16 Рифат и вовсе добрался до основы столичного клуба, после чего со скандалом разорвал контракт и перешел в «Рубин». Причиной стали деньги. Игроку оказалось мало десятикратного повышения зарплаты, а вот предложение казанцев его полностью устроило. Жемалетдинов не страдает от недостатка игрового времени, а в «молодежке» и вовсе чуть ли не главная звезда. Отличное видение поля, великолепный дриблинг, при помощи которого он может обыграть полкоманды соперника, и поставленный удар. Похоже, это тот редкий случай в российском футболе, когда огромные деньги не отбили желание играть в футбол.

Капитанит в «молодежке» хавбек «Краснодара» Илья Жигулев. Полузащитник стал одним из первых воспитанников академии «Краснодара», дебютировавших в главной команде «быков». Умело работает с мячом, способен задать темп всему коллективу и одной передачей создать опасный момент в атаке. Пока что не был замечен в каких-то скандалах, а на поле действует, как и подобает настоящему капитану.

Дуэт форвардов из ЦСКА Тимура Жамалетдинова и Федора Чалова ввиду ограниченных ресурсов армейского клуба все чаще получает игровое время в главной команде красно-синих. Однако в молодежной сборной им пока отведена роль джокеров.

Десант из ФНЛ

В нынешнем составе сразу четыре представителя ФНЛ (исключая игроков «Спартака-2»): Игорь Обухов, Павел Шакуро, Олег Ланин и Даниил Фомин. Первые двое выступают за «Тюмень» и оба впервые получили приглашение в молодежную сборную после прихода Бушманова. Шакуро и вовсе застолбил за собой место в основе на левом фланге обороны. А воспитанник «Зенита» Обухов довольствуется ролью дублера Митрюшкина.

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Ланин и Фомин – еще два выпускника академии «Краснодара», выступающие в аренде за «Крылья Советов» и «Олимпиец». Ланин ключевая фигура в опорной зоне самарского клуба и молодежной сборной, он несколько раз попадал в символическую сборную тура в ФНЛ. Фомин перед отъездом в аренду успел дебютировать в главной команде «Краснодара», но в «молодежке» пока проигрывает конкуренцию тем же Ланину, Жигулеву и Гулиеву.

Я не киприот, я русский

Отдельно стоит упомянуть второго легионера в составе «молодежки». Защитник Александр Довбня второй сезон выступает на Кипре в составе «Этникоса». «Я выбрал Кипр, потому что за границей не смотрят на возраст и вполне можно конкурировать с более опытными игроками», — прокомментировал свой отъезд россиянин. Воспитанник «Локомотива» провел полсотни матчей за молодежную команду москвичей, но в «молодежку» впервые был вызван после того, как перебрался за границу. Входил в состав юношеской сборной России до 17 лет, отпраздновавшей победу на чемпионате Европы в 2013 году. Выступает на позиции центрального защитника, столь нуждающейся в усилении в главной сборной страны. После матча с австрийцами заслужил похвалу от тренера гостей.

Текст: Никита Котов

Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press