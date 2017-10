«Мы заслуживаем мира». Как «Барселона» оказалась в центре каталонского референдума

По итогам референдума о независимости Каталонии более двух миллионов человек проголосовали за выход региона из состава Испании. Однако история разногласий между Барселоной и Мадридом далека от завершения. Референдум породил массу вопросов и стал еще одним случаем, когда политика и спорт нашли точки соприкосновения. Какое будущее ждет «Барселону», «Эспаньол» и «Жирону»? Продолжат ли каталонцы выступления за сборную Испании? Чего добивается футбольный оппозиционер Жерар Пике? Что будет дальше?

С чего все началось

В день матча 7-го тура Ла Лиги в Барселоне проходил референдум о независимости Каталонии, сопровождавшийся столкновениями полиции с местными жителями. Оценив сложившуюся в городе ситуацию, руководители «Барсы» приняли решение о переносе игры с «Лас-Пальмасом», однако их инициативу решительно не поддержал президент Ла Лиги Хавьер Тебас. Более того, он упомянул, что в случае несогласия с решением лиги каталонцы подвергнутся санкциям в виде снятия 6 очков.

Перед матчем раздевалку «блаугранас» посетил Жозеп Бартомеу, где уведомил футболистов о решении Тебаса и заявил о готовности провести матч за закрытыми дверями. То есть без зрителей. «Если лига снимет с нас шесть очков, никто не будет вспоминать о переносе матча, запомнится только то, что мы проиграли чемпионство», — заявил Бартомеу. Против такого решения изначально выступали два футболиста — Жерар Пике и Серхи Роберто. А вот главная звезда команды Лионель Месси промолчал. Уже позднее испанские СМИ сообщили другую версию событий: аргентинец выразил мнение, что команда не вправе рисковать потерей очков и должна принять участие в матче, но в присутствии болельщиков. В итоге большинство футболистов поддержали решение Бартомеу. Хотя акты насилия со стороны полиции против каталонских граждан заставили целый ряд игроков пересмотреть свое решение.

Любопытно, что по ходу этого матча, проходившего без зрителей, на поле выбежал болельщик. Как выяснилось, это был один из трех активистов группы Omnium Cultural, которым «Барселона» разрешила присутствовать на игре. Их целью было размещение продемократического баннера. Нарушитель выскочил на поле в тот момент, когда каталонцы праздновали второй забитый мяч, после чего был задержан и выпровожен со стадиона. Как известно, решение провести матч без зрителей приняли из соображений безопасности. Но важно помнить, что, если бы болельщики выбежали на поле, «Барселона» могла получить техническое поражение и потерять очки. Однако в данном случае арбитр встречи в послематчевом протоколе отметил, что болельщик прорвался на поле в тот момент, когда «Барса» праздновала забитый гол. Тем самым он не помешал проведению встречи, а хозяева не понесут наказания.

Что произошло дальше

Вице-президент Карлес Виларруби и директор клуба Жорди Монес, ратовавшие за отмену матча, подали заявления об отставке на следующий день. Кроме того, позицию президента каталонцев не поддержали многие болельщики. По их мнению, штраф в 12 тысяч евро и снятие шести очков – малая цена со стороны клуба в знак протеста против насилия. Все это еще больше пошатнуло позиции Бартомеу у руля клуба, не первый месяц сдерживающего болельщицкий гнев. По слухам, президент «Барсы» получил больше тысячи оскорбительных сообщений от фанатов.

Среди игроков сложившуюся ситуацию активнее остальных обсуждали Жерар Пике и Серхи Роберто, проголосовавшие на референдуме. Другой каталонец – Пеп Гвардиола проголосовал по почте. Карлес Пуйоль и Хави осудили поведение полиции. Но наибольшее внимание привлекло двусмысленное заявление Алеиша Видаля. Футболист сказал, что посвящает забитый гол испанской полиции. Неизвестно, насколько серьезным было это заявление и как на него отреагировали его товарищи по команде.

Не остались в стороне и другие причастные к клубу, работающие на благо «сине-гранатовых» за пределами поля. На следующий день после референдума работники клубных офисов «Барселоны» провели небольшую акцию протеста против насилия. Ровно в полдень по местному времени они вышли на улицу и в течение 15 минут стояли перед клубными офисами «блаугранас», тем самым выражая недовольство действиями полиции в отношении каталонских граждан.

Кроме того, «Барселона» присоединилась к массовой забастовке в Испании, организованной общественным движением Table for Democracy. На целый день была приостановлена любая деятельность клуба, а тренировки первой и юношеских команд были отменены. К забастовке также присоединилась «Жирона». А вот «Эспаньол» не поддержал ее в полной мере. Однако в своем заявлении клуб отметил, что с уважением отнесется к сотрудникам, которые присоединятся к забастовке. При этом тренировки команды никто отменять не планирует.

Оппозиционер Пике

Одним из ключевых участников нашумевших событий стал главный рупор футбольного твиттера и кровный каталонец Жерар Пике. Защитник «Барселоны» активно призывал жителей Каталонии проголосовать на референдуме, однако подчеркивал, что важно сделать это мирно, избегая конфликтов. Одним из первых действия Пике осудил капитан «фурии рохи» Серхио Рамос. «Это (призыв к голосованию) не лучший способ, если хочешь, чтобы люди тебя не освистывали», — заявил защитник. Куда менее политкорректно выразили свое мнение болельщики сборной Испании. Фанаты пришли на открытую тренировку с плакатами «Пике, ублюдок, убирайся из сборной!» и другими «доброжелательными» посланиями в адрес защитника. Полиция отбирала у болельщиков все провокационные баннеры, однако не смогла бороться с постоянным свистом. В итоге тренировка сборной завершилась спустя 23 минуты.

Позднее появились слухи о вспыхнувшем конфликте между Рамосом и Пике. Но оба игрока опровергли эти домыслы, и даже больше – заявили о готовности запустить совместный бизнес-проект. Футболисты сборной Испании планируют создать сайт Power to the Players — своеобразный европейский аналог The Players’ Tribune (портал, на котором свои тексты публикуют профессиональные спортсмены). Кроме того, Жерар постарался дополнительно прояснить свою позицию относительно каталонского референдума и ответить на все обвинения.

Час пик. Чем занимается Жерар Пике за пределами поля

«Я никогда не позиционировал себя как сторонника чего-то конкретного. Все, что я говорил: люди должны иметь право голоса. Даже если мы друг с другом не согласны, мы должны уважать друг друга и вести диалог. Я публичная фигура и не могу говорить о том, выступаю ли я за независимость. Мы в сложной политической ситуации, и единственный выход – диалог. С помощью него можно многого добиться. Я хочу, чтобы люди поняли, что я защищаю свою позицию, но я уважаю и понимаю, что многие считают по-другому. Нам всем нужно сесть за стол и начать переговоры. Не только политикам – всему народу», – сказал Пике.

Возможно, этим заявлением Жерару удалось переубедить кого-то из болельщиков. Но, так или иначе, ему снова пришлось столкнуться с оглушительным свистом и оскорблениями на матче испанцев с Албанией.

Что будет дальше

Мало кто предполагал, что центральная роль в вопросе независимости Каталонии, референдуме и последующих волнениях может быть отведена «Барселоне». Однако президент клуба Жозеп Бартомеу подтвердил готовность клуба сыграть важную роль в примирении сторон, поскольку напряженность в регионе продолжает расти. «Мы больше чем клуб и именно поэтому должны поддерживать наших людей в трудных условиях, — пояснил он. — Мы хотим помогать выстроить мост для диалога. Участвуя в диалоге, люди понимают друг друга». Бартомеу убежден, что статус «Барселоны» как одного из самых главных институтов в стране поможет разрядить обстановку. «Каталония переживает один из самых важных моментов в своей недавней истории, — сказал президент клуба. — Как одна из основных структур этой страны, «Барселона» требует, чтобы процесс переговоров был открыт для поиска политических решений. «Барселона» требует уважения как учреждение, приверженное ценностям диалога и сосуществования». Примечательно также то, что свою речь Бартомеу прочитал на каталанском и испанском языках.

Из-за проведения матча с «Лас-Пальмасом» за закрытыми дверями «Барселона» недосчиталась примерно 3,4 млн евро. В клубе осознают, что вероятность повторения подобного сценария весьма высока, так как сложившаяся в регионе ситуация далека от разрешения. «Блаугранас» хотят выразить свое уважение людям, пострадавшим во время референдума. Такое невозможно на матчах под эгидой УЕФА, поэтому они планируют подготовить перформанс к ближайшему домашнему поединку Ла Лиги против «Малаги» 21 октября.

Отчислены из состава. Что будет с «Барселоной», когда Каталония получит независимость

Несмотря на все разговоры, сам клуб еще не рассматривал вопрос о провозглашении независимости. Тем не менее в 2014 году «Барселона» подписала Национальный пакт движения «За право выбора». Оно объединяет политические партии и неполитические организации, поддерживающие референдум о независимости. Руководство клуба однозначно настроено на продолжение выступления в Ла Лиге и не рассматривает варианты с «переездом» в другую лигу. Однако в том случае, если отделение Каталонии станет реальным, в клубе собираются учесть мнение игроков и болельщиков перед принятием окончательного решения.

Без лишних слов. Ключевые цитаты о «Барселоне» и референдуме

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас:

— Если Каталония отделится, «Барселона» точно не останется в числе европейских топ-клубов. Я был удивлен высказываниями о том, что «Барселоне» разрешат выбирать, в какой лиге играть. Следует четко сказать, что дело обстоит иначе. Будет не так легко достичь договоренности. В таком случае надо обратиться к испанскому законодательству. Каталонским клубам придется столкнуться с этой проблемой.

Война миров. Как президент Ла Лиги наехал на «ПСЖ» и «МанСити»

Министр спорта Каталонии Жерар Фигуерас:

— В случае независимости от Испании каталонские клубы «Барселона», «Жирона» и «Эспаньол» смогут выбрать чемпионат, в котором продолжат свое выступление. Это может быть Франция, Италия или Англия. В Испании есть футбольные и баскетбольные клубы из Андорры. «Монако» играет в Лиге 1, валлийские клубы выступают в АПЛ. Не думаю, что УЕФА будет этому противиться.

Президент Высшего спортивного совета Испании Хосе Рамон Лете:

— Мы уважаем свободу выражения своей позиции и разнообразие мнений. Это относится и к Пике. Мы должны противостоять покушению на целостность нашего государства и на силы безопасности. Все нужно делать по закону с учетом прав всех жителей страны. Хочу сказать всем каталонцам и испанцам: мы против того, чтобы смешивать политику и спорт. Мы против использования спорта в качестве политического инструмента.

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста:

— Я никогда прежде не давал публичных оценок столь сложным ситуациям, в которых мнения расходятся. Но сейчас мы находимся в исключительном положении, и одно я понимаю четко: пока мы не причинили больше вреда, нужен диалог. Те, кто ответственен за все, должны переговорить. Сделайте это для всех нас. Мы заслуживаем жить в мире. Без лишних слов.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press