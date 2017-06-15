Колыбель революции. Питерский «Зенит» в 17-м году

«Зенит» катился вниз долго и целеустремленно. Чем ближе было дно, тем стремительней надвигалась логичная развязка. И вот на эшафоте по приговору за неудачный сезон стоит не только Мирча Луческу, но и несколько людей, с которыми «Зенит» был связан, казалось, навечно.

Луческу – виновник и пострадавший

Близким к «Зениту» людям все стало ясно в конце апреля. Тогда на открытии стадиона «Крестовский» они увидели Сергея Фурсенко в компании главного болельщика «Зенита». Но на самом деле еще осенью 2016 года пошли разговоры, что если команда второй сезон подряд (впервые в эпоху «Газпрома») пролетит мимо Лиги чемпионов, Алексей Миллер назначит виноватым не только главного тренера.

Эти итоги сезона — история вовсе не о Луческу. И не об игре, смахивающей на курсирующее без рулевого управления судно. Румынского Мистера вихрем засосало в системный кризис, где к репутационным издержкам все последние годы приучали со щедростью подгулявшего купца. Приглашение Луческу стало последним аккордом в эпохе Дюкова – Митрофанова. Она и так катилась к закату, румынский тренер лишь придал ей ускорение.

О просчетах Луческу, локальных и значительных, написано уже вперед на месяцы. Но анализ его работы оказывается до банальности простым. Верить в успешность румынского проекта и не было оснований. Выбирая тренера, клуб в очередной раз прикрылся громким именем, но бросил в море зенитовской действительности специалиста, имевшего совсем иное представление о футболе. В Донецке он последние 12 лет формировал команду по своему желанию и в соответствии с им же выбранной философией. В «Шахтере» Луческу всегда мог рассчитывать на быструю обратную связь с главным человеком в клубе. Из года в год он мог ставить команде игру с раз и навсегда усвоенным бразильским вкусом и черпать пополнение по давно изученным каналам. Всего этого румын в «Зените» не мог получить априори.

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Зато в Питере он оказался в запутанной схеме взаимодействия с руководством и вулкане подводных течений. Поэтому жалобы на то, что футболисты не успели понять его требований, а никто из 17 побывавших на сборах молодых воспитанников питерского футбола не проявил нужных для соответствия «Зениту» ментальности и таланта, дают оценку не Луческу. Они напоминают об игре в футбольный менеджер. И о том, что люди, приглашая тренера, «умеющего побеждать» и «знающего, как делать мастеров из молодежи», перепутали компьютерную игру с жизнью.

Эксперименты над командой

Последним тренером, с кем «Зенит» попадал в «десятку», считается Лучано Спаллетти. Итальянец выиграл за первые два года работы в Петербурге больше, чем последователи, вместе взятые. Показательно, что активное участие в подборе тренера тогда принимал спортивный директор Игорь Корнеев, который рассказывал, что шорт-лист кандидатов формировался из нескольких четких, понятных и реалистичных для «Зенита» требований. Какова была доля участия экспертов при подборе следующих тренеров и было ли их участие вообще, зенитовская история умалчивает.

У Виллаша-Боаша и Луческу много общего: похожие результаты, публичные истерики, а также деградация футболистов и авантюрные эксперименты над ними. Например, у одного Юрий Лодыгин должен был встречать соперников едва ли не в центральном круге, у другого — играть около своей штрафной в тики-таку. У молодого Мистера Андре некоторые футболисты пребывали в роли запылившегося на складе товара. У Мистера Луческу были и такие, а еще Александр Кокорин, нападающий с мощнейшним рывком и поставленным ударом, превратился в чернорабочего, вынужденного играть в касание и выгрызать мячи в глубине поля.

Серый кардинал и мстительный Митрофанов

Отдельного описания заслуживает фигура спортивного директора «Зенита» в последние годы. Речь не о конкретной фамилии, а о ключевой должности в клубе. Ее занимали Корнеев, Байерсдорфер, Ван Стее (работавший до того директором зенитовской академии), а в последний год там не было никого. Отсюда бесконечные перестановки, метания, внутренние противоречия… и почти нулевой результат в виде молодых игроков в вертикали «Академия – «Зенит-2» — «Зенит». Новый старый спортивный директор Константин Сарсания уже дал селекции «Зенита» в последнее трансферное окно изобличительную оценку. Ключевые слова в его фразе: «кем», «почему» и «зачем».

«Зенит» последних лет вообще расцветал загадочными кадровыми решениями. О назначениях и об увольнениях некоторых людей становилось известно постфактум и по слухам. Роль, например, главного селекционера Антона Евменова была похожа на секретную. А, например, на руководящую должность в академию приходил Артем Фоменко — человек, побывавший до этого на матчах всего пару раз и признававшийся тренерам, что ничего в футболе не смыслит.

На разных должностях в той же академии вообще перебывала группа далеких и от футбола, и от Санкт-Петербурга персонажей. После ухода из «Зенита» руководителя селекционной службы испанца Виктора Орты на его месте появился Кузьмичев. По одной из версий, его кандидатуру мог предложить Андреев — у него к тому моменту в «Зените» уже не осталось топовых клиентов, и, возможно, он пытался расширять представительство своего агентства в клубе.

Аргументы в защиту Максима Митрофанова отчасти выглядят справедливо. Бывший генеральный директор не имел власти в решении некоторых вопросов, а по другим вынужден был ждать согласования «наверху». Но хватало вопросов и к нему. Чем больше выходило наружу увлекательных историй, тем ближе «Зенит» становился похож на типичный российский клуб, где под штампованной вывеской о развитии футбола делаются карьеры и сколачиваются состояния далеких от футбола людей.

Журналисты, уставшие от дикой для топ-клуба закрытости, смену Митрофанова на Фурсенко встретили с плохо скрываемым восторгом. Сергей Александрович в публичном пространстве — антипод молодого коллеги и пример открытости для руководителя такого уровня. Источники, работавшие в период его правления в РФС, рассказывали, что все критические статьи о себе Фурсенко читал внимательно. Не баррикадируясь от жестких оценок, а, наоборот, их поощряя. Критические отзывы, по словам Фурсенко, помогали ему лучше анализировать свою работу и быстрее находить новые идеи.

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В эпоху Максима Львовича пенсия ветеранов российского топ-клуба не индексировалась годами, составляла пять тысяч рублей и полагалась только девяти человекам. При нем приглашение ветеранов от Сергея Галицкого на открытие краснодарского «Колизея» убиралось под сукно. Абонементы на матчи большей части бывших футболистов «Зенита» предлагалось хоть за половину цены, но выкупать. А слова «непонятный», «далекий» и «чужой» стали обязательными словесными атрибутами многих питерских футбольных людей.

Именно Митрофанов, выставляя миллионные компенсации другим клубам за не сыгравших ни минуты в Премьер-лиге игроков, ставил железный шлагбаум в карьере питерских воспитанников. Наглядно характеризует прежний мененджмент «Зенита» история расставания с Павлом Могилевцем. Убедившись в отсутствии перспектив в «Зените» и очарованный работой с Курбаном Бердыевым полузащитник заранее предупредил, что не будет продлевать контракт, и очень просился обратно в «Ростов». Но клуб (возможно, кстати, и усилиями Луческу) повел себя по принципу «Ни себе, ни людям». Затянув решение вопроса до последнего, «Зенит» лишил Могилевца возможности подготовиться к сезону с новой старой командой, а значит, и выступить в плей-офф Лиги Европы.

Ближайшие задачи команды Фурсенко

Предстоит новому менеджменту раскрывать причины и более глобального явления: почему в каждое трансферное окно систему клуба покидают (кто в аренду, а кто с концами) целые команды собственных воспитанников. Вот мы и подошли к главному вопросу: каким будет новый «Зенит». Снова с Фурсенко и Сарсанией, а теперь и с тренером Роберто Манчини.

Как заверил президент клуба, ближайшие спортивные задачи очевидны до того, что не требуют и обсуждения. Перед 52-летним итальянцем стоит задача в следующем сезоне вернуть на берега золотые медали и нацеливаться на максимальный результат в Лиге Европы.

Заверил Фурсенко и в свободе, которую от него получили главный тренер со спортивным директором. Рекордные продажи Халка, Гарая и Витселя одновременно наполнили клубную казну и положили тяжелую гирю на весы финансового фейр-плей. Потому теперь Сарсании с Манчини предстоит найти в Европе игроков, способных повести «Зенит» к победам во всех турнирах, но таких, кто согласится в ближайший год на Лигу Европы.

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Под вопросом и будущее Мигела Данни. Контракт многолетнего лидера команды истекает. Сам он признавался об ожидании нового предложения, но дальнейшая зенитовская судьба Данни во власти нового тренера. Им со спортивным директором и решать, стоит ли и дальше идти в бой с футболистом, которому в начале следующего сезона исполнится 34. Оценить шансы португальца остаться в команде Манчини скорее всего захочет на сборе, а окончательное решение будет зависеть и от качества селекционного улова, которым «Зенит» разживется летом.

Придется новому тренеру с клубом находить и компромисс. Фурсенко, в отличие от прежнего руководства, отсутствие питерских футболистов, особенно молодых, в команде считает проблемой, которую в ближайшее время «Зенит» намерен решать. Пристальное внимание своим воспитанникам из других команд РФПЛ или же компания, получившая под руководством Владислава Радимова закалку в борьбе за выживание в ФНЛ, получит очередной шанс? Здесь известия противоречивы, а прояснение ситуации подоспеет в ближайшие дни.

Кого «Зенит» попросит на выход

Четыре новичка уже обещаны. Манчини, как ему и положено, смотрит на потенциальное усиление в Европе. Сарсания уровню российской части команды поставил неуд, что с учетом лимита грозит тотальной кадровой чисткой. Готовиться к сезону «Зенит» начал уже 15 июня. Потому новостей по игрокам с российским паспортом можно ждать, как выражаются в подобных случаях, еще вчера.

Столь же интригует и движение в обратную сторону. Кто попадет под грядущую зачистку? Учитывая слова спортивного директора о странном содержании последних селекционных шагов, новостей следует ждать Цаллагову, Молло, скорее всего Новосельцеву. Не проявил восторга Сарсания и от отдачи Эрнани. Выступлением за «Зенит-2» ограничился в прошлом сезоне Рязанцев, почти не поднимался со скамейки Джорджевич.

Как минимум несколько вводных понятны уже сейчас — центр защиты, средняя линия и скорее всего атака. Вот те позиции, которых изменения коснутся обязательно. Запутанная ситуация с вратарями. После возвращения из оренбургской аренды Кержакова их в обойме с учетом Бабурина теперь четверо. Притом что, по нашим данным, тренер голкиперов Михаил Бирюков был в конце сезона очень доволен Луневым и поставил дипломатичное «не очень» Лодыгину.

Впрочем, долго оглядываться и ждать отмашки сверху теперь не придется. Фурсенко (он получил все полномочия в управлении клубом, объединив должности президента и председателя правления «Зенита») проблемы обозначил, задачи озвучил, о методах их решений рассказал. Болельщикам красивую игру и сюрпризы на новом стадионе пообещал. Новую команду для похода за третьим еврокубком создать еще предстоит. Но понятным и открытым «Зенит» уже стал.

Текст: Максим Михалко

Фото: Global Look Press

Максим Михалко Автор еженедельника «Футбол»