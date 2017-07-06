Каким мы запомним Кубок конфедераций. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Максим Серегин 0
Артуро Видаль знает, чем нужно обрабатывать мяч
Чилийцы не победили немцев, зато устроили веселый махач
Артуро Видаль просит помощи у духа земли
Леонардо Валенсия не хочет отпускать Джошуа Киммиха
Медель никогда не отказывается от обнимаек
Джанни Инфантино пытается узнать у Тимо Вернера, кто стоит за его спиной
Виталий Мутко дает Видалю урок английского языка
Джанни Инфантино хочет забрать у Дракслера золотую медаль
Победить стоило только ради дэба
Немцы устроили дискотеку возле своих кубков
Мусор на петербургской арене
Арена Санкт-Петербург косит под «Альянц Арену»
Пресс-кар еженедельника «Футбол»
Все самое необходимое, если матчи закончились, но хочется расслабиться
На случай, если захотелось в туалет
Забивака собирал толпы фанатов
Иногда артисты осваивали параллельные плоскости
Когда получаешь миллионы евро, но все еще рвешься в Санкт-Петербург
Болельщицы пили за победу Германии
Алексей Смертин и его окружение
Самый русский аргентинец, президент ФИФА и Виталий Мутко
Футбол футболом, а обед по расписанию
Йоахим Лев показывает технику чеканки мяча
Станислав Черчесов все же добрался до финала
Злые чилийцы прокусили шорты Себастьяна Руди
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