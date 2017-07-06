Каким мы запомним Кубок конфедераций. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Максим Серегин 18:27, 06.07.2017 0 В центре вниманияРепортажиФото Артуро Видаль знает, чем нужно обрабатывать мяч Чилийцы не победили немцев, зато устроили веселый махач Артуро Видаль просит помощи у духа земли Леонардо Валенсия не хочет отпускать Джошуа Киммиха Медель никогда не отказывается от обнимаек Джанни Инфантино пытается узнать у Тимо Вернера, кто стоит за его спиной Виталий Мутко дает Видалю урок английского языка Джанни Инфантино хочет забрать у Дракслера золотую медаль Победить стоило только ради дэба Немцы устроили дискотеку возле своих кубков Мусор на петербургской арене Арена Санкт-Петербург косит под «Альянц Арену» Пресс-кар еженедельника «Футбол» Все самое необходимое, если матчи закончились, но хочется расслабиться На случай, если захотелось в туалет Забивака собирал толпы фанатов Иногда артисты осваивали параллельные плоскости Когда получаешь миллионы евро, но все еще рвешься в Санкт-Петербург Болельщицы пили за победу Германии Алексей Смертин и его окружение Самый русский аргентинец, президент ФИФА и Виталий Мутко Футбол футболом, а обед по расписанию Йоахим Лев показывает технику чеканки мяча Станислав Черчесов все же добрался до финала Злые чилийцы прокусили шорты Себастьяна Руди Поделиться:Максим Серегин Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра