ГОЛая статистика. Как определяют самые лучшие голы в истории футбола

Феноменальный по красоте и исполнению гол Криштиану Роналду в матче с «Ювентусом» вскружил голову миллионам болельщиков по всему миру. Одни заочно присудили ему звание автора лучшего гола сезона, другие сетовали на везение, а третьи и вовсе разглядели в этом ударе ярчайший забитый мяч в истории футбола. Еженедельник «Футбол» изучил все главные награды, присуждаемые авторам лучших голов, чтобы понять, на какую из них по силам претендовать Роналду.

Премия ФИФА имени Ференца Пушкаша

Самая известная официальная награда за лучший гол по итогам сезона. Премия была учреждена ФИФА 20 октября 2009 года. А первая церемония вручения награды прошла в декабре того же года, и ее лауреатом стал Криштиану Роналду. Португалец нанес пушечный выстрел примерно с 35 метров в дальний угол ворот «Порту» в ответном матче 1/8 финала ЛЧ-2008/09. Важно отметить, что существует несколько критериев отбора для участия в голосовании. Помимо оценки важности матча, особый акцент делается на том, что гол не должен являться результатом везения или ошибки противоборствующей команды. Также он должен быть забит по правилам фейр-плей. Изначально ФИФА выбирает десять лучших голов по итогам года, после чего определяется финальная тройка. В обоих случаях участие в голосовании может принять любой желающий на сайте организации. Обладателями награды становились Неймар и Златан Ибрагимович, а в прошлом году она досталась Оливье Жиру.

Лучший гол сезона в ЛЧ

Награда, ежегодно присуждаемая по итогам сезона и которая наверняка не уйдет от Криштиану Роналду в этом году. Последний раз португалец становился ее лауреатом в сезоне-2014/15 после гола в ворота «Ливерпуля», забитого на групповой стадии. Португалец отыгрался в «стеночку» с Каримом Бензема, после чего отпасовал Хамесу Родригесу и рванул в штрафную. Колумбиец парашютом забросил мяч на Роналду, и тот в одно касание переправил его в сетку. Кроме того, УЕФА ежегодно награждает обладателя лучшего гола, забитого в турнирах под эгидой организации. В прошлом сезоне обе награды достались Марио Манджукичу, нанесшему точный удар в падении через себя в финальном матче ЛЧ между «Реалом» и «Ювентусом».

Лучший гол в истории АПЛ

АПЛ носит негласный титул самой зрелищной лиги мира. А в футболе одним из главных синонимов слова «зрелище» считаются эффектные голы. Точно так же посчитали и руководители АПЛ, запустившие открытое голосование для определения лучшего гола в истории турнира специально к 25-летию с момента основания лиги. Болельщики отдали победу голландцу Деннису Бергкампу и его голу в ворота «Ньюкасла», забитому в 2002 году. Принимая мяч спиной к воротам, форвард одним касанием пробросил его мимо защитника «сорок», оббежал его с другой стороны и покатил снаряд мимо Шея Гивена в дальний угол ворот. Этот гол получил 31% голосов фанатов. Второе место досталось пушечному выстрелу форварда «Лидса» Тони Йебоа в игре против «Уимблдона» в 1995 году. Замкнул тройку победный мяч Уэйна Руни в манкунианском дерби в 2011-м, забитый в падении ударом через себя. Также в Англии ежегодно вручается премия за лучший гол по итогам сезона. Она утверждена BBC с сезона-1970/71.

1. Деннис Бергкамп (сезон-2001/02. «Ньюкасл» – «Арсенал» – 0:2)

2. Тони Йебоа (сезон-1995/96. «Уимблдон» – «Лидс» – 2:4)

3. Уэйн Руни (сезон-2010/11. «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» – 2:1)

Лучший гол в истории УЕФА

В 2014 году УЕФА запустил масштабное голосование за звание лучшего гола в истории организации. Оно было приурочено к 60-летию с момента ее основания. В конкурсе приняли участие 60 голов из различных турниров под эгидой УЕФА. Долгое время лидерство удерживал гол полузащитника «Фиорентины» Мауро Брессана, забитый из-за пределов штрафной ударом через себя в ворота «Барселоны» на групповом этапе ЛЧ в сезоне-1999/2000. Но победа в итоге досталась мячу Марко ван Бастена в финале Евро-1988. Голландский форвард отважился пробить с лету с острого угла и отправил мяч точно в ворота Рината Дасаева. Тот гол удвоил преимущество голландцев в игре с командой СССР и принес «оранжевым» титул чемпионов Европы. Тройку призеров замкнул выстрел Зинедина Зидана в финальном матче ЛЧ-2001/02 против «Байера».

1. Марко ван Бастен (ЧЕ-1988. Финал. Голландия – СССР – 2:0)

2. Мауро Брессан (ЛЧ-1999/2000. Групповой этап. «Фиорентина» – «Барселона» – 3:3)

3. Зинедин Зидан (ЛЧ-2001/02. Финал. «Реал» – «Байер» – 2:1)

Лучший гол в истории футбола

В 2007 году один из самых известных футбольных журналов в мире британский World Soccer взвалил на себя нелегкую миссию. Британцы определяли лучший гол не в каком-то отдельном турнире или соревновании, а в истории футбола в целом. Триумфатором стал Диего Марадона и его мяч, забитый в ворота англичан в четвертьфинале ЧМ-1986. Речь конечно же идет не о «руке бога», а о втором голе аргентинца в том матче. Приняв мяч на своей половине поля, Марадона эффектно ушел от двоих соперников, набрав крейсерскую скорость, оставил не у дел двух защитников, после чего обвел вышедшего из ворот Питера Шилтона и отправил мяч в сетку ворот. На втором месте оказался выстрел Марко ван Бастена в финале Евро-1988 против команды СССР. Третья строчка досталась Зинедину Зидану и его голу в ворота «Байера» в финале Лиги чемпионов сезона-2001/02.

1. Диего Марадона (ЧМ-1986. 1/4 финала. Аргентина – Англия – 2:1)

2. Марко ван Бастен (ЧЕ-1988. Финал. Голландия – СССР – 2:0)

3. Зинедин Зидан (ЛЧ-2001/02. Финал. «Реал» – «Байер» – 2:1)

Гол столетия

В начале XXI века памятный гол Диего Марадоны удостоился еще одного громкого звания. Вероятно, самого почетного в истории. По ходу первого в новом столетии чемпионата мира, состоявшегося в 2002 году в Японии и Южной Корее, ФИФА на своем сайте запустила опрос для определения лучшего гола в истории турнира. Голосование длилось в течение шести недель, а принять участие в нем мог любой желающий. Гол Диего Марадоны набрал 18 062 голоса, опередив мяч Майкла Оуэна в ворота аргентинцев на ЧМ-1998 (10 631 голос) и точный удар Пеле во время матча ЧМ-1958 против сборной Швеции (9880 голосов). «Такие голы забивают дети, гоняющие мяч где-нибудь в парке, но Марадона умудрился сделать это в четвертьфинале чемпионата мира», — вспоминал тот гол ныне покойный сэр Бобби Робсон. Всего же, по данным ФИФА, участие в опросе приняли болельщики более чем из 150 стран мира, отдавшие в сумме свыше 340 тысяч голосов. Это голосование примечательно еще и тем, что оно стало первым по-настоящему глобальным опросом, где победителя определяли болельщики, а не эксперты.

1. Диего Марадона (ЧМ-1986. 1/4 финала. Аргентина – Англия – 2:1)

2. Майкл Оуэн (ЧМ-1998. 1/8 финала. Аргентина – Англия – 2:2, 4:3 по пен.)

3. Пеле (ЧМ-1958. Финал. Бразилия – Швеция – 5:2)

Лучший гол в истории ЧМ

В конце марта нынешнего года, спустя почти 16 лет, ФИФА запустила новое голосование за звание лучшего гола в истории чемпионатов мира. Основная задумка заключалась в том, что оно проходило по системе плей-офф. Голосовать болельщики должны были в официальном аккаунте федерации на Facebook. Всего в опросе участвовало 32 гола, в том числе и мяч Диего Марадоны, ставший победителем предыдущего подобного голосования в 2002 году. Но на сей раз он выбыл из конкурса уже на первой стадии, уступив голу Теофильо Кубильяса в ворота шотландцев на ЧМ-1978. Итоговая победа досталась великолепному удару мексиканца Мануэля Негрете в 1/8 финала ЧМ-1986 в ворота сборной Болгарии. На подступах к штрафной он отыгрался с партнером, после чего нанес эффектный удар боковыми ножницами в падении.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Pres

Видео: YouTube