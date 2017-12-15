Фирминная улыбка. Универсальный солдат «красной» армии

В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов атакующий квартет «Ливерпуля» Мане-Коутиньо-Салах-Фирмино разорвал оборону «Спартака», забив семь мячей и сорвав восторженные овации «Энфилда». Из этой четверки наименьшее внимание достается улыбчивому бразильцу. Хотя именно он был самым стабильным игроком «красных» в нынешней Лиге чемпионов. А к успеху и славе он шел так же трудолюбиво, как сейчас работает на поле.

Босоногое детство и друг-стоматолог

Детство Фирмино не отличается от историй многих бразильских игроков. Его отец Жозе Роберто был уличным торговцем. Он продавал напитки возле мест проведения различных концертов и фестивалей. В это время его мать Мария Сисера присматривала за маленьким Роберто и его сестрой. «Когда я был ребенком, мама и папа иногда не хотели, чтобы я играл в футбол. Они хотели, чтобы я учился. Даже запирали меня дома, и мне приходилось сбегать через окно, чтобы играть», — вспоминает Фирмино. Его родной город Масейо известен прекрасными пляжами и частыми появлениями в криминальных сводках. Поэтому мать очень боялась отпускать маленького Роберто из дома, опасаясь, как бы он не связался с одной из уличных банд.

В Бразилии он начинал в «Клуб Регатас Бразил», где выступал в полузащите. «Семья Роберто была очень бедной. Ему приходилось играть в футбол босиком. Я давал ему деньги на проезд и помогал с экипировкой», — делится воспоминаниями его первый тренер Луис де Фариас. Фирмино не задержался в «КРБ» надолго. Все благодаря Марселлушу Портелле, работавшему в клубе стоматологом. Он настоял на смене обстановки для юного бразильца из-за отсутствия перспектив в «КРБ» и организовал для него просмотр в «Сан-Паулу». Как вспоминает Роберто, за две недели смотрин он едва успел увидеть мяч, не то что потрогать его. Зато сразу же получил еще один шанс – в «Фигейренсе». «В первый же день я забил два гола ударами через себя. Это впечатлило всех! — вспоминает Фирмино. — Ко второму дню я уже знал, что мне тут рады».

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В первое время юноша был замкнутым и почти не разговаривал. «Трудно было оставить семью и отправиться на юг. Моя мать плакала каждый день. С того момента, как я покинул «КРБ», я находился вдали от семьи в течение года. Но это жизнь, и нужно следовать за своими мечтами», — отмечал Фирмино. В 2009-м Роберто блистал на Кубке юниоров в Сан-Паулу наряду с Неймаром и Маркиньосом. На следующий год он помог «Фигейренсе» подняться в высший дивизион и был назван «открытием сезона». После этого к нему стали присматриваться клубы из Европы.

Звезда Football Manager

«Я никогда не боялся и всегда был решительным. Я знал, что хочу этого, знал, что будет трудно с погодой, языком и культурой. Но я пошел, как guerreiro («воин»), и преодолел вызов», — вспоминает бразилец об отъезде в Германию. Адаптация в новой стране, на другом континенте далась ему нелегко. По ходу первого сезона он на пару с Чинеду Обаси умудрился опоздать на тренировку. Обоих сослали в дубль. Больше подобных глупостей Роберто не совершал.

Партнеры и персонал клуба делали все, чтобы Фирмино чувствовал себя как дома. В него верили даже в те моменты, когда его игра оставляла желать лучшего. Бразилец преобразился с приходом в «Хоффе» Маркуса Гиздоля. Он превратил Роберто в универсала, курсирующего по всему фронту атаки. При этом Гиздоль в зависимости от соперника все время отводил Фирмино разные функции, а тот успешно с ними справлялся. В Германии родилась его первая дочь, он обрел новых друзей, веру в себя и исполнил заветную мечту – получил вызов в сборную Бразилии.

Уже после отъезда Фирмино из Германии скаут «Хоффенхайма» Лутц Пфанненштиль рассказал, что нашел бразильца через игру Football Manager. «Он обошелся нам примерно в 4 миллиона евро. А в итоге продали его за 41 миллион, поэтому я думаю, что мы все сделали правильно. Это удачный скаутинг», — сказал Пфанненштиль.

На последнем домашнем матче «Хоффенхайма» в сезоне-2014/15 на фанатском секторе хозяев появился баннер с надписью: Aconteça o que acontecer, Roberto fica sempre um de nós! («Что бы ни случилось, Роберто всегда будет одним из нас!»). «Я провел здесь четыре великолепных года. В плане футбола узнал много новых вещей и приобрел потрясающий жизненный опыт. «Хоффенхайм» всегда будет в моем сердце», — сказал Фирмино на прощание.

Правнук Никулина

Четыре года назад бразилец мог оказаться в России. По сообщениям немецких СМИ, летом 2013-го «Локомотив» предлагал за него 12 млн евро. «Для меня большая честь, что моя игра получила признание в России. Мои агенты сказали, что сейчас «Хоффенхайм» не хочет меня продавать. Но было бы неплохо однажды оказаться в Москве. Я слышал, что это впечатляющий город», – сказал тогда Фирмино. В сентябре того же года игроком заинтересовался «Зенит». Сообщалось, что бразилец привлек внимание селекционеров около полутора лет назад, после чего питерцы пристально наблюдали за ним. На трансфере настаивал спортивный директор «Зенита» Дитмар Байерсдорфер, но не срослось.

С Россией Фирмино связывает еще один любопытный факт, пусть и не имеющий никакого отношения к реальности. В интернете можно найти несколько упоминаний о том, что Роберто – правнук знаменитого советского актера Юрия Никулина. Разумеется, это полнейшая чушь, а особо сомневающиеся могут получить опровержение от самого бразильца во время ЧМ-2018.

Двигатель команды

«Коутиньо был честен со мной. Он предупреждал, что порой дождь здесь идет целыми днями, и теперь я вижу, что это так. Но он также отметил, что клуб похож на семью и все игроки очень приятные ребята, — и я поверил ему. Я действительно хотел приехать сюда», — рассказывает Фирмино. По словам бразильца, немецкий футбол очень похож на английский. Вероятно, это и помогло ему быстро адаптироваться в Англии.

Еще в Германии Роберто был заметным дриблером, что не всегда шло на пользу команде. В Англии его отучили от постоянных выкрутасов с мячом, переделав в командного игрока. Фирмино способен одним движением накрутить двух-трех человек, но особого восхищения достойна его работа без мяча. Когда дело доходит до отборов на чужой половине, не многие игроки АПЛ могут сравниться с ним. В прошлом сезоне бразилец совершил 58 отборов. Больше, чем Матип, Кэхилл, Мустафи и Вертонген. Он способен самостоятельно завладеть мячом и извлечь из этого максимальную выгоду для себя и партнеров. «Если он теряет мяч, то борется за него. Если он снова теряет мяч, то продолжает борьбу. Он выглядит как двигатель команды. Фирмино всегда остается в игре. Он находится везде и раздражает соперника, Роберто невероятно работоспособный», — отмечает Юрген Клопп.

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Фирмино не обладает космической скоростью Салаха или Мане, зато отличается выносливостью, пробегая в среднем по 9-11 км за матч. По объему черновой работы он может дать фору игрокам средней линии, а в умении стягивать на себя защитников и освобождать пространство для партнеров он достиг совершенства. Бобби может сыграть на флангах атаки, подключиться из глубины, выйти на острие. Забить гол, отдать разрезающую передачу, совершить отбор и загасить атаку соперника в зародыше – все эти навыки ему под силу.

Подобные успехи были бы невозможны без влияния Юргена Клоппа, что признает сам Фирмино. «Он ежедневно помогает мне на тренировках, и я многому научился у него. Юрген получает лучшее от меня, максимально возможное. Я прессингую с большим удовольствием. Мне нравится давить на соперника, затруднять ему жизнь», — говорит бразилец.

Самба на английских полях

Роберто продолжает династию ярких татуированных игроков в «Ливерпуле». До него были Аггер, Шкртел и Мейрелеш. Сейчас в красной части Мерсисайда имеются и другие любители тату, но Фирмино стоит особняком. У него есть портреты матери и отца на правой руке и фраза на немецком, которая переводится как «Бесконечная семейная любовь». Символ мира на предплечье, дата рождения на костяшках пальцев. Еще одна заметная татуировка с религиозным оттенком нанесена на шею: корона с подписью Deus, что значит «бог» на португальском.

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С его татуировками связана история празднования голов. В прошлом сезоне после забитых мячей бразилец оголял торс, собираясь стянуть с себя футболку. Но в последний момент всякий раз останавливался. Многие предполагали, что рассеянный Роберто вспоминал, что за снятую футболку можно получить желтую карточку. Но суть была в другом. На его груди набиты тату с именами жены и дочери, а на животе написано слово «благословенный». Именно их и демонстрировал Фирмино, отмечая голы. Потом же это просто вошло в привычку. Да и остальные празднования форварда достойны внимания: оригинальные танцы, стрельба из пистолетов, шутливые пляски с приспущенными шортами после гола «Хоффенхайму».

Многим также запомнились его эффектные голы «не глядя», когда он забивал, отвернувшись от ворот. Пострадали «Вердер» и «Севилья». А еще в сети можно найти ролик, где бразилец в схожем стиле забрасывает мяч в баскетбольную корзину из «трехочковой зоны». По сведениям бельгийской газеты Le Soir, в соглашении Фирмино прописаны отступные в 98 млн евро. Заплатить их может любой желающий, кроме «Арсенала». Как говорится, дано не каждому.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press