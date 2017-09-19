Антон Швец: «Сердце подсказало мне ехать в Грозный»

Еще в мае российский хавбек Антон Швец выступал в третьей испанской лиге за дубль «Вильярреала», а в августе стал игроком основного состава грозненского «Ахмата» и футболистом сборной России. 24-летний хавбек живет в большой футбольной семье: его старшая сестра замужем за чехом Иржи шЯрошиком, а младший брат Олег пытается совмещать профессиональный футбол с веганством. После шести лет в Испании новичок «Ахмата» рассказал о своем опыте возвращения в российский футбол.

Сборная. Грузия. Выбор

— Антон, когда вы испытывали самый большой шок в своей жизни?

— Да вот совсем недавно. Когда узнал о приглашении в сборную России. Это произошло сразу после игры ЦСКА – «Ахмат». Я был сильно уставший и очень счастливый, потому что мы одержали победу в важнейшем для нас матче. Только зашли в раздевалку, порадовались выигрышу, пожали друг другу руки, и сразу после этого Олег Георгиевич Кононов объявил, что Антон Швец вызван в сборную России. Моему удивлению и счастью просто не было предела. Позже, после уже нескольких дней в расположении сборной, я говорил по телефону папе, что мне до сих пор не верится, что я здесь. Как будто это сон.

— Первое, что вы сделали, узнав о приглашении?

— Сразу же позвонил брату. Он не взял трубку. Тогда позвонил сестре. Она тоже не ответила. Потом позвонил папе. Потом маме. Тоже никто не взял трубку! На самом деле они все вместе, вчетвером, были на этом матче и оказались заняты в тот момент тем, как вывести с трибуны коляску с Викторией, дочерью моей сестры Златы и Иржи Ярошика. Потом позвонил своему агенту, он тоже не взял трубку. Никто не хотел со мной разговаривать в этот вечер!

— Буквально за пару дней до вызова в сборную в вашем инстаграме была бурная дискуссия в комментариях. Читатели критиковали автора вашей фан-страницы за то, что он подписал аккаунт как «страница игрока сборной России», а в тот момент было сложно представить, что приглашение в сборную вскоре последует.

— Эту фан-страницу ведет парень из Грозного, который поверил в меня еще до подписания контракта с «Ахматом». Очень приятно, что его предположение оказалось верным.

— Может быть, следующий раз ему стоит написать, что это страничка победителя чемпионата мира-2018?

— Хорошая идея.

— С кем-то еще из футболистов сборной были раньше знакомы, кроме Митришева из «Ахмата»?

— Когда я жил в ЦСКА в интернате, то там же был Антон Заболотный. Мы с ним хорошо теперь общаемся. Больше никого лично не знал, но имел обо всех представление: с одними футболистами сталкивался в начале чемпионата, других видел по телевизору. Надеюсь, меня тоже некоторые сборники запомнили по прошлым матчам. Например, вратарь «Краснодара». Я же ему забил гол, так что, наверное, знает меня.

— Первый приезд в расположение сборной – каково это?

— Было волнение и желание быстрее приехать и познакомиться с тренерским штабом и с партнерами по команде. В сборной все понравилось, все организовано на самом высшем уровне. Даже после первых тренировок не проходит некоторое волнение. Возможно, это мешало раскрыться на сто процентов. Но такое волнение нормально, я считаю.

Очень хотелось получить игровое время в товарищеском матче против «Динамо», и я благодарен тренерам за то, что дали мне шанс показать себя и выпустили на замену. От дебюта были незабываемые чувства. Наслаждался каждым мгновением на поле. И хоть за эти 15 минут не удалось показать что-то особенное, но сам факт дебюта за сборную оставил фантастические эмоции. Я почувствовал, что такое национальная команда. Понял, куда надо стремиться. И теперь еще более полон желания прогрессировать, чтобы еще раз заслужить честь быть вызванным в сборную.

— Станислав Черчесов часто повышал на вас голос на тренировках. Не все шло хорошо?

— Наоборот, раз тренер уделяет внимание, то это прекрасно. Любая критика от него идет во благо. Я хочу прогрессировать, поэтому любое тренерское внимание радует. Плохо, если бы не слышал таких индивидуальных подсказок.

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— Несколько лет назад вы отказались от приглашения сборной Грузии ради весьма туманной перспективы оказаться в сборной России.

— Мой папа был военным, служил в Грузии, и там я прожил первые десять лет жизни. Хотя родился на территории Украины, в городе Геническе. Просто родители уехали туда в гости к бабушке на последних месяцах беременности мамы. Я очень рад, что вырос в Грузии, потому что там я 24 часа в сутки играл в футбол на улице. А когда семья вернулась в Москву, то я увидел у сверстников совсем другую жизнь: компьютерные игры, телефоны, минимум развлечений на свежем воздухе.

Моей первой командой было тбилисское «Динамо». Так что когда в грузинской федерации футбола узнали, что я играю за «Сарагосу» и дебютировал там во второй испанской лиге, то пригласили меня в сборную Грузии, предлагали поменять гражданство. Но я русский, во мне вообще нет грузинской крови. Конечно, я очень благодарен федерации футбола Грузии за столь лестное приглашение. Надеюсь, там поняли меня правильно. Моей мечтой с детства было играть за сборную России, и если бы я принял грузинское предложение, то потерял бы шансы на это. А в итоге мечта не только осталась со мной, но даже впоследствии оказалась реальностью и принесла мне так много счастья.

Ярошик. Семья

— Воспитанником какой команды вы себя считаете?

— Я так часто менял команды, что не могу выделить одну. Мне многое дали все мои следующие клубы – и московские «Трудовые Резервы», и ЦСКА, и Спартак». Особенно благодарен «Сарагосе» — это клуб, который дал мне поверить в себя. Они меня взяли в возрасте 17 лет, когда я был никому не нужен после болезни. Затем в «Вильярреале» я провел три прекрасных года. И пусть так и не попал в первую команду, чего очень хотел, но я рад, что отыграл в Испании шесть лет и многому там научился.

— В «Сарагосу» вас взяли по протекции Иржи Ярошика, верно?

— Да, Иржи тогда играл за «Сарагосу» и организовал для меня просмотр. Поначалу ко мне даже не отнеслись всерьез и отправили в команду мальчишек на три года моложе. Но потом тренировался уже со сверстниками, был на просмотре три месяца, проводил товарищеские матчи. Поскольку я иностранец, то для подписания контракта нужно было дождаться совершеннолетия. В итоге я подписал контракт, когда Ярошик уже ушел из «Сарагосы» в пражскую «Спарту».

— Когда сестра рассказала, что начала встречаться с Ярошиком, какой была реакция?

— Иржи для меня всегда был одним из любимых футболистов, я привык наблюдать за ним как за эталоном опорного полузащитника. А вот Злата понятия не имела, футболистом какого уровня является Ярошик. О том, что он чемпион четырех стран и один из лучших футболистов чемпионата России, она узнала только от меня. Сам Иржи был слишком скромен, чтобы рассказывать это. Он даже поначалу долго не говорил ей о своей профессии. Но поскольку он выступал тогда за «Крылья Советов», то надо было объяснить свое пребывание в Самаре. До сих пор помню, как ездил знакомиться с Ярошиком. Он был так рад, что у Златы оба брата – футболисты! Иржи замечательный человек, очень добрый, отзывчивый и так много помогавший мне на протяжении уже семи лет. Очень благодарен ему за все. Иржи верил в меня с самого детства.

— Как именно Ярошик помогает вам сейчас?

— Иржи смотрит все мои матчи много лет подряд. После каждой игры созваниваемся, и он делится впечатлениями. Говорит, где правильно я сыграл, где — неправильно. На самом деле Иржи меня редко хвалит. Намного чаще указывает на те моменты, где можно было сыграть удачнее. Поэтому его слова для меня особенно важны: они помогают прогрессировать. Иногда меня очень впечатляет то, насколько сильно он переживает за меня.

— Даже в матче против ЦСКА, да?

— Да. Он мне так и написал после игры: «Поздравляю с такой важной для вас победой, но жаль, что вы обыграли именно ЦСКА». Иржи продолжает болеть за ЦСКА, конечно.

— Ярошик сейчас работает вторым тренером в дубле пражской «Спарты», хочет когда-нибудь начать самостоятельную тренерскую карьеру. Но не слишком ли он мягкий человек, чтобы быть тренером?

— Я тоже думал об этом раньше. Но вы бы слышали, как Ярошик орет на футболистов! Недавно главный тренер дубля «Спарты» пропускал матч, поэтому Иржи стал исполняющим обязанности главного тренера и руководил командой со скамейки. Злата записала видео, как жестко и громко он кричит на своих игроков. Она говорит, что после стольких лет совместной жизни она даже не представляла, что ее муж может быть таким!

— Кто из современных футболистов стал для вас новым образцом игры на позиции опорника?

— Мне очень нравится Матич. Еще выделил бы капитана «Вильярреала» Бруно Сориано, который все три года был для меня примером поведения и на футбольном поле, и в раздевалке.

«Спартак». Взятка. Футболки

— Какая из российских команд для вас более родная – ЦСКА или «Спартак»?

— Всегда болел за тот клуб, в котором играл на тот момент.

— Ходят слухи о том, что в «Спартаке» юрист клуба вымогал у вашего отца крупную взятку, угрожая сорвать переход в «Сарагосу». Это правда, что ваш отец в итоге пришел к генеральному директору Карпину и рассказал о шантаже, а Карпин установил прослушку телефона юриста, получил доказательства его вины и уволил его?

— Для оформления перехода в «Сарагосу» нужно было получить трансферный лист, заверенный у всех моих бывших клубов. В «Трудовых Резервах» и ЦСКА подписали бумаги без проблем. А вот со «Спартаком» действительно возникли серьезные сложности. Честно говоря, я не помню всех деталей. Я тогда был в Испании, и всеми вопросами с документами занимался мой папа. Но в итоге именно вмешательство Карпина помогло нам. Спасибо ему за это.

— Вы подавали мячи на матчах ЦСКА и «Спартака»?

— В ЦСКА – нет, еще маленький был. А в «Спартаке» — да, подавал. Помню, после каждого финального свистка сразу бежал к футболистам «Спартака» просить футболку. Ко всем подряд – кто даст.

— Давали?

— Да, даже коллекцию собрал. Я хитрый был.

— Знаю, что в этой коллекции есть и футболка Криштиану Роналду. Откуда она?

— Мне подарила ее одна знакомая. Она лучшая подруга Арбелоа, который и попросил футболку для меня у Криштиану. На футболке есть надпись Роналду: «Для Антона», это был классный подарок.

— Арбелоа в свое время очень удивил тем, что вышел на празднование победы «Реала» в Лиге чемпионов в футболке Дениса Черышева. Почему он так сделал?

— Потому что Арбелоа и Черышев были хорошими друзьями в «Реале», насколько я знаю. Дениса тогда травили болельщики «Барселоны», потому что «Реал» был исключен из Кубка Испании из-за того, что в матче с «Кадисом» выпустили на поле Черышева, имевшего перебор желтых карточек с предыдущего сезона. На «Камп Ноу» тогда издевательски пели: «Любим тебя, Черышев». Поэтому, когда «Реал» выиграл Лигу чемпионов, то Арбелоа решил публично выразить поддержку Черышеву, потому что он отличный парень. Это был очень трогательный жест, который широко обсуждался в Испании.

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— Вы общаетесь сейчас с Черышевым?

— Конечно. Он поздравлял меня с вызовом в сборную. Очень бы хотел, чтобы мы с Денисом вместе сыграли за сборную на чемпионате мира в России.

— Почему у Дениса так много травм?

— Фатальное невезение. Эта черная полоса должна закончиться, ведь Черышев — классный игрок с огромным потенциалом. Надеюсь, что нынешняя травма Дениса будет последней и больше ничего не помешает ему расти как футболисту.

«Вильярреал». Травмы

— Вам тоже сильно не везло с травмами, что так и не позволило дебютировать за основной состав «Вильярреала», верно?

— Несколько раз я получал травмы в тех ситуациях, когда не могли сыграть основные опорники «Вильярреала» и у меня были бы хорошие шансы выйти за основной состав. А однажды, наоборот, моему дебюту в испанской Примере помешала травма… партнера по команде. Мы играли против мадридского «Атлетико», я был в заявке, а тренер Марселино обычно давал дебютировать тем футболистам дубля, кого включал в заявку. На замены уже вышли двое наших нападающих, оставалась последняя замена, мы проигрывали 0:1, и я был наиболее атакующим из остававшихся на лавке игроков. Мне сказали готовиться к выходу на поле. Уже заканчивал разминку, и тут наш вратарь Асенхо получил травму колена. Пришлось менять его на запасного голкипера, и потому я не вышел на поле.

— Все ваши появления в заявке основного состава «Вильярреала» пришлись на сезон-2014/15, дебютный в клубе. Почему два следующих сезона не получалось подобраться так близко к основе?

— В следующие два сезона я часто тренировался с основой. Но когда был в лучшей форме, то основные опорники не получали дисквалификаций или травм. Кроме того, что в концовке второго сезона, весной 2016 года, у меня случился перелом голеностопа, из-за него я пропустил первую треть следующего сезона. Собственно, если бы не эта травма, то я бы ушел из «Вильярреала» на год раньше. Тогда были интересные варианты по переходу в Сегунду. Одни клубы второй испанской лиги хотели меня купить, другие – арендовать. Но со сломанным голеностопом было уже лучше остаться в «Вильярреале». Поэтому прошлый сезон вышел очень тяжелым. Пока восстановился после травмы, пока начал играть – тут уж и речи не шло о попадании в основной состав. Хотя новый тренер «Вильярреала» Фран Эскриба тоже часто привлекал меня к тренировкам с основой.

— Насколько я знаю, год назад, до этой травмы, вас приглашали и в российскую Премьер-лигу.

— Да, было много звонков из России, в том числе и из клубов РФПЛ. Но меня звали лишь на просмотр. Мне это не нравилось. Оценить мой уровень игры можно было и без просмотра, для этого достаточно записей испанских матчей.

«Ахмат». Кононов

— Звонок Кононова был сюрпризом?

— Нет. Перед этим мои агенты связались с Олегом Георгиевичем, показали видео моих матчей, после этого он начал следить за мной. Спасибо также моим агентам за проведенную работу. За то, что терпели меня. Надо признать, я порядочно потрепал им нервы. Еще зимой я настаивал, что хочу скорее подписать контракт с каким-нибудь клубом Сегунды. Но они меня отговорили и объяснили, что не стоит спешить и что они хотят найти мне действительно хороший вариант продолжения карьеры. Очень благодарен им за то, что они поверили в меня и познакомили с Олегом Георгиевичем Кононовым. Для меня это лучший тренер, который только может быть. Его подход к футболистам, его отношение к работе – все это очень впечатляет. К тому же это был первый тренер, который по-настоящему поверил в меня. За это я ему очень благодарен.

— Когда вы оказались в «Ахмате», то Кононов во всех интервью относительно вас постоянно подчеркивал, что в Испании вы играли не на самом высоком уровне. Каков на самом деле уровень испанской третьей лиги?

— Даже не знаю, с чем сравнить. Мне кажется, это турнир весьма добротного уровня. Но я этот уровень давно перерос, и мне надо было менять обстановку уже после первого года, проведенного в третьей лиге за дубль «Вильярреала» – то есть летом 2015 года. Но тогда в «Вильярреале» меня убедили, что у меня будут шансы подняться из дубля в главную команду, а это – одна из пяти сильнейших команд испанского чемпионата, постоянный участник еврокубков. Тогда в концовке сезона я дважды попадал в заявку первой команды на матчи чемпионата, поэтому решил остаться на второй сезон в «Вильярреале». А затем уже не мог никуда уйти из-за травмы.

— Чечня – непростой регион…

— Я ничего и никого не боялся. Наоборот, я знал, что там хорошо и спокойно. Так и оказалось на деле. Мне очень комфортно в Грозном. Я гулял не только центру города. Когда ко мне в гости приезжали брат и родители, то мы бывали и в далеких от центра районах Грозного и не сталкивались ни с какими проблемами.

— В первых трех турах чемпионата вы оставались вне заявки «Ахмата»…

— Снова травма! Я провел все сборы, подошел к началу чемпионата в действительно очень хорошей форме. Но перед стартовой игрой чемпионата с «Амкаром» травмировался на тренировке. Олег Иванов случайно наступил мне на мизинец, и оказался перелом. Не повезло, как обычно. Все у меня в жизни получается как-то через трудности.

— Впечатления о дебютной игре в чемпионате России?

— Это был матч в Уфе. Очень волновался. Первые 10 или даже 15 минут пробегал вообще без мяча.

— Как это возможно для опорного полузащитника?

— Вот такая игра была. В целом я доволен своим дебютным матчем. Но сильно испортило впечатление то, что в последние 10 минут нам забили три гола и вместо трех очков мы не получили ни одного.

— Когда вы забили гол «Краснодару», то побежали к Кононову. Это было импульсивное решение?

— Конечно. Заранее я ничего не планировал. На ту игру в Грозный приехала вся моя семья. Когда на 90-й минуте мне удалось головой сравнять счет – 2:2, то сначала я посмотрел на трибуну, где сидели родители, брат и сестра. А потом побежал к скамейке, чтобы разделить радость со всеми – и с Олегом Георгиевичем, и с другими тренерами, и с партнерами на скамейке.

Но, к сожалению, через минуту нам забили третий гол. Такой калейдоскоп эмоций – от безудержной радости к полному разочарованию за одну минуту… Но таков футбол. Важно уметь делать выводы из неудач и не повторять прежних ошибок. Правда, в следующей игре в Туле мы снова пропустили мяч через минуту после нашего гола. Но там был какой-то фантастический гол! Не думаю, что соперники смогли бы повторить такое даже при пустом поле, без наших защитников и вратаря.

— Вам говорили в клубе, что вы внешне похожи на Криштиану Роналду?

— Постоянно. Футболисты «Ахмата» в первые дни то и дело шутили на эту тему. Потом и болельщики в социальных сетях тоже писали, что я выгляжу как Роналду. Честно говоря, я привык к этому еще с Испании, поэтому уже практически никак на это не реагирую. Но лучше быть похожим на Роналду не внешне, а по степени полезности на футбольном поле.

— На поле вы постоянно поправляете волосы, по многу раз в каждом матче. Переживаете за прическу, как Роналду?

— Нет-нет! Когда у меня была короткая стрижка и поправлять было нечего, то я тоже так делал. Такие у меня привычки с детства: и касаться ладонью волос во время матчей, и поправлять шорты. Еще меня постоянно спрашивают, не болит ли у меня нога. Людям кажется, что я хромаю, но это просто такая манера бега. В каждой команде врачи и тренеры поначалу переживают из-за этого, но потом привыкают.

Текст: Александр Вишневский

Фото: Global Look Press

Александр Вишневский Автор еженедельника «Футбол»