Александр Зинченко: «Сейчас у меня первая цель – это поехать на сборы с «Манчестер Сити», а дальше уже время покажет»

Год назад Александр Зинченко подписал контракт с «Манчестер Сити» и отправился в аренду в ПСВ. Перед возвращением в Англию полузащитник сборной Украины прилетел в Москву, чтобы принять участие в тренировке команды К11 под руководством Валерия Непомнящего.

«Манчестер Сити», Гвардиола, рабочая виза

— Александр, как проходит отпуск? Когда начинается предсезонная подготовка?

— Скоро улетаю в Англию. А отпуск прошел замечательно. Я перезагрузился, так сказать, и с новыми силами готов к бою.

— После возвращения из Голландии успели пообщаться с Гвардиолой о своем будущем?

— Нет, поскольку я сразу после Голландии полетел в молодежную сборную и уже оттуда в Москву и так далее.

— Долго думали над предложением англичан? Не было мыслей, что еще рано уезжать в такой большой клуб? Андрей Воронин сказал, что вам надо набираться опыта, практики, а в «Манчестер Сити» можно играть в PlayStation.

— Честно сказать, когда услышал о предложении из «Манчестер Сити» и заинтересованности Гвардиолы, я долго не думал.

— Обычно перед трансфером многие футболисты рассказывают о том, что лично общались с главным тренером будущей команды. У вас был такой разговор?

— С Гвардиолой? Нет, до перехода у меня не было с ним разговора. А когда я уже прибыл в расположение клуба, мы пообщались, и я был очень рад.

— И как впечатления?

— Ну какие могут быть впечатления, когда тебя тренирует и в тебе заинтересован один из лучших тренеров в мире?! Самые благоприятные.

— Сейчас ходят слухи, что вас хочет арендовать «Галатасарай». Готовы еще к одной командировке?

— Честно сказать, я сейчас вообще не отвлекаюсь на слухи о каких-то других клубах и даже не думаю об этом. Сейчас у меня первая цель – поехать на сборы с «Манчестер Сити», а дальше уже время покажет. До сборов я ни с кем и ни о чем не говорил и не планировал. А уже после мы все обсудим.

— Эммануэль Фримпонг отмечал, что вам необходимо прибавить в «физике». Судя по вашим последним фото из соцсетей, вы весьма неплохо поработали над своей физической формой.

— Честно говоря, не люблю отдыхать пассивно. Всегда стараюсь проводить свой отпуск активно. И я знаю, над чем мне нужно работать, прекрасно знаю свои недостатки. Хочу сказать, что в футбол играют головой.

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— Одна из проблем, с которой вам пришлось столкнуться в Англии, – это получение рабочей визы. Удалось утрясти этот вопрос?

— Я надеюсь, что сейчас этот вопрос благополучно разрешится. В Англии действительно с этим есть определенные трудности, но надеюсь, что в этот раз все будет хорошо. Поскольку в прошлый раз мне не хватало нескольких игр за сборную, чтобы получить рабочую визу.

ПСВ, Эредивизие, дисциплина

— Минувший сезон в составе ПСВ прошел для вас не самым лучшим образом из-за недостатка игрового времени. Какие впечатления остались от команды и от страны в целом?

— Только положительные. Это был бесценный опыт для меня. Сейчас я тоже смотрю на разные вещи по-другому. Знаю, где действовать так, а где – иначе. Я считаю, что этот год был для меня очень полезен в любом плане. И в быту, и в футболе, поскольку Европа немножко отличается от наших стран. Тем же менталитетом. Ко всему нужно привыкать, а адаптация у меня прошла довольно быстро. И сейчас я уже готов почти ко всему.

— Как вас приняли в команде?

— ПСВ – это молодая команда, поэтому сразу нашли общий язык между собой. Все ребята мне очень помогли и поддерживали первое время. А дальше уже как-то привыкаешь. Они становятся твоими друзьями. Естественно, я с ними буду поддерживать связь, по возможности видеться, поскольку это уже мои друзья.

— Можете сравнить уровень РФПЛ и Эредивизие? Чем голландский чемпионат отличается от российского?

— Чемпионат Голландии сейчас слишком молод. Практически в каждой команде в составе играют 4-5 футболистов – ребята моего возраста. Как по мне, я говорил и ребятам в Голландии: «Чемпионат России сильнее голландского». Ты не обманешь самого себя: когда в России играет уже сложившийся мужчина против молодого парня в таких эпизодах, как плечо в плечо, — это совершенно иной опыт. Я считаю, что чемпионат России более интересный в этом плане. Хотя чемпионат Голландии — это уже Европа, там футбол немного отличается от нашего. Но моя точка зрения такова, что на данный момент российская Премьер-лига немножечко выше. Пусть разница не слишком большая, но в России больше конкурентоспособных команд, которые борются за чемпионство. А в Голландии всего три клуба, которые на голову сильнее других.

— Вы рассказывали, что в Голландии у каждого игрока персональная соска на бутылке. С какими еще неожиданностями пришлось столкнуться?

— Честно сказать, кроме сосок больше нечего. То, что там дисциплина на первом месте, — это было сразу понятно. Там все происходит строго минута в минуту, все четко. За целый год ни разу не увидел ни одного опоздавшего! У них это еще с ранних лет выработано.

— Спортивный директор ПСВ Марсель Брандс сказал, что ваш стиль игры похож на стиль Давида Силвы и Кевина Де Брюйне. А сами на кого равняетесь?

— На самого себя. Я стараюсь почерпнуть у каждого что-то полезное для себя. И хочу быть не новым Давидом Силвой или Кевином Де Брюйне, а Александром Зинченко.

«Уфа», «Зенит», «Шахтер»

— Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов рассказывал, что еще в 2015 году вам поступало предложение о переходе из Германии, которое вы отклонили. Что это был за клуб и почему отказались?

— Если даже это все и происходило, то не на серьезном уровне. Может, шли какие-то обсуждения, переговоры, но меня это не коснулось.

— В «Уфе» вы были главным любимцем, затмили по популярности даже Фримпонга.

— Я люблю пообщаться с болельщиками, послушать их мнение. Может, даже взять что-то для себя полезное. Для меня это действительно большое удовольствие. Или общение с журналистами. Считаю, что должна быть какая-то связь между футболистами и остальными людьми. Какого-то сверхъестественного внимания я не ощущал. Ощущал любовь, поддержку, уважение от всех болельщиков. И я по-прежнему скучаю по ним и по этому городу, который полюбил за эти полтора года. Поэтому при любой возможности я обязательно туда приеду.

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— Своей игрой за «Уфу» вам удалось очаровать даже Александра Бубнова. «Для меня в «Уфе» никто больше не интересен, кроме этого пацана», — говорил он про вас.

— Когда слышишь подобное от такого эксперта, это вдвойне приятно. Мотивирует тебя как-то дополнительно подтвердить его слова.

— Была ли доля правды в слухах об интересе «Зенита» к вашей персоне?

— Ходили слухи, но не знаю, были ли переговоры на серьезном уровне. Но меня это особо не коснулось. Я был настроен на Евро-2016, был с командой, со сборной. И я просто попросил агента, что кто бы ко мне ни обращался по поводу трансфера, я не хочу общаться на эту тему и сосредоточен именно на сборной. А когда после Евро мне рассказали о заинтересованности «Манчестер Сити», то вообще долго не думал.

— После вашего ухода из «Шахтера» гендиректор команды Сергей Палкин неоднократно угрожал добиться вашей дисквалификации и заявлял, что будет настаивать на санкциях по отношению к «Уфе» и «МанСити». Как сейчас обстоят дела?

— Меня, наверное, это должно касаться, но я стараюсь абстрагироваться от этого. Я знаю, что впереди ждут какие-то суды, но, надеюсь, что это все решится в лучшую сторону. Желаю донецкому «Шахтеру» всего самого наилучшего, поскольку это мой родной клуб, в котором я провел пять замечательных лет жизни. Многому научился там, благодарен каждому из тренеров, персоналу. А все остальные, как я их называю, нефутбольные дела было бы здорово оставить в стороне. Если честно, очень хочу, чтобы побыстрее все это решилось и позабылось.

К11, акции с болельщиками, FIFA

— Еще не так давно вы играли в митинской любительской лиге, а сейчас — игрок одного из европейских топ-клубов. Впечатляющий скачок.

— Это было такое время, когда я старался поддерживать форму всеми путями, какие были мне доступны. Я благодарен митинской футбольной лиге за то, что они дали мне этот шанс. Понятное дело, что первое время в Москве у меня было немного друзей, но со временем это число увеличилось, и я рад знакомству со многими ребятами. И я действительно получал удовольствие, когда находился там. Мне кажется, ребята из команды К11 сейчас испытывают примерно такие же эмоции: они получили шанс, находятся на настоящих сборах с профессионалами. Скорее всего, многие из них будут продолжать общаться и дружить и после финальной игры.

— Согласен, проект К11 сейчас выполняет подобную миссию — помогает молодым футболистам раскрыть потенциал и добиться успеха. Какие советы вы можете дать ребятам? На чем прежде всего нужно акцентировать внимание?

— Работать над собой. Если человек чего-то хочет добиться, у него есть цель, то к этой цели нужно идти. Ежедневные тренировки позволяют тебе прогрессировать и совершенствоваться во всех компонентах. Касательно футбола, это не только теория и практика, но и поиск людей, у которых можно научиться чему-то, что могло бы помочь профессиональному росту. И хочу сказать, что ничего невозможного в этом мире нет. Если чего-то ты действительно хочешь, то обязательно этого добьешься. А если не добьешься, значит, не сильно хотел.

— Участие в подобного рода проекте — это первый опыт для вас?

— Да, и я очень рад, что меня пригласили сюда. Буду рад помочь ребятам всем, чем смогу, поделиться своим опытом. Всегда непросто на пути к мечте.

— Перед отъездом болельщики «Уфы» признали вас лучшим игроком сезона. Самая значимая индивидуальная награда в вашей карьере?

— Я не знаю, что будет дальше, но тогда действительно было очень приятно. Еще раз повторюсь: я чувствовал поддержку и любовь болельщиков практически каждый день. Это мотивировало и заставляло двигаться вперед.

— В «Уфе» вы играли против болельщиков на турнире по боулингу. В Голландии вас не звали так же провести время?

— Боулинга не было, но были частые совместные обеды с болельщиками или теми, кто выиграл какую-то лотерею. Мы общались с фанатами на базе, на стадионах, были в тесных контактах. Я считаю, что это необходимо, это возможность сплотиться, почувствовать нам и болельщикам, что мы нужны друг другу. Но таких акций, как в Уфе, у нас в Голландии не было.

— Вы самый молодой автор гола в истории сборной Украины. Побили рекорд Андрея Шевченко. Получили поздравление от него?

— Да, но не сразу!

— Вы любитель поиграть в приставку, в частности в FIFA. Громили Короля Лондона Фримпонга, обыгрывали Стерлинга и заставляли его лаять на камеру. Кто еще в списке ваших жертв?

— Ха, да там много было жертв! Ребята попросили не рассказывать на публику. Но в последнее время я мало играю в «фифу». Потому что не вижу конкурентов.

— Я чемпион редакции еженедельника «Футбол» по FIFA. Готовы сыграть товарищеский матч со мной?

— У меня товарищеских матчей не бывает. У меня если игра, то это бой. Но я готов выслушать предложения.

— Вы упоминали об обещании никогда не употреблять алкоголь. Получается, компьютерные игры – ваша единственная вредная привычка?

— Да я бы не сказал, что она вредная. Я играю только с ребятами, чтобы развлечься и посмеяться. Один я никогда не сижу. Поэтому вредных привычек как таковых у меня нет.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press, Nike