30 апреля. 16:00. Видеотрансляция. «Спартак» (Кострома) – «Динамо» (Санкт-Петербург). Демо-версия старейшего дерби страны

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 30 апреля в 16:00 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча «Спартак» Кострома – «Динамо» Санкт-Петербург.

«Спартак» против «Динамо» — классическое, старейшее дерби страны. Одна из наиболее привлекательных вывесок в российском футболе. И пусть в рамках ПФЛ встречаются не именитые москвичи, а первое место бело-голубых уже вряд ли кто-то сможет отнять, захватывающий футбол никто не отменял.

За последние 5 матчей команды трижды забивали на двоих не менее пяти мячей, а встреча первого круга и вовсе подарила зрителям удивительный камбек красно-белых: за 7 минут до конца игры «Спартак» уступал со счетом 1:3, но все же сумел вырвать ничью, оправдывая гладиаторское происхождение своего имени.

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 30 апреля покажет прямые трансляции:

«Восток»: 11:00. «Чита» (Чита) – «Динамо-Барнаул» (Барнаул)

«Центр»: 14:00. «Чертаново» (Москва) – «Динамо» (Брянск)

«Юг»: 16:00. «Черноморец» (Новороссийск) — «Сочи» (Сочи)

«Юг»: 16:00. «Ротор-Волгоград» – «Армавир»