30 апреля. 16:00. Видеотрансляция. «Черноморец» (Новороссийск) – «Сочи». Черноморское дерби

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 30 апреля в 16:00 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча «Черноморец» (Новороссийск) – «Сочи» Сочи.

Встреча двух клубов с черноморского побережья имеет весьма специфическую подоплеку: Хазрет Дышеков – главный тренер «Сочи», прекрасно знаком болельщикам «Черноморца», ведь именно под его руководством новороссийский клуб переживал свои лучшие времена: выходил в Премьер-лигу, добивался там своего лучшего результата и даже попадал в Кубок УЕФА, в котором играл с грозной «Валенсией» Рафаэля Бенитеса.

Оба клуба, столько близких Хазрету Дышекову, на сегодняшний день находятся в верхней части турнирной таблицы и намерены забраться в ней как можно выше до конца чемпионата. «Сочи» не знает поражений с октября прошлого года и считается фаворитом встречи, однако и «Черноморцу» есть что доказывать своим болельщикам: два последних матча в родных стенах новороссийцы уступили и именно сейчас то самое время, когда необходимо прервать черную полосу.

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 30 апреля покажет прямые трансляции:

30 апреля, воскресенье

«Восток»: 11:00. «Чита» (Чита) – «Динамо-Барнаул» (Барнаул)

«Центр»: 14:00. «Чертаново» (Москва) – «Динамо» (Брянск)

«Запад»: 16:00. «Спартак» (Кострома) – «Динамо» (Санкт-Петербург)

«Юг»: 16:00. «Ротор-Волгоград» – «Армавир»