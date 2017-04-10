10 апреля. 17:00. Видеотрансляция матча «Солярис» – «Строгино». Битва за Москву

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 10 апреля в 17:00 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча «Солярис» (Москва) – «Строгино» (Москва).

Матч между двумя столичными командами завершает программу 18-го тура ПФЛ в зоне «Запад». На счет футболистов «Соляриса» серия из трех домашних побед кряду и в случае очередного успеха москвичи поднимутся на четвертую строчку таблицы. «Строгино» напротив находится в подвале турнирной таблицы и лишь одно очко отделяет команду от последнего места. Всего на счету гостей две победы в сезоне, последняя из которых была одержана еще в августе прошлого года.

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