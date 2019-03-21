Столичные разборки. Лидеры Кубка Гагарина-2019

У болельщиков мало сомнений, что на «Западе» состоится четвертый «армейский» финал за последние пять сезонов. ЦСКА и СКА уже успели забуксовать по ходу плей-офф, но это не сказалось на их лидерских амбициях. А чтобы убедиться в возможностях команд, необходимо проанализировать их плюсы и минусы.

ЦСКА

Плюс: мало пропущенных шайб. В 1/8 финала армейцы «всухую» выиграли серию против «Витязя» (4:0) и разгромили соперника по общему количеству шайб – 16:4. Только в одном матче игроки из Подольска забили ЦСКА более одного гола, за счет чего красно-синие стали самой закрытой командой первого раунда. Москвичи удерживают лидерство по этому показателю и в полуфинале конференции: от «Динамо» голкипер Сорокин пропустил лишь трижды (4:1; 0:1 ОТ; 4:0; 2:1).

Минус: невезение как диагноз. Столичная команда стабильно проигрывает решающие раунды КГ: в 2015-м красно-синие отдали полуфинальную серию СКА после счета 3:0 в свою пользу,

в финалах 2016 и 2018 годов они уступили «Металлургу» (3:4) и «Ак Барсу» (1:4), а сезон-2016/17 вообще завершили на стадии 1/4. В этом году армейцам грозит проклятие победителя «регулярки»: именно они возглавили общую таблицу КХЛ. Помимо этого, Капризов и КО могут неожиданно споткнуться о любой топ-клуб – доказано временем.

Плюс: лучший снайпер. В восьми проведенных играх Кубка форвард Михаил Григоренко забросил шесть шайб. Сейчас 24-летний хоккеист – второй в списке лучших снайперов плей-офф: его опережают только игроки из «Авангарда» и «Барыса» – Шумаков (7 голов; 8 матчей) и Фрэттин (7; 11). Пока Григоренко отрабатывает свой контракт по максимуму: по данным «Спорт-Экспресса», в год он получает около 90 млн рублей.

Пойдем с Востока. Лидеры Кубка Гагарина-2019

СКА

Плюс: постепенный подъем. После 0:2 от «Спартака» петербуржцы выиграли семь из восьми последних встреч. И клубная статистка улучшалась с каждой игрой: в 3-м и 4-м матчах против красно-белых СКА пропустил по две шайбы, в 5-м и 6-м – по одной, а общий счет с «Локомотивом» по итогам четырех встреч – 11:5.

Минус: общественный хэйт. Ключевым событием в серии со «Спартаком» стала концовка четвертого матча (3:2 ОТ): игроки Воробьева забили победную шайбу, после того как Коскиранта выбил клюшку у Дыбленко. В целом петербуржцы получили кучу обвинений в работе с судьями по ходу первого раунда. Позже тренд подхватил и «Локомотив»: после первого четвертьфинала (0:1) ярославцы обратились в КХЛ по четырем спорным эпизодам. Клуб с поддержкой госкорпорации ненавидят многие – от экспертов до болельщиков. Выдержат ли хоккеисты негативную обстановку?

Плюс: цифры, рекорды. Павел Дацюк идет на шестом месте среди лучших ассистентов КГ-2019 (10 матчей, 6 передач), а Никита Гусев занимает седьмую строчку в споре бомбардиров – на его счету 4+6 по системе «гол+пас». Помимо индивидуальных показателей, бьет рекорды и сам клуб: вторая победа над «Локомотивом» (6:1) стала для СКА самой результативной в истории плей-офф. А Виктор Тихонов забросил 400-ю шайбу для армейцев с Невы в розыгрышах Кубка Гагарина: ни один клуб КХЛ не забил столько голов в играх на выбывание. Подобные результаты могут положительно сказаться на психологии хоккеистов из Санкт-Петербурга.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press