Стол корейской сборки. Расклад лидеров перед стартом хоккейного турнира на ОИ-2018

Еще задолго до своего начала зимние Игры в Пхенчхане стали революционными: «борьба» с допингом, отказ НХЛ отпускать своих хоккеистов – все это раздражает, но заводит. Из-за разных нововведений любая из топ-сборных непредсказуема и похожа на участников новогоднего застолья: непонятно, кто отрубится первым в этот раз. Турнир 12 команд стартует 14 февраля и продлится до 25-го числа.

СБОРНАЯ ЧЕХИИ

Сколько игроков из КХЛ: 15

Россия – фаворит. А вот чехов букмекеры явно недооценивают. Это и хорошо: у кого-то есть шанс на нас недонастроиться

Ян Коларж, защитник «Амура» и сборной Чехии

Лидеры. «Выступит ли Яромир Ягр на Олимпиаде? Нет, состав уже сформирован, информации о возможных изменениях нет» — так Федерация хоккея Чехии открестилась от международного камбэка 45-летнего ветерана, вернувшегося в родное «Кладно». Но режим Jagr out не повлияет на отсутствие олимпийского опыта в команде — дядькой-вожаком станет 36-летний Мартин Эрат. Заглянем в послужной список нападающего: участие в последних трех Олимпиадах, «бронза» Турина-2006. В 2015-2016 годах Мартин выступал один сезон в «Авангарде», поэтому подстроиться под стили игры своих КХЛовских партнеров не станет для него проблемой. Почему он лидер? Все просто: в свои годы Эрат набирает результативные очки почти в каждом матче Экстралиги.

Большую пользу команде Яндача может принести хабаровское трио — защитники Йордан, Коларж и форвард Зогорна. Им и к дальневосточному климату не привыкать, и находятся игроки в боевой готовности: «Амур» борется за выход в Кубок Гагарина. То же самое относится и к спартаковцу Радилу, который проводит лучший сезон в своей карьере (15+22 по системе «гол+пас»).

Прогноз. В последние годы к сборной Чехии относятся по системе Станиславского: в их медали на крупных турнирах не верят. Проблема и в затянувшейся смене поколений, и в слабой подготовке хоккейных школ. От всеобщего хейта страдают сами сборники: в Ванкувере и Сочи чехи и в группах не блистали, и в четвертьфиналах вылетали.

Эта сборная боролась за мировое господство, когда ворота охранялись глыбами — Дзуриллой, Гашеком, Вокоуном. Сейчас же эта позиция считается самой непредсказуемой: «Трактор» Францоуза и «Авангард» Фурха находятся в зоне плей-офф КХЛ, но сами Павел и Доминик никогда не выступали на турнире уровня Олимпиады. А голкиперу «Витковице» Бартошаку до сих пор припоминают скандал с избиением жены, которого как будто бы и не было. Вляпаться в скандал по силам и самой сборной: вроде молодежь способна блеснуть, а вроде Чехия и Швейцарии в группе проиграть может – было в Сочи, почему бы не повторить это в Пхенчхане?

А знаете ли вы?

Два раза зимние Игры проходили на территории Азии. В Саппоро-1972 сборная Чехословакии стала бронзовым призером, а в Нагано-1998 Ягр и Ко впервые в истории своей страны завоевали «золото» олимпийского хоккейного турнира.

СБОРНАЯ ШВЕЦИИ

Сколько игроков из КХЛ: 10

О Далине все только и говорят. Думаю, что он уже три раза сменил номер телефона. Но парень не витает в облаках. Он доказал, что является игроком мирового уровня

Рикард Гренборг, главный тренер сборной Швеции

Лидеры. КХЛ – главный поставщик кадров для нынешних ОИ, но в Швеции полагаются на свою «продукцию». Тренерский штаб «Тре Крунур» привлек всего 10 игроков из клубов главной лиги Европы, взяв большинство футболистов из местного чемпионата. В том числе и восходящую звезду Расмуса Далина.

На недавнем молодежном ЧМ швед создал собственную фан-базу после эффектного дриблинга и шести голевых передач за турнир. Он был признан лучшим защитником чемпионата и стал дико популярным как на родине, так и в Северной Америке. Теперь парень окрылен: Рикард Гренборг пригласил его в состав на Олимпиаду, а на драфте НХЛ Далина забронировали под первым номером. Теперь у Расмуса есть шанс доказать, что «серебро» МЧМ – это лишь начало. Комбинировать с молодой защитой будет креативное нападение: Лунквист и Ландер умеют удивить соперников нестандартным мышлением в атаке.

#Trekronor samlades idag för träning med de KHL spelare som finns tillgängliga. Ett ispass om dagen under veckan. Hela laget finns på plats från söndag. #OS #Olympics2018 pic.twitter.com/ME94YIVLhr — Tre Kronor (@Trekronorse) January 29, 2018

Прогноз. Далин стал всеобщим любимцем в одно мгновенье. Поэтому слава и первые неудачные действия Расмуса на втором для него крупном турнире могут сломать юнца, а вместе с этим разрушить слаженные действия между обороной и нападением. Но состав шведов тем и уникален, что практически любому хоккеисту найдется замена. Тот же Херсли из СКА стойко работает на своей территории, да и забивает он для защитника часто.

Местная молодежь проявляет себя ярко, а успешно дополнять «детский сад» смогут и таранные форварды типа Линуса Умарка: 30-летний хоккеист успешно проводит текущий сезон в «Салавате Юлаеве», находясь в пятерке лучших игроков КХЛ по системе «гол+пас» #прямосейчас. Сочетаемы ли юный талант и опыт – ответ на этот вопрос появится лишь в первом матче Швеции против Норвегии. Но как раз эти два качества и считаются главным оружием «Тре Крунур», которые побьются за третью олимпийскую корону в своей истории.

А знаете ли вы?

Расмусу Далину – 17 лет. Парень станет самым молодым хоккеистом в истории зимних ОИ.

СБОРНАЯ ФИНЛЯНДИИ

Сколько игроков из КХЛ: 16

Надеюсь, Россия и Финляндия встретятся в финале Олимпиады

Микко Коскинен, вратарь сборной Финляндии и СКА

Лидеры. Уникальность Финляндии кроется в их командной игре – даже не имея явного лидера, «львы» способны терпеливо ждать ошибки соперника. В текущем составе Суоми нет звезды, поэтому соперникам придется пробивать финскую стенку в защите. В подобном стиле игры важна роль вратаря. Насчет этой позиции у главного тренера Марьямяки меньше всего волнений: Коскинен и его СКА уже выиграли «регулярку» КХЛ, а при Метсоле статистика «Амура» растет, как ВВП Норвегии, – 27 побед на 17 поражений.

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Прогноз. Суоми еще ни разу не доставалось олимпийское «золото», хотя с каждыми Играми скандинавы приближаются к цели: второе место в Турине, «бронза» из Ванкувера и Сочи – букетно-медальный период у команды не кончается. Почему нет побед? Во всем виноваты игроки «Тре Крунур». По ходу трех последних ОИ шведы обыгрывали северных соседей. В этот раз сборные сыграют в заключительном туре группы C, и победа финнов может снять с них проклятие.

Но «львы» угодили в самую непредсказуемую группу. Норвегия и Германия способны неожиданно отнять очки у лидеров. Важная роль в матчах с такими командами достается нападающим, способным резко разыграть голевую комбинацию. К форварду СКА Коскиранте это не относится – с конца декабря Ярно не набирает очков в официальных встречах. Анттила давно не «взрывает» публику на «Хартвалл-арене», а 18-летний Толванен никак не проявил себя на МЧМ. Поэтому главная задача финской атаки проста: научиться стабильно забивать. При решении этих задач и везении в сетке плей-офф сборная Финляндии будет претендовать минимум на полуфинал.

А знаете ли вы?

4 зуба сломал голкипер Юха Метсола во время игры «Амура» с «Куньлунем». Но полученная 27 января травма не помешает финскому вратарю выступить в Пхенчхане

СБОРНАЯ США

Сколько игроков из КХЛ: 5

Наш матч с Россией? Не уверен, что фаворитами будут именно россияне

Мэтт Гилрой, защитник «Йокерита» и сборной США

Лидеры. «Бан» от НХЛ осуществил мечту многих американских игроков из европейских чемпионатов, которые до этого наблюдали за Олимпиадами по ТВ. Лидером этой национальной команды будет обладатель Кубка Стэнли-2003 Брайан Джионта, зарабатывающий на старость в АХЛ. «Золотая медаль ОИ – это то, чего я не смог достичь в карьере. Получить еще один шанс выиграть его в этот момент – невероятное ощущение» – 39-летний «Джио» был рад возможности поехать на вторые зимние Игры в своей карьере. Американцы сильны и своими «студентами» — триумфаторами МЧМ-2017 Тэрри и Гринуэем. Об андерграундной молодежи известно немного, что только добавляет загадочности североамериканской команде.

Прогноз. Как и в Сочи, «звездно-полосатые» встретятся с россиянами на групповом этапе. Скорее всего, очный поединок и решит судьбу первого места в квартете. Поэтому помощь пятерых игроков из КХЛ будет необходимой. Трио из «Йокерита» (Заполски, О’Нилл и Гилрой) может сыграться в общем звене. Сочинец Блум продолжит раскусывать действия нападающих в обороне. А Стоа из «Спартака» способен разыграть и завершить голевую комбинацию у чужих ворот.

Сила сборной США – в неизвестности, с предсказанием их выступления не справятся и экстрасенсы: состав звеньев, расстановки, командная игра – все это темный лес для тренеров соперников. За провал на Играх критиковать не самый сильный состав страны будет глупо. Но в неудачу американцев не верится: на площадке европейского формата (которая и будет в Пхенчхане) играет большинство нынешних сборников. А молодые хоккеисты смогут устранить команды, которые их недооценили, – вспомните «чудо на льду» в исполнении «зеленых юнцов» против СССР на ОИ-1980.

А знаете ли вы?

«Золото» на зимних Олимпиадах «янки» брали только у себя на родине: в 1960 году американцы победили в Скво-Вэлли, а в 1980-м – в Лейк-Плэсиде

СБОРНАЯ КАНАДЫ

Сколько игроков из КХЛ: 13

Объявление канадского состава на Игры? Я испытал чувство ревности. Думаю, что очень многие игроки НХЛ разделяют его. Олимпиада – это лучшее спортивное событие

Майк Бэбкок, экс-главный тренер сборной Канады, наставник «Торонто»

Лидеры. В списке двадцати пяти находятся всего два хоккеиста из АХЛ и несколько представителей других европейских лиг. Большая ставка сделана на игроков КХЛ — тем удивительнее отсутствие форварда «Ак Барса» Азеведо. Но заменить не заигравшего после травмы Джастина способен его казанский партнер – Клинкхаммер. Роб становился главным распасовщиком во время побед «барсов» над «Йокеритом» и ЦСКА – чем хуже корейцы, чехи и швейцарцы? Да и защитники Канады способны на участие в голевых моментах: хоть минское «Динамо» и лишилось шансов на плей-офф, бело-голубой легионер Граньяни занимает первое место в списке защитников-ассистентов (27 результативных пасов).

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Прогноз. «Канада может собрать 4-5 боеспособных составов для серьезных побед», — крикнет с дивана любой «эксперт». Только на кубках Первого канала и Шпенглера эта «безлимитная» сборная не впечатлила: в Москве «кленовые листья» проиграли России (0:2) и Чехии (1:4), да и Южной Корее умудрились уступать по ходу игры. Конечно, декабрьские турниры не Олимпиада, но на том же К1К канадцы проводили генеральную репетицию к Пхенчхану, играя в составе, похожем с итоговой заявкой на Игры.

Главный вопрос — кому тренерский штаб доверит место в воротах. На этапе Евротура в России это было поручено Бену Скривенсу, только из-за скамеечного образа жизни в «Салавате Юлаеве» голкипер чувствовал себя неуверенно. Надежность последнего рубежа поможет тому же Граньяни без последствий рисковать во время перевода шайбы из защиты в контратаку.

В команде под руководством Дежардена не найдется уникумов уровня Макдевида, но это только пойдет в плюс «листьям»: ради медалей североамериканцы должны выступать в командной манере. Сборная может идти от этапа к этапу благодаря слаженной игре четверок, а стремление к контракту в НХЛ способно стать дополнительной мотивацией для покинувших родной континент канадцев.

А знаете ли вы?

Год назад канадский нападающий Войтек Вольский сломал себе шею. Форварду из Магнитогорска грозила инвалидность, но он вернулся в игру и сумел пробиться на Олимпиаду

СБОРНАЯ РОССИИ

Сколько игроков из КХЛ: 25

Олимпиада — как день рождения МОК: кого-то приглашают, а кого-то – нет

Илья Ковальчук, нападающий сборной России и СКА

Лидеры. Тренерский штаб Знарка реализовывает идею базовых клубов для сборной, выбрав дойными коровами СКА и ЦСКА. Всего два хоккеиста из заявки на ОИ не играют за армейцев. Один из них – 36-летний Сергей Мозякин, который едет на свою первую (!) Олимпиаду. Этот фактор и будет мотивировать рекордсмена-бомбардира из «Металлурга», ведь второй шанс на очередной олимпийский цикл у Сергея маловероятен. Да и для Дацюка, Ковальчука и Широкова девиз прост: «Когда, как не сейчас?» Но нынешняя Россия – эти и молодые таланты. Известная стойкость Телегина только заведет партнеров по команде, а мощный бросок Гусева способен пробить любого голкипера.

Нападающий Сергей Мозякин решил протестировать ретро-шлем для шорт-трека. 😀 — говорит о том, что Сергею понравилось: pic.twitter.com/fetuzIadc3 — Хоккей России (@russiahockey) February 8, 2018

Прогноз. «Фаворит – Россия», — лаконично уверяет заслуженный специалист Дэйв Кинг. О преимуществе российской сборной говорят и скандинавские представители, но похожи эти слова на обычную психологическую атаку. У, прости господи, олимпийских атлетов из России есть как минимум две причины для возможного провала. Первая: последствия допингового скандала. Из-за необоснованных дисквалификаций Ничушкина, Белова и т.д. коллектив не оправится от ротации состава. Надеемся, эта теория останется недоказанной. Вторая: проблемы при игре в большинстве. По ходу турнира надо исправлять неумение забрасывать в неравных составах. В этом плане компании Знарка повезло с календарем: сначала идут испытывающие проблемы словаки, потом — аутсайдеры из Словении. Поэтому к игре с США россиянам по силам избавиться от бессилия при численном преимуществе.

У нашей сборной собран самый молодой состав к будущим Играм. Поэтому смесь дерзости от Капризова и опыта от волшебников типа Дацюка должна стать изюминкой в этой команде. Несмотря на глупые запреты МОК, русские участвуют в игре за «золото». Но главное – не перегореть, как в «финском кошмаре» Сочи-2014.

Стал известен состав сборной России по хоккею на ОИ-2018

А знаете ли вы?

Российские хоккеисты не выигрывают медали на зимних Играх три Олимпиады подряд. Эта серия без наград – самая продолжительная в истории сборных СССР/СНГ/России.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press