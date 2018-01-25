Стал известен состав сборной России по хоккею на ОИ-2018

Тренерский штаб сборной России определился с игроками, которые будут включены в состав на зимние Олимпийские Игры в Пхенчхане. Об этом сообщается на официальном сайте ФХР.

Вратари: Василий Кошечкин, Илья Сорокин, Игорь Шестеркин.

Защитники: Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков, Артем Зуб, Андрей Зубарев, Богдан Киселевич, Алексей Марченко, Никита Нестеров, Динар Хафизуллин.

Нападающие: Сергей Андронов, Александр Барабанов, Михаил Григоренко, Никита Гусев, Павел Дацюк, Илья Каблуков, Сергей Калинин, Кирилл Капризов, Илья Ковальчук, Сергей Мозякин, Николай Прохоркин, Иван Телегин, Вадим Шипачев, Сергей Широков.

На последнем этапы подготовки к Играм с командой Олега Знарка будут тренироваться трое резервистов — защитники Никита Трямкин, Егор Яковлев и нападающий Владимир Ткачев. Напомним, на групповом этапе олимпийского турнира Россия сыграет со Словакией, Словенией и США.

Фото: Global Look Press

Источник: ФХР