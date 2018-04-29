Расписание чемпионата мира по хоккею-2018

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОККЕЮ 2018. КАЛЕНДАРЬ
Группа А. Копенгаген
4 мая
Россия – Франция 17:15
Швеция – Белоруссия 21:15
5 мая
Швейцария – Австрия 13:15
Франция – Белоруссия 17:15
Чехия – Словакия 21:15
6 мая
Австрия – Россия 13:15
Швеция – Чехия 17:15
Словакия – Швейцария 21:15
7 мая
Белоруссия – Россия 17:15
Швеция – Франция 21:15
8 мая
Австрия – Словакия 17:15
Чехия – Швейцария 21:15
Под грифом «и.о». Хоккейный портрет Ильи Воробьева
9 мая
Швейцария – Белоруссия 17:15
Швеция – Австрия 21:15
10 мая
Словакия – Франция 17:15
Чехия – Россия 21:15
11 мая
Франция – Австрия 17:15
Белоруссия – Чехия 21:15
12 мая
Словакия – Швеция 13:15
Австрия – Белоруссия 17:15
Россия – Швейцария 21:15
13 мая
Франция – Чехия 17:15
Швейцария – Швеция 21:15
14 мая
Россия – Словакия 17:15
Чехия – Австрия 21:15
15 мая
Швейцария – Франция 13:15
Белоруссия – Словакия 17:15
Россия – Швеция 21:15
Игры джентльменов. Четырнадцать вопросов футбольному и хоккейному арбитрам
Группа В. Хернинг
4 мая
США – Канада 17:15
Германия – Дания 21:15
5 мая
Норвегия – Латвия 13:15
Финляндия – Корея 17:15
Дания – США 21:15
6 мая
Корея – Канада 13:15
Германия – Норвегия 17:15
Латвия – Финляндия 21:15
7 мая
США – Германия 17:15
Канада – Дания 21:15
8 мая
Корея – Латвия 17:15
Финляндия – Норвегия 21:15
9 мая
Германия – Корея 17:15
Финляндия – Дания 21:15
10 мая
США – Латвия 17:15
Норвегия – Канада 21:15
11 мая
Дания – Норвегия 17:15
США – Корея 21:15
Все по шайбе. Почему сериал про хоккей бьет все рекорды
12 мая
Латвия – Германия 13:15
Дания – Корея 17:15
Канада – Финляндия 21:15
13 мая
Норвегия – США 17:15
Германия – Финляндия 21:15
14 мая
Корея – Норвегия 17:15
Канада – Латвия 21:15
15 мая
Финляндия – США 13:15
Канада – Германия 17:15
Латвия – Дания 21:15
¼ ФИНАЛА
17 мая. 17:15
Копенгаген. «Роял Арена»
17 мая. 17:15
Хернинг. Йюске-Банк-Боксен
17 мая. 21:15
Копенгаген. «Роял Арена»
17 мая. 21:15
Хернинг. Йюске-Банк-Боксен
½ ФИНАЛА
19 мая. 16:15
Копенгаген. «Роял Арена»
19 мая. 20:15
Копенгаген. «Роял Арена»
МАТЧ за 3-е МЕСТО
20 мая. 16:45
Копенгаген. «Роял Арена»
ФИНАЛ
20 мая. 21:15
Копенгаген. «Роял Арена»
Фото: Global Look Press