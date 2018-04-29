Расписание чемпионата мира по хоккею-2018

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОККЕЮ 2018. КАЛЕНДАРЬ

Группа А. Копенгаген

4 мая

Россия – Франция    17:15

Швеция – Белоруссия          21:15

5 мая

Швейцария – Австрия         13:15

Франция – Белоруссия                    17:15

Чехия – Словакия     21:15

6 мая

Австрия – Россия     13:15

Швеция – Чехия       17:15

Словакия – Швейцария       21:15

7 мая

Белоруссия – Россия            17:15

Швеция – Франция  21:15

8 мая

Австрия – Словакия            17:15

Чехия – Швейцария 21:15

Под грифом «и.о». Хоккейный портрет Ильи Воробьева

9 мая

Швейцария – Белоруссия    17:15

Швеция – Австрия   21:15

10 мая

Словакия – Франция           17:15

Чехия – Россия         21:15

11 мая

Франция – Австрия 17:15

Белоруссия – Чехия  21:15

12 мая

Словакия – Швеция 13:15

Австрия – Белоруссия         17:15

Россия – Швейцария           21:15

13 мая

Франция – Чехия      17:15

Швейцария – Швеция         21:15

14 мая

Россия – Словакия   17:15

Чехия – Австрия       21:15

15 мая

Швейцария – Франция        13:15

Белоруссия – Словакия       17:15

Россия – Швеция      21:15

Игры джентльменов. Четырнадцать вопросов футбольному и хоккейному арбитрам

Группа В. Хернинг

4 мая

США – Канада         17:15

Германия – Дания    21:15

5 мая

Норвегия – Латвия   13:15

Финляндия – Корея 17:15

Дания – США           21:15

6 мая

Корея – Канада         13:15

Германия – Норвегия          17:15

Латвия – Финляндия           21:15

7 мая

США – Германия     17:15

Канада – Дания        21:15

8 мая

Корея – Латвия         17:15

Финляндия – Норвегия       21:15

9 мая

Германия – Корея     17:15

Финляндия – Дания 21:15

10 мая

США – Латвия         17:15

Норвегия – Канада  21:15

11 мая

Дания – Норвегия    17:15

США – Корея           21:15

Все по шайбе. Почему сериал про хоккей бьет все рекорды

12 мая

Латвия – Германия   13:15

Дания – Корея          17:15

Канада – Финляндия           21:15

13 мая

Норвегия – США     17:15

Германия – Финляндия       21:15

14 мая

Корея – Норвегия     17:15

Канада – Латвия       21:15

15 мая

Финляндия – США  13:15

Канада – Германия   17:15

Латвия – Дания        21:15

 

¼ ФИНАЛА

17 мая.           17:15

Копенгаген. «Роял Арена»

17 мая.           17:15

Хернинг. Йюске-Банк-Боксен

17 мая.           21:15

Копенгаген. «Роял Арена»

17 мая.           21:15

Хернинг. Йюске-Банк-Боксен

½ ФИНАЛА

19 мая.           16:15

Копенгаген. «Роял Арена»

19 мая.           20:15

Копенгаген. «Роял Арена»

МАТЧ за 3-е МЕСТО

20 мая.           16:45

Копенгаген. «Роял Арена»

ФИНАЛ

20 мая.           21:15

Копенгаген. «Роял Арена»

Фото: Global Look Press

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