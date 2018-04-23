Под грифом «и.о». Хоккейный портрет Ильи Воробьева

Олег Знарок устал от работы в сборной России и решил прервать тренерскую карьеру. Такова ли настоящая причина ухода или 55-летнего специалиста утомил клан Ротенбергов и их попытки оказывать влияние? Пока это остается тайной. Зато теперь у национальной команды появился новый главный тренер – Илья Воробьев. Правда, пока как исполняющий обязанности. Но сомнений нет: при выполнении нескольких пунктов приставка отпадет.

По ступеньке вверх

Определение «новый», правда, здесь не совсем уместно. Да, российскую сборную Воробьев возглавил впервые, но с 2016 года он работал здесь помощником Знарка. Поэтому две «бронзы» мирового первенства, триумф в олимпийском Пхенчхане, полуфинал Кубка мира – и его рук дело тоже.

Карьера Воробьева-младшего не развивается спонтанно: его приход на разные должности взвешивается руководством. Как он оказался в национальной команде первый раз? Магнитогорский «Металлург» в первый год под руководством Воробьева взял Кубок Гагарина, обыграв слишком укомплектованный ЦСКА. Это и привлекло внимание Знарка, и уже через месяц после выигрыша Кубка Илья стоял на тренерской скамейке сборной России во время домашнего ЧМ-2016.

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Да и возглавить «Металлург» Воробьеву удалось только после трехлетней «стажировки»: у «сталеваров» он работал помощником Майка Кинэна — единственного тренера, выигравшего плей-офф НХЛ и КХЛ. А начинал тренерскую карьеру Илья в МХЛ со своим отцом – знаменитым тренером Петром Воробьевым. Отсюда вывод: молодой специалист двигается постепенно, добиваясь поставленных задач на любой должности. И его единственное увольнение в карьере (из «Металлурга» в прошлом ноябре) не звучит как исключение из правил: после двух выходов кряду в финал Кубка Гагарина команда наелась победами, вот тяжелая осень 2017-го и обернулась в спадом. К сожалению, Воробьеву просто не дали выпутаться из сложной ситуации.

Стиль игры

Основные качества молодого тренера – это коммуникабельность и тактическое умение сменять схемы во время матча. Лидеры «Магнитки» знают требования Воробьева — его ставка делается на агрессивность и надежную оборону: во время наступления соперника нужно вынести игрока со своей синей линии (иногда и жестким приемом в рамках правил) и начать стремительную контратаку, стараясь передвигать шайбу по бортам. Чтобы убедиться в успехе такого хоккея, достаточно вспомнить сборную Германии: игроки Марко Штурма вышли в финал Олимпиады благодаря подобной схеме. Сам же Илья-хоккеист провел в западноевропейской стране 13 лет карьеры, поэтому он хорошо знаком с подобным ведением игры.

Общий язык = победы

43-летний специалист сработался и с грубым Знарком, и с суровым Кинэном. А журналисты до сих пор вспоминают его влияние на Александра Семина: когда поигравший в Северной Америке хоккеист с непростым характером приехал в Магнитогорск, Воробьев предпочел воспитанию хитрую тактику. Он всовывал немолодого хоккеиста во второе или третье звено и верно рассчитал его взыгравшее самолюбие. В итоге по-спортивному разозленный хоккеист проводил больше 15 минут на льду во время плей-офф и выдавал эффектно-эффективные передачи с любого участка площадки, что и помогло «лисам» завоевать Кубок Гагарина.

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А вот ветераны Мозякин и Зарипов сыгрались благодаря предоставленной им свободе выбора на площадке. Это и говорит об умении Воробьева находить подход к именитым хоккеистам. Во многом из-за этого команда Ильи Петровича и участвовала дважды в решающей серии сезона. Но сейчас он работает в сборной, где становится все меньше ветеранов: тот же Ковальчук на ЧМ не поедет. Да и его международная карьера (как и выступления Дацюка, Мозякина, Широкова) не продлится долго. А Воробьев вроде как может стать тренером на долгие годы, если вновь проявит себя. Поэтому главный вопрос звучит так: сумеет ли специалист найти подход к юным звездам? Все-таки процесс на омоложение состава в сборной запустился еще при Знарке: на Игры в Пхенчхан от России отправилась самая молодая команда среди всех участников.

Ответ прост: раньше общение с юными парнями не вызывало проблем у специалиста. В 2011-м он только начинал развиваться в новой профессии, а его отец стал главным тренером «Локо» из МХЛ. Гибель основной команды ярославцев повлияла на развитие: в ВХЛ решили заявить «молодежку» «железнодорожников», а отцу и сыну пришлось раздумывать над новой методикой работы – их парням предстояло провести сезон против опытных и жестких мужиков. В итоге все получилось: не без помощи Воробьева-младшего «Локо» дошел до 1/4 финала Кубка Братины. Кстати, одним из хоккеистов того клуба был Егор Яковлев – сейчас он основной игрок СКА, обладатель олимпийского «золота» и чемпион мира. Выводы делайте сами.

Первые изменения

Прогнозы о манере игры сборной России на датском ЧМ запутаннее детективов Ю Несбе. Вместе с и.о. национальная команда уже провела этап чешского Евротура, где проиграла все три (!) матча. Пока в действиях сборной незаметно тренерского почерка Воробьева: наша сборная действовала неактивно. Специалист не может подобрать и четверку, чтобы отбиться в численном меньшинстве — за три матча они дважды (!) пропустили при игре «4 на 5». Также нужно решать вечную проблему последних лет – тяжесть при игре в большинстве.

Серьезные изменения за первые встречи трудно заметить: это вам не на проблемы указывать. Зато появилась всеобщая открытость: Илья Петрович добродушно разговаривает с СМИ и разрешает прессе находиться на раскатке сборной. Знарок же искал любой повод, чтобы не пересекаться с сотрудниками прессы.

«Приходите на все тренировки, мне это совершенно никак не мешает», — ответил специалист корреспонденту «Спорт-Экспресса». Да и игроки сразу же раскрылись: Егор Яковлев заявил, что прятаться от камер ни к чему – в наше время каждая команда и так знает основные факты о предстоящем сопернике. И это радует. Первый шаг к успешной работе – нахождение общего языка. А с этим проблем у Воробьева никогда не возникало.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press