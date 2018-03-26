Новый рекорд КХЛ, три билборда на границе Оттавы, «Чикаго» мимо Кубка Стэнли. Главные новости хоккея

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости из мира хоккея за последнюю неделю.

ЦСКА и «Йокерит» побили рекорд КХЛ

Команды отыграли свыше четырех овертаймов

В пятом матче полуфинальной серии Западной конференции Кубка Гагарина ЦСКА и финский «Йокерит» установили рекорд КХЛ по продолжительности игры. Хоккеисты армейского и финского клубов провели на льду 142 минуты и 9 секунд. Прежний рекорд КХЛ был установлен на матче «Лев» – «Донбасс» (3:4 4ОТ). Та игра состоялась в марте 2014 года и продолжалась 126 минут 14 секунд. Еще одно достижение установил голкипер «Йокерита» Карри Ряме, отразивший 83 броска по своим воротам. Он обновил достижение экс-вратаря «Локомотива» Кертиса Сэнфорда. В феврале 2013 года канадец парировал 80 бросков в матче с «Северсталью» (2:3 ОТ) в первом раунде Кубка Гагарина.

Самый продолжительный матч в истории хоккея был сыгран в марте в чемпионате Норвегии. Встреча между командами «Сторхамар» и «Спарта» длилась 217 минут и 14 секунд. В середине игры руководство и тренерский штаб «Сторхамара» заказали для своих хоккеистов пиццу и макароны с доставкой из ближайшего ресторана. А местное отделение полиции зафиксировало несколько заявлений от жителей, потерявших своих родственников, отправившихся на этот матч в качестве болельщиков.

Также на прошлой неделе ИИХФ опубликовала данные по средней посещаемости в сезоне-2017/18. КХЛ заняла второе место с показателем в 6234 зрителя. Лидирует в Европе чемпионат Швейцарии, на матчи которого в среднем ходят 6833 человека. Третье место – у немецкой лиги (5996 зрителей). В топ-10 также вошли чемпионаты Швеции (5669), Чехии (5455), Финляндии (4254), Австрии (3216), Великобритании (2678), Словакии (1837) и Норвегии (1822).

Mika Niemi scores at 142:09 in 5th OT! @jokerithc win the longest game in KHL history! See you on Saturday in Helsinki! #CSKvsJOK pic.twitter.com/zU8nZdg5bP — KHL (@khl_eng) March 22, 2018

Владельца «Оттавы» выгоняют при помощи билбордов

Болельщики «Сенаторс» вдохновились фильмом Мартина МакДоны

На улицах Оттавы появилось несколько билбордов, призывающих к уходу владельца «Сенаторс» Юджина Мелника. Деньги на четыре рекламных щита с призывом «MelnykOut» были собраны болельщиками в рамках специальной кампании. Организатором движения выступил фанат клуба Спенсер Кэллахан. Он окончательно разочаровался в Мелнике после информации о возможном обмене капитана клуба Эрика Карлссона. Помимо призыва на билборде красуется надпись «Оплачено фанатами» и ссылка на тематический сайт.

«Мелник решил, что он скорее разберет команду на запчасти и распродаст, чем признает, что неспособен ею управлять. Болельщики «Оттавы» и город должны объединиться, чтобы сохранить команду. Это касается не только нынешнего сезона, не только какого-то одного решения. Речь идет об уходе Альфредссона, Терриса, президента клуба Анселми и других», – заявил Кэллахан. Спенсер не рассчитывает, что акция приведет к каким-то мгновенным результатам, но считает важным продемонстрировать отношение к ситуации в команде, которое разделяют многие болельщики.

Защитник «Сенаторс» Марк Боровецки заявил, что каждый имеет право на свое мнение, но Мелник заслуживает уважения за то, что стал владельцем клуба в тот момент, когда он был близок к банкротству. Генменеджер клуба Пьер Дорион воздержался от каких-либо комментариев. Юджин Мелник владеет «Оттавой» с 2003 года. В феврале 2018-го он занял должность президента клуба после ухода Тома Анселми. На прошлой неделе «Сенс» лишились шансов на попадание в плей-офф – в 3-й раз за 5 последних сезонов.

В Екатеринбурге снесли 220-метровую телебашню

Чтобы построить новую арену «Автомобилисту»

В центре Екатеринбурга снесли часть 220-метровой телебашни, и теперь на ее месте планируется построить новую ледовую арену для местного «Автомобилиста». Основная часть недостроенной телебашни в центре Екатеринбурга была снесена за счет направленного взрыва. Оставшуюся часть будут разбирать вручную. Строительство телебашни началось в 1983 году, ее высота должна была составить 361 метр. В 1991 году из-за перебоев с финансированием оно было заморожено.

Телебашню сносит компания УГМК (Уральская горно-металлургическая компания), являющаяся фактическим владельцем «Автомобилиста». Она же выступает в роли одного из инвесторов при строительстве новой арены. Ранее президент «Автомобилиста» Андрей Козицын заявил, что арена для клуба будет «дворцом-трансформером». На ней можно будет проводить соревнования по другим видам спорта, а также различные концерты и мероприятия. Сообщается, что новая арена будет рассчитана на 12 тысяч зрителей. Сейчас «Автомобилист» выступает в КРК «Уралец», вмещающий 5750 человек.

Стоит отметить, что ситуация со сносом телебашни вызвала в Екатеринбурге большой общественный резонанс. В прошлую пятницу рано утром несколько молодых людей забрались на нее и требовали провести референдум по вопросу о демонтаже. В тот же день несколько хоккеистов екатеринбургского клуба посетили товарищеский матч между футбольными сборными России и Бразилии в столичных «Лужниках». Среди них были вратарь Владимир Сохатский, защитник Николай Тимашов и нападающий Анатолий Голышев.

«Чикаго» пролетел мимо Кубка Стэнли

Такого не случалось 10 лет

В регулярном чемпионате НХЛ своих болельщиков не порадовали хоккеисты «Чикаго Блэкхокс» — 21 марта команда потеряла шансы на участие в первом раунде Кубка Стэнли. На домашнем льду «Юнайтед-центра» «индейцы» были разгромлены «Колорадо» — 1:5. После этой встречи американский клуб провел еще два матча, проиграв «Ванкуверу» (2:5) и победив «Нью-Йорк Айлендерс» (3:1). За 75 матчей «Чикаго» набрал 71 балл и занимает 13-е место в Западной конференции. В последний раз «Чикаго» не попадал в плей-офф 10 лет назад. Напомним, за последние девять лет американский клуб выигрывал Кубок Стэнли три раза — в сезонах 2009/10, 2012/13 и 2014/15.

«У нас была разочаровывающая вторая половина сезона. Казалось, что многие игры в течение всего года шли так, как сегодня: мы забиваем первыми, пропускаем, теряем импульс и просто не можем его вернуть» – так итоги сезона подвел один из лидеров «Чикаго» Патрик Кейн. Напомним, перед началом текущего сезона «Блэкхокс» обменяли в «Коламбус» форварда Артемия Панарина. Сейчас «Блю Джекетс» идут в зоне плей-офф (6-е место на Востоке), а 26-летний россиянин набрал 69 очков (25 голов, 44 передачи) по системе «гол+пас».

Несмотря на неудачный сезон, главный тренер «Чикаго» Джоэл Кенневилл добился значимого достижения: канадец вышел на второе место среди всех тренеров в истории НХЛ по количеству проведенных матчей. На счету 58-летнего специалиста 1614 матчей (на 25 марта). Рекордсменом же считается Скотти Боумэн, который провел на тренерской скамейке 2141 встречу.

Подготовили: Никита Котов, Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press, КХЛ

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