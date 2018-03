Новый рекорд КХЛ, три билборда на границе Оттавы, «Чикаго» мимо Кубка Стэнли. Главные новости хоккея

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости из мира хоккея за последнюю неделю.

ЦСКА и «Йокерит» побили рекорд КХЛ

Команды отыграли свыше четырех овертаймов

В пятом матче полуфинальной серии Западной конференции Кубка Гагарина ЦСКА и финский «Йокерит» установили рекорд КХЛ по продолжительности игры. Хоккеисты армейского и финского клубов провели на льду 142 минуты и 9 секунд. Прежний рекорд КХЛ был установлен на матче «Лев» – «Донбасс» (3:4 4ОТ). Та игра состоялась в марте 2014 года и продолжалась 126 минут 14 секунд. Еще одно достижение установил голкипер «Йокерита» Карри Ряме, отразивший 83 броска по своим воротам. Он обновил достижение экс-вратаря «Локомотива» Кертиса Сэнфорда. В феврале 2013 года канадец парировал 80 бросков в матче с «Северсталью» (2:3 ОТ) в первом раунде Кубка Гагарина.

Самый продолжительный матч в истории хоккея был сыгран в марте в чемпионате Норвегии. Встреча между командами «Сторхамар» и «Спарта» длилась 217 минут и 14 секунд. В середине игры руководство и тренерский штаб «Сторхамара» заказали для своих хоккеистов пиццу и макароны с доставкой из ближайшего ресторана. А местное отделение полиции зафиксировало несколько заявлений от жителей, потерявших своих родственников, отправившихся на этот матч в качестве болельщиков.

Также на прошлой неделе ИИХФ опубликовала данные по средней посещаемости в сезоне-2017/18. КХЛ заняла второе место с показателем в 6234 зрителя. Лидирует в Европе чемпионат Швейцарии, на матчи которого в среднем ходят 6833 человека. Третье место – у немецкой лиги (5996 зрителей). В топ-10 также вошли чемпионаты Швеции (5669), Чехии (5455), Финляндии (4254), Австрии (3216), Великобритании (2678), Словакии (1837) и Норвегии (1822).

Mika Niemi scores at 142:09 in 5th OT! @jokerithc win the longest game in KHL history!

See you on Saturday in Helsinki! #CSKvsJOK pic.twitter.com/zU8nZdg5bP

— KHL (@khl_eng) March 22, 2018