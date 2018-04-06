Международный юношеский турнир КУБОК ŠKODA в шестой раз собирает юных хоккеистов

ŠKODA AUTO Россия в шестой раз собирает юных хоккеистов для участия в турнире КУБОК ŠKODA. В этом году помимо российских команд за звание чемпиона поборются начинающие спортсмены из Чехии, родины бренда ŠKODA. Финальные состязания состоятся с 9 по 14 апреля на арене культурно-развлекательного комплекса «Уралец» в городе Екатеринбург. По традиции, в финальном матче молодых атлетов поддержит президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

На протяжении шести лет ŠKODA AUTO Россия организует собственный юношеский хоккейный турнир. Чемпионат нацелен на продвижение спорта среди молодежи и с 2016 года проходит при поддержке Федерации хоккея России. В 2018 году соревнования получат статус международного состязания – за первенство впервые будут бороться не только российские, но и чешские атлеты.

В этом году финальные игры пройдут в Екатеринбурге на арене культурно-развлекательного комплекса «Уралец». В соревнованиях примут участие команды «Русь» (Москва), «Витязь» (Чехов), «Спартаковец» (Екатеринбург), «Сибирь» (Новосибирск), «Ижсталь» (Ижевск), «Трактор» (Челябинск), «Девон» (Туймазы) и Pisek (Чехия). Чтобы получить возможность сразиться за звание чемпиона турнира КУБОК ŠKODA, спортсмены приняли участие в региональных матчах, по итогам которых определилась восьмерка лучших.

Гостей соревнований в перерывах между матчами ждут хоккейные активности, розыгрыши сувениров и автограф-сессия от Президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка в день финала. Знаменитый хоккеист примет участие в торжественной церемонии закрытия турнира 14 апреля и вручит медали победителям.

Ежегодный юношеский хоккейный турнир КУБОК ŠKODA полностью соответствует олимпийскому формату состязаний. Соревнование дает возможность юниорам показать свое мастерство на профессиональной арене, получить ценный опыт участия в международном чемпионате, пообщаться с легендами российского хоккея и окунуться в атмосферу большого спорта.

ŠKODA имеет долгую и успешную историю поддержки хоккея: с 1992 года марка выступает генеральным спонсором Чемпионата мира по хоккею IIHF, а с 2010 года – официальным спонсором ФХР и партнером Национальной сборной России по хоккею.

Предварительное расписание игр

9 апреля, понедельник

08:30-10:00. Регион Поволжье – Москва/Центр

14:30-16:00. Регион Поволжье – Москва/Центр

16:30-18:00. Трактор – Сибирь

18:30-20:00. Pisek – Спартаковец

10 апреля, вторник

08:30-10:00. Регион Поволжье – Трактор

14:30-16:00. Регион Поволжье – Pisek

16:30-18:00. Москва/Центр – Сибирь

18:30-20:00. Москва/Центр – Спартаковец

11 апреля, среда

08:30-10:00. Трактор – Москва/Центр

14:30-16:00. Спартаковец – Регион Поволжье

16:30-18:00. Сибирь – Регион Поволжье

18:30-20:00. Pisek – Москва/Центр

13 апреля, пятница

08:30-10:00. Игра

15:45-17:15. Игра

17:45-19:15. Полуфинал

19:45-21:15. Полуфинал

14 апреля, суббота

09:00-10:30. Матч за 7-е место

11:00-12:30. Матч за 5-е место

14:00-15:30. Матч за 3-е место

16:00-17:30. Финал

Источник: ŠKODA

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1