В Москве 16-17 декабря пройдет Международный хоккейный форум

Сегодня в Музее хоккея прошла пресс-конференция, посвященная Международному хоккейному форуму, который пройдет в Москве 16-17 декабря. В пресс-конференции приняли участие президент ФХР Владислав Третьяк, президент Лиги Легенд мирового хоккея Павел Буре и исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов.

Международный хоккейный форум пройдет в Москве 16-17 декабря. Одна из его главных целей — создание площадки для открытого диалога и регулярного обмена опытом между странами-участницами Международной федерации хоккея. Международный хоккейный форум приурочен к 70-летию отечественного хоккея.

«Для нас большая честь провести форум совместно с Международной федерацией хоккея. Среди приглашенных на форум – вице-премьер России Виталий Мутко, министр спорта Павел Колобков, президент ИИХФ Рене Фазель и многие другие. Это третий форум такого уровня. Был в Торонто, в Барселоне и здесь. Я не думаю, что можно назвать его традиционным. Мы готовы проводить его каждый год, но надо делиться со своими партнерами. Ожидаю увидеть на форуме что-то новое. Может, в правилах игры, изменения площадок. Приедут специалисты высочайшего класса. Обмен опытом на таком мировом уровне всегда необходим», — заявил Владислав Третьяк.

Президент президент Лиги Легенд мирового хоккея Павел Буре отметил, что форум станет главным мероприятием, приуроченным к 70-летию отечественного хоккея: «К празднованию семидесятилетия отечественного хоккея запланировано много мероприятий, и, пожалуй, главное из них – это Международный хоккейный форум, куда съедутся все лучшие мировые специалисты. Главная цель этого форума в развитии хоккея. Мы хотим, чтобы он развивался. Чтобы специалисты обменивались мнениями. И за счет этого двигались вперед».

Исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов рассказал о том, что сейчас ведутся переговоры с Уэйном Гретцки и Марком Мессье об их участии в форуме: «Это будет представительный форум, на котором соберутся люди из Европы, США, Канады. Мы ждем в гости зарубежных хоккейных звезд. Приедет Фил Эспозито, обсуждаем визит Уэйна Гретцки и Марка Мессье. В рамках форума пройдут тренерские семинары, где будет уделено большое внимание развитию клубного хоккея и подготовке игроков для сборной».

Также Дмитрий Курбатов отметил, что в декабре в «Парке легенд» начнет работу ледовая арена под открытым небом с трибунами. На ней пройдет целая серия мероприятий: регулярные хоккейные матчи, массовые катания, различные мастер классы для детей, уроки фигурного катания и другие развлекательные программы. Первое официальное мероприятие, которое состоится на новой арене, это «Кубок легенд» — он пройдет 9–11 декабря.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол-Хоккей»