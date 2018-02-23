День Победы. Или нет? Плюсы и минусы сборной Германии — финалиста Олимпиады

Топовые сборные утратили свою мощь на ОИ-2018 из-за отсутствия энхаэловских лидеров, дав шанс на сюрпризы хоккейным «андердогам». Этим и воспользовалась Германия — на пути к первому месту немцами были «съедены» шведы и канадцы. Теперь Россия сыграет в долгожданном финале Олимпиады с командой, в последний раз выигрывавшей медали Игр 42 года назад. Но стоит ли ждать утро воскресенья с уверенностью в «золоте»?

Казалось бы, два первых поражения на старте турнира были обыденностью. Но если финны не оставили шансов команде Марко Штурма (2:5), то битва против шведов получилась настоящим ледовым побоищем. Правда, немцы не потонули в стиле своих предков-крестоносцев: пропустив уже на второй минуте, будущие финалисты продержались 3 раза при игре в меньшинстве и проиграли минимально (0:1). Победа локальная, зато своя.

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Дальше-больше. После одинаковых по счету побед (2:1, Б) над Норвегией и Швейцарией в квалификационном раунде плей-офф стал проявляться стиль немецкой игры. Во-первых, они часто пресекали атаки соперников рядом со своей синей линией. Это вынуждало грубо фолить и норвежцев, и швейцарцев (в полуфинале не выдержал канадец Брюле), а судьи жестоко карали виновных — «5+20», удаление игрока до конца матча. Поэтому в воскресенье Ковальчуку нужно остерегаться ситуаций наподобие спорного эпизода с ударом Коваржа по колену — в финале такое нарушение не простят стандартными 2 минутами штрафа.

Победные матчи со Швецией (4:3, ОТ) и Канадой (4:3) стали настоящим пособием по расследованию немецкого нонсенса. Сила этой Германии — в загадочности, вот и два гола Эрхоффа-Небельса в середине первого периода поставили непроходимую защиту «Тре Крунур» в тупик: пропустив за три матча группового этапа всего одну шайбу, скандинавы умудрились «влететь» на две шайбы за 29 (!) секунд. В полуфинале канадцы также погрузились в транс, когда к началу третьего периода они «горели» 1:4. Но эти голы не были обычным везением. В двух играх на выбывание немецкая атака успешно тренировалась реализации моментов в самый неожиданный момент: во время заездов за ворота (в случае голов Небельса и Кагуна шведам) и передач на пятачок после резких контратак по флангам (моменты со второй и третьей шайбами «Кленовым листьям» в исполнении дуэтов Плахта-Хагер и Мауэр-Гоч).

А вот основные проблемы Германии начинались во время комфортного преимущества в счете: и после 3:1 со Швецией, и при 4:1 с Канадой уступающие в физике немцы «садились», давая соперникам пройти сопернику на свою половину площадки без препятствий. Скоростным Капризову и Гусеву под силу обойти любое защитное звено на скорости, свободно проходя к воротам Ауса ден Биркена. Другое дело, что забить немецкому голкиперу непросто — в текущем турнире Данни отразил 90.4 % бросков на турнире.

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Легенда немецкого хоккея Марко Штурм выстроил командную игру в национальной сборной, работающей в молниеносном стиле: отбор шайбы в середине площадки, перевод игры на один из флангов, удар с убойной позиции/завершающий пас на открывшегося игрока прямо около чужих ворот. Пока роль «наконечника» отлично подходит форварду Патрику Хагеру. Обороне российской команды стоит опасаться именно этого нападающего: Патрик — лучший в своей сборной на этих Играх по системе «гол+пас» (2+3).

Признавайтесь, вы поймали себя на мысли о слабости хоккейного турнира в Корее после того, как узнали о немецком чуде в 1/2? Не спешите с выводами: вставать в воскресные 7 утра по московскому времени стоит. Хотя бы ради боевых аутсайдеров «на бумаге». Ведь на хоккейное «золото» подобные «темные лошадки» не претендовали с 1936 года — тогда олимпийским чемпионом стала Великобритания.

Германия переписывает историю на парадоксальном турнире в Пхенчхане. Но немцы во главе со Штурмом делают это вполне законно — кто еще обыгрывал сразу двух финалистов предыдущей Олимпиады в плей-офф? Поэтому не спешите с прогнозами — этой команде-сказке нечего терять, что может пойти хоккеистам из Германии в психологический зачет перед главной игрой их жизни.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press