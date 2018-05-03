ЧМ-2018. Группа B. Представление сборных Южной Кореи, Дании, Латвии и Норвегии

В пятницу в Копенгагене и Хернинге стартует 82-й чемпионат мира по хоккею. Еженедельник «Футбол.Хоккей» продолжает публикацию материалов с представлением участников предстоящего первенства планеты. В третьей части рассказываем о командах группы B: Южной Кореи, Дании, Латвии и Норвегии.

ЮЖНАЯ КОРЕЯ

Достижения в XXI веке

Олимпийские игры: групповой этап (2018)

Чемпионаты мира: не участвовали

ЧМ-2017: не участвовали

Рейтинг ИИХФ: 18

Команда-дебютант основной обоймы чемпионатов мира. Хоккей в Азии – настоящая экзотика, но последние годы к игре с шайбой привлекается все больше инвесторов. А начиналось все для Южной Кореи в 1960-м, когда любителям непопулярного спорта удалось создать собственную федерацию. В течение почти 20 лет она существовала без национальной команды, а 16 марта 1979 года наконец дебютировала, хоть и против такого же хоккейного карлика, как и она сама, — испанцев. Многие из корейцев научились стоять на льду, но клюшку держали едва ли не впервые, поэтому поражение 7:1 никого не удивило. К домашней Олимпиаде корейцы готовились основательно. Национального чемпионата здесь нет, но четыре сильнейших клуба выступают в Азиатской хоккейной лиге. Там же играют и несколько команд из Японии, Китая и даже из России. Корейский СКА – это «Анян Халла». В базовом для сборной клубе выступают главные звезды страны: Пак Вусан и Чо Минхо. Их имена едва ли вам о чем-то скажут. Зато с недавних пор азиатская держава начала активную натурализацию хоккеистов с запада. Для этого было необходимо, чтобы спортсмен отыграл в Корее два сезона, после чего ему предлагалось принять гражданство.

Звезда

Все хоккеисты сборной Кореи выступают в Азиатской хоккейной лиге, но лидером на протяжении последних лет стал Пак Усан. Свою предрасположенность к хоккею будущий форвард сборной за собой заметил, когда выступил за университетскую команду на турнире. Затем решил заниматься профессионально, хотя его интерес к этой игре разделяла лишь семья. Он не отбирался на драфт НХЛ, зато имел командировочный опыт в Англии. Пак провел сезон в «Ковентри Блэйз». И это хоккейная команда, а не рок-группа. В родной стране капитан сборной уже много лет играет в свитере «Анян Халла», с которым регулярно побеждает в АХЛ. Сейчас Паку Усану 32 года, и он настоящий лидер раздевалки корейцев, правая рука Джима Пэка.

Тренер

Активная натурализация – часть реформы Джима Пэка, первого в истории НХЛ корейского хоккеиста. Пэк родился в Сеуле, но его семья переехала в Канаду, когда ему был год. Там же он сделал потрясающую карьеру, выступал за «Питтсбург», «Лос-Анджелес» и выиграл два Кубка Стэнли. Последние 10 лет тренировал североамериканские клубы. Его верный помощник и близкий друг — американец Ричард Пак, который также много играл в НХЛ. Эти специалисты возглавили сборную в июле 2014 года и поменяли систему корейского хоккея. Даже пригласили семь североамериканцев. Один из них Мэтт Далтон – лучший вратарь во всей Азии.

Цифра

2 место заняла сборная Южной Кореи в первом дивизионе ЧМ в прошлом апреле. Она попала в группу к Австрии, Казахстану, Польше, Венгрии и Украине. Результат команды Джима Пэка позволил впервые в истории продвинуться в основной посев хоккейных ЧМ.

ЧМ-2018. Группа А. Представление сборных Словакии, Белоруссии, Франции и Австрии

ДАНИЯ

Достижения в XXI веке

Олимпийские игры: не участвовала

Чемпионаты мира: 8-е место (2010, 2016)

ЧМ-2017: 12-е место

Рейтинг ИИХФ: 14

Для датчан предстоящий чемпионат мира принципиальный, ведь они впервые выступят в качестве хозяев хоккейного форума. Борьбу за право проведения турнира датский оргкомитет выиграл у латышей. Национальным видом спорта здесь все-таки является футбол. Немного меньше тут наслаждаются гандболом и парусным спортом, но и хоккей любят, а инфраструктура развита на достойном уровне. Локальный чемпионат состоит из 11 команд, и, несмотря на то что самой титулованной командой лиги является «Хернинг Блю Фокс», последние два сезона победу одерживает «Эсбьерг Энерджи». «Метал Лига ДХЛ» — лишь трамплин для начинающих игроков, после которого они уезжают в Швецию, Германию, Австрию, а четверо хоккеистов из сборной — Йеспер и Никлас Йенсен, Оливер Лауридсен и Петер Регин (капитан «Йокерита») прошлый сезон провели в КХЛ, выступая за «шутов». Сборную Дании символизирует маскот собственного турнира – утенок в красном свитере с 18-м номером. Это прообраз Гадкого утенка из одноименной сказки Ганса Христиана Андерсена. Датчан не причисляют к сильнейшим, но их преображение может стать главным откровением турнира. Тем более что два года назад с командой Янне Карлссона такое уже происходило.

Звезда

В мае 2017-го президент Датского хоккейного союза Хенрик Бах-Нильсен поведал о достигнутой договоренности со всеми хоккеистами из НХЛ об их участии в ЧМ-2018. Но при одном условии: если к тому моменту их клубы не будут задействованы в плей-офф Кубка Стэнли. По этой причине датчанам пока придется обходиться без Николая Элерса, Миккеля Бедкера, Янника Хансена и Ларса Эллера. Зато в распоряжении команды будет нападающий «Ред Уингз» Франс Нильсен, в свое время ставший первым датчанином в истории НХЛ. На его счету 12 сезонов за океаном и звание лучшего бомбардира лиги среди датских хоккеистов. На чемпионатах мира он не выступал с 2012 года.

Тренер

За Данию точно будут болеть в Мытищах. Однажды в «Атланте» не задалось у Бенгта-Оке Густафссона и в сезоне-2011/12 шведский специалист на прощанье оставил своего ассистента — Янне Карлссона. Первое время тренер страшно удивлялся, почему российские защитники не умеют играть в атаке, как форварды, и почему их не учат этому в детских школах. У датчанина тоже не задалось в подмосковном клубе, зато с 2013 года он возглавляет главную сборную страны. Почти за пять лет его работы национальная команда закрепила за собой статус середняка, а в 2016-м умудрилась выйти в плей-офф, где с разгромом вылетела от финнов (1:5).

Цифра

70 cекундная расслабленность в мае 2017 года стала болевыми приступом для датчан на прошлом ЧМ, когда сборная России во втором периоде забросила три шайбы за этот промежуток. Тогда отличились Богдан Киселевич, Сергей Плотников и Никита Гусев, а матч так и закончился со счетом 3:0.

ЛАТВИЯ

Достижения в XXI веке

Олимпийские игры: 8-е место (2014)

Чемпионаты мира: 7-е место (1997, 2004, 2009)

ЧМ-2017: 10-е место

Рейтинг ИИХФ: 25

После чемпионата мира в России, где латыши не смогли показать абсолютно ничего, атмосфера внутри команды была напряженной. Об этом без лишних истерик заявляли в интервью сами игроки. На ЧМ-2016 Латвия набрала 6 очков и заняла седьмое место в группе. Федерация сама довела ситуацию до критической, постоянно меняя тренеров. Если до турнира в России тренером латышей числился Александр Белявский, то после долгого молчания новым наставником был назван Леонид Береснев. В его задачу входило вывести сборную на Олимпиаду, в этом случае с ним бы автоматически продлили контракт, но он не справился, и на его место пригласили Боба Хартли. Хоть результаты сильно не и улучшились, зато в сборной появилось много талантливой молодежи. Элвису Мерзликину – 23 года, он задрафтован за «Коламбус Блю Джекетс», но защищает ворота «Лугано», считаясь самым надежным вратарем лиги. У другого голкипера – Кристерса Гудлевскиса – не получилось в «Тампе», и теперь он выступает за «Бриджпорт Саунд Тайгерс» (фарм-клуб «Айлендерс»). Цепкого форварда Родриго Аболса не оценили в «Сэйбрз», он отправился в Швецию и по-прежнему мечтает проявить себя на уровне НХЛ. Перспективные игроки – главный козырь латышей, но ждать от них чудес не приходится.

Звезда

С 2012 года в НХЛ выступает Земгус Гиргенсонс. Оборонительного форварда задрафтовал «Баффало» под 14-м номером. Там же он выступает до сих пор и недавно набрал свое сотое очко за «Сэйбрз». Одно время правами на Земгуса в России владел ЦСКА, но затем перепродал контракт рижскому «Динамо». В США Земгус мгновенно понравился болельщикам. В 2015-м он выиграл зрительское голосование на участие в «Матче всех звезд НХЛ». Латвийский форвард собрал 1 574 896 голосов, а после сказал: «С одной стороны, мне немного неловко, с другой – смешно и весело. Я знал, что меня дома поддерживают, но понятия не имел, как далеко это все зайдет. Получилось настоящее сумасшествие». Гиргенсонс популярен настолько, что в честь него даже рэп-группа «Олас» сочинила трек Zemgus Girgensons.

Тренер

До 27 лет трудился рабочим на фабрике PPG Industries, которая выпускала стекла для автомобилей. В хоккей он играл только в свободное от работы время и непрофессионально. Однажды он понял, что хочет бросить все и стать тренером. Так в 1991-м он возглавил «Лаваль» и привел свою первую команду к чемпионству в CJHL лиге. После ему предложили должность ассистента главного тренера в «Корнвел Эйсес» — фарм-клубе «Квебек Нордикс» (впоследствии «Колорадо Эвеланш»). На третий год Боб выиграл Президентский кубок (трофей чемпиону QMJHL). В 1998-м канадец официально возглавил «Колорадо», и четыре сезона подряд клуб становился первым в «регулярке» и каждый раз доходил до финала конференции. До сих пор никто из тренеров НХЛ не смог повторить этот успех. В сборной Латвии канадец с 2016 года.

Цифра

17 936 человек увидели матч между сборными Латвии и США 14 мая 2017 года на предыдущем ЧМ. Это рекордное число зрителей для дневной встречи в современной истории хоккейных чемпионатов мира.

ЧМ-2018. Группа А. Представление сборных России, Швеции, Чехии и Швейцарии

НОРВЕГИЯ

Достижения в XXI веке

Олимпийские игры: 10-е место (2010)

Чемпионаты мира: 6-е место (2011)

ЧМ-2017: 11-е место

Рейтинг ИИХФ: 9

Сборная Норвегии не относится к фаворитам ЧМ-2018. Лучшие времена местного хоккея остались в середине прошлого столетия, когда вместе с канадским тренером Бадом МакИчерном сборная прошла до полуфинала на ЧМ-1951. В наши дни «белые медведи» (прозвище норвежцев. – Ред.) – устоявшийся середняк среди топ-16 сильнейших сборных мира. К слову, скандинавы ни разу не вылетали в квалификацию с 2005 года. Стабильность, достойная похвалы. Главная беда местного хоккея заключается в том, что он просто мало кому интересен. Норвежское телевидение игре с шайбой предпочитает лыжные гонки и биатлон. Возможно, завершение карьеры биатлониста Уле-Эйнара Бьерндалена даст толчок для развития хоккея, переманив к себе часть зрительской аудитории. Но пока посещаемость арен здесь по-прежнему около пяти тысяч зрителей, потому что клубы достаточно бедны, чтобы подражать североамериканским 20-тысячникам и собирать аншлаги. Ситуацию могло улучшить достойное выступление на Олимпийских играх. В тяжелой борьбе завоевав место через квалификацию, скандинавская команда добыла всего один балл в группе с Германией, Финляндией и Швецией с общей разницей шайб 2:11. Лицом Норвегии в КХЛ продолжает быть форвард СКА и сын главного тренера Патрик Торесен. Левый нападающий вернулся в Питер после годового разъезда по Европе.

Звезда

«Медведи» укомплектованы хоккеистами из европейских лиг, но есть у скандинавов и аргумент в борьбе за собственную репутацию — форвард «Нью-Йорк Рейнджерс». Матс Цуккарелло благодаря непопаданию своего клуба в плей-офф НХЛ сможет прилететь в Данию в качестве ведущего хоккеиста. За свой невысокий рост (170 см) он получил прозвище Хоббит. Юркий, быстрый форвард «забронировал» переезд в США не из Норвегии, а из соседней Швеции. Выступая за МОДО, Цуккарелло становился лучшим бомбардиром лиги и назывался лучшим игроком сезона, после чего в 2010-м был подписан «рейнджерами», а во время локаута погостил в Магнитогорске, выступая за «Металлург».

Тренер

Сборную Норвегии закладывал Петер Торесен – отец форварда СКА Патрика Торесена и каменщик по профессии. В качестве игрока Петер пять раз участвовал на Олимпиадах со сборной и стал одной из самых успешных хоккейных фигур в стране. Такое случалось только с ним и с немцем Удо Кисслингом. В1995-м Торесен перешел на тренерскую работу, и сборная хоть и лишилась своего лидера, но, к счастью, в его лице приобрела хорошего тренера. Торесен и в новой роли оказался талантлив. Он выиграл национальный чемпионат 11 раз с тремя разными клубами. После ЧМ-2016 норвежская федерация заменила возглавлявшего сборную Роя Йохансена на Петера. На прошедшем ЧМ норвежцы обыграли французов и словенцев и были близки к победам над чехами и финнами, но потерпели поражение в овертайме и в ПО не вышли.

Поменяться местами. Чемпионат мира-2018 в ранге сильнейшего турнира сезона

Цифра

15 лет возглавлял сборную Норвегии Рой Йохансен — с 2001 по май 2016 года. Последним турниром для специалиста стал ЧМ-2016 в России, после чего он вернулся к клубной работе с «Волеренгой».

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press