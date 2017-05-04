ЧМ-2017. Группа B. Все, что нужно знать о сборных Канады, Чехии, Норвегии, Франции

В пятницу в Париже и Кельне стартует 81-й чемпионат мира по хоккею. Еженедельник «Футбол.Хоккей» продолжает публикацию материалов с представлением участников предстоящего первенства планеты. Рассказываем о командах группы B: Канада, Чехия, Норвегия, Франция.

Сборная Канады

Высшие достижения в XXI веке:

Олимпийские игры: победитель (2002, 2010, 2014)

Кубки мира: победитель (2004, 2016)

Чемпионаты мира: 1-е место (2003, 2004, 2007, 2015, 2016)

ЧМ-2016: победитель

Победители двух последних чемпионатов мира канадцы, как всегда, являются одними из главных фаворитов любого турнира. Но их игра во многом зависит от состава, который «кленовые листья» привезут в Париж. На прошлогоднем чемпионате мира в России родоначальники хоккея на групповой стадии заняли лишь второе место, разгромно проиграв сборной Финляндии (0:4). Но в плей-офф канадцы наверстали упущенное, разгромив шведов (6:0), в упорной борьбе переиграли американцев (4:3), а в финале взяли реванш у финнов (2:0). Несколько человек уже подтвердили, что точно сыграют на предстоящем чемпионате. В их числе лидер «Виннипега» Марк Шайфли, набравший в этом сезоне 82 очка по системе «гол+пас» и ставший 7-м бомбардиром регулярного сезона в НХЛ. Также свое участие подтвердил чемпион мира 2015 года, игрок «Филадельфии» Клод Жиру. Среди других звездных хоккеистов, уже закончивших свое выступление в НХЛ в этом сезоне, можно выделить такие фамилии, как Бенн и Сегин из «Далласа», Дюшейн из «Колорадо», Таварес из «Айлендерс», Маршесо из «Флориды».

Звезда. Главная канадская звезда Сидни Кросби – редкий гость на чемпионатах мира. Это напрямую связано с успешным выступлением его «Питтсбурга» в НХЛ. Вот и в этом сезоне появление Малыша Сида на мировом форуме выглядит нереальным. Также мала вероятность приезда другой звезды — лучшего бомбардира регулярного сезона НХЛ Коннора Макдэвида из Эдмонтона (100 очков по системе «гол+пас»). В их отсутствие команду за собой должны повести, уже упомянутые Жиру и Шайфли.

Тренер. Главным тренером «кленовых листьев» станет Джон Купер, возглавляющий «Тампу», которая сенсационно не попала в плей-офф этого сезона. В годы игровой карьеры Купер ничем особенным не запомнился, выступая лишь за университетские команды. Зато под его руководством «молнии» дважды подряд были близки к завоеванию Кубка Стэнли. В прошлом сезоне их остановил в финале конференции будущий победитель «Питтсбург», а в прошлом «Лайтнинг» и вовсе уступил в главном финале «Чикаго». До «Тампы» Купер возглавлял «Норфолк Адмиралс», выступающий в АХЛ. В сезоне-2011/12 команда выиграла Кубок Колдера, а Купера признали лучшим тренером лиги.

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Сборная Чехии

Высшие достижения в XXI веке:

Олимпийские игры: 3-е место (2006)

Кубки мира: 3-е место (2004)

Чемпионаты мира: победитель (2001, 2005, 2010)

ЧМ-2016: 5-е место

На прошлогоднем чемпионате мира выступление сборной Чехии можно признать скорее неудачным. Обыграв в групповом турнире сборную России и заняв первое место в группе, в четвертьфинале подопечные Вуйтека в упорной борьбе уступили американцам, ведомым лучшим новичком НХЛ этого сезона Остоном Мэттьюсом. Да и в целом выступления чехов на последних чемпионатах мира вряд ли можно назвать успешными, ведь последний раз они завоевывали медали пять лет назад на турнире в Финляндии под руководством Алоиса Гадамчика. По сравнению с прошлым турниром в этом году чехи могут рассчитывать на более сильный состав. Особенно это касается вратарской линии, в которой уже точно сыграет Петр Мразек из «Детройта». Также стоит ждать приезда Михала Нойвирта из «Филадельфии» и Ондржея Павелеца из «Виннипега», также завершивших свое выступление по итогам регулярного чемпионата. Еще чехи могут рассчитывать на Якуба Ворачека из «Филадельфии» и Ондржея Палата из «Тампы», набравших по итогам сезона 61 и 52 очка по системе «гол+пас» соответственно. В составе «Бостона» выступают Давид Крейчи и Давид Пастрняк, и их появление будет зависеть от выступления «медведей» в Кубке Стэнли.

Звезда. Вполне возможно, что новым лидером чешской сборной в ближайшем будущем станет 20-летний нападающий «Бостона» Давид Пастрняк. Его заокеанская карьера развивается стремительно. В этом сезоне воспитанник клуба «Гавиржов» вошел в топ-10 снайперов НХЛ, забив 34 шайбы и набрав по системе «гол+пас» 70 очков (34+36). Поэтому многие чешские болельщики будут наверняка болеть за «Оттаву» в серии с «Бостоном» и ждать приезда талантливого форварда.

Тренер. С этого сезона национальной командой руководит 48-летний Йозеф Яндач, ранее работавший в сборной ассистентом Владимира Ружички, под руководством которого чехи в 2010-м завоевали золотые медали. Яндач хорошо известен лишь узкому кругу хоккейных болельщиков и экспертов. Свою работу в сборной он совмещает с работой в пражской «Спарте», с которой в прошлом сезоне завоевал серебряные медали чемпионата. Также Яндач возглавлял пражский «Лев», выступавший в сезоне-2012/13 в КХЛ, но был уволен после 19 игр регулярного первенства.

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Сборная Норвегии

Олимпийские игры: 10-е место (2010)

Кубки мира: —

Чемпионаты мира: 6-е место (2011)

ЧМ-2016: 11-е место

Несмотря на скандинавскую принадлежность, лучшие времена норвежского хоккея остались в середине прошлого столетия. Норвегия – устоявшийся середняк при топ-16 сборных мира. «Белые медведи» (прозвище сборной) ни разу не вылетали в квалификацию с 2005 года.

Основная проблема заключается в том, что местному хоккею недостаточно внимания. Норвежское телевидение игре с шайбой предпочитает лыжные гонки и биатлон. Посещаемость арен здесь редко превышает пять тысяч зрителей, потому что клубы достаточно бедны, чтобы подражать североамериканским 20-тысячникам. Едва ли в ближайшее время мы увидим норвежскую команду в КХЛ. Тем не менее время идет, а любителей хоккея в стране по-прежнему много. Их устав: «Днем — на завод, вечером – на коньки».

Сборную Норвегии сложно отнести к фаворитам ЧМ-2017 или даже к команде, способной удивить, так как «медведи» укомплектованы игроками из европейских лиг. Но все же прошлой осенью национальная команда «выгрызла» путевку на ОИ-2018. То есть предстоящий чемпионат мира — это не только шанс проверить силы, но и возможность обкатать звенья без лидера Матса Цуккарелло на тот случай, если НХЛ все-таки запретит хоккеистам отправиться в свои сборные на Олимпиаду.

Звезда. Хоть сборная Норвегии и не участвовала в возобновленном Кубке мира-2016, Матс Цуккарелло представлял родной флаг, выступив в составе смешанной сборной Европы. Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» — главная звезда в норвежском хоккее, но на предстоящем форуме сыграет только в том случае, если его «рейнджеры» вылетят из плей-офф НХЛ. Лидерские полномочия должны перейти Андреасу Мартинсену, чей «Колорадо Эвеланш» откинул из гонки за Кубком уже после регулярного чемпионата. Форварда 1 марта обменяли на Свена Андригетто в «Монреаль». Правда, тренер «Канадиенс» Клод Жюльен не спешит задействовать норвежца, поэтому есть все основания ждать того на ЧМ-2017. Вдобавок Мартинсен не пропустил ни одного мирового форума с 2010 года.

Тренер. Петер Торесен, ставший одной из самых успешных хоккейных личностей в стране, – отец экс-форварда «СКА» Патрика Торесена и каменщик по профессии. Петер пять раз участвовал на Олимпиадах со сборной. Подобное случалось только с немцем Удо Кисслингом. Когда в 1995-м Петер перешел на тренерскую работу, в Норвегии закончилась целая эпоха. Но, к счастью, Торесен и в новой роли оказался талантлив. Он выиграл национальный чемпионат 11 раз с тремя разными клубами. После ЧМ-2016 норвежская федерация заменила возглавлявшего сборную более 15 лет Роя Йохансена на Петера. Первым испытанием для нового тренера стал отбор на ОИ-2018. Норвежцы успешно заняли одну из трех квот в Пхенчхан.

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Сборная Франции

Олимпийские игры: 14-е место (2002)

Кубки мира: —

Чемпионаты мира: 9-е место (2012)

ЧМ-2016: 14-е место

Францию не относят к хоккейной державе, но в начале прошлого века «трехцветные» стояли у истоков игры с клюшками, были одной из сильнейших команд Европы и даже выигрывали чемпионат Старого Света. Хотя прошло много времени и французы уже давно не причисляются к претендентам на медали, сборная стабильно удерживается в мировой группе ЧМ. Последний вылет в квалификацию случился 10 лет назад.

Представители родины балета следующей зимой уже точно не спляшут на Олимпийских играх в Южной Корее. Франция не прошла отбор и теперь обязана выложиться по максимуму на предстоящем чемпионате мира. Всю групповую стадию «трехцветные» на правах хозяев проведут в Париже при своей публике. За провал хоккеистов едва ли ждет гильотина, но свой лед – отличный повод удивить скептиков.

Первым французом в КХЛ был Стефан Да Коста. За те три года, что он представляет столичный ЦСКА, он не только стал лидером армейцев и воплощением эпохи Дмитрия Квартальнова, но и своими мастерскими кистевыми бросками едва не принес ЦСКА победу в Кубке Гагарина. Да Коста – единственный, кто сыграет за «мушкетеров» от нашей лиги. Возможно, вскоре численность увеличится: в КХЛ уже в недалеком будущем может появиться первый клуб из Франции.

Звезда. Долгое время Францию в хоккейном мире ассоциировали с Кристобалем Юэ. Вратарь по прозвищу Стена Кристо начинал в «Лос-Анджелес Кингз», участвовал в матче всех звезд НХЛ, будучи игроком «Вашингтона», а с «Чикаго Блэкхокс» выигрывал Кубок Стэнли. Сейчас Кристобалю 41 год, он доигрывает в Швейцарии. На данный момент сильнейшим игроком «трехцветных» считается Антуан Руссель. Левый нападающий начинал с регби, но еще в детстве увлекся хоккеем, когда его семья перебралась в Канаду. С 2012-го выступает в структуре «Звезд» из Далласа, а в этом году оформил первый хет-трик в игре против «Тампы». На ЧМ-2013 форвард забил за Францию победный гол в ворота России (2:1). Последние мировые форумы пропускал, но на этот раз сможет приехать в Париж, так как «Даллас» не прошел в плей-офф НХЛ.

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Тренер. Дэйв Хендерсон родился и получил хоккейное образование в Канаде, но всю игровую карьеру провел в близкой по настроению Франции, выступая в течение 20 лет за «Амьен». С 2004 года специалист возглавляет сборную «трехцветных». Его главный успех в том, что он привил национальной команде стабильность и системность в игре. Очень редкий случай, когда Франция сыпалась в матчах против равных себе соперников. Дэйв живет мечтой вывезти французов в плей-офф мирового чемпионата и в 2012-м это почти получилось. Тогда не хватило одного очка, чтобы влиться в восьмерку сильнейших. Кстати, Хендерсон подтянул в сборную и своего сына – Бриана.

Текст: Алексей Тарощин, Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press

Юрий Алеманов Автор колонки о французском футболе. Напоминаю о тех, кого вы могли уже забыть в рубрике «Вспомнить всех». Люблю в футболе итальянскую страсть и английский антураж. В еженедельнике с 2015 года.