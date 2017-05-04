ЧМ-2017. Группа B. Все, что нужно знать о сборных Финляндии, Белоруссии, Швейцарии, Словении

В пятницу в Париже и Кельне стартует 81-й чемпионат мира по хоккею. Еженедельник «Футбол.Хоккей» продолжает публикацию материалов с представлением участников предстоящего первенства планеты. Рассказываем о командах группы B: Финляндия, Белоруссия, Швейцария, Словения.

Сборная Финляндии

Олимпийские игры: 2-е место (2006)

Кубки мира: 2-е место (2004)

Чемпионаты мира: победитель (2011)

ЧМ-2016: 2-е место

Двукратный чемпион мира сборная Финляндии на прошлогоднем мировом форуме потерпела лишь одно поражение — в финале от канадцев (0:2). В последние годы представители Суоми очень ярко выступают на мировых первенствах, показывая отличную атакующую игру, несвойственную для финского стиля. Связано это с появлением большого числа молодых талантов в последние годы, таких как Патрик Лайне, Себастьян Ахо, Теуво Терявяйнен, Микаэль Гранлунд, Александр Барков и другие. Но улучшить или даже повторить свой прошлогодний результат финской сборной будет очень непросто из-за отсутствия большого числа лидеров команды. По разным причинам на чемпионате не сыграют Лайне и Барков. Также мала вероятность появления там Лайне и Леонида Комарова, задействованных в плей-офф Кубка Стэнли. В отсутствие лидеров костяк сборной составят игроки из финского чемпионата и «Йокерита», выступающего в КХЛ.

Звезда. Наряду с американцем Остоном Мэттьюсом, Патрик Лайне из «Виннипега» — главное открытие сезона в НХЛ. И его отсутствие на турнире, безусловно, большая потеря для команды. 18-летний Лайне провел дебютный сезон в заокеанской лиге и финишировал на втором месте по набранным очкам среди новичков. На его счету 64 (36+28) результативных балла в 73 матчах. Зато сыграет на турнире другая молодая звезда команды — 19-летний Себастьян Ахо из «Каролины», набравший в текущем сезоне 48 очков по системе гол+пас.

Тренер. С этого года «львов» возглавляет молодой, но уже очень опытный Лаури Марьямяки. Его рано привлекла тренерская деятельность, и уже в 22 года ему доверили обучать юношей не старше 18 лет в клубе «Ильвес». В сезонах-2013/14 и -2014/15 дважды приводил «Кярпят» к чемпионскому титулу. В 2015-м получил приз Калеви Нумминена как тренер года в финской лиге. В 2014 году, ассистируя Эркке Вестерлунду, Лаури стал бронзовым призером Олимпийских игр и серебряным призером чемпионата мира.

ЧМ-2017. Группа B. Все, что нужно знать о сборных Канады, Чехии, Норвегии, Франции

Сборная Белоруссии

Олимпийские игры: 4-е место (2002)

Кубки мира: —

Чемпионаты мира: 6-е место (2006)

ЧМ-2016: 12-е место

Если на предстоящем чемпионате мира вам хочется поддержать слабых и беззащитных, то сборная Белоруссии – отличный вариант. Наших братьев традиционно относят к середняку, способному удивить. За последние три года белорусы дважды добирались до четвертьфинала.

Основное ядро национальной команды сосредоточено в минском «Динамо». Большинство игроков сборной представляют единственный клуб КХЛ из Белоруссии и тех, кто недавно оттуда ушел. При малом количестве звезд на первый план выходит характер. Одним из лидеров раздевалки считается форвард Андрей Стась, на льду же яркого выступления ждут от Михаила Грабовского, самого результативного белорусского хоккеиста в истории НХЛ. Заглядывая в будущее, совсем скоро его место может занять Степан Фальковский – многообещающий защитник, номинированный на премию лучшего молодого игрока сезона.

Из-за отсутствия большого количества сильных игроков белорусский хоккей нашел выход в натурализации. Основной вратарь – Кевин Лаланд, родился в Онтарио. Защитник Кристиан Хенкель родом из Минска, но все детство провел в Германии, а его напарник Ник Бэйли – из Нью-Йорка. Форвард Джэфф Платт – один из главных «задир» КХЛ – совсем недавно заявил, что получил белорусский паспорт исключительно ради Олимпиады и не знает, продолжит ли выступать за сборную. Наши братья на ОИ-2018 не сыграют.

Звезда. МиГ-84 – главное оружие белорусского хоккея. Михаил Грабовский уже 10 лет покоряет Северную Америку. В юности он выиграл чемпионат Белоруссии с минским «Динамо», после чего талантливого форварда перевезли в Россию. В 2004-м на драфте НХЛ Грабовского выбрал «Канадиенс». Спустя пару лет хоккеист переехал в Монреаль, где большую часть времени проводил в аффилированном «Бульдогс Хэмилтон». Свои лучшие годы Михаил отыграл в «Торонто», куда его обменяли в 2010-м на Грега Патерина, а сейчас он – игрок «Нью-Йорк Айлендерс». Грабовский – олицетворение сборной, которой зачастую не хватает дисциплины.

Тренер. Белорусский хоккей уже много лет мечется между отечественной школой тренеров и иностранной. В начале 2000-х большое влияние на игру с шайбой в стране произвел Глен Хэнлон. Специалист из Канады трижды вывозил сборную на чемпионаты мира, а также успешно работал с минским «Динамо». Он же стал инициатором натурализации в белорусском хоккее. После ухода Хэнлона федерация обращалась к американцу Курту Фрэйзеру и финну Кари Хейккиля. Последние 3 года сборной руководит Дэйв Льюис. Вместе с «Детройтом» канадец выигрывал «регулярку» и три Кубка Стэнли. Его нынешний контракт рассчитан до 2018 года, и предстоящий мировой форум определит, будет ли продлено сотрудничество.

ЧМ-2017. Группа А. Все, что нужно знать о сборных США, Германии, Словакии и Италии

Сборная Швейцарии

Олимпийские игры: 6-е место (2006)

Кубки мира: —

Чемпионаты мира: 2-е место (2013)

ЧМ-2016: 11-е место

Безусловно, главный успех швейцарской сборной датирован 2013 годом, когда команда под руководством Шона Симпсона сумела завоевать серебряные медали мирового первенства. Ждать повторения этого результата в ближайшие годы было бы наивно, слишком удачно тогда сложились карты. На прошлогоднем турнире подопечные Патрика Фишера вполне могут сетовать на отсутствие удачи, ведь четыре из восьми своих матчей они проиграли в одну шайбу, три из которых и вовсе в дополнительное время. Разгромлены они были лишь сборной России (1:5). Прекрасно на том турнире проявил себя 24-летний нападающий «Колорадо» Свен Андригетто, набравший 7 (3+4) очков. Его появления стоит ожидать и в этом году – «лавины» заняли последнее место по итогам регулярного чемпионата НХЛ. Спокойны швейцарцы должны быть и за свою вратарскую линию, в которой наверняка сыграют опытные Рето Берра и Йонас Хиллер.

Звезда. Главной звездой «крестоносцев» последних лет является нападающий «Миннесоты» Нино Нидеррайтер. Его команда в этом сезоне оказалась одним из главных открытий по итогам регулярного чемпионата, заняв 2-е место в Западной конференции, а сам 24-летний форвард стал четвертым бомбардиром клуба, набрав 57 (24+33) очков. Его приезд на мировой форум выглядит очень вероятным, ведь «Миннесота» трижды проиграла в серии «Сент-Луису» и максимально осложнила себе выход в следующую стадию плей-офф.

Тренер. С декабря 2015 года сборную возглавляет 41-летний Патрик Фишер. Его тренерская карьера началась в 2010-м в «молодежке» «Лугано». В 2011-м после отставки Барри Смита он стал главным тренером основной команды и руководил ею до 2015 года, откуда и был приглашен в национальную сборную. За время пребывания в «Лугано» наивысшим достижением является попадание в четвертьфинал все четыре года его работы.

ЧМ-2017. Группа А. Все, что нужно знать о сборных России, Швеции, Дании и Латвии

Сборная Словении

Олимпийские игры: 7-е место (2014)

Кубки мира: —

Чемпионаты мира: 13-е место (2002, 2005)

ЧМ-2016: 17-е место

Словения – страна, где всего около 900 профессиональных хоккеистов. Долгое время местную национальную команду никто не воспринимал всерьез. В 2014-м словенцы впервые сыграли на Олимпиаде. «Рыси» (прозвище сборной) огрызнулись и добрались до 1/4 финала, удивив всех.

Мода на словенских игроков в НХЛ по-прежнему не особо распространена. Зато в КХЛ есть сразу три «сборника». Ян Муршак несколько лет числился в структуре «Детройт Ред Уингз», а в 2013-м Сергею Федорову удалось перехватить скоростного форварда в ЦСКА. Также в России выступает сын известного вратаря Клемена Тичара – Рок. Форвард перед началом прошлого сезона перешел из «Слована» в «Автомобилист». Вместе с ним из Братиславы переехал в нашу страну Роберт Саболич. Нападающий «Адмирала» летал вместе с «рысями» на Олимпиаду в Сочи.

Между тем Олимпиада – основная цель словенцев. Чемпионат мира во Франции и Германии для команды важен, но только с точки зрения подготовки к зиме-2018. Сборная настолько слабо выступает на мировых розыгрышах, что после каждого турнира ей приходится пропускать следующий ЧМ из-за вынужденного участия в квалификации.

Звезда. Уже более 10 лет Анже Копитар — лидер «королей» из Лос-Анджелеса и гордость словенского хоккея. Центральный нападающий вырос в городе Есенице, что на стыке Словении с Австрией и Италией. Анже с четырех лет на коньках, а первой командой для него стал местный «Акрони», который тренировал его отец. В 14 лет Копитар-младший решился на переезд в Швецию, где жил совсем один. Игроком «Седертелье» он дебютировал на ЧМ-2005 за сборную. Словенцы повторили лучший результат, войдя в топ-13 турнира, а летом Копитара выбрал «Кингс» на драфте НХЛ. Спустя годы для Лос-Анджелеса форвард стал иконой, сравнимой с Овечкиным в «Вашингтоне».

Сто тысяч на мороз. Как играют в хоккей на свежем воздухе

Тренер. Как в России семья Воробьевых, так в Словении Копитары – самая хоккейная в стране. Сын Анже – лучший игрок сборной, а отец Матьяж до 2015 года ее тренировал. Специалист подал в отставку после неудачи на Кубке мира. Теперь словенцев возглавляет ближайший помощник Копитара – Ник Зупанчич. 48-летний тренер большую часть игровой карьеры провел в «Олимпии» из Любляны, одной из сильнейших команд Югославии. В 2010-м он вошел в тренерский штаб национальной сборной, а в прошлом году вытащил Словению из первого дивизиона квалификации и в этом году команда вступит на ЧМ с основного этапа.

Текст: Алексей Тарощин, Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press

Юрий Алеманов Автор колонки о французском футболе. Напоминаю о тех, кого вы могли уже забыть в рубрике «Вспомнить всех». Люблю в футболе итальянскую страсть и английский антураж. В еженедельнике с 2015 года.