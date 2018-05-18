БК «Лига Ставок» возвращает ставки на победу сборной России на ЧМ-2018

Сборная России покинула чемпионат мира по хоккею в Дании, проиграв в четвертьфинале Канаде. Потрясающий по драматургии и сценарию матч завершился не в пользу «Красной машины», пропустившей решающую шайбу в овертайме.

Несмотря на итог встречи, можно с уверенностью сказать, что наша команда продемонстрировала отличный характер и подарила любителям хоккея незабываемое зрелище. И мы благодарим ребят за игру в достойный хоккей!

Тысячи болельщиков до конца верили в сборную России, заключая пари на победу подопечных Ильи Воробьева. Эксклюзивная букмекерская компания сборной России по хоккею — БК «Лига Ставок» — решила поддержать тех, кто на протяжении всего турнира болел за триумфаторов Олимпийских Игр 2018 года!

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