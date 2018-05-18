БК «Лига Ставок» возвращает ставки на победу сборной России на ЧМ-2018

Сборная России покинула чемпионат мира по хоккею в Дании, проиграв в четвертьфинале Канаде. Потрясающий по драматургии и сценарию матч завершился не в пользу «Красной машины», пропустившей решающую шайбу в овертайме.
Несмотря на итог встречи, можно с уверенностью сказать, что наша команда продемонстрировала отличный характер и подарила любителям хоккея незабываемое зрелище. И мы благодарим ребят за игру в достойный хоккей!
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