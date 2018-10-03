Американ бойз. Три русских новичка в НХЛ с интересным бэкграундом

101-й сезон НХЛ стартует только 3 октября, а вопросы с русским оттенком уже накопились. В каком состоянии Овечкин и его русская банда «Вашингтона»? Сколько забьют Панарин и Кучеров? Удастся ли Ковальчуку стать лидером «ЛА Кингз» после возвращения в Северную Америку? А еще любопытно, чего добьются минимум три российских хоккеиста, которые впервые попробуют свои силы в НХЛ.

Богдан Киселевич, «Флорида Пантерз»

Москвич пробивался к вершинам через провинцию: начав профессиональную карьеру в фарм-клубе «Северстали», защитник успел поиграть за команды из Самары и Липецка. Уже в межсезонье-2012 права на местного лидера выкупил СКА, но Богдан вернулся в Череповец тем же летом — петербуржцы от него отказались. Правда, «откосить от армии» ему было не суждено: переход в ЦСКА через два года стал ключевым решением для игрока. Как итог, четыре полноценных сезона в лиге, два выхода в финал Кубка Гагарина, первые вызовы на крупные турниры в составе сборной — и все это Киселевич получил, выступая в красно-синей форме.

В 18 лет защитник был выбран в первом раунде драфта под общим 60-м номером клубом «Трай-Сити Американс» из Канадской хоккейной лиги, но команды НХЛ никогда не баловали Киселевича своими предложениями. Поэтому понятно, почему он согласился на годичное соглашение с «Флоридой» — таких шансов могло больше и не предоставиться. «Богдан имел варианты и с другими клубами — не только НХЛ, но и КХЛ. В России предлагали контракты по сумме в два с половиной раза больше, чем тот, который «Флорида» дала Киселевичу», — агент спортсмена подтвердил, что в США его клиент отправился не только ради денег. Хоккеист уже приступил к отработке соглашения с годовой зарплатой в 925 тысяч долларов и успел получить первую травму: после контрольного матча с «Тампой-Бэй» из-за удара шайбой на лицо Богдану наложили 40 швов, «благодаря» чему он пропустит начало регулярного чемпионата.

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Егор Яковлев, «Нью-Джерси Девилз»

Победитель Кубка Гагарина, чемпион мира и обладатель олимпийского «золота» — что еще может мотивировать защитника, как не переезд на американский континент? Но первые предложения из-за океана начали поступать Яковлеву только в этом году: сначала из «Монреаля» (хотя сам игрок не поверил слухам: «Ничего не знаю об этом. Как бы меня с такой игрой из СКА не выгнали»), потом из «Нью-Джерси». В интервью Яковлев говорил о понятиях, схожих с мнением того же Киселевича, — он решил воспользоваться, возможно, единственным шансом уехать в НХЛ. И тоже подписал соглашение на 1 год.

The Bern energy and crowd were electric last night. Recap the sights and sounds with us from the #NHLGlobalSeries . #DevilsGoAbroad pic.twitter.com/1qB8iewN5q — New Jersey Devils (@NJDevils) October 2, 2018

Правда, он уже стал жертвой суровой хоккейной ротации: в трех матчах тренировочного лагеря россиянин имел достаточно игрового времени, но не сумел набрать результативных баллов, из-за чего «Девилз» перевели его в фарм-клуб из АХЛ. Но Егор не намерен повторять путь обиженного Шипачева: «Немного неожиданно. Но домой не собираюсь».

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Андрей Свечников, «Каролина Харрикейнз»

Биография 18-летнего вундеркинда впечатляет: не увидев перспективы роста в родном Барнауле, родители отправляли Андрея (вместе со старшим братом Евгением) и в Балашиху, и в Казань, но после окончания школы парень рванул в Северную Америку. В «Маскегоне Ламберджеке» из USHL Свечников-младший стал шестым бомбардиром чемпионата и перебрался в лигу Онтарио, где продолжил прокачивать свои скиллы — результативность, полезные действия в меньшинстве, креативность.

У Свечникова нет примечательной способности, но ему по силам реализовать любое действие на площадке. Поэтому «Каролина» и подписала с ним контракт после драфта: тренеры и администраторы «Харрикейнз» верят в раскрытие его таланта. Андрей перешел в свой первый клуб НХЛ и теперь может доказать любимому «Детройту», что способен выступать в одном звене со старшим братом, который играет за «Ред Уингз». Нужно только адаптироваться в нынешней команде, тогда придут и предложения.

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Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press